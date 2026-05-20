Brighthive a développé pour l’entreprise une « équipe de données agentique » gouvernée, qui automatise l’ingestion, la qualité, la gouvernance, l’ingénierie, l’analyse et la visualisation nécessaires pour rendre exploitables les données d’entreprise désordonnées dans des workflows agentiques, avec IBM watsonx Orchestrate pour permettre un déploiement à l’échelle.
L’IA générative et l’analytique agentique sont faciles à piloter, mais difficiles à opérationnaliser. Le choix des modèles et la conception des prompts peuvent poser des difficultés, mais les obstacles les plus courants sont la gouvernance et la préparation des données : jeux de données de mauvaise qualité, sources fragmentées, définitions incohérentes et lacunes de gouvernance qui rendent les résultats de l’IA peu fiables.
Brighthive, basée à Chicago, a entrepris de résoudre ce défi de préparation des données. Sa proposition de valeur est simple : Brighthive fournit aux entreprises l’équivalent d’une équipe de données agentique gouvernée, toujours active, qui travaille sur l’ensemble de la pile de données. Ainsi, les équipes de données humaines peuvent passer moins de temps sur la plomberie technique et plus de temps sur l’analyse, la stratégie et l’IA.
L’entreprise a créé une plateforme autonome d’intelligence des données, alimentée par une architecture multi-agent spécialement conçue, qui transforme la manière dont les entreprises gèrent, gouvernent et analysent les données tout au long de leur cycle de vie.
Au centre de la plateforme se trouve BrightAgent, un agent superviseur qui orchestre une équipe d’agents IA spécialisés. Il permet aux entreprises de passer de données brutes, désordonnées et distribuées à des jeux de données gouvernés et adaptés à l’IA, sans nécessiter une grande équipe interne d’ingénierie des données. BrightAgent coordonne le travail sur l’ingestion, la qualité, la gouvernance, l’ingénierie, l’analyse et la visualisation.
BrightAgent prend en charge plus de 600 connecteurs de données préconfigurés via Airbyte, ciblant les environnements de données d’entreprise hétérogènes du monde réel (Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight et des centaines d’autres) ainsi que les défis d’intégration qui les accompagnent.
Son intégration avec IBM watsonx Orchestrate permet d’appliquer la gouvernance et l’observabilité aux workflows agentiques d’entreprise, en fournissant un ensemble d’exigences essentielles qui aident l’IA à passer du pilote à la production. Ensemble, Brighthive et IBM contribuent à traiter deux aspects clés du problème de l’IA en entreprise : Brighthive crée et maintient un socle de données fiable, tandis que watsonx Orchestrate aide les entreprises à déployer, gouverner et faire évoluer les workflows agentiques qui dépendent de ce socle.
La plupart des entreprises se heurtent aux mêmes goulets d’étranglement en matière de préparation des données : les données critiques sont désordonnées et fragmentées entre des systèmes aux schémas incompatibles et aux définitions incohérentes, tandis que la gouvernance et le nettoyage restent lents et manuels, faute de capacité suffisante en ingénierie des données. Résultat : les équipes de données passent trop de temps sur l’intégration répétitive, les contrôles qualité, l’application des politiques et la maintenance des pipelines. Les programmes d’IA stagnent en attendant un socle propre et gouverné qui n’arrive pas assez vite.
En outre, l’IA à usage général introduit un risque de conformité lorsque des données opérationnelles doivent être extraites et envoyées à des API externes, ce qui est souvent inacceptable dans les environnements réglementés. Parallèlement, de nombreux outils d’analytique agentique supposent que les données d’entrée sont propres et bien gouvernées, et ne fonctionnent que sur des données pré-modélisées. Ainsi, lorsque les données réelles ne répondent pas à ces hypothèses, la précision se dégrade et les workflows deviennent fragiles.
BrightAgent répond à cette situation en intégrant les données entre les systèmes, en appliquant les règles de gouvernance de manière programmatique, en améliorant continuellement la qualité et en générant des schémas qui maintiennent la cohérence des pipelines. Il fait également remonter des analyses et des visualisations afin que les utilisateurs professionnels puissent agir sur les résultats, le tout au sein de l’environnement de données gouverné du client. Les données ne quittent pas l’infrastructure du client : chaque action tient compte des autorisations, est journalisée et peut être vérifiée. De plus, les modifications peuvent être préparées pour examen humain avant d’être validées.
