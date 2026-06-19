Comment CrushBank a transformé ses données héritées en systèmes adaptés à l’IA avec IBM Bob

Avec IBM Bob, CrushBank aide les clients à passer d’applications et de bases de données déconnectées à des données gouvernées qui alimentent la recherche, les assistants, la recherche de connaissances et l’analytique. IBM Bob a permis à l’entreprise de développer ses activités de support informatique en proposant des solutions de données et d’IA destinées à l’ensemble de l’entreprise.
La plupart des projets d’IA en entreprise se heurtent tôt ou tard au même dilemme : les données les plus utiles sont souvent les plus difficiles à obtenir.
Pour de nombreuses entreprises, les connaissances métier critiques se trouvent dans des applications héritées, des bases de données sur site et des magasins de documents qui n’ont jamais été conçus pour l’IA. Certains systèmes ne disposent pas d’API modernes. Certains s’exécutent dans un local informatique sur site. Certains contiennent des années de contexte opérationnel, mais ne les rendent accessibles que par le biais d’anciens écrans, de procédures stockées ou d’exportations manuelles.
CrushBank travaille sur ce problème dans le domaine du support informatique depuis plusieurs années. L’entreprise aide les équipes de support à trouver des réponses plus rapidement, à résoudre les tickets de manière plus cohérente et à améliorer la satisfaction client grâce à une priorisation alimentée par l’IA. Aujourd’hui, CrushBank applique la même approche axée sur les données à des cas d’utilisation plus généraux en entreprise avec l’aide d’IBM Bob™.
CrushBank savait déjà comment transformer des données opérationnelles désordonnées en réponses utiles. Cependant, IBM Bob a donné aux développeurs de l’entreprise le levier nécessaire pour étendre ce modèle aux systèmes hérités, aux sources de données et aux secteurs. Cette approche a permis d’élargir son marché adressable.
IBM Bob aide les développeurs de CrushBank à analyser les systèmes hérités, à inspecter les schémas et à générer du code d’ingestion. Ils peuvent créer des tests et construire des serveurs MCP qui connectent les données d’entreprise à des modèles tels que Claude, ChatGPT, Llama et d’autres systèmes d’IA. Dans cet article, nous expliquerons comment CrushBank utilise IBM Bob pour transformer la découverte de données héritées en un processus d’ingénierie reproductible pour des données et applications adaptées à l’IA.
De nombreuses entreprises souhaitent utiliser l’IA, mais elles ne voient pas de voie claire pour obtenir un ROI. Leurs données sont peut-être précieuses, mais elles sont dispersées dans d’anciennes applications métier, des bases de données et des documents.
Un data lakehouse peut être utile une fois que les données sont disponibles. Cette solution allie un stockage flexible à des fonctionnalités de requêtage de type « entrepôt de données », ce qui permet aux équipes d’analyser des données structurées, telles que les fiches clients, parallèlement à des données non structurées, telles que des documents et des notes. Mais le plus grand défi consiste à retrouver les données héritées, à en comprendre la signification et à les adapter pour l’IA.
C’est là qu’IBM Bob change la donne. Pour surmonter le défi décrit précédemment, il faudrait une équipe déployée sur le terrain, composée d’un ingénieur, d’un chargé de compte et d’un data scientist. Il leur faudrait plusieurs semaines pour mener à bien une preuve de concept (PoC), démontrer la valeur ajoutée de leur solution et remporter le contrat.
Désormais, CrushBank peut associer un développeur à Bob et créer la PoC en un après-midi. Avec IBM Bob, une mission complète qui prend normalement jusqu’à 6 semaines à une équipe CrushBank de quatre personnes peut être terminée en deux fois moins de temps, avec un ou deux développeurs.
Avec Bob, un seul développeur peut désormais parcourir des bases de données, rétroconcevoir des schémas, écrire du code d’ingestion et créer des tests en partant de zéro. Le développeur garde le contrôle, tandis que Bob accélère les tâches répétitives nécessaires pour inspecter les systèmes, proposer des schémas, générer du code et documenter la mise en œuvre.
Le temps nécessaire pour passer de la PoC au déploiement a été réduit à environ deux semaines. Désormais, tous les projets post-PoC sont menés par un seul développeur, avec un peu d’aide d’un spécialiste des données et d’IBM Bob.
