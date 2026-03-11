La solution fonctionne en tant que service sur IBM Cloud et est également conçue pour fonctionner dans watsonx.data, sur d’autres fournisseurs de cloud, et sur site si nécessaire. Cette exigence hybride est apparue sur le terrain : les clients de plus grande envergure insistaient de plus en plus pour bénéficier de déploiements en cloud privé ou sur site pour des raisons réglementaires et de confidentialité. La stratégie « hybride par conception » fut l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe Edsvard s’est tournée vers IBM.

Au sein de la couche des systèmes d’IA, le pipeline est délibérément simple et axé sur la production : extraction de texte pour les documents numériques natifs ; reconnaissance optique de caractères (OCR) pour les entrées de type image ; préparation du texte ; et Named Entity Recognition dans le cadre du processus de normalisation avant l'inférence du modèle.

Selon l’étape, une seule composante peut être assignée pour exécuter la tâche, ou il peut y en avoir plusieurs, parmi lesquelles la plus appropriée est automatiquement sélectionnée. Par exemple, l’étape OCR peut utiliser le moteur open source Tesseract, PaddlePaddle ou un autre moteur OCR.

Le travail différencié se fait dans la boucle de modélisation et d’adaptation. Edsvard utilise un système d’annotation et une stratégie de modèle de langage sur mesure : l’équipe a choisi de créer son propre modèle personnalisé, optimisé pour plusieurs langues cibles dont l’anglais, le suédois, l’espagnol et l’italien. Le travail comprenait un entraînement spécialisé supplémentaire pour les types de contrats et un réglage fin spécifique au client grâce aux annotations.

Toutes ces actions visent à extraire les champs exacts qui comptent (numéros de contrat, périodes de validité, superficie du bien, sections de bâtiment, loyer et date de renouvellement ou de résiliation, par exemple).

Edsvard a choisi de construire son propre modèle afin d’en optimiser la taille, l’architecture et l’entraînement, ce qui a permis d’accélérer l’entraînement et l’inférence. Cette action a également entraîné un encombrement mémoire plus réduit. L’équipe trouvait cette approche plus déterministe, garantissant la meilleure qualité de données qui soit.

Les champs extraits sont assemblés dans un « état précis du contrat », conservé dans un magasin de séries chronologiques (watsonx.data), accessible grâce aux API et aux tableaux de bord. Pour Contract Intelligence, Edsvard a finalement construit un tableau de bord personnalisé pour les sorties ; l’équipe avait d’abord utilisé Elasticsearch Kibana sans pouvoir atteindre le niveau d’utilisabilité requis. Pour Invoice Intelligence, les clients préfèrent parfois que les valeurs extraites soient renvoyées directement dans leurs propres systèmes.