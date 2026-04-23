Découvrez comment le fait de considérer l’intégration des pipelines de données comme un système central a aidé ce leader de la logistique maritime à fournir une visibilité en temps réel sur un segment très fragmenté de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis.
Pour FlexiVan, leader des services de location de remorques à conteneurs maritimes, le défi des données commence par des thèmes familiers : la complexité et l’échelle. L’entreprise gère 120 000 de ces remorques spécialisées (appelées « châssis ») sur plus de 200 sites, soutenant le déplacement national des conteneurs dans l’un des secteurs les plus fragmentés de la chaîne d’approvisionnement américaine.
Chaque jour, ce réseau génère des millions d’événements provenant des ports, des transporteurs routiers, des parcs à conteneurs, des entrepôts et des châssis équipés de l’IdO. Un seul point de données manquant peut entraîner des retards de prise en charge, des frais journaliers, une sous-utilisation des actifs ou des coûts de maintenance et de réparation évitables.
L’équipe FlexiVan, basée à Scottsdale dans l’Arizona, a entrepris de moderniser cet environnement en construisant une plateforme combinant télémétrie IdO, données partenaires et clients, analyses géospatiales et génération d’insights pilotée par l’IA, sur la plateforme IBM webMethods Hybrid Integration. WebMethods a réduit le nombre d’intégrations et a accéléré l’intégration des partenaires de 25 %, tout en améliorant la cohérence et l’évolutivité et en réduisant les taux d’incidents.
Le résultat : un système qui transforme en temps réel les mouvements des châssis en informations réseau, aidant ainsi les clients à réduire les délais, à optimiser l’utilisation des capacités et à prendre des décisions plus rapides tout au long du parcours du fret.
Le problème de visibilité que FlexiVan a voulu résoudre avec IBM devient particulièrement évident lors du transfert entre un port et un entrepôt.
Lorsqu’un conteneur est déchargé dans le port, un chauffeur de poids-lourd prend un châssis, le conteneur est monté et le trajet débute. À partir de ce moment-là, la visibilité peut rapidement diminuer. Les parcs de camions ne permettent pas de suivre les mouvements de manière fiable, les arrêts pendant le trajet créent une certaine confusion et les clients peuvent perdre de vue l’emplacement d’un conteneur entre son enlèvement au port et son arrivée à l’entrepôt.
Cette période affecte la planification des délais, la gestion des exceptions et l’évitement des frais journaliers qui s’accumulent lorsque les actifs restent trop longtemps au mauvais endroit.
FlexiVan a comblé le manque de visibilité en transformant les châssis en source de données. Son « châssis intelligent » intègre la télémétrie IdO via GPS, des capteurs de montage et des capteurs de poids, les appareils envoyant des mises à jour toutes les cinq minutes tout en déplaçant et en mettant en mémoire tampon les données localement lorsque la connectivité est réduite. Cette conception offre aux opérateurs une fiabilité permettant de reconstituer le mouvement et une capacité de batterie suffisante pour maintenir les appareils sur le terrain pendant des années.
FlexiVan a également dû relever le défi posé par un environnement d’intégration très diversifié. Les événements portuaires, les réservations clients, les mises à jour du transport routier, les données des installations et la télémétrie IdO sont tous arrivés par différents canaux et sous des formats divers, y compris l’échange électronique de données (EDI), les transactions B2B, les API, les fichiers CSV et les flux de capteurs en streaming.
S’il n’est pas coordonné, cet environnement crée des silos, une qualité des données incohérente et des temps de réponse plus lents en cas d’exception. IBM webMethods joue un rôle central dans la résolution de ce problème en agissant comme la colonne dorsale d’intégration unifiée de la plateforme. Il standardise et orchestre les flux de données entre partenaires et systèmes internes, aidant FlexiVan à transformer des signaux opérationnels fragmentés en une vision cohérente et fiable du mouvement des marchandises à l’échelle nationale.
Grâce à ce système, les utilisateurs finaux n’ont plus besoin d’attendre le prochain balayage manuel ou l’événement saisi manuellement ; ils bénéficient d’une visibilité en temps réel au niveau des ports, des chantiers navals et des entrepôts. Ils peuvent voir où les retards s’accumulent, combien de temps un châssis ou un conteneur est resté au même endroit, quels actifs sont inutilisés et où les goulots d’étranglement se forment au niveau du réseau.
Cela transforme l’expérience utilisateur en transformant la vérification réactive à un statut en intervention proactive. Cela transforme également l’économie. Une seule journée de temps d’arrêt en moins peut permettre aux clients d’économiser des millions et FlexiVan a également réduit le temps d’intégration des partenaires de 25 % ainsi que les taux d’incidents.
L’architecture traite l’intégration comme un système central, et non comme une couche de support. La pile commence par les installations, les capteurs IdO et les clients comme principales sources de données. Au-dessus, on trouve un moteur d’intégration IBM webMethods responsable de l’orchestration entre les API, les flux B2B et les entrées IdO. Une couche de données prend en charge les bases de données opérationnelles, l’analytique et les workloads de ML/IA.
Les applications destinées aux clients occupent ensuite la première place, notamment le portail client AIM360, un portail fournisseur et FlexiGPT (une interface d’agent interne basée sur les données de l’entreprise). L’observabilité et les notifications se situent à côté de la pile, avec la sécurité et le chiffrement intégrés dans la conception.
FlexiVan utilise webMethods comme couche d’intégration unifiée qui rassemble une série de flux de données dans une plateforme standardisée. Ceci est important dans un environnement où l’entreprise doit ingérer des données non seulement à partir de ses propres appareils, mais aussi à partir des ports, des entreprises de transport routier et des clients qui utilisent l’EDI, les API et d’autres formats.
