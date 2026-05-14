IBM® watsonx.data et watsonx.ai, ainsi que des analyses basées sur des graphes et un ensemble modulaire d’API, aident les enquêteurs à passer au crible des jeux de données complexes et à mettre au jour des pistes liées au financement illicite et au blanchiment d’argent 60 % plus rapidement.
Les enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière partent rarement d’un dossier vierge. Au contraire, ils sont confrontés à un flot de déclarations de transactions et d’activités suspectes qui s’accumulent plus vite que la plupart des équipes ne peuvent les examiner manuellement. À mesure que le volume de données augmente, de plus en plus de temps est consacré au tri, au filtrage et à l’organisation des données, ce qui laisse moins de temps pour le travail d’enquête visant à traquer les financements illicites.
Cogniware a développé la plateforme Argos pour répondre à ce problème. La solution proposée par cette entreprise basée à Prague permet d’intégrer de grands volumes de données financières dans un environnement de données sécurisé et contrôlé, optimisé par IBM watsonx.data. Elle relie ensuite les personnes, comptes, transactions et lieux suspects au sein d’un graphique, puis analyse ce dernier à la recherche de tendances telles que des circuits de blanchiment ou des chaînes de financement illicites.
Avec IBM watsonx.ai, les enquêteurs peuvent interroger les résultats en langage naturel, générer des résumés, mettre en évidence les anomalies et produire des rapports plus rapidement, tandis que la détection proprement dite repose toujours sur l’analyse de graphiques et de tendances plutôt que sur une automatisation de type « boîte noire ».
Il en résulte une plateforme sécurisée qui permet aux enquêteurs de traiter les données de manière plus efficace et de prioriser les pistes 60 % plus rapidement. Ce gain d’efficacité est obtenu sans exclure l’intervention humaine du processus décisionnel. Elle offre ainsi aux équipes d’enquête financière un moyen de faire face à la multiplication des affaires sans accroître leurs effectifs au même rythme. Dans certains cas, elle a permis aux équipes de rouvrir des enquêtes qui étaient au point mort faute de preuves.
Ce cas d’utilisation part d’un problème bien connu des entreprises : trop de données, pas assez d’informations utiles. Alors que les institutions financières transmettent d’importants volumes de rapports sur les transactions et activités suspectes, les enquêteurs perdent un temps précieux à trier, filtrer et organiser les données au lieu de les analyser.
Les utilisateurs cibles de Cogniware sont les cellules de renseignement financier et les services chargés de l’application de la loi qui s’efforcent de détecter des tendances dans les mouvements de fonds, en particulier les signaux associés au blanchiment d’argent et au financement illicite. Les enquêteurs consultent des tableaux de bord qui résument l’affaire, puis accèdent à une vue d’analyse des liens sous forme de graphiques qui met en évidence les relations entre les personnes, les comptes, les transactions et les lieux.
C’est sur ce graphique que les tendances peuvent être identifiées. Le blanchiment peut apparaître sous la forme d’un circuit, le blanchisseur de fonds récupérant les fonds après qu’ils ont été « blanchis ». Le financement illicite, en revanche, peut se présenter comme une chaîne qui achemine les fonds à des fins illicites.
L’interface utilisateur d’Argos affiche, en bas à gauche, une représentation visuelle du graphique. Cet exemple montre un circuit d’argent, ce qui pourrait indiquer un blanchiment d’argent. L’analyse de telles tendances aide les enquêteurs à détecter les transactions illicites.
Les équipes peuvent configurer des dizaines de tendances pour détecter et signaler les comportements suspects à grande échelle. Cela permet de réduire le temps consacré à la recherche manuelle dans des dossiers disparates et de consacrer davantage de temps à déterminer si un cas justifie une action plus poussée.
Le premier principe de conception est que tous ces systèmes doivent pouvoir être déployés aussi bien sur site que dans le cloud. Les clients ont des directives de déploiement extrêmement strictes ; Cogniware doit donc pouvoir s’adapter à l’environnement choisi par l’utilisateur. Cette flexibilité est essentielle et constitue l’une des principales raisons pour lesquelles Cogniware a choisi une solution IBM.
L’architecture technique suit une approche pragmatique. Les données sont acheminées via des pipelines ETL vers un lakehouse basé sur IBM watsonx.data, choisi pour son évolutivité et sa capacité à gérer des données structurées et non structurées, ainsi que vers un système d’object storage. Là, les enregistrements sont préparés en vue de leur analyse (dans l’encadré de gauche du diagramme).
