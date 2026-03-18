Comment Athena Intelligence construit une automatisation agentique du back-office pour les entreprises réglementées avec IBM HashiCorp Terraform

Athena Intelligence, un fournisseur de plateformes d’IA qui transforment les opérations de données, s’est fixé un objectif de conception qui a rapidement exclu la plupart des architectures d’agents IA. Ils devaient être déployés dans des environnements réglementés, tels que les secteurs financier ou juridique, où l’état final peut être une application isolée sur site ou exécutée sur plusieurs clouds simultanément. Les mises à jour sont effectuées selon le calendrier du client, tandis que les autorisations, les approbations et les pistes d'audit régissent leur autonomie.

Cette conception a été appliquée à un cas d’utilisation d’entreprise complexe qui est mûr pour une transformation : des cycles mensuels ou hebdomadaires d’analyse qui nécessitent de puiser des données d’Excel, PowerPoint, d’email, SharePoint et de systèmes SQL, puis de les synthétiser en prévisions qui guident les décisions d’achat et de chaîne d’approvisionnement.

Athena propose un "coworker" numérique prêt à l'emploi, conçu pour les secteurs réglementés - une sorte d'analyste de données artificiel conçu pour prendre en charge les analyses laborieuses et les tâches opérationnelles courantes dans les entreprises. Elle s’appuie sur IBM HashiCorp® Terraform®, un outil d’infrastructure en tant que code qui permet aux développeurs de provisionner, de mettre à jour et de gérer des composants d’infrastructure sur site et cloud — y compris les machines virtuelles et les clusters Kubernetes. Les développeurs accomplissent cette tâche en écrivant des fichiers de configuration lisibles par l'homme.

Les résultats sont clairs : la variabilité liée aux processus manuels est éliminée et les agents gèrent les correctifs de l’infrastructure. Les déploiements qui prenaient jusqu'à quatre semaines sont désormais réalisés en deux jours seulement.