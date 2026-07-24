Comment les clients s'associent à IBM Bob pour transformer leurs projets de modernisation en un atout en matière de développement logiciel autonome

Dans le cadre des déploiements clients, IBM Bob™ aide les équipes à compresser les cycles de modernisation, à renforcer les workflows et à transformer l'expertise durement acquise en modèles de livraison réutilisables.
Il n'a fallu que trois mois après la mise à disposition générale d'IBM Bob pour que sa base d'utilisateurs dépasse les 100 000 personnes. Depuis son lancement, Bob™ s'est imposé comme bien plus qu'un simple assistant de programmation basé sur l'IA. Les clients qui l'ont utilisé pour développer des applications le décrivent comme un partenaire de développement logiciel « agentique » qui aide à planifier, exécuter, valider, sécuriser et exploiter les logiciels tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).
Des entretiens menés auprès de quatre des premiers clients d’IBM Bob (Blue Pearl, Novadoc, Novacomp et CrushBank) ont mis en lumière des défis techniques. Ces défis allaient de la modernisation Java™ à la gestion de la configuration FileNet, en passant par la découverte de données héritées et la préparation des données en vue de leur intégration dans les systèmes d’IA. Toutes ces entreprises étaient confrontées à des problèmes communs : leurs équipes devaient analyser des systèmes complexes, préserver la logique métier, réduire les risques et agir plus rapidement que ne le permettent généralement les projets de modernisation traditionnels.
De nombreuses équipes passent des semaines à retracer les dépendances, à documenter les comportements non documentés, à développer la couverture des tests et à décider quels changements peuvent être mis en œuvre en toute sécurité. IBM Bob aide à condenser ce travail dans une boucle de développement plus structurée. Il peut analyser les bases de code, répondre aux questions sur le comportement du système, générer ou mettre à jour la documentation, proposer des plans de mise en œuvre, refactoriser le code et créer des tests. Il prend également en charge les workflows reproductibles grâce à des modes spécifiques à chaque rôle, des règles, l'automatisation via la ligne de commande, des contrôles d'approbation et des intégrations extensibles.
Les témoignages de clients détaillés ci-dessous soulignent quatre avantages pratiques :
Cette publication passe en revue les déploiements d'IBM Bob chez ses clients afin de montrer comment ces modèles se manifestent dans des projets concrets et ce que les équipes d'ingénierie peuvent en tirer comme enseignements.
Blue Pearl, société de conseil en informatique et partenaire d'IBM, a utilisé IBM Bob pour moderniser Blue App, sa plateforme phare de mise en relation de talents. Cette application met en relation environ 26 000 consultants et indépendants avec des entreprises clientes, mais le code source écrit en Java 11 comportait des dépendances obsolètes, des appels d'API dépréciés, des failles de sécurité et ne disposait d'aucune couverture de test automatisée formelle.
Un projet de modernisation classique comme celui-ci aurait nécessité plus de 30 jours-personne de travail et comporté un risque de régression non négligeable. Grâce à Bob, l'équipe est passée de Java 11 à Java 21 en trois jours et a corrigé 127 appels d'API obsolètes. Elle a également mis en place une couverture de test automatisée de 92 % à partir d'une base de référence sans aucun test, puis a déployé la mise à jour auprès de 26 000 utilisateurs sans rencontrer de problèmes en production.
L'approche de Blue Pearl illustre bien pourquoi le contexte est essentiel. L'équipe a fourni à Bob des schémas d'architecture, des définitions de points de terminaison, des cartes de flux de données ainsi que des descriptions de la manière dont les clients et les consultants utilisaient la plateforme. Ces informations ont aidé Bob à cartographier les dépendances, à identifier les API obsolètes, à mettre en évidence les bibliothèques obsolètes et à révéler les points d'intégration non documentés.
Le résultat n'était pas seulement une mise à niveau plus rapide. Il s’agissait d’un système plus clair, avec des limites de service plus propres, une logique d’authentification et d’autorisation renforcée, une meilleure validation des entrées et une nouvelle observabilité grâce à une journalisation structurée et un traçage distribué. Cela illustre l'un des principaux atouts de Bob : permettre à des équipes hautement performantes de dépasser le stade du développement isolé pour évoluer vers une mise en œuvre coordonnée et tenant compte de l'ensemble du système.
Avec le nouveau Bob Premium Package pour la modernisation de Java, les équipes peuvent moderniser et maintenir les applications Java d'entreprise grâce à des workflows guidés et reproductibles. Ces workflows prennent en charge les mises à niveau de version, la modernisation de l'exécution, la transformation de l'interface utilisateur, les tests et la résolution des failles de sécurité dans des environnements d'applications complexes. (Plusieurs nouvelles capacités Bob et des forfaits premium ont été récemment introduits pour aider les entreprises à moderniser, gouverner et optimiser à l’échelle l'ingénierie logicielle alimentée par l’IA. Lire plus ici.)
Obtenez les détails techniques concernant l'utilisation d'IBM Bob par Blue Pearl.
Novacomp a rencontré un problème de découverte similaire, mais dans un contexte de modernisation différent. Son projet s’articulait autour d’une API REST Java critique, dotée d’anciennes versions du cadre, d’arbres de dépendance hérités et d’exigences strictes visant à préserver la logique métier et les contrats d’API.
Bob a analysé le service Java à plusieurs niveaux, identifié les annotations obsolètes, expliqué les changements incompatibles, examiné les conflits de dépendances et proposé des modifications s'appuyant sur la base de code existante. Ses modes spécifiques à chaque rôle ont permis de distinguer clairement la planification, la mise en œuvre et la révision, offrant ainsi à l'architecte un moyen plus clair de passer de l'analyse du système aux modifications du code sans regrouper toutes les étapes en une seule invite.
Cette capacité à raisonner à partir du référentiel est importante, car la modernisation échoue rarement uniquement pour des raisons de syntaxe. Elle échoue lorsque les équipes négligent des dépendances subtiles, ne respectent pas les contrats en aval ou sous-estiment les changements de configuration. L’utilisation de Bob par Novacomp montre comment un environnement de développement basé sur l’IA peut aider les équipes à remplacer les mises à niveau par essais et erreurs par un parcours vérifiable qui couvre l’analyse du système, la mise en œuvre, la validation et la revue architecturale préalable à la fusion.
Obtenez les détails techniques sur l’utilisation d’IBM Bob par Novacomp.
Les déploiements chez les clients montrent également que la rapidité n'est utile que lorsque les équipes peuvent faire confiance au travail effectué. La modernisation de Blue Pearl a renforcé la sécurité et les opérations dans le cadre d'un même cycle de développement. Bob a contribué à identifier les dépendances obsolètes, à proposer des pistes de modernisation, à améliorer la logique d'authentification et d'autorisation, ainsi qu'à mettre en place une journalisation structurée, des points de trace et des contrôles d'intégrité.
Le code modernisé est robuste. Outre l'ajout d'une couverture de tests unitaires portant sur 92 % du code, le déploiement de l'application s'est déroulé sans aucune réclamation de la part des clients ni aucun problème post-déploiement. Ce résultat incarne concrètement l’approche « shift-left » de la sécurité dès la conception : celle-ci est intégrée à chaque étape du cycle de vie. De la génération du code au déploiement, Bob applique par défaut des contrôles de gouvernance, de conformité et de gestion des risques, garantissant ainsi une protection dédiée aux entreprises sans ralentir le travail des équipes.
L’expérience de Novacomp confirme ce point. La valeur de Bob provenait de conseils contextuels, et non d’une automatisation aveugle. Il a examiné la structure du code, la configuration et les dépendances, puis a proposé des mises à jour pour Java, Spring Boot, Maven, Gradle et des outils associés. Le workflow incluait des constructions propres, la résolution des conflits de dépendances, une documentation mise à jour et des tests renouvelés. Cela a rendu la modernisation plus rapide, mais aussi plus explicable. L'équipe a pu comprendre pourquoi une modification avait été recommandée et quelle était sa place dans le processus de migration global.
CrushBank applique ce même modèle de contrôle aux données héritées et au déploiement d'IA. IBM Bob a aidé CrushBank à étendre son activité éprouvée de support informatique piloté par l'IA à une activité plus large de valorisation des données.
