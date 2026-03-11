Découvrez comment ce fournisseur de technologie suédois utilise l’IA pour extraire des données clés de contrats complexes, signaler les risques et protéger les revenus.
Les contrats immobiliers sont des candidats privilégiés pour l’automatisation. Ils sont denses, différents selon les propriétaires et les juridictions, et remplis de petites clauses ayant des conséquences financières importantes. Ces clauses comprennent périodes de renouvellement, formules d’indexation, inclusions de services, obligations des locataires et exceptions qui ne sont jamais proprement intégrées dans les systèmes en aval.
La société suédoise Edsvard Hallbarhet AB a pris conscience de ce défi et a créé un système pour transformer le large éventail de documents associés aux transactions immobilières et à la gestion des biens en données structurées et vérifiables par machine lors de l’ingestion. Cette approche permet aux clients de mettre fin à l’indexation manuelle des documents, de détecter rapidement les incohérences dans les factures et de mettre en évidence les clauses à risque avant qu’elles ne se transforment en litige ou en perte de revenus. Le tout dans une interface simple à utiliser, alimentée par l’IA.
L’entreprise spécialisée en IA a construit une solution sur IBM® Cloud, choisi pour ses capacités hybrides flexibles, et watsonx.data, dont les fonctionnalités lakehouse ouvertes ont contribué à rationaliser et à simplifier l’architecture d’Edsvard. Cette approche a simplifié le processus en supprimant la nécessité de déplacer les données pour les enrichir et les traiter.
La solution d’Edsvard, Contract Intelligence, utilise l’IA pour extraire les termes clés et les données des contrats. Cette analyse est ensuite comparée à d’autres systèmes d’enregistrement tels que les factures, les registres, les déclarations énergétiques et les notifications, afin de détecter les divergences et de déclencher une action.
Outre la réconciliation numérique, Contract Intelligence signale les clauses à risque qui peuvent modifier matériellement l’exposition des contrats, même si les chiffres de base semblent exacts. La solution doit fonctionner aussi bien pour les petits que pour les grands déploiements. Il peut s’agir de 100 documents pour des valeurs spécifiques, ou de déploiements à grande échelle sur des centaines de milliers de documents, comme c’est souvent le cas pour les clients américains de l’entreprise.
Techniquement, la plateforme est conçue comme un système à deux niveaux. Une couche source contient une gamme de données non structurées : PDF, documents Word, tableurs, diaporamas et même des photos provenant d’appareils mobiles. Le second niveau consiste en une couche d’IA qui exécute Contract Intelligence (et une capacité parallèle Invoice intelligence) exposée via une API.
La solution fonctionne en tant que service sur IBM Cloud et est également conçue pour fonctionner dans watsonx.data, sur d’autres fournisseurs de cloud, et sur site si nécessaire. Cette exigence hybride est apparue sur le terrain : les clients de plus grande envergure insistaient de plus en plus pour bénéficier de déploiements en cloud privé ou sur site pour des raisons réglementaires et de confidentialité. La stratégie « hybride par conception » fut l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe Edsvard s’est tournée vers IBM.
Au sein de la couche des systèmes d’IA, le pipeline est délibérément simple et axé sur la production : extraction de texte pour les documents numériques natifs ; reconnaissance optique de caractères (OCR) pour les entrées de type image ; préparation du texte ; et Named Entity Recognition dans le cadre du processus de normalisation avant l'inférence du modèle.
Selon l’étape, une seule composante peut être assignée pour exécuter la tâche, ou il peut y en avoir plusieurs, parmi lesquelles la plus appropriée est automatiquement sélectionnée. Par exemple, l’étape OCR peut utiliser le moteur open source Tesseract, PaddlePaddle ou un autre moteur OCR.
Le travail différencié se fait dans la boucle de modélisation et d’adaptation. Edsvard utilise un système d’annotation et une stratégie de modèle de langage sur mesure : l’équipe a choisi de créer son propre modèle personnalisé, optimisé pour plusieurs langues cibles dont l’anglais, le suédois, l’espagnol et l’italien. Le travail comprenait un entraînement spécialisé supplémentaire pour les types de contrats et un réglage fin spécifique au client grâce aux annotations.
