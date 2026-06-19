Comment CrushBank a transformé ses données héritées en systèmes adaptés à l’IA avec IBM Bob

La plupart des projets d’IA en entreprise se heurtent tôt ou tard au même dilemme : les données les plus utiles sont souvent les plus difficiles à obtenir.

Pour de nombreuses entreprises, les connaissances métier critiques se trouvent dans des applications héritées, des bases de données sur site et des magasins de documents qui n’ont jamais été conçus pour l’IA. Certains systèmes ne disposent pas d’API modernes. Certains s’exécutent dans un local informatique sur site. Certains contiennent des années de contexte opérationnel, mais ne les rendent accessibles que par le biais d’anciens écrans, de procédures stockées ou d’exportations manuelles.

CrushBank travaille sur ce problème dans le domaine du support informatique depuis plusieurs années. L’entreprise aide les équipes de support à trouver des réponses plus rapidement, à résoudre les tickets de manière plus cohérente et à améliorer la satisfaction client grâce à une priorisation alimentée par l’IA. Aujourd’hui, CrushBank applique la même approche axée sur les données à des cas d’utilisation plus généraux en entreprise avec l’aide d’IBM Bob™.

CrushBank savait déjà comment transformer des données opérationnelles désordonnées en réponses utiles. Cependant, IBM Bob a donné aux développeurs de l’entreprise le levier nécessaire pour étendre ce modèle aux systèmes hérités, aux sources de données et aux secteurs. Cette approche a permis d’élargir son marché adressable.

IBM Bob aide les développeurs de CrushBank à analyser les systèmes hérités, à inspecter les schémas et à générer du code d’ingestion. Ils peuvent créer des tests et construire des serveurs MCP qui connectent les données d’entreprise à des modèles tels que Claude, ChatGPT, Llama et d’autres systèmes d’IA. Dans cet article, nous expliquerons comment CrushBank utilise IBM Bob pour transformer la découverte de données héritées en un processus d’ingénierie reproductible pour des données et applications adaptées à l’IA.