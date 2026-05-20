Comme l’illustre le schéma ci-dessus, l’architecture est organisée en quatre couches verticales, ainsi qu’autour de deux aspects middleware. IBM Identity and Access Management authentifie chaque appel entrant dans la pile via la couche d’authentification, tandis que le moteur de politiques de Brighthive gère la couche de gouvernance :

1. La couche applicative :

Elle constitue la surface exposée aux utilisateurs finaux et aux plateformes hôtes. BrightAgent est distribué dans IBM watsonx Orchestrate, ce qui permet aux utilisateurs d’entreprise d’y accéder via la même console Orchestrate qu’ils utilisent déjà pour leurs autres agents, sans avoir à adopter une interface distincte. Le provisionnement s’effectue via l’API IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Ce processus permet à Orchestrate de lancer une entité Brighthive, de créer des utilisateurs et de générer une URL de tableau de bord signée, exactement comme il déploie n’importe quel autre service catalogué. IBM Identity and Access Management (IAM), se place devant chaque appel OSB en tant que couche d’authentification. Une fois provisionnée, la couche gère l’ingestion à partir de plus de 600 connecteurs sources (tableaux structurés comme fichiers non structurés) et expose un catalogue de données gouverné aux agents en aval. Elle héberge également le hub d’interface utilisateur des agents, où les humains configurent, approuvent et inspectent les exécutions.

2. La couche de données :

Cette couche fédère les données qui résident dans différents silos organisationnels, sans imposer de migration. La conception repose sur un data mesh décentralisé : chaque équipe de domaine possède ses propres jeux de données, schémas et contrôles qualité. Dans le même temps, le mesh fabric fournit des primitives à l’échelle de l’organisation (application des contrôles RBAC/ABAC, traçabilité et barrières de qualité) afin que la gouvernance soit appliquée une seule fois au niveau du fabric, plutôt que réimplémentée pour chaque pipeline. AWS constitue ici l’entrepôt et le socle de sécurité : S3 et Redshift pour le stockage et le calcul, Lake Formation pour le contrôle d’accès granulaire, et KMS/IAM pour la gestion des clés et des identités. Les contrôles qualité s’exécutent sur l’ensemble du cycle de vie des données. Au moment où un agent lit un jeu de données, celui-ci a déjà été validé par rapport aux règles de schéma, de fraîcheur et de sensibilité : il n’est pas soumis à un contrôle de cohérence improvisé au moment de l’inférence.

3. La couche des agents :

C’est là que se déroule le travail agentique. LangChain fournit les primitives d’orchestration (outils, chaînes, graphes et interfaces de mémoire) et AWS Bedrock héberge les modèles de fondation appelés par ces orchestrations. Au-dessus de cet environnement d’exécution, BrightAgent compose des agents propres à chaque rôle (récupération, génération SQL, visualisation, synthèse et surveillance en arrière-plan) dans des workflows destinés aux utilisateurs comme dans des tâches proactives en arrière-plan, exécutées selon des plannings ou des déclencheurs. La séparation entre premier plan et arrière-plan est intentionnelle. Pendant que les agents synchrones répondent aux questions des utilisateurs dans la boucle de chat, les agents en arrière-plan précalculent les signaux de fraîcheur, les alertes d’anomalies et le contexte stabilisé. Les agents au premier plan peuvent ensuite s’appuyer sur ce contexte sans payer le coût de latence au moment de la requête.

4. La couche de contexte :

La qualité des agents dépend du contexte qu’ils reçoivent. Cette couche possède donc le substrat de récupération et de mémoire. Elle comprend une architecture d’embeddings optimisée pour les récupérations complexes sur des corpus mixtes, structurés et non structurés, ainsi que des bases de connaissances interconnectées avec un modèle dédié par périmètre et par intention. Ainsi, une requête de génération SQL n’interroge pas le même index qu’une requête de visualisation. Elle comprend également un contexte explicite de garde-fous, préfixé à chaque inférence. Une base de données orientée graphes prend en charge le raisonnement relationnel sur les entités, les politiques, les liens de traçabilité et la topologie de l’espace de travail. Parallèlement, le framework de contexte propriétaire de Brighthive gère la mémoire à long et à court terme entre les sessions, budgétise le coût en tokens selon les priorités et suit la provenance, de sorte que chaque résultat produit par un agent puisse être retracé jusqu’à ses sources.