Résultat : les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans des connaissances auparavant déconnectées, interroger un assistant sur des données opérationnelles, récupérer des documents pertinents ou exécuter des analyses combinant plusieurs systèmes. Pour l’entreprise cliente, cette méthode permet de raccourcir le chemin menant des données héritées à la valeur ajoutée générée par l’IA, sans avoir à remplacer au préalable toutes les applications.
Lorsque l’on regarde le diagramme, le processus commence par l’agrégation des données héritées. Le développeur et IBM Bob examinent les données et valident leur structure pour garantir leur compatibilité avec l’IA. Cette approche permet aux serveurs MCP d’interroger les données pour les utiliser avec des modèles et applications d’IA. Voici un guide pas à pas :
Dans la couche de données d’entreprise héritées, CrushBank commence par des applications, des bases de données et des documents qui n’exposent pas forcément des points d’intégration propres. Un exemple concret impliquait une entreprise de génie électrique qui utilisait une application SQL Server sur site pour gérer son activité.
Les données étaient utiles, mais l’application ne disposait pas d’un chemin d’accès externe simple. Avant qu’une application d’IA puisse exploiter ces données, l’équipe a dû comprendre la base de données, identifier les tables appropriées, définir une méthode d’extraction, normaliser les données et en protéger l’accès.
La partie suivante du diagramme est celle où IBM Bob entre en scène. Bob aide les développeurs dans les domaines suivants : analyse des systèmes, exploration des données, création de schémas, développement de pipelines d’ingestion, modernisation de Java vers Python et génération de tests.
Bob s’intègre au workflow de développement, et non pas comme une couche de chat séparée. Les développeurs peuvent recourir à des interactions axées sur la planification pour déterminer les besoins du système, les questions auxquelles l’entreprise souhaite obtenir des réponses et les structures de base de données qui semblent pertinentes avant de passer à la phase de mise en œuvre.
Ce workflow permet de garder le jugement humain dans la boucle. Dans l’exemple de SQL Server, Bob n’a pas interrogé directement les données de production. Il a plutôt suggéré des exemples de requêtes et d’exportations. Un développeur a examiné les demandes, lancé les requêtes et renvoyé les résultats.
L’humain dans la boucle (human-in-the-loop) signifie qu’une personne examine les plans, le code, les requêtes ou les étapes d’accès générés avant qu’ils ne fassent partie du système opérationnel. Pour les travaux sur les données héritées, cet examen protège contre bien plus que des bogues : il permet de prévenir les schémas d’accès dangereux, les hypothèses erronées et l’exposition d’enregistrements sensibles.
La troisième section concerne les données adaptées à l’IA. Bob a aidé à générer une cartographie de base de données et un schéma Apache Iceberg. Bob a également aidé à générer le code Python et les DAG Airflow nécessaires pour déplacer les données de SQL Server vers watsonx.data. Un Airflow DAG (« directed acyclic graph ») est une définition de pipeline qui détermine quelles tâches ETL sont exécutées et dans quel ordre.
L’environnement de données de CrushBank fonctionne sur IBM Cloud® et intègre watsonx.data, Iceberg, la base de données vectorielle Milvus (pour prendre en charge la recherche sémantique et la récupération), Presto et Spark. Cette architecture permet aux clients d’utiliser une couche de données de niveau entreprise sans avoir à déployer et exploiter eux-mêmes la pile complète.
La quatrième section du diagramme est la couche des serveurs MCP. CrushBank utilise des serveurs MCP pour assurer un accès sécurisé, la connectivité aux modèles et la gouvernance. Bob contribue également à la construction de cette couche. Une fois que les données structurées sont disponibles dans Iceberg et que le contenu non structuré est représenté dans Milvus, Bob peut aider à planifier le serveur MCP. Il peut générer du code d’accès et créer des fichiers d’instructions qui indiquent au système d’IA comment utiliser le serveur.
Les développeurs de CrushBank apportent leur expertise métier, en décidant quelles questions métier sont importantes, quelles données sont sensibles et quels schémas d’accès sont acceptables. Bob prend en charge les tâches d’ingénierie répétitives liées aux API, au code du serveur, aux instructions et aux tests.