Le moteur d’Intégration fonctionne comme le système nerveux de l’écosystème, car il fait plus que déplacer des messages. Il permet également de renforcer l’intégrité des données, la gestion des exceptions, l’observabilité et la sécurité dans un système où des événements incomplets ou inexacts peuvent rapidement se transformer en mauvaises décisions opérationnelles.
Le reste de la pile reflète les mêmes choix de conception pragmatiques. Toute la plateforme fonctionne sur AWS. Amazon RDS for PostgreSQL est utilisé dans la couche de données comme magasin de données opérationnel en raison de ses capacités géospatiales grâce à l’extension PostGIS. Avec près de 10 000 emplacements géolocalisés couvrant les installations clients, ports, gares et dépôts, FlexiVan peut reconstruire des trajets de châssis et de conteneurs de bout en bout à travers le réseau avec une grande précision.
La plateforme utilise Amazon Redshift comme entrepôt de données pour l’analytique à grande échelle et Qlik Sense pour l’aide à la décision, les rapports et les tableaux de bord. En complément de cette pile, FlexiVan a développé une plateforme ML/AI interne basée sur le framework agentique Shakudo, qui prend en charge des modèles d’analyse avancés et des workflows agentiques évolutifs.
Pour le front-end, la plateforme adopte une architecture micro-frontend utilisant Angular et React, avec des API Google Maps permettant la visualisation géospatiale.
Cette conception résout efficacement un problème technique spécifique : les mouvements de la chaîne d’approvisionnement ne se présentent pas sous la forme d’un flux d’événements homogène. Il s’agit d’un mélange de transactions enregistrées par des humains, de messages de partenaires, de données télémétriques d’appareils et de preuves visuelles provenant de ces environnements. La plateforme de FlexiVan met en corrélation ces sources dans ce qu’elle décrit comme une base de données de trajets, un enregistrement de bout en bout du trajet qui peut prendre en charge le suivi, l’analyse de l’utilisation, la gestion des exceptions et la maintenance prédictive.
L’un des aspects les plus intéressants de l’architecture est la façon dont elle comble l’écart entre un châssis mobile et le conteneur qui se trouve dessus. Le GPS peut indiquer à un opérateur où se trouve un châssis, mais pas nécessairement quel conteneur est positionné dessus à ce moment-là.
FlexiVan utilise la vision IA avec des flux de caméras dans les ports pour identifier l’identifiant du conteneur, l’identifiant du châssis et la plaque d’immatriculation du camion, créant ainsi un enregistrement physique lié qui rend le reste de l’analytique plus fiable.
Grâce à cette base, la couche d’IA est bien plus qu’un simple chatbot combiné aux données opérationnelles. Le moteur analytique de base de la plateforme gère déjà le traitement géospatial, l’analyse de l’utilisation et la détection des inefficacités. La couche d’IA s’appuie sur ce travail pour résumer les problèmes, interpréter les modèles et obtenir des informations exploitables. En effet, Analytics Engine produit les renseignements et la couche IA aide les utilisateurs à les utiliser plus rapidement.
Pour les utilisateurs finaux, cela signifie moins de clics, des réponses plus rapides et un accès à des expériences en langage naturel qui permettent de répondre à des questions telles que la localisation des actifs, les problèmes et les exceptions nécessitant une action préalable.
FlexiVan applique la même base de données à la maintenance et à la réparation. Parce que la maintenance et la réparation du châssis sont des centres de coût majeurs, le système utilise le kilométrage, les parcours et le comportement historique pour prédire les besoins de maintenance et réduire les pannes.
Cela a des implications évidentes sur les coûts internes, mais améliore aussi l’expérience utilisateur final en réduisant les temps d’arrêt et en rendant la disponibilité des équipements plus prévisible. Ces mêmes données peuvent servir à prendre des décisions concernant les itinéraires et les fournisseurs, ce qui aide les équipes à orienter les châssis vers des options de service moins coûteuses et à améliorer l’efficacité globale du réseau.
Le gain immédiat de FlexiVan est une meilleure visibilité sur le dernier kilomètre. Les clients peuvent suivre les mouvements en temps réel, valider les activités de transport routier, améliorer la planification, réduire l’exposition aux indemnités journalières et identifier les actifs inutilisés avant qu’ils ne deviennent des capacités perdues. Mais le bénéfice technique le plus important réside dans la modularité, qui facilite l’ajout de nouveaux canaux, de nouveaux partenaires et de nouveaux flux de travail basés sur l’IA.
La couche d’intégration normalise déjà les entrées compliquées. Les couches géospatiales et analytiques permettent déjà de contextualiser les mouvements. La couche application expose déjà ce contexte aux utilisateurs dans les outils opérationnels.
Les étapes suivantes passent naturellement de la visibilité à la prédiction et à l’optimisation autonome. La feuille de route de FlexiVan comprend des workflows agentiques pour combler les données de déplacement manquantes, des outils d’intelligence d’entreprise pour les équipes internes et des expérience client plus dynamiques grâce aux requête en langage naturel et à la génération automatisée d’informations. Ces ambitions ne fonctionnent que si l’intégration, l’observabilité et la fiabilité des données sont déjà en place.
En s’appuyant sur IBM webMethods comme colonne vertébrale d’intégration, FlexiVan a transformé un problème étroit de visibilité du port à l’entrepôt en une plateforme évolutive d’intelligence logistique. Il peut ajouter des canaux de partenaires, des sources de télémétrie et des workflows pilotés par l’IA sans avoir à reconstruire le cœur à chaque fois. Pour FlexiVan, cela réduit le coût de l’innovation à l’échelle. Pour les utilisateurs finaux, cela signifie moins d’incertitudes, une intervention plus rapide et une chaîne d’approvisionnement qui se comporte moins comme une boîte noire et davantage comme un système observable.