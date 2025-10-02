La gestion des opérations de cybersécurité et informatique est plus complexe et plus critique que jamais. Les DSI et RSSI sont sous pression pour sécuriser des environnements hybrides très étendus tout en suivant le rythme d’une innovation rapide. Chez IBM, nous avons relevé ce défi en devenant notre propre premier client.
Pour garantir qu'IBM Concert apporte une valeur réelle, nos entreprises DSI et RSSI se sont associées sous le nom de « Client Zero ». Cette collaboration stratégique nous a permis de tester, de valider et d'affiner la plateforme à l'échelle d'une grande entreprise, garantissant ainsi qu'IBM Concert est prêt pour les plus grands clients d'IBM.
Il ne s’agissait pas seulement de déployer un nouvel outil à l’échelle de l’entreprise. Il s'agissait également de réimaginer la manière dont nous sécurisons et exploitons les applications d'entreprise avec plus de rapidité, d'intelligence et de précision.
IBM Concert, développé par Watsonx, est bien plus qu'un simple tableau de bord. Il s'agit de la couche d'intelligence qui sous-tend des opérations de sécurité plus intelligentes. Il rassemble des données en temps réel, une priorisation pilotée par l'IA et des workflows pour aider les équipes à aller à l'essentiel, à se concentrer sur ce qui compte et à agir plus rapidement. De la gestion des vulnérabilités aux informations opérationnelles, Concert aide à transformer la complexité en clarté.
IBM Concert a aidé à identifier les risques de sécurité potentiels dans 874 applications internes en 24 heures, en identifiant 32 % de vulnérabilités de plus que l'outil traditionnel basé sur le CVSS qu'IBM utilisait auparavant. Encore plus impressionnant ? Elle a donné la priorité à environ 70 crises cardiovasculaires de moindre gravité qui présentaient un risque réel, mais qui n'auraient peut-être pas été considérées comme prioritaires si elles étaient évaluées uniquement sur la base du score CVSS.
IBM Concert a contribué à réduire la baisse de la vigilance en rationalisant l’accent sur la sécurité — réduisant les alertes de faible priorité de 67 % par rapport aux outils traditionnels basés sur CVSS qu’IBM utilisait auparavant et aidant les équipes à se concentrer sur les vulnérabilités à haut risque activement exploitées dans la nature.
En passant d'une priorisation purement basée sur la gravité à une priorisation basée sur l'exploitabilité, Concert a permis à IBM de déplacer de la lutte réactive contre les incendies à une gestion proactive des menaces.
IBM Concert ne se contente pas de détecter les vulnérabilités ; il est conçu pour inciter à agir. En s'intégrant directement dans l'espace de travail des développeurs, il peut accélérer la remédiation et boucler la boucle entre la détection et la résolution.
Alors que nous finalisons nos priorités en matière de sécurité, nous nous concentrons désormais sur l'exploitation des capacités d'intégration de Concert afin d'intégrer la sécurité plus profondément dans le cycle de vie du développement. Cette orientation soutient une culture de la sécurité dès la conception, dans laquelle la sécurité n'est pas une question secondaire mais un élément fondamental dès le départ.
Tout en continuant à développer les capacités d’IBM Concert, nous découvrons de nouvelles sources de données et des applications plus larges dans les opérations. En validant d’abord Concert au sein d’IBM — une entreprise mondiale opérant dans plus de 170 pays, avec des dizaines de milliers d’applications, des environnements cloud hybrides complexes et d’immenses volumes de données opérationnelles — nous garantissons qu’il peut fonctionner à une véritable échelle d’entreprise.
Ce déploiement interne prouve non seulement la capacité de Concert à gérer la complexité et l’échelle, mais il prépare aussi le terrain pour offrir des opérations robustes et intelligentes à nos clients. L'objectif ? Pour créer une entreprise plus intelligente et plus Resilient, proactive, prédictive et sécurisée.
IBM Concert n'est pas un simple outil de sécurité, c'est un catalyseur de changement.
En l'utilisant en interne, nous avons pu constater de première main qu'il améliore la visibilité des risques et permet aux équipes d'agir plus rapidement grâce à des informations pilotées par l’IA. Si vous êtes prête à déplacer de la sécurité réactive à une sécurité proactive, IBM Concert est conçu pour vous aider à mener cette transformation.
