Comment Athena Intelligence construit une automatisation agentique du back-office pour les entreprises réglementées avec IBM HashiCorp Terraform

La solution d'infrastructure en tant que code d'IBM permet à Athena Intelligence de créer rapidement des plates-formes agentiques capables de faire évoluer les workflows, quels que soient le lieu et la manière dont elles sont déployées.
Athena Intelligence, un fournisseur de plateformes d’IA qui transforment les opérations de données, s’est fixé un objectif de conception qui a rapidement exclu la plupart des architectures d’agents IA. Ils devaient être déployés dans des environnements réglementés, tels que les secteurs financier ou juridique, où l’état final peut être une application isolée sur site ou exécutée sur plusieurs clouds simultanément. Les mises à jour sont effectuées selon le calendrier du client, tandis que les autorisations, les approbations et les pistes d'audit régissent leur autonomie.
Cette conception a été appliquée à un cas d’utilisation d’entreprise complexe qui est mûr pour une transformation : des cycles mensuels ou hebdomadaires d’analyse qui nécessitent de puiser des données d’Excel, PowerPoint, d’email, SharePoint et de systèmes SQL, puis de les synthétiser en prévisions qui guident les décisions d’achat et de chaîne d’approvisionnement.
Athena propose un "coworker" numérique prêt à l'emploi, conçu pour les secteurs réglementés - une sorte d'analyste de données artificiel conçu pour prendre en charge les analyses laborieuses et les tâches opérationnelles courantes dans les entreprises. Elle s’appuie sur IBM HashiCorp® Terraform®, un outil d’infrastructure en tant que code qui permet aux développeurs de provisionner, de mettre à jour et de gérer des composants d’infrastructure sur site et cloud — y compris les machines virtuelles et les clusters Kubernetes. Les développeurs accomplissent cette tâche en écrivant des fichiers de configuration lisibles par l'homme.
Les résultats sont clairs : la variabilité liée aux processus manuels est éliminée et les agents gèrent les correctifs de l’infrastructure. Les déploiements qui prenaient jusqu'à quatre semaines sont désormais réalisés en deux jours seulement.
Dans le domaine de l'analytique d'entreprise, les parties prenantes réparties dans plusieurs régions fournissent des mises à jour dans les outils qu’elles utilisent déjà. Une équipe centrale se concentre ensuite sur la normalisation des entrées, la résolution des incohérences, l’élaboration d’un récit et la production d’artefacts prêts à l’emploi.
Malheureusement, les attentes élevées — et le besoin critique — pour une prise de décision fondée sur les données se heurtent souvent à la réalité complexe de vastes quantités de données hétérogènes. Ces données sont dispersées et cloisonnées au sein de l’entreprise.
La plateforme d’analyse pilotée par IA d’Athena Intelligence se concentre sur le soutien et la simplification du flux de travail analytique de bout en bout : en l’intégrant à partir de diverses sources courantes d’entreprise, en analysant et synthétisant, puis en produisant les mêmes livrables sur lesquels l’organisation dépend déjà (tableaux Buf, présentations, e-mails et messages).
La valeur d'Athena pour les utilisateurs finaux réside dans l'élimination des parties du processus les plus sujettes aux défaillances. Les améliorations incluent :
Trois couches principales définissent l'architecture d'Athena Intelligence et les contraintes de déploiement des clients façonnent fondamentalement chacune d'entre elles.
Les clients peuvent avoir besoin de déploiements sur AWS, Azure, GCP ou sur site, ce qui fait de l'infrastructure en tant que code un élément fondamental. Terraform est utilisé pour provisionner ou intégrer les services requis. Postgres, par exemple, diffère d'un cloud à l'autre et le déploiement sur site est également différent. L’objectif est de disposer d’une plateforme « batterie incluse » qui offre toujours aux utilisateurs la possibilité d’apporter des modifications si nécessaire pour des raisons réglementaires ou héritage.
Un choix de conception récurrent est l'informatique éphémère, en bac à sable. Les agents mettent en place des ressources isolées pour effectuer des travaux, puis y mettent fin afin de réduire l'exposition et de contrôler les dépenses. Exemples :
Par exemple, une entreprise doit déplacer son infrastructure de GCP à AWS, où les fonctionnalités ou les capacités peuvent être différentes. Pour y parvenir, il faudrait généralement qu'un humain développe un outil ou un connecteur permettant de transposer la fonctionnalité dans le nouvel environnement. La solution d'Athena permet aux agents de faire exactement cela — construire des outils qui soutiennent l'auto-correction et l'auto-réparation.