C’est le principal atout de Brighthive : la solution ne se contente pas de « discuter avec les données » une fois qu’un tiers les a nettoyées et gouvernées. Elle aide à créer, gouverner et maintenir le socle de données lui-même, depuis l’ingestion jusqu’à l’analytique, afin que les systèmes agentiques puissent produire des résultats fiables en production.
BrightAgent est conçu pour les entreprises qui n’ont pas la bande passante ou la capacité nécessaire pour gouverner et maintenir le socle de données. Il permet également de :
L’interface BrightAgent est conçue pour les utilisateurs non techniques, qui peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses ancrées dans leurs données réelles, adaptées à leur rôle et à leur niveau d’accès. Un analyste des sinistres et un directeur financier posant la même question recevront des réponses différentes et appropriées, toujours dans le cadre des garde-fous de gouvernance appliqués.
L’architecture de BrightAgent relie une connectivité étendue à des contrôles continus de qualité et de gouvernance, afin que les jeux de données deviennent suffisamment stables pour l’analytique en aval et les actions des agents. De manière générale, elle est conçue pour réduire le travail d’intégration personnalisé, standardiser les schémas et maintenir l’application des politiques à mesure que les sources et les définitions évoluent.
Comme l’illustre le schéma ci-dessus, l’architecture est organisée en quatre couches verticales, ainsi qu’autour de deux aspects middleware. IBM Identity and Access Management authentifie chaque appel entrant dans la pile via la couche d’authentification, tandis que le moteur de politiques de Brighthive gère la couche de gouvernance :
1. La couche applicative :
Elle constitue la surface exposée aux utilisateurs finaux et aux plateformes hôtes. BrightAgent est distribué dans IBM watsonx Orchestrate, ce qui permet aux utilisateurs d’entreprise d’y accéder via la même console Orchestrate qu’ils utilisent déjà pour leurs autres agents, sans avoir à adopter une interface distincte. Le provisionnement s’effectue via l’API IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Ce processus permet à Orchestrate de lancer une entité Brighthive, de créer des utilisateurs et de générer une URL de tableau de bord signée, exactement comme il déploie n’importe quel autre service catalogué. IBM Identity and Access Management (IAM), se place devant chaque appel OSB en tant que couche d’authentification. Une fois provisionnée, la couche gère l’ingestion à partir de plus de 600 connecteurs sources (tableaux structurés comme fichiers non structurés) et expose un catalogue de données gouverné aux agents en aval. Elle héberge également le hub d’interface utilisateur des agents, où les humains configurent, approuvent et inspectent les exécutions.
2. La couche de données :
Cette couche fédère les données qui résident dans différents silos organisationnels, sans imposer de migration. La conception repose sur un data mesh décentralisé : chaque équipe de domaine possède ses propres jeux de données, schémas et contrôles qualité. Dans le même temps, le mesh fabric fournit des primitives à l’échelle de l’organisation (application des contrôles RBAC/ABAC, traçabilité et barrières de qualité) afin que la gouvernance soit appliquée une seule fois au niveau du fabric, plutôt que réimplémentée pour chaque pipeline. AWS constitue ici l’entrepôt et le socle de sécurité : S3 et Redshift pour le stockage et le calcul, Lake Formation pour le contrôle d’accès granulaire, et KMS/IAM pour la gestion des clés et des identités. Les contrôles qualité s’exécutent sur l’ensemble du cycle de vie des données. Au moment où un agent lit un jeu de données, celui-ci a déjà été validé par rapport aux règles de schéma, de fraîcheur et de sensibilité : il n’est pas soumis à un contrôle de cohérence improvisé au moment de l’inférence.
3. La couche des agents :
C’est là que se déroule le travail agentique. LangChain fournit les primitives d’orchestration (outils, chaînes, graphes et interfaces de mémoire) et AWS Bedrock héberge les modèles de fondation appelés par ces orchestrations. Au-dessus de cet environnement d’exécution, BrightAgent compose des agents propres à chaque rôle (récupération, génération SQL, visualisation, synthèse et surveillance en arrière-plan) dans des workflows destinés aux utilisateurs comme dans des tâches proactives en arrière-plan, exécutées selon des plannings ou des déclencheurs. La séparation entre premier plan et arrière-plan est intentionnelle. Pendant que les agents synchrones répondent aux questions des utilisateurs dans la boucle de chat, les agents en arrière-plan précalculent les signaux de fraîcheur, les alertes d’anomalies et le contexte stabilisé. Les agents au premier plan peuvent ensuite s’appuyer sur ce contexte sans payer le coût de latence au moment de la requête.