Une fois que les données sont ingérées et que les serveurs MCP sont prêts à fonctionner, il est temps de créer la couche d’analytique et d’IA. La cinquième étape est le choix du modèle. L’architecture analytique de CrushBank n’est pas liée à un seul modèle. Un client peut connecter ses données à Claude, ChatGPT, Llama ou à un autre modèle qui prend en charge le schéma d’intégration requis. Cette flexibilité est importante car de nombreux clients ont déjà mis en place des assistants IA préférés.
La dernière étape est l’application d’IA. CrushBank peut prendre en charge la recherche, les assistants, la récupération de connaissances et l’analytique. La même base peut alimenter l’interface propre de CrushBank, un assistant dans l’environnement de modèle préféré du client ou un workflow agentique construit avec Langflow d’IBM. Pour les clients qui ont besoin d’une orchestration gérée, CrushBank peut également utiliser des produits IBM tels que watsonx Orchestrate lorsque l’orchestration est adaptée au déploiement.
La valeur d’IBM Bob ne réside pas dans le fait qu’il écrit du code. L’avantage majeur est qu’il permet de transformer le travail de découverte complexe en artefacts que les ingénieurs peuvent examiner, tester et réutiliser.
L’impact sur la livraison peut être significatif. Les tâches qui nécessitaient auparavant une équipe de type conseil plus importante peuvent désormais être confiées à une équipe plus restreinte : souvent, il s’agit d’un développeur associé à Bob, appuyé par une expertise ciblée en matière de données. La phase de découverte qui prenait autrefois des semaines peut être réduite à quelques jours pour certaines missions.
Dans un cas d’utilisation à forte dimension analytique, CrushBank a combiné des données provenant de systèmes de projet, de données ERP et de données CRM pour créer un modèle de prévision de la perte de clientèle. Le modèle s’est appuyé sur des exemples historiques de perte de clientèle pour identifier les clients susceptibles de partir à l’avenir, ce qui a permis à l’entreprise d’intervenir plus tôt. Bob a contribué à identifier des tendances, à mettre en place le parcours d’ingestion et à créer une interface Streamlit simple.
CrushBank a obtenu ce résultat en formant Bob aux principes de codage, aux normes et aux bonnes pratiques documentées de CrushBank. Ce contexte permet à Bob de générer un travail conforme aux conventions de l’équipe au lieu de produire du code générique qui doit être retravaillé en profondeur. Des modes et règles personnalisés dans Bob séparent la planification, le codage et la révision. Les développeurs peuvent réfléchir à l’architecture, passer à la mise en œuvre, puis examiner les modifications générées sans quitter le workflow.
L’IA ne met pas le code en production sans harnais de test complets et revue humaine par les pairs. CrushBank n’approuve pas automatiquement le code généré. Les revues de code, l’analyse des données sensibles et la vérification humaine permettent de maintenir les résultats de Bob au sein du cycle de vie du développement logiciel. Cette discipline est particulièrement importante lorsque le travail implique des données héritées, des dossiers clients ou des systèmes mal documentés.
L’utilisation d’IBM Bob par CrushBank montre comment le développement assisté par l’IA peut accélérer l’automatisation tout en préservant la rigueur technique tout au long du processus. L’architecture dépend toujours de la vérification humaine, de l’accès sécurisé, de la modélisation des données et des bonnes pratiques de déploiement. Bob aide à appliquer ces pratiques plus rapidement à un plus grand nombre d’environnements clients.
C’est cette reproductibilité qui constitue l’avantage en termes d’évolutivité. Chaque client peut apporter différentes applications héritées, bases de données et documents, mais le modèle reste cohérent : découvrir le système, cartographier le schéma, mettre en place l’ingestion, structurer les données, les exposer via des serveurs MCP gouvernés et les connecter à l’expérience d’IA qui correspond aux besoins des utilisateurs.
Les produits IBM prennent en charge chaque couche de ce modèle. IBM Bob accélère la planification, le développement, la génération de tests et la revue. watsonx.data fournit la couche de données gouvernée. IBM Cloud fournit la base de l’infrastructure. watsonx Orchestrate peut prendre en charge l’orchestration gérée là où les clients en ont besoin.
Pour CrushBank, pratiquement toute entreprise qui cherche à tirer parti de ses données d’entreprise pour l’IA est devenue un prospect. En s’appuyant sur IBM Bob ainsi que sur les produits de données et d’IA d’IBM, l’entreprise est passée d’une activité d’IA pour le support informatique à une activité plus large de valorisation des données.