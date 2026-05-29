Comment Fiducia AI a utilisé IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage et IBM Cloud pour transformer la Fashion Week en une expérience de shopping évolutive

Fiducia AI a fait appel à IBM pour aider la maison de couture Kate Barton à créer et à lancer une expérience interactive d’essayage virtuel. Cette innovation a transformé une interaction éphémère lors d’un défilé de mode en une plateforme de commerce et en une base pour de futures expériences de vente au détail alimentées par l’IA.
Avec ses paillettes et son côté spectaculaire, le défilé de mode est conçu pour attirer rapidement l’attention. Le défi consiste à exploiter ce moment pour générer un engagement client durable, améliorer la compréhension du produit et renforcer la confiance dans l’achat. Ce défi est particulièrement marqué pour les vêtements très structurés, où les photos de produits statiques et les tableaux des tailles montrent rarement comment une pièce s’adapte, bouge ou évolue au gré des mouvements du corps.
Kate Barton, une créatrice basée à New York connue pour ses vêtements sculpturaux et hautement techniques, souhaitait développer une expérience en ligne capable de préserver l’intégrité de ses créations tout en facilitant la découverte de la collection en ligne.
La société Fiducia AI, basée à San Ramon en Californie, a collaboré avec Kate Barton et IBM pour créer SpeedShotX, une expérience conversationnelle pour smartphone dotée d’un objectif alimenté par l’IA qui a été dévoilé à la Fashion Week de New York en février 2026. Les invitées ont pu identifier des pièces de la collection, poser des questions vocales ou textuelles dans presque toutes les langues et assister à des essais virtuels photoréalistes grâce à une expérience conçue avec IBM watsonx.ai sur IBM Cloud.
Le déploiement a été rapide. La mise en place de l’activation, créée par Kate Barton pour la Fashion Week de New York et le commerce en ligne, a pris environ cinq jours, puis il a fallu environ deux jours supplémentaires pour l’intégrer à la boutique Shopify de la marque. En moins de deux mois d’utilisation de la boutique en ligne, plus de 2 500 clientes ont participé à l’expérience d’essai virtuel.
Le cas d’utilisation commence par une simple lacune dans l’expérience de la mode. Les personnes assistant aux défilés peuvent voir les vêtements, mais elles ne peuvent généralement pas identifier chaque pièce en temps réel, poser des questions précises ou comprendre comment un vêtement pourrait leur aller. Les gens faisant du shopping en ligne sont confrontés à un problème connexe : ils choisissent souvent des images statiques qui dénaturent la structure, les proportions et le mouvement d’un vêtement.
SpeedShotX a comblé cette lacune en rendant la collection interactive. Les utilisatrices ont pu prendre ou télécharger une photo d’une robe Kate Barton, puis recevoir une réponse contenant des informations sur le design, l’inspiration, la fabrication et les possibilités d’association.
Les utilisatrices ont également pu visualiser en temps réel comment un vêtement rendait sur elles grâce à un essai virtuel. L’expérience a également permis une interaction multilingue, ce qui a permis à un plus grand nombre d’utilisatrices de découvrir la collection sans avoir recours à l’assistance en personne ou à une application spécialisée.
Pour les clientes de Kate Barton, la valeur était à la fois pratique et immersive. Le système a aidé les utilisatrices à identifier les looks des défilés, à découvrir les détails des produits dans leur langue préférée et à visualiser les vêtements avant de poursuivre leur parcours d’achat. Pour la marque, il a transformé un moment de la Fashion Week en une fonctionnalité de commerce électronique que les clientes ont pu continuer à utiliser après l’événement.
Fiducia a déployé la solution sur IBM Cloud et l’a construite sur IBM watsonx.ai avec une architecture multi-modèles combinant IBM Granite pour les workflows structurés, Llama pour le traitement visuel et des modèles OpenAI pour l’interaction conversationnelle. Les services Watsonx Model Gateway ont coordonné la couche du modèle, tandis que IBM Cloud Object Storage assurait la gestion des actifs et la diffusion au cours de l’événement en direct et dans la boutique Shopify.
Le système sépare les workflows côté administrateur des interactions d’exécution client. Côté administrateur, Granite et Llama prennent en charge les outils SpeedShotX pour la validation des données produit, l’examen du contenu, l’amélioration des métadonnées et les suggestions intelligentes. Les collections de mode évoluant au fil des saisons, la plateforme avait besoin d’un moyen simple de mettre à jour le contenu des produits et d’en garantir l’exactitude sans avoir à refondre l’expérience à chaque fois.
Au moment de l’exécution, les modèles OpenAI GPT accessibles via la passerelle watsonx traiteront les images prises ou téléchargées, interpréteront les intentions des utilisatrices et généreront des réponses formatées pour les clientes. Cette sélection de modèles basée sur les tâches permet à SpeedShotX d’utiliser le bon modèle pour chaque workflow plutôt que de forcer chaque interaction via un seul modèle. Elle garantit également à Fiducia la flexibilité nécessaire pour travailler avec IBM Cloud, watsonx, d’autres hyperscalers, des LLM et des API alimentées par l’IA, à mesure que l’environnement informatique évolue.
IBM Cloud Object Storage a servi de pilier central pour la gestion des contenus. Les photos des vêtements, les données des collections, les métadonnées, le contenu généré, les sorties de validation et les actifs d’activation de l’exécution y ont été stockés. Cette plateforme a offert au système un emplacement évolutif et sécurisé pour gérer les actifs nécessaires aux workflows administratifs et aux expériences client en direct.
Le schéma d’architecture présente une architecture IBM Cloud conçue pour un environnement de production. Le trafic public passe par le DNS et les contrôles edge vers une région IBM Cloud et un cloud virtuel privé.