À partir de là, le système transfère les données vers une couche opérationnelle (la case du milieu sur le diagramme) qui les rend exploitables à des fins d’enquête grâce au stockage sous forme de graphiques, à des index et à des composants de workflow. La base de données sous forme de graphiques de la plateforme, ArangoDB, en constitue le cœur, car la véritable unité d’analyse réside dans les relations entre les entités au sein d’une affaire. Il est par exemple essentiel que la bonne personne soit associée au bon compte financier.
Un ensemble d’API modulaires (par exemple, une API qui envoie des alertes à l’interface utilisateur et une autre qui gère toutes les données en temps réel) relie les couches de stockage et d’analyse à la logique d’investigation. Ces API sont déclenchées lorsque le système détecte que l’utilisateur doit réagir immédiatement. La couche de traitement métier et d’investigation (dans l’encadré de droite du diagramme) comprend :
Cette architecture comprend également des composants de stockage vectoriel (Milvus) et de stockage d’annotations destinés à la recherche basée sur l’IA et à la révision par des humains, ainsi qu’un catalogue de gouvernance des données et une API de data lakehouse reposant sur SQL et Presto. Il s’agit d’une conception modulaire. De nouveaux modèles, de nouveaux workflows et de nouvelles sources peuvent être intégrés sans qu’il soit nécessaire de repenser l’ensemble de la plateforme.
Voici comment fonctionne le flux de requêtes de bout en bout. Un utilisateur pose une question ou lance une analyse dans Argos, et la requête transite par les API d’Argos. Les données sont ensuite récupérées et évaluées dans le graphique, les tendances sont vérifiées, des alertes ou des informations sont générées, et les résultats sont renvoyés vers l’interface utilisateur.
La couche d’IA générative permet d’utiliser des requêtes en langage naturel, le machine learning et des analyses avancées afin d’améliorer l’interaction des utilisateurs avec le système. Cette composante de la plateforme Argos est également modulaire :
Il s’agit d’une distinction claire des responsabilités : l’ingestion et la gestion des données se font à un niveau, l’analyse des relations à un autre, puis l’IA d’assistance est mise à disposition via des services au périmètre bien défini, plutôt que sous la forme d’une boîte noire monolithique.
Les technologies IBM offrent une gestion des données évolutive et une assistance par IA bien encadrée. Watsonx.data fournit les bases nécessaires pour gérer de gros volumes de données non structurées. Watsonx.ai apporte des fonctionnalités de traitement automatique du langage naturel, de machine learning et d’IA générative qui facilitent l’utilisation du système par les enquêteurs n’ayant pas de connaissances techniques. La modularité de la plateforme a été un facteur déterminant pour Cogniware. L’équipe a ainsi pu choisir différents modèles dans des langages spécifiques et les modifier au besoin.
Le module d’IA de la plateforme Argos facilite la résolution d’entités, la détection d’anomalies et de tendances, la synthèse, la génération de rapports, la réponse aux questions et le respect guidé des procédures internes.
Cette architecture s’appuie également sur des protocoles de sécurité, une contextualisation et des mécanismes de vérification des faits afin de réduire le risque d’hallucinations et de garantir que les résultats restent pertinents par rapport au contexte de l’affaire. Ces facteurs sont essentiels dans un processus où des réponses erronées peuvent fausser le cours d’une enquête.
La décision finale quant à l’existence d’un comportement suspect repose toujours sur la structure des graphiques, la logique des tendances et une analyse humaine. Ce choix renforce la confiance des utilisateurs et contribue à maîtriser le coût total de possession. Les enquêteurs en tirent des gains de productivité. Ils évitent ainsi le risque opérationnel lié au fait de laisser un modèle stochastique prendre la décision finale concernant un comportement suspect.
L’impact de la plateforme Argos sur les enquêtes est évident. Dans le cadre d’une enquête financière, le volume de données à examiner a doublé en deux ans, mais il a été facilement géré sans qu’il soit nécessaire de recruter d’autres enquêteurs. Dans un autre cas, une affaire qui avait auparavant été reportée puis classée sans suite faute de preuves a été résolue en quelques minutes grâce à l’utilisation d’Argos et de ses outils d’IA.
Il en résulte globalement des enquêtes plus rapides, une analyse en libre-service plus facile pour les utilisateurs sans connaissances techniques et des délais de traitement réduits de plusieurs mois à quelques jours dans les affaires de fraude complexes.
En s’appuyant sur la pile de données et d’IA d’IBM, Cogniware a transformé un processus de lutte contre la criminalité financière soumis à de fortes pressions en une plateforme d’enquête évolutive. Celle-ci est capable de traiter davantage de données et d’identifier davantage de tendances tout en tenant les analystes pleinement informés.