Les enquêteurs spécialisés dans la criminalité financière partent rarement d’un dossier vierge. Au contraire, ils sont confrontés à un flot de déclarations de transactions et d’activités suspectes qui s’accumulent plus vite que la plupart des équipes ne peuvent les examiner manuellement. À mesure que le volume de données augmente, de plus en plus de temps est consacré au tri, au filtrage et à l’organisation des données, ce qui laisse moins de temps pour le travail d’enquête visant à traquer les financements illicites.

Cogniware a développé la plateforme Argos pour répondre à ce problème. La solution proposée par cette entreprise basée à Prague permet d’intégrer de grands volumes de données financières dans un environnement de données sécurisé et contrôlé, optimisé par IBM watsonx.data. Elle relie ensuite les personnes, comptes, transactions et lieux suspects au sein d’un graphique, puis analyse ce dernier à la recherche de tendances telles que des circuits de blanchiment ou des chaînes de financement illicites.

Avec IBM watsonx.ai, les enquêteurs peuvent interroger les résultats en langage naturel, générer des résumés, mettre en évidence les anomalies et produire des rapports plus rapidement, tandis que la détection proprement dite repose toujours sur l’analyse de graphiques et de tendances plutôt que sur une automatisation de type « boîte noire ».

Il en résulte une plateforme sécurisée qui permet aux enquêteurs de traiter les données de manière plus efficace et de prioriser les pistes 60 % plus rapidement. Ce gain d’efficacité est obtenu sans exclure l’intervention humaine du processus décisionnel. Elle offre ainsi aux équipes d’enquête financière un moyen de faire face à la multiplication des affaires sans accroître leurs effectifs au même rythme. Dans certains cas, elle a permis aux équipes de rouvrir des enquêtes qui étaient au point mort faute de preuves.