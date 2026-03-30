Vue aérienne d’un grand parking avec des conteneurs d’expédition rangés en diagonale
Intelligence artificielle Automatisation informatique

Comment un géant industriel comme l’UNACEM est parvenu à moderniser ses opérations en s’appuyant sur l’IA agentique

En adoptant un modèle opérationnel d’IA agentique avec watsonx Orchestrate, l’UNACEM a transformé un goulot d’étranglement logistique persistant en une base évolutive pour la productivité de l’entreprise.

Publié le 30 mars 2026

Les avancées en matière de productivité ne découleront pas de nouveaux tableaux de bord, d’applications ou d’une automatisation plus traditionnelle. Les agents d’IA autonomes, axés sur les objectifs, comprennent le contexte, coordonnent le travail entre les systèmes et croisent le chemin des utilisateurs là où les opérations ont lieu.

Peu d’entreprises illustrent plus clairement ce changement que l’UNACEM, un groupe industriel basé au Pérou. Le groupe opère dans cinq pays (Pérou, Équateur, Chili, Colombie et États-Unis) et compte plus de 40 filiales dans les secteurs du ciment, des granulats, du béton et de la production d’électricité. Son parcours montre à quoi ressemble une opération industrielle traditionnelle adoptant un modèle d’exploitation de l’IA agentique, non pas comme une ambition, mais comme une évolution pragmatique et axée sur le ROI du travail quotidien.

Le défi : le paradoxe de la productivité que les leaders industriels doivent briser

Depuis des années, les entreprises du secteur industriel ont essayé de tirer le meilleur parti de leurs opérations complexes en misant sur l’automatisation incrémentielle pour augmenter la production. Le problème n’est plus le manque de systèmes ou de données, mais le coût de coordination lié au fait de demander aux personnes de naviguer manuellement dans ces systèmes, étape après étape, service après service.

L’UNACEM a fait face à ce problème en raison de l’un de ses obstacles les plus visibles : la chaîne d’approvisionnement en ciment de son usine de Lima. Dans cet exemple, les chauffeurs de camion patientaient trois heures et plus pendant la préparation des commandes, ce qui créait de longues files d’attente, limitait le débit journalier et perturbait les délais d’exécution pour les clients du secteur de la construction. Roy Pérez, vice-président des technologies de l’information à l’UNACEM, a clairement défini la problématique : réduire la latence sans ajouter de friction pour les utilisateurs de première ligne, une contrainte qui, comme il l’a souligné, exigeait de repenser la manière dont les décisions et les actions circulaient entre les systèmes.

La solution : pourquoi l’IA agentique et pourquoi maintenant ?

L’équipe informatique des Services commerciaux mondiaux (GBS) de l’UNACEM, sous la direction de Roy Pérez et en collaboration avec IBM et son partenaire de conseil EXISOFT, spécialiste de la gestion des processus métier, a reformulé le défi : et si chaque opérateur disposait d’un coéquipier numérique capable de planifier, de raisonner et d’exécuter le travail à travers les systèmes, sur la base d’une conversation naturelle ?

Cela a conduit à l’IA agentique et à l’adoption d’IBM watsonx Orchestrate en tant qu’épine dorsale de l’orchestration :

  • Rencontrez les utilisateurs à l’endroit où ils travaillent. Les chauffeurs n’avaient pas besoin d’une autre application. Ils avaient besoin de réponses rapides. En mettant à disposition l’assistant logistique via WhatsApp et le chat en ligne, l’UNACEM a permis aux utilisateurs de conserver une expérience familière tout en confiant les tâches les plus fastidieuses aux agents travaillant en coulisses.
  • Automatisez les tâches, mais aussi les décisions. Orchestrate permet aux agents capables de planifier, d’acheminer, de réfléchir et de solliciter des outils d’exécuter un travail en plusieurs étapes, en passant des scripts rigides à des workflows adaptatifs.
  • Construisez une fois et évoluez en fonction des cas d’utilisation. Avec Orchestrate en tant que couche capable de coordonner les agents, les outils et les données, l’UNACEM peut appliquer les mêmes principes au support informatique, à l’approvisionnement, aux synthèses des clients, etc. Ainsi, il transforme une première victoire en stratégie de portefeuille.
  • La responsabilité aux endroits stratégiques. Comme les agents extraient des réponses fondées sur les manuels, les documents relatifs à l’approvisionnement et les contenus opérationnels propres à l’UNACEM — indexés sous forme d’embeddings et interrogés via une recherche vectorielle —, ces réponses reflètent des connaissances validées plutôt que des résultats de modèles non vérifiés. Ce processus est crucial dans les contextes critiques en matière de sécurité et de contact avec des clients.