4. La couche de contexte :
La qualité des agents dépend du contexte qu’ils reçoivent. Cette couche possède donc le substrat de récupération et de mémoire. Elle comprend une architecture d’embeddings optimisée pour les récupérations complexes sur des corpus mixtes, structurés et non structurés, ainsi que des bases de connaissances interconnectées avec un modèle dédié par périmètre et par intention. Ainsi, une requête de génération SQL n’interroge pas le même index qu’une requête de visualisation. Elle comprend également un contexte explicite de garde-fous, préfixé à chaque inférence. Une base de données orientée graphes prend en charge le raisonnement relationnel sur les entités, les politiques, les liens de traçabilité et la topologie de l’espace de travail. Parallèlement, le framework de contexte propriétaire de Brighthive gère la mémoire à long et à court terme entre les sessions, budgétise le coût en tokens selon les priorités et suit la provenance, de sorte que chaque résultat produit par un agent puisse être retracé jusqu’à ses sources.
BrightAgent coordonne six agents spécialisés qui travaillent ensemble, de l’ingestion jusqu’aux tableaux de bord, afin que chaque étape hérite du contexte et transmette des résultats validés à la suivante. Il en résulte un workflow de bout en bout où la qualité et la gouvernance sont appliquées en amont, puis réutilisées en aval pour l’analyse et la visualisation.
L’inclusion de BrightAgent dans le catalogue d’agents watsonx Orchestrate, qui contient une gamme d’agents préconfigurés, permet aux entreprises de le déployer facilement dans leurs workflows. Ces entreprises bénéficient également de la gouvernance et de la sécurité fournies par Orchestrate.
La préparation des données devient ainsi une capacité réutilisable au sein d’une couche d’orchestration plus large, plutôt qu’un projet ponctuel lié à un seul cas d’utilisation.
La combinaison est puissante : Brighthive résout le problème de la base de données (rendre les données d’entreprise propres, gouvernées et adaptées à l’IA) tandis qu’IBM watsonx Orchestrate résout le problème du déploiement et de l’orchestration, en rendant les workflows agentiques évolutifs, observables et adaptés à l’entreprise. Ensemble, ils comblent l’écart qui a freiné de nombreuses initiatives d’IA en entreprise : la différence entre « nous avons des outils d’IA » et « nos outils d’IA produisent des résultats fiables en production ».
BrightAgent est un compagnon de données d’entreprise qui rend les pipelines gouvernés et de haute qualité progressivement plus autonomes. Son architecture traite la gouvernance comme une infrastructure : chaque résultat hérite de la posture de conformité de la plateforme, et les cinq couches de contexte de la plateforme (graphe de connaissances, moteur de métadonnées, contexte d’espace de travail, mémoire au niveau utilisateur et compaction intelligente) deviennent plus intelligentes à chaque interaction.
Pour les entreprises, cette approche résout le problème du « bus factor ». Lorsque le seul analyste senior qui connaît les données quitte l’entreprise, les connaissances institutionnelles ne partent pas avec lui : elles sont intégrées à la plateforme. Et lorsqu’un nouveau cas d’utilisation se présente, le socle de données gouverné est déjà en place.
En s’intégrant à la pile de données, d’IA et d’orchestration d’IBM, BrightAgent transforme la préparation des données en une capacité évolutive plutôt qu’en une taxe récurrente. Il ouvre la voie à l’ajout de nouvelles sources et de nouveaux cas d’utilisation sans avoir à reconstruire le socle à chaque fois, tout en maintenant la gouvernance et l’observabilité requises pour une utilisation fiable en entreprise.
La plateforme peut être configurée en quelques heures, et non en quelques semaines, sans que les entreprises aient besoin de recruter une équipe d’ingénierie des données ou de remplacer leur pile de données existante pour y parvenir.