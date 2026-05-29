Comment Fiducia AI a utilisé IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage et IBM Cloud pour transformer la Fashion Week en une expérience de shopping évolutive

Avec ses paillettes et son côté spectaculaire, le défilé de mode est conçu pour attirer rapidement l’attention. Le défi consiste à exploiter ce moment pour générer un engagement client durable, améliorer la compréhension du produit et renforcer la confiance dans l’achat. Ce défi est particulièrement marqué pour les vêtements très structurés, où les photos de produits statiques et les tableaux des tailles montrent rarement comment une pièce s’adapte, bouge ou évolue au gré des mouvements du corps.

Kate Barton, une créatrice basée à New York connue pour ses vêtements sculpturaux et hautement techniques, souhaitait développer une expérience en ligne capable de préserver l’intégrité de ses créations tout en facilitant la découverte de la collection en ligne.

La société Fiducia AI, basée à San Ramon en Californie, a collaboré avec Kate Barton et IBM pour créer SpeedShotX, une expérience conversationnelle pour smartphone dotée d’un objectif alimenté par l’IA qui a été dévoilé à la Fashion Week de New York en février 2026. Les invitées ont pu identifier des pièces de la collection, poser des questions vocales ou textuelles dans presque toutes les langues et assister à des essais virtuels photoréalistes grâce à une expérience conçue avec IBM watsonx.ai sur IBM Cloud.

Le déploiement a été rapide. La mise en place de l’activation, créée par Kate Barton pour la Fashion Week de New York et le commerce en ligne, a pris environ cinq jours, puis il a fallu environ deux jours supplémentaires pour l’intégrer à la boutique Shopify de la marque. En moins de deux mois d’utilisation de la boutique en ligne, plus de 2 500 clientes ont participé à l’expérience d’essai virtuel.