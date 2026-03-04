Photo aérienne d’un parking de bus scolaires avec des bus scolaires alignés les uns à côté des autres et garés en épi
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Beacon Mobility gère et sécurise 10 000 tablettes pour faciliter le transport des élèves en toute sécurité

En s’appuyant sur IBM®MaaS360, ce fournisseur de services de transport scolaire a réduit le temps de provisionnement des appareils lors de déploiements d’appareils mobiles à grande échelle de plusieurs semaines à quelques heures.

Publié le 4 mars 2026

La gestion d’opérations de transport à grande échelle dépend de bien plus que des véhicules et des itinéraires. Beacon Mobility, fournisseur national de transport scolaire, exploite environ 13 000 véhicules dans 25 États et des dizaines de sociétés d’exploitation, chacune ayant des itinéraires, des contrats et des exigences réglementaires qui leur sont propres.

De plus, la nécessité de gérer en toute sécurité plus de 10 000 tablettes embarquées, de soutenir plusieurs parties prenantes et de s’adapter rapidement aux changements opérationnels constants sans introduire de risques ni de temps d’arrêt amplifie la complexité des services.

Au centre de tout cela se trouve un seul résultat non négociable : amener les enfants à l’école et les ramener en toute sécurité. Les tablettes installées sur le tableau de bord constituent la principale interface opérationnelle pour les conducteurs, les régulateurs, les mécaniciens, les administrateurs et les parties prenantes. Elles prennent en charge l’exécution des itinéraires, le suivi du temps, les communications, la navigation et la surveillance de la conformité, en opérant sur un réseau destiné aux parents et aux districts scolaires qui s’attendent à une visibilité et à une auditabilité en temps réel.

IBM MaaS360, une suite logicielle de gestion et de sécurité des appareils mobiles, permet à Beacon Mobility d’orchestrer ces interfaces de manière fluide, surmontant les complexités de la mise à jour, de la gestion et de la maintenance de cette flotte mobile distribuée et complexe.

Cas d’utilisation : la mobilité, pierre angulaire de la sécurité et de la confiance

La tablette à l’intérieur de chaque véhicule est le principal moyen de communication entre les conducteurs et l’entreprise :

  • Les conducteurs l’utilisent pour communiquer avec le régulateur, compléter les itinéraires, gérer les perturbations du trafic et enregistrer le temps.
  • Les régulateurs et les équipes opérationnelles en dépendent pour obtenir une visibilité en temps réel sur les itinéraires et le statut des conducteurs.
  • Les districts scolaires exigent des rapports de conformité et des pistes d’audit.
  • Les parents veulent savoir où se trouve le bus et s’il est à l’heure.
Application Beacon Mobility sur tablette

Le provisionnement manuel et la gestion incohérente des appareils deviennent rapidement des bloqueurs dans cet environnement. En l’absence de contrôle centralisé, l’évolution des opérations mobiles entraîne des risques, des retards et des failles de sécurité (les appareils perdus ou volés, par exemple, doivent être immédiatement sécurisés). Les applications doivent rester conformes aux exigences du district et de l’État, et les conducteurs doivent pouvoir changer de véhicule et d’itinéraire sans problème.

IBM MaaS360 permet une gestion centralisée de cet écosystème, facilitant la configuration, la sécurisation et la mise à jour à distance de milliers de tablettes, tout en soutenant un large éventail de parties prenantes ayant des besoins et des attentes différents.

Architecture technique : conception pour une sécurité sans contact, avec un mouvement constant

IBM MaaS360 est la couche de gestion des appareils mobiles pour le vaste parc de tablettes Android de Beacon Mobility. Outre l’inscription à Android Enterprise, la plateforme prend également en charge l’inscription basée sur iOS, MacOS, Windows et par code QR. Elle s’intègre aux cadres des exigences spécifiques aux OEM, notamment Samsung Knox, afin de renforcer les protections au niveau des appareils.

L’inscription sans contact est une exigence fondamentale. Les appareils sont approvisionnés rapidement et de manière cohérente sans configuration manuelle, ce qui est essentiel pour gérer plus de 10 000 tablettes avec une équipe informatique réduite.