Le trafic des applications passe par l’équilibrage de charge et entre dans un cluster Kubernetes, tandis que les services de données restent sur des chemins de réseau privé. Les services gérés incluent watsonx.ai, watsonx Gateway pour le routage des requêtes vers OpenAI et d’autres fournisseurs de LLM, HashiCorp Vault pour la gestion des secrets et PostgreSQL avec pgvector pour la RAG évolutive. L’architecture utilise également MySQL pour les données de configuration, Redis pour la mise en cache des métadonnées à haut débit, et Cloud Object Storage pour les vidéos, images, modèles 3D et documents.
Les points de terminaison sont protégés par Cloudflare, qui aide également à diffuser le contenu à l’échelle mondiale. Ensemble, Cloudflare et la mise en cache Redis aident la plateforme à s’adapter pour gérer un trafic élevé tout en offrant une expérience fluide et cohérente à une vaste clientèle.
Fiducia travaille également à l’extension de l’architecture. Une intégration OpenCLAW est en cours pour améliorer l’orchestration, l’automatisation des workflows et l’interopérabilité entre les services d’IA. L’intégration de NVIDIA Video Search and Summarization (VSS) est également en cours pour permettre la recherche visuelle, la compréhension accélérée des images et l’inférence optimisée par le GPU pour des expériences multimodales plus riches.
Le principal défi technique du projet ne consistait pas simplement à choisir un modèle. Il s’agissait de faire fonctionner ensemble plusieurs modèles, des éléments visuels, des flux commerciaux et des exigences liées aux événements en direct de manière à répondre aux besoins des utilisateurs. Le plus délicat a été l’orchestration, et non le réglage du modèle, qui correspond à la structure du système déployé : la sélection du modèle, la diffusion des actifs, la connectivité sécurisée des services et les performances d’exécution devaient toutes s’aligner pour que l’expérience fonctionne devant un public en direct.
IBM watsonx.ai et watsonx Model Gateway ont aidé Fiducia à coordonner cette couche de modèles tout en préservant la flexibilité de l’architecture. IBM Cloud a fourni la base du déploiement pour le trafic lié aux événements en direct et l’utilisation continue du commerce électronique. IBM Cloud Object Storage a mis à disposition une couche de contenu évolutive pour l’imagerie des produits, les métadonnées et les actifs générés. Ensemble, ces composants ont permis à SpeedShotX de passer de l’activation événementielle à l’intégration dans la boutique en ligne avec un minimum de modifications.
Cette fonctionnalité a permis aux invitées de la Fashion Week d’identifier les vêtements en temps réel, de poser des questions vocales ou textuelles sur la collection et d’essayer virtuellement des tenues. Les personnes faisant leurs achats sur Shopify peuvent accéder à l’essai virtuel directement à partir de certaines pages produit de leur navigateur. Cette expérience a rendu le langage stylistique de Kate Barton plus accessible en ligne en aidant les clientes à comprendre la silhouette, les proportions et les mouvements avant de passer commande.
Le projet a également permis de tirer une leçon essentielle pour l’IA dans la vente au détail : la qualité visuelle fait partie de l’expérience utilisateur. Au cours du développement, l’équipe de Fiducia a appris que les détails des tissus, le drapé, la texture, l’éclairage et les reflets devaient être crédibles pour offrir une expérience de luxe. La mise en cache edge a également pris de l’importance, car la plateforme s’appuie sur des images, des vidéos et des flux d’activation riches en temps réel qui doivent offrir une expérience fluide sur tous les appareils et dans toutes les régions.
SpeedShotX a fourni à Kate Barton un schéma répétable pour l’engagement commercial alimenté par l’IA. L’architecture a servi de support à une présentation lors de la Fashion Week de New York, puis a été transformée en deux jours en une boutique Shopify basée sur le Web. Cette évolution a transformé l’expérience d’un événement temporaire en une couche commerciale à laquelle les clients peuvent continuer d’accéder en même temps qu’ils parcourent la collection en ligne.
Déployer SpeedShotX a permis à Kate Barton d’élargir le marché cible total des défilés de mode de la maison de couture. C’est lors de ces événements que les clients commerciaux (les chaînes de vente au détail, par exemple) viennent acheter de nouvelles collections. Grâce au travail de Fiducia, les particuliers peuvent désormais transformer leur expérience de défilé de mode en un achat instantané.
L’architecture est également conçue pour s’adapter à plusieurs collections. Les travaux futurs pourraient comprendre un indexage à l’échelle du téraoctet pour l’ancrage et la récupération contextuels, la mise en cache avancée, l’amélioration de l’orchestration et l’indexation vidéo afin que les modèles puissent comprendre les scènes, les vêtements, le mouvement et le contexte d’engagement à partir du contenu vidéo. Cette feuille de route est essentielle pour les détaillants disposant de catalogues volumineux, de mises à jour saisonnières et d’actifs multimédias plus riches.
En développant SpeedShotX sur IBM watsonx.ai et Cloud Object Storage et en le déployant sur IBM Cloud, Fiducia a créé une base capable de prendre en charge la découverte visuelle en temps réel, la conversation multilingue et l’essai virtuel basé sur navigateur. Cette base est facilement configurable à chaque nouvelle activation. Kate Barton obtient ainsi une expérience de shopping numérique plus pratique. De son côté, Fiducia en retire un modèle de commerce IA évolutif qui peut suivre les marques depuis les événements en direct jusqu’à l’engagement client.
Pour les consommateurs, le shopping mode devient plus visuel, plus accessible et plus pratique : ils peuvent découvrir les vêtements dans leur contexte, poser des questions dans la langue de leur choix et essayer virtuellement les articles avant de se décider.