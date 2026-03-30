Comment un géant industriel comme l’UNACEM est parvenu à moderniser ses opérations en s’appuyant sur l’IA agentique

Depuis des années, les entreprises du secteur industriel ont essayé de tirer le meilleur parti de leurs opérations complexes en misant sur l’automatisation incrémentielle pour augmenter la production. Le problème n’est plus le manque de systèmes ou de données, mais le coût de coordination lié au fait de demander aux personnes de naviguer manuellement dans ces systèmes, étape après étape, service après service.

L’UNACEM a fait face à ce problème en raison de l’un de ses obstacles les plus visibles : la chaîne d’approvisionnement en ciment de son usine de Lima. Dans cet exemple, les chauffeurs de camion patientaient trois heures et plus pendant la préparation des commandes, ce qui créait de longues files d’attente, limitait le débit journalier et perturbait les délais d’exécution pour les clients du secteur de la construction. Roy Pérez, vice-président des technologies de l’information à l’UNACEM, a clairement défini la problématique : réduire la latence sans ajouter de friction pour les utilisateurs de première ligne, une contrainte qui, comme il l’a souligné, exigeait de repenser la manière dont les décisions et les actions circulaient entre les systèmes.