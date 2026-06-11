Comment Claims Connection Group utilise IBM watsonx pour transformer les documents de police d’assurance en actions plus rapides pour les clients, au moment où ils en ont le plus besoin

L’authentification est assurée par IBM Verify au moyen d’OpenID Connect, ou OIDC, un protocole de connexion standard qui permet à une application de vérifier l’identité d’un utilisateur auprès d’un fournisseur d’identité. Les contrôles d’accès fondés sur les rôles garantissent qu’un utilisateur ne voit que les polices et les résultats auxquels il est autorisé à accéder.

Après l’importation, l’application vérifie si le texte du PDF peut être lu directement. Certaines polices sont générées numériquement et faciles à analyser. D’autres se présentent sous forme de scans, d’images ou de formats plus hétérogènes. Lorsque le document nécessite un traitement supplémentaire, Lexxari utilise la reconnaissance optique de caractères, ou OCR, avec les capacités de vision de watsonx.ai.

Un backend FastAPI exécuté sur Cloud Code Engine coordonne le traitement, comme indiqué dans l’encadré bleu clair en haut à gauche du schéma. À ce niveau, le backend valide la nécessité d’un traitement OCR, extrait le texte de la police, achemine les prompts vers IBM watsonx.ai, génère les fiches intelligentes et journalise les événements d’utilisation. Il expose également le point de terminaison de récupération utilisé par AskLexxari.

Pour les workflows prédéfinis, l’utilisateur sélectionne un type de dommage, par exemple incendie, vent ou grêle. Lexxari exécute ensuite une grille de questions sur le texte extrait de la police. Chaque type de dommage peut comprendre environ 16 à 20 questions relatives à la police, par exemple : « Quelle est la franchise incendie ? » ou « Quels sont les plafonds de garantie ? » Le modèle extrait des réponses telles que les plafonds de couverture, les dates de police, les franchises, les exclusions et d’autres métadonnées, puis les restitue dans une fiche intelligente structurée.

Pour les questions ouvertes, AskLexxari utilise la génération augmentée de récupération, ou RAG, qui limite les données d’entrée aux éléments probants propres à la police. Cette approche permet également de constituer une piste d’audit, afin que l’agent humain puisse vérifier rapidement la réponse. watsonx Orchestrate relie l’expérience conversationnelle au reste du workflow (comme indiqué dans l’encadré bleu clair en haut à droite du schéma).

Plutôt que de traiter le chatbot comme l’application elle-même, Lexxari utilise Orchestrate pour orienter le processus de questions-réponses vers les bonnes données de police, les bons services backend et les étapes d’ancrage dans les sources appropriées. Cette séparation est importante : les étapes déterministes, comme l’importation, la validation OCR et la génération des fiches intelligentes, restent déterministes, tandis que le composant d’IA prend en charge les tâches d’extraction et de questions-réponses fortement axées sur le langage.

L’architecture laisse également de la place au choix du modèle. La configuration des modèles peut être gérée au niveau des paramètres de déploiement, de sorte que l’application n’est pas verrouillée sur une seule famille de modèles. L’équipe dispose ainsi d’un moyen pratique de tester les modèles selon leur précision, leur coût, leur latence et leur adéquation, sans devoir réécrire l’ensemble du workflow.

La couche analytique utilise Elasticsearch pour stocker les résultats des fiches intelligentes, l’activité de questions-réponses, les retours d’expérience et les données d’utilisation (comme indiqué dans l’encadré inférieur droit). Elasticsearch est un moteur de recherche et d’analyse conçu pour indexer des données structurées et non structurées. Dans Lexxari, il prend en charge le suivi de l’utilisation, l’analyse des retours et les futures améliorations apportées aux questions des fiches intelligentes. L’application peut suivre les types de dommages sélectionnés par les utilisateurs, les questions qu’ils posent et les réponses qui reçoivent des retours positifs ou négatifs.