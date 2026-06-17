Comment Careerforce Pro transforme les événements de recrutement en signaux IA gouvernés

Sur le côté gauche, Careerforce Pro ingère des données de recrutement provenant de plusieurs canaux : CV, présélections vocales, entretiens vidéo et codes QR capturés par les candidats lors de salons de l’emploi, en boutique ou sur site. Le broker de messagerie et de streaming RabbitMQ prend en charge le pipeline d’événements asynchrone.

Ce choix d’architecture est important pour le recrutement à volume élevé, car l’activité des candidats peut augmenter très rapidement après la publication d’une offre, en particulier dans les métiers de la santé ou les postes de terrain. En dissociant l’ingestion du traitement en aval, Careerforce Pro peut absorber les pics d’activité sans forcer chaque événement à passer par un chemin en temps réel fragile.

Le socle applicatif repose sur une pile cloud native (partie inférieure du diagramme). La couche de présentation utilise une interface basée sur React exécutée sur AWS EKS, avec AWS Certificate Manager et Web Application Firewall (WAF) pour sécuriser l’accès. La couche API et authentification comprend Spring Cloud Gateway, la découverte de services via Netflix Eureka, en open source, et une authentification basée sur JWT.

La couche applicative utilise EKS, ECR et GitHub Actions, avec Java Spring Boot pour prendre en charge l’orchestration des workflows d’entreprise et Python FastAPI pour l’inférence IA, les services NLP et une itération plus rapide sur les fonctionnalités IA.

La couche de données est conçue pour séparer le stockage par type de workload. PostgreSQL sur Amazon RDS gère les données transactionnelles structurées. Redis et Amazon ElastiCache prennent en charge les interactions à faible latence. Amazon S3 stocke les CV, les enregistrements et les artefacts. Amazon EFS fournit une persistance de fichiers partagée. CloudWatch, Grafana et Prometheus offrent une visibilité sur l’état du système, la latence, le comportement de mise à l’échelle et la fiabilité des workflows.

Le centre du diagramme montre où intervient la pile IBM. IBM watsonx.ai alimente l’évaluation des candidats assistée par l’IA, notamment l’analyse des CV, l’extraction de données structurées, la mise en correspondance contextuelle entre candidats et postes, ainsi que les workflows d’entretien assistés par l’IA via Agent Iris, un agent d’entretien autonome développé par Careerforce. L’architecture s’appuie sur les modèles de fondation Llama 3.3 70B et Llama Maverick pour les tâches de présélection, de mise en correspondance et d’évaluation. Agent Iris mène des entretiens vocaux structurés, capture les réponses des candidats et réinjecte les transcriptions dans le workflow d’évaluation.

AWS Transcribe et AWS Translate prennent en charge les composantes vocales, vidéo et multilingues du flux. AWS Transcribe convertit la parole en texte et distingue les différents locuteurs, ce qui permet au système de faire la différence entre l’intervieweur IA et le candidat. Ces transcriptions alimentent l’analyse du sentiment, les contrôles de cohérence et l’examen structuré. AWS Translate prend en charge les workflows multilingues, notamment les entretiens en espagnol.

IBM watsonx.governance se situe sous la couche d’évaluation IA. Il prend en charge la surveillance au niveau des décisions, l’explicabilité et la détection des biais sur les attributs protégés, les pistes d’audit, la surveillance des performances des modèles et la surveillance de la dérive. Dans le recrutement, cette couche de gouvernance est essentielle. Elle aide les recruteurs et les responsables RH à comprendre pourquoi un candidat a reçu un score donné, quelles preuves ont influencé la recommandation et si le système se comporte comme prévu entre les différents groupes.

Sur le côté droit du diagramme, Careerforce Pro transmet aux équipes de recrutement des informations de recrutement auditées. Les recruteurs peuvent consulter des synthèses structurées des candidats, des signaux de correspondance, des alertes d’incohérence et des informations issues des entretiens directement dans le portail Careerforce Pro.

La feuille de route étend ces résultats à des capacités plus larges d’intelligence de la main-d’œuvre, notamment les points de suivi de la culture d’entreprise, c’est-à-dire des enquêtes fournissant des insights pour améliorer le moral, ainsi que les entretiens de départ. Elle inclut également le benchmarking « similar-to-hire » (dans lequel les recrues très performantes servent de références pour d’autres candidats), les entretiens vidéo avec avatars et les workflows de vérification des antécédents.