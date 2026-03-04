En s’appuyant sur IBM®MaaS360, ce fournisseur de services de transport scolaire a réduit le temps de provisionnement des appareils lors de déploiements d’appareils mobiles à grande échelle de plusieurs semaines à quelques heures.
La gestion d’opérations de transport à grande échelle dépend de bien plus que des véhicules et des itinéraires. Beacon Mobility, fournisseur national de transport scolaire, exploite environ 13 000 véhicules dans 25 États et des dizaines de sociétés d’exploitation, chacune ayant des itinéraires, des contrats et des exigences réglementaires qui leur sont propres.
De plus, la nécessité de gérer en toute sécurité plus de 10 000 tablettes embarquées, de soutenir plusieurs parties prenantes et de s’adapter rapidement aux changements opérationnels constants sans introduire de risques ni de temps d’arrêt amplifie la complexité des services.
Au centre de tout cela se trouve un seul résultat non négociable : amener les enfants à l’école et les ramener en toute sécurité. Les tablettes installées sur le tableau de bord constituent la principale interface opérationnelle pour les conducteurs, les régulateurs, les mécaniciens, les administrateurs et les parties prenantes. Elles prennent en charge l’exécution des itinéraires, le suivi du temps, les communications, la navigation et la surveillance de la conformité, en opérant sur un réseau destiné aux parents et aux districts scolaires qui s’attendent à une visibilité et à une auditabilité en temps réel.
IBM MaaS360, une suite logicielle de gestion et de sécurité des appareils mobiles, permet à Beacon Mobility d’orchestrer ces interfaces de manière fluide, surmontant les complexités de la mise à jour, de la gestion et de la maintenance de cette flotte mobile distribuée et complexe.
La tablette à l’intérieur de chaque véhicule est le principal moyen de communication entre les conducteurs et l’entreprise :
Le provisionnement manuel et la gestion incohérente des appareils deviennent rapidement des bloqueurs dans cet environnement. En l’absence de contrôle centralisé, l’évolution des opérations mobiles entraîne des risques, des retards et des failles de sécurité (les appareils perdus ou volés, par exemple, doivent être immédiatement sécurisés). Les applications doivent rester conformes aux exigences du district et de l’État, et les conducteurs doivent pouvoir changer de véhicule et d’itinéraire sans problème.
IBM MaaS360 permet une gestion centralisée de cet écosystème, facilitant la configuration, la sécurisation et la mise à jour à distance de milliers de tablettes, tout en soutenant un large éventail de parties prenantes ayant des besoins et des attentes différents.
IBM MaaS360 est la couche de gestion des appareils mobiles pour le vaste parc de tablettes Android de Beacon Mobility. Outre l’inscription à Android Enterprise, la plateforme prend également en charge l’inscription basée sur iOS, MacOS, Windows et par code QR. Elle s’intègre aux cadres des exigences spécifiques aux OEM, notamment Samsung Knox, afin de renforcer les protections au niveau des appareils.
L’inscription sans contact est une exigence fondamentale. Les appareils sont approvisionnés rapidement et de manière cohérente sans configuration manuelle, ce qui est essentiel pour gérer plus de 10 000 tablettes avec une équipe informatique réduite.
IBM MaaS360 est la couche de gestion des appareils de Beacon Mobility, prenant en charge un large éventail d’utilisateurs finaux pour l’inscription, la configuration et la gestion des applications. MaaS360 offre une architecture standardisée et évolutive qui permet au service informatique de gérer l’inscription, la sécurité et la fourniture d’applications à partir d’un seul et même panneau, tout en prenant en charge les changements opérationnels continus :
L’utilisation d’IBM MaaS360 offre cinq avantages opérationnels mesurables :
Le temps d’approvisionnement a été réduit de plusieurs jours ou semaines à quelques minutes. Cette amélioration est particulièrement critique durant la courte période estivale entre chaque année scolaire, lorsque les flottes sont renouvelées ou agrandies. Les tablettes sont pré-approvisionnées, expédiées et déployées prêtes à l’emploi.
Sécurité
La posture de sécurité est améliorée grâce à des tableaux de bord de conformité centralisés, une réponse plus rapide aux vulnérabilités et une action immédiate sur les appareils compromis.
Facilité d’utilisation :
Les conducteurs bénéficient d’expériences sur tablette cohérentes et prévisibles avec les applications dont ils ont besoin déjà configurées lorsqu’ils commencent un itinéraire.
Optimisation de la prise en charge :
Les coûts de prise en charge sont réduits grâce à la standardisation. La diminution des erreurs de configuration entraîne une diminution du nombre de tickets d’assistance, ce qui permet à une petite équipe informatique de se concentrer sur l’optimisation plutôt que sur la résolution des problèmes. Des mises à jour plus rapides favorisent les changements d’itinéraires en temps réel, appuyant les engagements de performances et de niveau de service.
Opérations plus sûres :
Plus important encore, la plateforme favorise la sécurité des opérations. Une gestion fiable des appareils garantit que les conducteurs disposent toujours des outils nécessaires pour transporter les élèves en toute sécurité, tout en assurant transparence et responsabilité envers les districts scolaires et leurs familles.
En standardisant la gestion des appareils mobiles sur IBM MaaS360, Beacon Mobility a créé une plateforme qui s’adapte à la croissance, à la complexité opérationnelle et aux exigences réglementaires. Les conducteurs peuvent se déplacer entre les régions et les contrats sans interruption. De nouveaux véhicules et tablettes peuvent être ajoutés rapidement. Les exigences de conformité peuvent évoluer sans modifier l’architecture du système. Au fur et à mesure que l’entreprise grandit, une même base peut prendre en charge davantage d’applications, de workflows et de besoins des parties prenantes sans augmenter la charge opérationnelle.
En s’appuyant sur la plateforme de gestion des appareils mobiles d’IBM, une entreprise de transports pour qui la sécurité est essentielle a transformé la mobilité à grande échelle en une capacité reproductible, sécurisée et évolutive. L’entreprise a ainsi réussi à réduire les frictions pour les conducteurs, à améliorer le service pour les écoles et les familles et à réduire le coût total de possession alors que la flotte continuait de s’étendre.