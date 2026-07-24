Comment les clients s'associent à IBM Bob pour transformer leurs projets de modernisation en un atout en matière de développement logiciel autonome

Il n'a fallu que trois mois après la mise à disposition générale d'IBM Bob pour que sa base d'utilisateurs dépasse les 100 000 personnes. Depuis son lancement, Bob™ s'est imposé comme bien plus qu'un simple assistant de programmation basé sur l'IA. Les clients qui l'ont utilisé pour développer des applications le décrivent comme un partenaire de développement logiciel « agentique » qui aide à planifier, exécuter, valider, sécuriser et exploiter les logiciels tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC).

Des entretiens menés auprès de quatre des premiers clients d’IBM Bob (Blue Pearl, Novadoc, Novacomp et CrushBank) ont mis en lumière des défis techniques. Ces défis allaient de la modernisation Java™ à la gestion de la configuration FileNet, en passant par la découverte de données héritées et la préparation des données en vue de leur intégration dans les systèmes d’IA. Toutes ces entreprises étaient confrontées à des problèmes communs : leurs équipes devaient analyser des systèmes complexes, préserver la logique métier, réduire les risques et agir plus rapidement que ne le permettent généralement les projets de modernisation traditionnels.

De nombreuses équipes passent des semaines à retracer les dépendances, à documenter les comportements non documentés, à développer la couverture des tests et à décider quels changements peuvent être mis en œuvre en toute sécurité. IBM Bob aide à condenser ce travail dans une boucle de développement plus structurée. Il peut analyser les bases de code, répondre aux questions sur le comportement du système, générer ou mettre à jour la documentation, proposer des plans de mise en œuvre, refactoriser le code et créer des tests. Il prend également en charge les workflows reproductibles grâce à des modes spécifiques à chaque rôle, des règles, l'automatisation via la ligne de commande, des contrôles d'approbation et des intégrations extensibles.

Les témoignages de clients détaillés ci-dessous soulignent quatre avantages pratiques :

Bob aide les équipes à transformer des systèmes inconnus en informations exploitables Il accélère le développement tout en garantissant des résultats fiables. Il intègre la documentation, les tests et la gouvernance dès le départ Il transforme les gains d'expertise ponctuels en modèles de distribution réutilisables

Cette publication passe en revue les déploiements d'IBM Bob chez ses clients afin de montrer comment ces modèles se manifestent dans des projets concrets et ce que les équipes d'ingénierie peuvent en tirer comme enseignements.