Au cœur de l’architecture de l’UNACEM : le nouveau schéma directeur pour les opérations agentiques

La pile de l’UNACEM montre à quoi ressemble une IA agentique « adaptée à l’entreprise » en conditions réelles :

  • Canaux et interaction : le Web et WhatsApp sont connectés via des adaptateurs de canaux. Ainsi, la même logique d’agent s’exécute de manière cohérente sur les interfaces déjà familières des utilisateurs.
  • Orchestration des agents : watsonx Orchestrate gère la réflexion, la planification, le routage, la réflexion et la collaboration multi-agents. Il fournit également un générateur d’agents à low-code et un kit de développement d’agents (ADK) pro-code pour le développement personnalisé, de sorte que les équipes commerciales et techniques puissent avancer en parallèle.
  • Raisonnement et récupération : watsonx.ai fournit des LLM et des embeddings tandis que pgvector sur IBM Databases for PostgreSQL permet la recherche vectorielle basée sur le contenu d’entreprise de l’UNACEM (SharePoint, manuels OneDrive, actifs Excel tels que « Club Ferretero »), stockés dans l’IBM Cloud Object Storage.
  • Environnement d’exécution d’intégration : les microservices IBM Code Engine gèrent les embeddings, le stockage des conversations, les adaptateurs de canaux et les interfaces API vers les systèmes opérationnels, tels que le suivi des commandes et les files d’attente des usines.
  • Opérations et gouvernance : AgentOps dans Orchestrate prend en charge la surveillance, la gouvernance et la gestion du cycle de vie à mesure que les agents passent de la phase pilote à la mise à l’échelle.

L’architecture permet à UNACEM de combiner des agents préconfigurés et personnalisés, de réutiliser un catalogue d’outils (API et automatisations) et de tirer parti de modèles (IBM et tiers) via watsonx.ai et AI Model Gateway. Cette méthode permet de préserver le choix et d’éviter le verrouillage au fur et à mesure de l’évolution des besoins. Cette ouverture est un modèle d’intégration qui accélère chaque cas d’utilisation ultérieur et permet une mise à l’échelle future.

Architecture d’intégration cloud avec un diagramme de flux utilisateur et application illustrant une architecture d’intégration cloud reliant les utilisateurs via navigateur, portail Web et WhatsApp à divers services cloud IBM et applications en amont, mettant en avant le flux de données et les interactions système

Résultat : une réduction du temps d’attente de 40 % et un nouveau modèle opérationnel

Le premier agent logistique de l’UNACEM, révélé via WhatsApp, a réduit de 40 % le temps d’attente des chauffeurs à l’entrée de l’usine lors de la prise en charge du ciment.¹ Ce changement a réduit la congestion du site, amélioré la fréquence des chargements quotidiens et la fiabilité des heures de livraison pour les clients, des résultats qui, selon M. Pérez, témoignent de l’intérêt de mettre en place des mesures plus rapides et plus fiables au niveau opérationnel.

Mais la principale leçon est architecturale : la réussite ne réside pas dans l’assistant ou dans le bot, mais plutôt dans le schéma directeur. Grâce à Orchestrate, l’équipe GBS de l’UNACEM peut reproduire la valeur d’un portefeuille d’agents : demandes d’accès informatiques, approvisionnement et offres, résumés automatisés des commandes et des achats, centre d’assistance et cas d’utilisation, etc.

Aller plus loin dans la sécurité : « Ask Safety » en tant qu’agent à forte valeur ajoutée

L’étape suivante dans la feuille de route de l’UNACEM est Ask Safety, un agent qui applique la même architecture aux EHS (Environnement, santé et sécurité), où la réduction des risques et la conformité ne sont pas négociables.

