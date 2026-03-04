La gestion d’opérations de transport à grande échelle dépend de bien plus que des véhicules et des itinéraires. Beacon Mobility, fournisseur national de transport scolaire, exploite environ 13 000 véhicules dans 25 États et des dizaines de sociétés d’exploitation, chacune ayant des itinéraires, des contrats et des exigences réglementaires qui leur sont propres.

De plus, la nécessité de gérer en toute sécurité plus de 10 000 tablettes embarquées, de soutenir plusieurs parties prenantes et de s’adapter rapidement aux changements opérationnels constants sans introduire de risques ni de temps d’arrêt amplifie la complexité des services.

Au centre de tout cela se trouve un seul résultat non négociable : amener les enfants à l’école et les ramener en toute sécurité. Les tablettes installées sur le tableau de bord constituent la principale interface opérationnelle pour les conducteurs, les régulateurs, les mécaniciens, les administrateurs et les parties prenantes. Elles prennent en charge l’exécution des itinéraires, le suivi du temps, les communications, la navigation et la surveillance de la conformité, en opérant sur un réseau destiné aux parents et aux districts scolaires qui s’attendent à une visibilité et à une auditabilité en temps réel.

IBM MaaS360, une suite logicielle de gestion et de sécurité des appareils mobiles, permet à Beacon Mobility d’orchestrer ces interfaces de manière fluide, surmontant les complexités de la mise à jour, de la gestion et de la maintenance de cette flotte mobile distribuée et complexe.