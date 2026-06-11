Comment Claims Connection Group utilise IBM watsonx pour transformer les documents de police d’assurance en actions plus rapides pour les clients, au moment où ils en ont le plus besoin

Claims Connection Group a créé l’application Lexxari sur IBM afin de convertir des polices d’assurance complexes en informations structurées et consultables, aidant ainsi les agences à remplacer les longs cycles manuels d’examen des polices par des réponses fiables en quelques minutes.
L’examen des polices d’assurance est un problème de recherche d’information à fort enjeu. Un propriétaire peut appeler une agence d’assurance après un incendie, une tempête de grêle, une fuite d’eau ou la chute d’un arbre, et poser une question simple : « Suis-je couvert ? » Derrière cette question se trouve un long document de police, avec des plafonds de garantie, des exclusions, des conditions et des exceptions répartis sur des dizaines de pages. Lexxari fournit rapidement des réponses précises.
Claims Connection Group intervient dans l’écosystème des sinistres liés à l’assurance habitation et automobile, en aidant à mettre en relation les assurés avec des entrepreneurs qualifiés pour les réparations, et en coordonnant les échanges entre toutes les parties concernées. Dans ce workflow, l’assureur est la compagnie d’assurance, l’agent ou le courtier aide l’assuré à gérer sa couverture, et l’expert évalue le sinistre. L’assuré, lui, a simplement besoin d’une orientation claire et d’une prochaine étape sûre.
Claims Connection Group a créé Lexxari afin de réduire le temps nécessaire pour comprendre le langage des polices et prendre la bonne décision. L’application transforme les polices d’assurance en informations structurées et consultables grâce à des fiches intelligentes : des synthèses propres à chaque type de dommage, qui extraient les principales informations de couverture, les plafonds et les exclusions. Pour cela, l’application s’appuie sur AskLexxari, une interface conversationnelle destinée aux questions qui n’entrent pas dans une liste de contrôle prédéfinie.
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate, IBM Code Engine et IBM Verify fournissent à Claims Connection Group et à Lexxari un socle modulaire pour l’analyse des polices d’assurance ancrée dans les sources, l’accès utilisateur sécurisé et le déploiement évolutif. Cette pile IBM donne également à Lexxari la possibilité d’évoluer à mesure que le volume de sinistres ou les exigences des clients changent, tout en conservant les contrôles requis par un workflow d’assurance.
Cet article présente le cas d’utilisation dans le secteur de l’assurance, l’architecture IBM watsonx qui sous-tend Lexxari, ainsi que les choix de conception qui permettent à l’application de passer à l’échelle sans perdre en traçabilité.
Le cas d’utilisation central est l’interprétation des polices au moment d’un sinistre. Par exemple, lorsqu’un arbre est tombé, un assuré peut avoir besoin de savoir si l’enlèvement de l’arbre, le nettoyage des débris ou la réparation du toit sont couverts. Un entrepreneur a besoin des mêmes informations avant de commencer les travaux, afin que l’intervention reste dans les limites de couverture prévues par la police.
Le défi s’amplifie lors d’un événement catastrophique. Lors d’une violente tempête survenue dans le Minnesota en 2025 (un « derecho », c’est-à-dire une ligne d’orages violents se déplaçant rapidement) des vents de 130 à 145 miles par heure ont abattu environ 9 millions d’arbres.
Certains assurés se sont retrouvés avec des dizaines d’arbres tombés sur leur propriété, les agents ont dû faire face à un volume élevé d’appels urgents, et de subtiles nuances dans le libellé des polices pouvaient changer la réponse selon chaque situation. Par exemple, une clause qui semblait autoriser la prise en charge des frais d’enlèvement d’un arbre pouvait ne s’appliquer que si l’arbre avait pris feu, et non s’il avait été renversé par le vent.
C’est précisément dans ce type d’exception que l’examen manuel atteint ses limites sous la pression. Un examinateur expérimenté peut trouver la réponse, mais cela peut prendre jusqu’à 45 minutes. Lexxari est conçu pour raccourcir ce parcours : il suffit d’importer la police, de sélectionner un type de dommage, puis de générer une synthèse étayée par les sources, qu’un utilisateur formé peut examiner avant de conseiller l’assuré.