Fonctionnalités :

  • Il fournit des conseils de sécurité interactifs sur l’utilisation des EPI, la manipulation des machines lourdes et des fours et les protocoles d’incident.
  • Il permet des évaluations rapides pour confirmer la formation et la conformité et répond aux questions de procédure de manière conversationnelle.
  • Il envoie des alertes par e-mail pour les actions requises et génère des KPI et des rapports d’utilisation pour les responsables.

Fonctionnement :

  • Canaux : Web et WhatsApp pour aller à la rencontre des collaborateurs via des interfaces familières.
  • Orchestration: Orchestrate coordonne les tâches en plusieurs étapes, telles que le guidage des listes de contrôle et la journalisation des tâches terminées.
  • Ancrage des connaissances : les manuels de sécurité et les procédures dans OneDrive ou SharePoint sont intégrés dans PostgreSQL ou pgvector et stockés dans IBM Cloud Object Storage, avec des modèles watsonx.ai alimentant la recherche sémantique.
  • Services d’exécution : Code Engine gère les embeddings, le stockage des conversations et l’intégration avec les systèmes de sécurité internes.

L’ouverture mise en pratique. Orchestrate permet à l’UNACEM de combiner des agents prédéfinis et personnalisés, de réutiliser un catalogue d’outils et d’intégrer des modèles IBM ou tiers sans avoir à réécrire l’agent, garantissant ainsi que les consignes de sécurité restent précises, à jour et transférables.

Responsable dès la conception. Les réponses d’Ask Safety reposent sur des procédures documentées et le comportement des agents est régi par AgentOps, des garanties essentielles lorsque les directives impactent le bien-être des travailleurs.

À retenir : ce que les dirigeants doivent retenir du cas d’utilisation UNACEM

Les agents constituent la première technologie qui réduit la latence à l’échelle. Les tableaux de bord informent. Les workflows servent de guide. Les agents agissent, comblant l’écart entre la théorie et la pratique.

L’adoption suit la chaîne. L’expérience sur WhatsApp a supprimé les frictions pour les chauffeurs, accéléré l’adoption et apporté une valeur ajoutée immédiate. Le même principe s’applique à tout rôle de première ligne : rencontrez les utilisateurs là où ils travaillent pour obtenir des résultats plus rapides.

La rapidité est d’autant plus grande lorsque les entreprises commencent à petite échelle et agissent rapidement. UNACEM s’est concentrée sur des solutions rapides, pouvant être déployées rapidement, testées en conditions réelles et améliorées en continu. Cette approche « pragmatique » a réduit les risques, renforcé la confiance en interne et créé une dynamique favorable à une adoption plus large.

Gagner à l’échelle nécessite des modèles, et non des pilotes. Une couche d’orchestration ouverte qui tolère un parc hybride et applique des pratiques responsables telles que la gouvernance, la traçabilité et les réponses fondées sur des éléments, permet de déplacer rapidement sans perdre le contrôle. Cette base permet aux équipes de dimensionner d’un agent unique à un portefeuille d’agents, en obtenant des résultats rapides sans changement de plateforme.

Une vision d’ensemble : l’IA agentique, prochain système d’exploitation de l’entreprise

La décision d’UNACEM incarne une vérité plus large en termes de productivité dans l’entreprise : l’IA agentique va devenir le système d’exploitation de la productivité d’entreprise, une couche de coordination qui unifie les personnes, les données, les modèles, les API, les outils et les décisions sous forme de workflows qui s’exécutent partout où le travail a lieu.

IBM watsonx Orchestrate fournit cette couche en assurant la réflexion, la planification, l’acheminement et l’analyse à l’échelle d’un portefeuille d’agents, tout en s’intégrant aux systèmes et modèles existants de manière ouverte, hybride et responsable.

UNACEM vous montre comment y parvenir : commencez par un goulot d’étranglement à fort impact, exposez les agents à des canaux familiers et appuyez-vous sur une structure d’intégration ouverte qui fonctionne dans les domaines hybrides et responsabilise les interactions en les fondant sur les connaissances de l’entreprise. C’est ainsi que vous capitalisez en transformant le temps d’attente en valeur.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Notes de bas de page

1 Source : indicateurs de performance informatique internes des GBS, validés par confirmation écrite auprès de la direction informatique d’UNACEM, y compris du responsable informatique.