Le problème de visibilité que FlexiVan a voulu résoudre avec IBM devient particulièrement évident lors du transfert entre un port et un entrepôt.

Lorsqu’un conteneur est déchargé dans le port, un chauffeur de poids-lourd prend un châssis, le conteneur est monté et le trajet débute. À partir de ce moment-là, la visibilité peut rapidement diminuer. Les parcs de camions ne permettent pas de suivre les mouvements de manière fiable, les arrêts pendant le trajet créent une certaine confusion et les clients peuvent perdre de vue l’emplacement d’un conteneur entre son enlèvement au port et son arrivée à l’entrepôt.

Cette période affecte la planification des délais, la gestion des exceptions et l’évitement des frais journaliers qui s’accumulent lorsque les actifs restent trop longtemps au mauvais endroit.

FlexiVan a comblé le manque de visibilité en transformant les châssis en source de données. Son « châssis intelligent » intègre la télémétrie IdO via GPS, des capteurs de montage et des capteurs de poids, les appareils envoyant des mises à jour toutes les cinq minutes tout en déplaçant et en mettant en mémoire tampon les données localement lorsque la connectivité est réduite. Cette conception offre aux opérateurs une fiabilité permettant de reconstituer le mouvement et une capacité de batterie suffisante pour maintenir les appareils sur le terrain pendant des années.

FlexiVan a également dû relever le défi posé par un environnement d’intégration très diversifié. Les événements portuaires, les réservations clients, les mises à jour du transport routier, les données des installations et la télémétrie IdO sont tous arrivés par différents canaux et sous des formats divers, y compris l’échange électronique de données (EDI), les transactions B2B, les API, les fichiers CSV et les flux de capteurs en streaming.

S’il n’est pas coordonné, cet environnement crée des silos, une qualité des données incohérente et des temps de réponse plus lents en cas d’exception. IBM webMethods joue un rôle central dans la résolution de ce problème en agissant comme la colonne dorsale d’intégration unifiée de la plateforme. Il standardise et orchestre les flux de données entre partenaires et systèmes internes, aidant FlexiVan à transformer des signaux opérationnels fragmentés en une vision cohérente et fiable du mouvement des marchandises à l’échelle nationale.

Grâce à ce système, les utilisateurs finaux n’ont plus besoin d’attendre le prochain balayage manuel ou l’événement saisi manuellement ; ils bénéficient d’une visibilité en temps réel au niveau des ports, des chantiers navals et des entrepôts. Ils peuvent voir où les retards s’accumulent, combien de temps un châssis ou un conteneur est resté au même endroit, quels actifs sont inutilisés et où les goulots d’étranglement se forment au niveau du réseau.

Cela transforme l’expérience utilisateur en transformant la vérification réactive à un statut en intervention proactive. Cela transforme également l’économie. Une seule journée de temps d’arrêt en moins peut permettre aux clients d’économiser des millions et FlexiVan a également réduit le temps d’intégration des partenaires de 25 % ainsi que les taux d’incidents.