Pour les utilisateurs finaux, la valeur ne réside pas uniquement dans la rapidité. Les agents obtiennent des réponses plus cohérentes, les experts et les entrepreneurs disposent d’indications prêtes pour le traitement du sinistre, et les assurés bénéficient d’étapes suivantes plus claires avant de déclarer un sinistre. Cette approche peut également contribuer à réduire les déclarations inutiles pour des sinistres non indemnisables (c’est-à-dire non couverts).
L’architecture de Lexxari commence par une interface utilisateur accessible via un navigateur, exécutée sur IBM Cloud Code Engine, l’environnement d’exécution serverless d’IBM Cloud pour les applications et tâches conteneurisées. Cette architecture aide l’équipe à déployer des services sans gérer directement les serveurs. L’interface (décrite dans l’encadré supérieur du schéma) permet aux utilisateurs (par exemple des agents d’assurance) d’importer une police au format PDF et de sélectionner un type de dommage. Ils peuvent ensuite générer une fiche intelligente ou poser une question via AskLexxari.
L’authentification est assurée par IBM Verify au moyen d’OpenID Connect, ou OIDC, un protocole de connexion standard qui permet à une application de vérifier l’identité d’un utilisateur auprès d’un fournisseur d’identité. Les contrôles d’accès fondés sur les rôles garantissent qu’un utilisateur ne voit que les polices et les résultats auxquels il est autorisé à accéder.
Après l’importation, l’application vérifie si le texte du PDF peut être lu directement. Certaines polices sont générées numériquement et faciles à analyser. D’autres se présentent sous forme de scans, d’images ou de formats plus hétérogènes. Lorsque le document nécessite un traitement supplémentaire, Lexxari utilise la reconnaissance optique de caractères, ou OCR, avec les capacités de vision de watsonx.ai.
Un backend FastAPI exécuté sur Cloud Code Engine coordonne le traitement, comme indiqué dans l’encadré bleu clair en haut à gauche du schéma. À ce niveau, le backend valide la nécessité d’un traitement OCR, extrait le texte de la police, achemine les prompts vers IBM watsonx.ai, génère les fiches intelligentes et journalise les événements d’utilisation. Il expose également le point de terminaison de récupération utilisé par AskLexxari.
Pour les workflows prédéfinis, l’utilisateur sélectionne un type de dommage, par exemple incendie, vent ou grêle. Lexxari exécute ensuite une grille de questions sur le texte extrait de la police. Chaque type de dommage peut comprendre environ 16 à 20 questions relatives à la police, par exemple : « Quelle est la franchise incendie ? » ou « Quels sont les plafonds de garantie ? » Le modèle extrait des réponses telles que les plafonds de couverture, les dates de police, les franchises, les exclusions et d’autres métadonnées, puis les restitue dans une fiche intelligente structurée.
Pour les questions ouvertes, AskLexxari utilise la génération augmentée de récupération, ou RAG, qui limite les données d’entrée aux éléments probants propres à la police. Cette approche permet également de constituer une piste d’audit, afin que l’agent humain puisse vérifier rapidement la réponse. watsonx Orchestrate relie l’expérience conversationnelle au reste du workflow (comme indiqué dans l’encadré bleu clair en haut à droite du schéma).
Plutôt que de traiter le chatbot comme l’application elle-même, Lexxari utilise Orchestrate pour orienter le processus de questions-réponses vers les bonnes données de police, les bons services backend et les étapes d’ancrage dans les sources appropriées. Cette séparation est importante : les étapes déterministes, comme l’importation, la validation OCR et la génération des fiches intelligentes, restent déterministes, tandis que le composant d’IA prend en charge les tâches d’extraction et de questions-réponses fortement axées sur le langage.
L’architecture laisse également de la place au choix du modèle. La configuration des modèles peut être gérée au niveau des paramètres de déploiement, de sorte que l’application n’est pas verrouillée sur une seule famille de modèles. L’équipe dispose ainsi d’un moyen pratique de tester les modèles selon leur précision, leur coût, leur latence et leur adéquation, sans devoir réécrire l’ensemble du workflow.
La couche analytique utilise Elasticsearch pour stocker les résultats des fiches intelligentes, l’activité de questions-réponses, les retours d’expérience et les données d’utilisation (comme indiqué dans l’encadré inférieur droit). Elasticsearch est un moteur de recherche et d’analyse conçu pour indexer des données structurées et non structurées. Dans Lexxari, il prend en charge le suivi de l’utilisation, l’analyse des retours et les futures améliorations apportées aux questions des fiches intelligentes. L’application peut suivre les types de dommages sélectionnés par les utilisateurs, les questions qu’ils posent et les réponses qui reçoivent des retours positifs ou négatifs.
Les principales exigences de conception étaient la modularité, la précision, l’explicabilité, la revue humaine, la sécurité et l’évolutivité.
Modularité
La modularité signifie que chaque partie de l’architecture peut évoluer sans imposer une refonte complète. Cette exigence est importante, car Claims Connection Group sert différents utilisateurs, depuis de petites agences jusqu’à de grands assureurs, chacun ayant ses propres systèmes, besoins de conformité et préférences de déploiement.
Exactitude
La précision commence par l’ancrage dans la police. Lexxari demande au modèle de répondre à partir du libellé de la police, et non à partir de connaissances générales. Pour les fiches intelligentes générées, les réponses renvoient à des informations sources au niveau de la page. Pour les questions-réponses conversationnelles, le workflow RAG fournit un ancrage dans les sources plus granulaire, afin que les utilisateurs puissent vérifier l’origine de la réponse.
Explicabilité
L’explicabilité signifie que l’utilisateur peut comprendre pourquoi l’application a produit une réponse donnée. Dans le secteur de l’assurance, c’est essentiel, car une réponse relative à la couverture peut déterminer si un assuré déclare un sinistre, si un entrepreneur commence les travaux ou si un client doit assumer un coût à sa charge. Une réponse étayée par les sources permet à un réviseur professionnel de comparer la réponse au libellé de la police avant d’agir.
Les humains conservent l’autorité
Lexxari assiste les agents d’assurance, les experts en sinistres et le personnel de Claims Connection Group, mais ne remplace pas le jugement professionnel. Les utilisateurs peuvent valider la réponse, examiner la source, fournir un retour et prendre la décision finale. Ce choix de conception garantit une responsabilité claire, tout en réduisant la charge de recherche manuelle.
Sécurité
La sécurité devait également être intégrée à l’architecture dès le départ, car Lexxari traite des données personnelles (PII) dans les documents de police, le contexte des sinistres et les données propres aux utilisateurs. IBM Verify assure la gestion des identités et des accès via OIDC, tandis que les contrôles fondés sur les rôles contribuent à limiter l’accès des utilisateurs aux seules polices et aux seuls résultats auxquels ils sont autorisés à accéder.
Évolutivité
L’évolutivité était tout aussi importante, car la demande dans le secteur de l’assurance ne progresse pas de manière linéaire. Une journée normale peut impliquer un nombre gérable de questions relatives aux polices, tandis qu’une tempête majeure peut entraîner une hausse soudaine des appels, des importations et des vérifications de couverture. L’exécution de l’interface utilisateur et du backend FastAPI sur IBM Code Engine aide l’application à s’adapter à ces pics d’activité. La conception modulaire permet à Claims Connection Group d’ajouter de nouveaux types de dommages, environnements clients et intégrations sans reconstruire le workflow central.
Le principal enseignement de Lexxari est que l’IA d’entreprise n’a pas toujours besoin de davantage d’agents ou d’une logique de modèle plus complexe. Dans de nombreux déploiements, une conception de workflow prévisible est plus importante. L’architecture de Lexxari utilise des étapes déterministes lorsque le processus est connu, comme l’importation de documents, la validation OCR, la sélection du type de dommage et la journalisation. Elle utilise l’IA là où la compréhension du langage crée de la valeur, par exemple pour extraire des informations de couverture et répondre à des questions ancrées dans les sources.
Cette conception rend l’application plus facile à étendre. Claims Connection Group peut ajouter des types de dommages, des formulaires de police, des branches d’assurance, des workflows de tri des devis, des points d’entrée pour centres d’appels ou des intégrations plus poussées avec les assureurs, sans devoir reconstruire le socle. Le même modèle peut également prendre en charge différents environnements de déploiement à mesure que les exigences des clients d’entreprise évoluent.
Pour les utilisateurs finaux, ces choix techniques se traduisent par des réponses plus rapides, une communication plus claire et moins d’erreurs de sinistres évitables. Pour Claims Connection Group, la pile IBM soutient une application capable de démarrer avec un workflow d’assurance urgent, puis d’évoluer vers une activité plus large d’intelligence des polices. En créant Lexxari sur IBM, Claims Connection Group bénéficie d’un socle modulaire pour déployer l’IA à grande échelle dans le traitement des sinistres, tout en plaçant les éléments probants issus des sources, la sécurité et le jugement humain au centre.