Architecture MaaS360 de Beacon Mobility

IBM MaaS360 est la couche de gestion des appareils de Beacon Mobility, prenant en charge un large éventail d’utilisateurs finaux pour l’inscription, la configuration et la gestion des applications. MaaS360 offre une architecture standardisée et évolutive qui permet au service informatique de gérer l’inscription, la sécurité et la fourniture d’applications à partir d’un seul et même panneau, tout en prenant en charge les changements opérationnels continus :

  • La conteneurisation sécurisée sépare les données professionnelles des données personnelles, contribuant ainsi à maintenir la conformité dans plusieurs États et environnements réglementaires.
  • Les contrôles d’accès basés sur les rôles définissent des personnalités distinctes pour les conducteurs, les régulateurs et les administrateurs.
  • Les capacités de verrouillage et d’effacement à distance permettent de réagir rapidement et de manière décisive en cas d’appareils perdus ou volés.
  • Les appareils sont regroupés et gérés en utilisant des attributs personnalisés tels que la région, les contrats et les exigences d’itinéraire.
  • La gestion des applications garantit que le bon ensemble d’applications est livré au bon conducteur et au bon moment, même lorsqu’ils se déplacent entre les itinéraires, les districts ou les types de véhicules.
  • Les versions des applications peuvent être épinglées pour répondre à des exigences de conformité spécifiques.

Gains opérationnels grâce à une base de mobilité standardisée

L’utilisation d’IBM MaaS360 offre cinq avantages opérationnels mesurables :

Temps de déploiement :

Le temps d’approvisionnement a été réduit de plusieurs jours ou semaines à quelques minutes. Cette amélioration est particulièrement critique durant la courte période estivale entre chaque année scolaire, lorsque les flottes sont renouvelées ou agrandies. Les tablettes sont pré-approvisionnées, expédiées et déployées prêtes à l’emploi.

Sécurité

La posture de sécurité est améliorée grâce à des tableaux de bord de conformité centralisés, une réponse plus rapide aux vulnérabilités et une action immédiate sur les appareils compromis.

Facilité d’utilisation :

Les conducteurs bénéficient d’expériences sur tablette cohérentes et prévisibles avec les applications dont ils ont besoin déjà configurées lorsqu’ils commencent un itinéraire.

Optimisation de la prise en charge :

Les coûts de prise en charge sont réduits grâce à la standardisation. La diminution des erreurs de configuration entraîne une diminution du nombre de tickets d’assistance, ce qui permet à une petite équipe informatique de se concentrer sur l’optimisation plutôt que sur la résolution des problèmes. Des mises à jour plus rapides favorisent les changements d’itinéraires en temps réel, appuyant les engagements de performances et de niveau de service.

Opérations plus sûres :

Plus important encore, la plateforme favorise la sécurité des opérations. Une gestion fiable des appareils garantit que les conducteurs disposent toujours des outils nécessaires pour transporter les élèves en toute sécurité, tout en assurant transparence et responsabilité envers les districts scolaires et leurs familles.

Faire évoluer la mobilité axée sur la sécurité sans reconstruire les fondations

En standardisant la gestion des appareils mobiles sur IBM MaaS360, Beacon Mobility a créé une plateforme qui s’adapte à la croissance, à la complexité opérationnelle et aux exigences réglementaires. Les conducteurs peuvent se déplacer entre les régions et les contrats sans interruption. De nouveaux véhicules et tablettes peuvent être ajoutés rapidement. Les exigences de conformité peuvent évoluer sans modifier l’architecture du système. Au fur et à mesure que l’entreprise grandit, une même base peut prendre en charge davantage d’applications, de workflows et de besoins des parties prenantes sans augmenter la charge opérationnelle.

En s’appuyant sur la plateforme de gestion des appareils mobiles d’IBM, une entreprise de transports pour qui la sécurité est essentielle a transformé la mobilité à grande échelle en une capacité reproductible, sécurisée et évolutive. L’entreprise a ainsi réussi à réduire les frictions pour les conducteurs, à améliorer le service pour les écoles et les familles et à réduire le coût total de possession alors que la flotte continuait de s’étendre.

En savoir plus sur IBM Maas360

Andy Dondzila

Director of IT

Beacon Mobility

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer