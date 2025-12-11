Comment IBM Cloud VPC a transformé sa plateforme et son infrastructure d’assurance qualité grâce aux services IBM Cloud

L’équipe IBM Cloud Virtual Private Cloud utilise un cadre complet d’assurance qualité pour standardiser le développement et l’exécution des cas de test, assurer le compte rendu des résultats et gérer efficacement le suivi et le triage des problèmes.

Chaque jour, l’équipe exécute plus de 77 000 suites de tests dans de multiples environnements, incluant toutes les régions de production. Pour prendre en charge cette ampleur d'Opérations, les développeurs et les testeurs ont besoin d'un cadre des exigences robuste et fiable capable d'exécuter des tests en continu. Ces résultats doivent être conservés pour des raisons de conformité et rendus facilement accessibles via des tableaux de bord, permettant une évaluation rapide et efficace de la qualité globale du système.

Après avoir évalué diverses solutions sur site et hébergées dans le cloud, l’équipe a décidé de poursuivre une transformation entièrement cloud-native, en tirant parti des services cloud d’IBM. Ce changement stratégique a permis non seulement de simplifier l'infrastructure sous-jacente et de réduire les efforts de maintenance, mais aussi d'alléger le Workload de l'équipe chargée de l'assurance qualité. De ce fait, la transformation a révélé des opportunités d'optimisation des ressources et de réduction des coûts.