Bob a accéléré le travail nécessaire pour analyser les systèmes hérités, cartographier les schémas, générer des chemins d'ingestion et créer des couches d'accès gouvernées. De ce fait, il est judicieux pour CrushBank de cibler les clients dont le principal défi n'est pas la résolution de tickets, mais le déverrouiller des systèmes de données d'entreprise pour la recherche, l'analytique et l'IA.
Bon nombre de ces systèmes sources n'étaient pas conçus pour l'IA. Certaines ne disposent pas d'API modernes, certaines fonctionnent sur site et certaines n'exposent des informations critiques que via d'anciens écrans ou des exportations manuelles. IBM Bob aide les développeurs de CrushBank à analyser ces systèmes, à examiner les schémas, à générer du code d'ingestion, à créer des tests et à mettre en place des serveurs MCP qui relient les données d'entreprise aux expériences d'IA.
Bob ne supprime pas le contrôle humain dans le traitement des données sensibles. Dans un exemple fourni par CrushBank et impliquant une application SQL Server sur site, Bob n'a pas interrogé directement les données de production. Il suggérait des exemples de requêtes et d’exportations, puis un développeur les examinait et les exécutait. Le jugement humain reste ainsi impliqué là où il doit l'être : les décisions d'accès, la sensibilité des données, l'interprétation des schémas et la préparation à la mise en production. Ce modèle de gouvernance est particulièrement important lorsque le développement touche aux données clients, aux workflows réglementés ou aux modes d’accès à la production.
Obtenez les détails techniques sur l’utilisation d’IBM Bob par CrushBank.
La valeur client d'IBM Bob se reflète également dans les artefacts créés à partir du code. Blue Pearl est passée d'une couverture de test automatique officielle à une couverture de 92 % pour les tests de régression. Dans le cadre de sa modernisation, Novacomp a généré de la documentation et renouvelé les cas de test. Novadoc a fait appel à Bob pour analyser du code hérité axé sur FileNet, créer une nouvelle documentation et transformer un cadre encore inachevé en une application prête à être déployée.
Dans chaque cas, le résultat utile ne se limitait pas au code source. Il comprenait les documents de référence nécessaires à l'examen, à la maintenance et à l'extension du système. Dans ce contexte, l’approche de programmation éclairée de Bob s’avère utile : les équipes peuvent décrire leur intention en langage naturel, puis transformer ce contexte en détails de mise en œuvre, en tests et en documentation qui restent étroitement liés au code.
L'expérience de Novadoc est particulièrement utile pour les équipes chargées de la gestion de plateformes d'entreprise complexes. L'entreprise avait besoin d'une méthode plus sûre et plus reproductible pour déployer les modifications de configuration d'IBM FileNet dans les environnements de développement, de test et de production. De nombreux domaines FileNet s’appuient encore sur la recréation manuelle des paramètres, la comparaison manuelle entre les environnements et l’évaluation manuelle des différences importantes. Cela engendre des risques liés aux dérives de configuration, aux erreurs en production et à une planification insuffisante de la restauration.
Il a suffi d'un week-end à un ingénieur de Novadoc pour créer une application fonctionnelle avec IBM Bob. Une démo sommaire aurait normalement pris au moins deux semaines. La solution de gestion de la configuration FileNet qui en résulte offre aux administrateurs un processus structuré leur permettant d'analyser l'état actuel, de comparer les environnements source et cible, de prévisualiser les modifications, d'approuver le déploiement et de revenir en arrière si nécessaire. Bob a contribué à moderniser l'application, à améliorer la documentation, à adapter une base d'API et à affiner les interactions entre le front-end et le back-end.
Cet exemple met en évidence une évolution concrète dans le domaine de l'ingénierie. La documentation, les schémas, les comparaisons, la logique de validation et la conception de plans de repli sont souvent considérés comme distincts du « véritable » développement. Dans les environnements réglementés ou où la documentation occupe une place importante, ils font partie intégrante du produit. Bob a aidé Novadoc à transformer ce savoir-faire opérationnel en un workflow régulé, capable d'accompagner à la fois les administrateurs interactifs via une interface utilisateur et les équipes axées sur l'automatisation via une interface de ligne de commande.
Obtenez les détails techniques sur l’utilisation d’IBM Bob par Novadoc.