Toutes ces actions visent à extraire les champs exacts qui comptent (numéros de contrat, périodes de validité, superficie du bien, sections de bâtiment, loyer et date de renouvellement ou de résiliation, par exemple).
Edsvard a choisi de construire son propre modèle afin d’en optimiser la taille, l’architecture et l’entraînement, ce qui a permis d’accélérer l’entraînement et l’inférence. Cette action a également entraîné un encombrement mémoire plus réduit. L’équipe trouvait cette approche plus déterministe, garantissant la meilleure qualité de données qui soit.
Les champs extraits sont assemblés dans un « état précis du contrat », conservé dans un magasin de séries chronologiques (watsonx.data), accessible grâce aux API et aux tableaux de bord. Pour Contract Intelligence, Edsvard a finalement construit un tableau de bord personnalisé pour les sorties ; l’équipe avait d’abord utilisé Elasticsearch Kibana sans pouvoir atteindre le niveau d’utilisabilité requis. Pour Invoice Intelligence, les clients préfèrent parfois que les valeurs extraites soient renvoyées directement dans leurs propres systèmes.
Une décision architecturale clé tant pour l’évolutivité que pour le TCO est celle que Contract Intelligence est fourni en tant que service REST et n’est pas lié à un portail de documents unique.
Le système source Samporten (un logiciel de suivi de projet développé par Edsvard) était parfaitement adapté aux cas d’utilisation initiaux dans le domaine de l’immobilier et de la construction. Toutefois, le nouveau système peut facilement s’intégrer à un environnement DMS/CRM/ERP existant et il peut, par exemple, utiliser SharePoint pour traiter les documents là où ils se trouvent déjà.
watsonx.data est un élément clé dans ce cas : il permet à la plateforme d’apporter les données et de les traiter en place, en minimisant leur déplacement et les pipelines d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) sur mesure, tout en enrichissant les données là où elles se trouvent. Ce processus réduit la charge opérationnelle, la latence et le risque de défaillance.
L’impact métier se traduit par des résultats opérationnels mesurables qui intéressent généralement les ingénieurs et les chefs de produit : une réduction de plus de 90 % de la manipulation manuelle, une meilleure qualité des données (moins de pertes d’informations entre les systèmes), une meilleure capacité de prévision grâce à des modèles de calcul courants et une meilleure stabilité financière. Souvent, les clients d’Edsvard font également état d’une meilleure capacité à négocier avec les banques.
Sur le plan opérationnel, la plateforme permet de dimensionner plus facilement les workflows, passant de centaines à des milliers de documents, et d’intégrer de nouveaux biens en traitant les contrats plutôt qu’en reconstruisant les processus. Les modalités de facturation plus précises et les délais de renouvellement plus clairs permettent également de réduire les litiges avec les locataires et de raccourcir les cycles de rapprochement des factures.
En s’appuyant sur IBM Cloud et watsonx.data, et en concevant dès le départ en vue d’un déploiement hybride, Edsvard a transformé un défi de rapprochement des contrats en plateforme modulaire d’IA documentaire ; une plateforme qui peut être déployée en tant que service, s’intégrer aux systèmes d’entreprise existants (y compris SharePoint) et évoluer en passant de petits déploiements d’assistants IA nordiques aux déploiements multi-sites sans reconstruire la couche d’ingestion et de données.
À l’avenir, l’équipe prévoit de s’appuyer sur IBM Power11 pour offrir une solution « unique », de bout en bout, sur site. L’équipe étudie également la manière dont l’IA agentique pourrait automatiser les actions de suivi, une fois les contrats compris. Le résultat net est une base capable de couvrir de nouveaux types de documents, environnements et workflows, tout en maintenant la surface d’ingénierie stable et une expérience utilisateur centrée sur la précision et la facilité d’utilisation.