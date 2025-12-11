Comment IBM Cloud VPC a transformé sa plateforme et son infrastructure d’assurance qualité grâce aux services IBM Cloud

L’équipe IBM Cloud Virtual Private Cloud utilise un cadre complet d’assurance qualité pour standardiser le développement et l’exécution des cas de test, assurer le compte rendu des résultats et gérer efficacement le suivi et le triage des problèmes.
Chaque jour, l’équipe exécute plus de 77 000 suites de tests dans de multiples environnements, incluant toutes les régions de production. Pour prendre en charge cette ampleur d'Opérations, les développeurs et les testeurs ont besoin d'un cadre des exigences robuste et fiable capable d'exécuter des tests en continu. Ces résultats doivent être conservés pour des raisons de conformité et rendus facilement accessibles via des tableaux de bord, permettant une évaluation rapide et efficace de la qualité globale du système.
Après avoir évalué diverses solutions sur site et hébergées dans le cloud, l’équipe a décidé de poursuivre une transformation entièrement cloud-native, en tirant parti des services cloud d’IBM. Ce changement stratégique a permis non seulement de simplifier l'infrastructure sous-jacente et de réduire les efforts de maintenance, mais aussi d'alléger le Workload de l'équipe chargée de l'assurance qualité. De ce fait, la transformation a révélé des opportunités d'optimisation des ressources et de réduction des coûts.
L’équipe d’assurance qualité d’IBM Cloud VPC s’appuyait sur une infrastructure vaste et complexe composée de nombreux outils, serveurs et composants réseau spécialisés. La prise en charge de cet environnement nécessitait l’intervention de nombreux experts dans de divers domaines techniques, ce qui le rendait coûteux et difficile à entretenir.
Cet environnement complet d’assurance qualité était hébergé sur des instances de serveurs virtuels (VSI) IBM Cloud VPC, comme illustré dans le diagramme :
Pour moderniser et simplifier les opérations, l'équipe a migré ses systèmes d'assurance qualité vers les services IBM Cloud. Ils ont remplacé leur serveur de fichiers par IBM Cloud Object Storage, ont déplacé les bases de données vers des services gérés PostgreSQL et Elasticsearch et ont remplacé leur système d’orchestration personnalisé par des pipelines d’automatisation basés sur Tekton. Ce changement a permis plus de 77 000 exécutions automatisées quotidiennes sans maintenir leur propre infrastructure. Elle a également remanié son cadre d’assurance qualité en microservices conteneurisés exécutés sur un cluster Kubernetes résilient.
Dans l’ensemble, la transformation a permis de réduire la complexité, de diminuer les exigences en matière de maintenance et de mettre en place une architecture d’assurance qualité évolutive et cloud native.
Voici la nouvelle architecture :
Grâce à cette transformation, l’équipe chargée de l’infrastructure d’assurance qualité a été libérée de l’importante charge opérationnelle liée à la gestion d’un environnement vaste et complexe. Ce changement lui a permis de recentrer ses efforts sur l’amélioration et l’évolution du cadre de test interne.
Le passage à un modèle cloud natif a également mis en évidence des inefficacités dans la conception et l’exécution des tests, ce qui a permis d’améliorer l’utilisation des ressources et d’optimiser les coûts. Auparavant, en raison d’une visibilité limitée sur la consommation de ressources, certaines équipes créaient des actifs redondants, qui n’étaient souvent pas correctement mis hors service après l’exécution des tests.
En tirant parti des capacités de facturation et de reporting d’utilisation d’IBM Cloud, chaque équipe dispose désormais d’une visibilité optimale sur sa consommation de ressources et les coûts associés, ce qui favorisant la responsabilisation et une gestion efficace des ressources.
Cette transformation a réduit les coûts globaux d’infrastructure et de tests annexes de près d’un tiers.
L'équipe d'assurance qualité, composée de six membres, gère aujourd'hui environ 80 pipelines, tout en soutenant d'autres équipes piliers qui gèrent 90 pipelines. Le besoin de personnel uniquement dédié à la maintenance des infrastructures a été effectivement éliminé. De plus, les compétences techniques nécessaires à la gestion et à l’exploitation du système ont considérablement évolué, s’alignant désormais davantage avec celles d’un développeur VPC typique. Une expertise Advanced en matière de réseaux, de systèmes d'exploitation et d'administration de bases de données n'est plus nécessaire.
En adoptant activement les services cloud d’IBM en interne, l’entreprise valide la robustesse et la fiabilité de ses technologies, et accélère sa maturité, ainsi que sa préparation à une utilisation plus large.
Cette adoption interne fournit un feedback utile et concret qui favorise l’amélioration continue, renforce la résilience et garantit que les solutions sont véritablement prêtes à l’emploi, ce qui permet à IBM de mieux répondre aux besoins changeants de ses clients.