Un dernier thème commun à ces quatre déploiements : IBM Bob aide les équipes à réutiliser les connaissances acquises. Ce soutien est essentiel pour des cabinets de conseil tels que Blue Pearl, Novadoc et Novacomp, où chaque mission client peut sembler unique, même lorsque le problème sous-jacent se répète. Il est également crucial pour CrushBank et son évolution, passant du soutien informatique basé sur l'IA à une approche plus large de valorisation des données d'entreprise.
Le projet FileNet de Novadoc illustre la mise en œuvre concrète de la « productisation ». Ce qui a commencé comme une solution destinée à répondre au défi de gouvernance de la configuration d’un client est devenu un accélérateur réutilisable pour des environnements FileNet similaires. Au lieu de résoudre manuellement le même problème de déploiement pour chaque client, Novadoc peut désormais mettre en œuvre une application modulaire qui intègre son expertise FileNet. Bob a accéléré la première mise en place, mais la valeur ajoutée la plus importante réside dans le fait que ce travail est devenu un atout évolutif.
CrushBank étend ce schéma aux données et à l'IA. Un projet classique qui nécessitait autrefois une équipe de quatre personnes pendant quatre à six semaines peut désormais être achevé en moitié moins de temps avec un ou deux développeurs. Les travaux de validation de principe qui prenaient autrefois des semaines peuvent déplacer plus vite et le chemin post-POC vers le déploiement est désormais plus proche de deux semaines.
Ce schéma récurrent est identique dans tous les environnements clients : identifier le système source, cartographier le schéma, mettre en place l'ingestion, structurer les données dans IBM Watsonx.data, offrir un accès contrôlé via les serveurs MCP et relier le résultat à l'expérience d'IA dont les utilisateurs ont besoin. Ce modèle offre également aux clients une agilité multimodèle : la base de données et la couche d'accès peuvent prendre en charge le modèle ou l'expérience d'IA le mieux adapté au workload, aux exigences en matière de politique et à l'environnement de l'utilisateur.
La reproductibilité contribue également à la maîtrise des coûts. Lorsque les équipes parviennent à codifier les meilleures pratiques, à réutiliser des modèles et des règles, à automatiser certaines étapes du flux de travail et à évaluer dans quels domaines l'assistance par l'IA est utile, elles peuvent réduire l'effort de mise en œuvre sans pour autant compromettre la rigueur technique.
Les témoignages les plus convaincants des clients d'IBM Bob tirent tous la même leçon : le développement assisté par l'IA donne les meilleurs résultats lorsqu'il renforce le processus d'ingénierie au-delà de la simple aide à la programmation, car Bob est conçu pour intervenir à toutes les étapes du cycle de développement logiciel (SLDC).
Blue Pearl a fait appel à Bob pour moderniser une plateforme Java très utilisée en renforçant les tests, la sécurité et l'observabilité. Novacomp a utilisé Bob pour transformer une mise à niveau risquée de Java et Spring Boot en une modernisation maîtrisée de deux jours. Novadoc a utilisé Bob pour convertir l'expertise de déploiement de FileNet en une application de gestion de configuration réutilisable. CrushBank utilise Bob pour transformer les données héritées de l'entreprise en systèmes gouvernés et adaptés à l'IA.
IBM Bob ne facilite pas la modernisation. Les équipes ont toujours besoin d'un savoir-faire en matière d'architecture, de modèles d'accès sécurisés, d'une rigueur dans les tests et d'une validation en production. Ce que montrent les déploiements chez les clients, c'est que Bob peut intégrer ces pratiques plus tôt dans le flux de travail et les mettre en œuvre plus rapidement. C’est là que l’avantage se renforce : moins de temps passé à deviner, plus de temps consacré à la validation, et un chemin plus clair pour passer d’une complexité héritée à des systèmes que les équipes peuvent maintenir, faire évoluer et auxquels elles peuvent faire confiance.
Dans le contexte du cycle de vie du développement logiciel, Bob aide les équipes à mettre en place une ingénierie cohérente, à harmoniser les livraisons entre les équipes, à optimiser les efforts et à intégrer la sécurité dès les premières étapes. Parallèlement, il permet aux développeurs de garder le contrôle sur le travail qui parvient en production.
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