Dans les scénarios sans connexion API, un agent peut lancer une VM entière, se connecter avec ses propres identifiants et construire automatiquement une solution de contournement.
Cette approche répond à une exigence opérationnelle : une observabilité qui fonctionne même lorsque le vendeur ne peut pas accéder à l'environnement du client. Sans télémétrie provenant du système du client pour aider le fournisseur à déboguer un problème, Athena permet aux agents d'interroger les journaux qu'ils ont générés, afin que les équipes d'infrastructure puissent résoudre les problèmes plus rapidement.
Plutôt que de forcer les utilisateurs à utiliser une nouvelle interface, la plateforme se connecte à des systèmes déjà intégrés dans les opérations quotidiennes :
Un facteur technique clé est le « potentiel d’action » : non seulement récupérer des informations, mais aussi exécuter des tâches comme la création de decks de dessin, l’édition de tableurs, l’exécution de requêtes dans la base de données ou l’exploitation des canaux de communication existants. Un système de gouvernance encadre ces actions, permettant le suivi des activités, les annulations sélectives, le suivi des changements et la gestion des versions. Lisez plus sur le système de gouvernance Athena dans cet article de blog.
Certains clients d’Athena adoptent un modèle d’adoption « à deux voies ». Une équipe travaille à rendre les flux de travail ETL et pilotés par tableau de bord existants « meilleurs, plus rapides et plus robustes ». D'autres travaillent en parallèle, se demandant si le modèle du tableau de bord est encore nécessaire lorsque les agents peuvent interroger les systèmes directement et renvoyer des réponses de manière conversationnelle. Cela revient à tirer de la valeur aujourd'hui d'un travail déjà défini, tout en redéfinissant complètement les flux de travail à l'avenir.
Terraform convient à Athena Intelligence en raison de sa capacité à déployer et à maintenir des piles complexes dans divers environnements tout en préservant le contrôle du client.
Plusieurs avantages se distinguent :
Ces avantages se traduisent par un déploiement plus rapide dans des environnements contraignants. Ce qui aurait autrefois pris jusqu’à un mois a été transformé en un processus rationalisé. En commençant par la reconnaissance de l'infrastructure et en terminant par le lancement de l'application dans un cluster, l'ensemble du workflow peut désormais être réalisé en deux jours seulement.
Il y a moins de transferts manuels entre les équipes et un coût marginal plus faible pour mettre en place de nouveaux workflows une fois les bases en place. Les clients bénéficient d'un accès plus rapide à la valeur ajoutée et peuvent répondre aux besoins de l'entreprise avec une plus grande agilité.
La Stratégie d'Athena Intelligence repose sur une approche pragmatique des agents IA. La stratégie est axée sur le déploiement partout où les clients en ont besoin et sur l'intégration avec leurs outils existants. Il favorise ensuite l’autonomie grâce à la hiérarchisation des autorisations, des approbations et de l’auditabilité. Les contrôles de gouvernance peuvent fonctionner au niveau de l’organisation, de l’équipe et de l’utilisateur, avec des pistes d’attribution et d’audit conçues pour examiner et annuler sélectivement les workflows des agents si nécessaire.
C'est cette combinaison qui rend la mise à l'échelle possible. Les déploiements multi-cloud et sur site ne sont plus des projets d'ingénierie ponctuels. Les nouveaux cas d'utilisation cessent de déclencher de nouveaux cycles d'approvisionnement. Les équipes peuvent exécuter la piste d’accélération d’aujourd’hui en parallèle de celle de demain, puis converger vers ce qui offre la meilleure expérience aux utilisateurs finaux et la meilleure efficacité opérationnelle.
En s’appuyant sur la base d’automatisation de l’infrastructure d’IBM via IBM Terraform, Athena Intelligence peut traiter les contraintes de déploiement régulées, les versions contrôlées et les environnements reproductibles comme des fonctionnalités produit, plutôt que comme des services sur mesure. Cette évolution permet aux équipes de se concentrer sur l’expansion des workflows agentiques qui fournissent des résultats, et non seulement des recommandations, aux utilisateurs professionnels.