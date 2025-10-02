IBM Concert, développé par Watsonx, est bien plus qu'un simple tableau de bord. Il s'agit de la couche d'intelligence qui sous-tend des opérations de sécurité plus intelligentes. Il rassemble des données en temps réel, une priorisation pilotée par l'IA et des workflows pour aider les équipes à aller à l'essentiel, à se concentrer sur ce qui compte et à agir plus rapidement. De la gestion des vulnérabilités aux informations opérationnelles, Concert aide à transformer la complexité en clarté.

IBM Concert a aidé à identifier les risques de sécurité potentiels dans 874 applications internes en 24 heures, en identifiant 32 % de vulnérabilités de plus que l'outil traditionnel basé sur le CVSS qu'IBM utilisait auparavant. Encore plus impressionnant ? Elle a donné la priorité à environ 70 crises cardiovasculaires de moindre gravité qui présentaient un risque réel, mais qui n'auraient peut-être pas été considérées comme prioritaires si elles étaient évaluées uniquement sur la base du score CVSS.