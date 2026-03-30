Comment un géant industriel comme l’UNACEM est parvenu à moderniser ses opérations en s’appuyant sur l’IA agentique

En adoptant un modèle opérationnel d’IA agentique avec watsonx Orchestrate, l’UNACEM a transformé un goulot d’étranglement logistique persistant en une base évolutive pour la productivité de l’entreprise.
Les avancées en matière de productivité ne découleront pas de nouveaux tableaux de bord, d’applications ou d’une automatisation plus traditionnelle. Les agents d’IA autonomes, axés sur les objectifs, comprennent le contexte, coordonnent le travail entre les systèmes et croisent le chemin des utilisateurs là où les opérations ont lieu.
Peu d’entreprises illustrent plus clairement ce changement que l’UNACEM, un groupe industriel basé au Pérou. Le groupe opère dans cinq pays (Pérou, Équateur, Chili, Colombie et États-Unis) et compte plus de 40 filiales dans les secteurs du ciment, des granulats, du béton et de la production d’électricité. Son parcours montre à quoi ressemble une opération industrielle traditionnelle adoptant un modèle d’exploitation de l’IA agentique, non pas comme une ambition, mais comme une évolution pragmatique et axée sur le ROI du travail quotidien.
Depuis des années, les entreprises du secteur industriel ont essayé de tirer le meilleur parti de leurs opérations complexes en misant sur l’automatisation incrémentielle pour augmenter la production. Le problème n’est plus le manque de systèmes ou de données, mais le coût de coordination lié au fait de demander aux personnes de naviguer manuellement dans ces systèmes, étape après étape, service après service.
L’UNACEM a fait face à ce problème en raison de l’un de ses obstacles les plus visibles : la chaîne d’approvisionnement en ciment de son usine de Lima. Dans cet exemple, les chauffeurs de camion patientaient trois heures et plus pendant la préparation des commandes, ce qui créait de longues files d’attente, limitait le débit journalier et perturbait les délais d’exécution pour les clients du secteur de la construction. Roy Pérez, vice-président des technologies de l’information à l’UNACEM, a clairement défini la problématique : réduire la latence sans ajouter de friction pour les utilisateurs de première ligne, une contrainte qui, comme il l’a souligné, exigeait de repenser la manière dont les décisions et les actions circulaient entre les systèmes.
L’équipe informatique des Services commerciaux mondiaux (GBS) de l’UNACEM, sous la direction de Roy Pérez et en collaboration avec IBM et son partenaire de conseil EXISOFT, spécialiste de la gestion des processus métier, a reformulé le défi : et si chaque opérateur disposait d’un coéquipier numérique capable de planifier, de raisonner et d’exécuter le travail à travers les systèmes, sur la base d’une conversation naturelle ?
Cela a conduit à l’IA agentique et à l’adoption d’IBM watsonx Orchestrate en tant qu’épine dorsale de l’orchestration :
La pile de l’UNACEM montre à quoi ressemble une IA agentique « adaptée à l’entreprise » en conditions réelles :
L’architecture permet à UNACEM de combiner des agents préconfigurés et personnalisés, de réutiliser un catalogue d’outils (API et automatisations) et de tirer parti de modèles (IBM et tiers) via watsonx.ai et AI Model Gateway. Cette méthode permet de préserver le choix et d’éviter le verrouillage au fur et à mesure de l’évolution des besoins. Cette ouverture est un modèle d’intégration qui accélère chaque cas d’utilisation ultérieur et permet une mise à l’échelle future.
Le premier agent logistique de l’UNACEM, révélé via WhatsApp, a réduit de 40 % le temps d’attente des chauffeurs à l’entrée de l’usine lors de la prise en charge du ciment.¹ Ce changement a réduit la congestion du site, amélioré la fréquence des chargements quotidiens et la fiabilité des heures de livraison pour les clients, des résultats qui, selon M. Pérez, témoignent de l’intérêt de mettre en place des mesures plus rapides et plus fiables au niveau opérationnel.
Mais la principale leçon est architecturale : la réussite ne réside pas dans l’assistant ou dans le bot, mais plutôt dans le schéma directeur. Grâce à Orchestrate, l’équipe GBS de l’UNACEM peut reproduire la valeur d’un portefeuille d’agents : demandes d’accès informatiques, approvisionnement et offres, résumés automatisés des commandes et des achats, centre d’assistance et cas d’utilisation, etc.
L’étape suivante dans la feuille de route de l’UNACEM est Ask Safety, un agent qui applique la même architecture aux EHS (Environnement, santé et sécurité), où la réduction des risques et la conformité ne sont pas négociables.
Fonctionnalités :
Fonctionnement :
L’ouverture mise en pratique. Orchestrate permet à l’UNACEM de combiner des agents prédéfinis et personnalisés, de réutiliser un catalogue d’outils et d’intégrer des modèles IBM ou tiers sans avoir à réécrire l’agent, garantissant ainsi que les consignes de sécurité restent précises, à jour et transférables.
Responsable dès la conception. Les réponses d’Ask Safety reposent sur des procédures documentées et le comportement des agents est régi par AgentOps, des garanties essentielles lorsque les directives impactent le bien-être des travailleurs.
Les agents constituent la première technologie qui réduit la latence à l’échelle. Les tableaux de bord informent. Les workflows servent de guide. Les agents agissent, comblant l’écart entre la théorie et la pratique.
L’adoption suit la chaîne. L’expérience sur WhatsApp a supprimé les frictions pour les chauffeurs, accéléré l’adoption et apporté une valeur ajoutée immédiate. Le même principe s’applique à tout rôle de première ligne : rencontrez les utilisateurs là où ils travaillent pour obtenir des résultats plus rapides.
La rapidité est d’autant plus grande lorsque les entreprises commencent à petite échelle et agissent rapidement. UNACEM s’est concentrée sur des solutions rapides, pouvant être déployées rapidement, testées en conditions réelles et améliorées en continu. Cette approche « pragmatique » a réduit les risques, renforcé la confiance en interne et créé une dynamique favorable à une adoption plus large.
Gagner à l’échelle nécessite des modèles, et non des pilotes. Une couche d’orchestration ouverte qui tolère un parc hybride et applique des pratiques responsables telles que la gouvernance, la traçabilité et les réponses fondées sur des éléments, permet de déplacer rapidement sans perdre le contrôle. Cette base permet aux équipes de dimensionner d’un agent unique à un portefeuille d’agents, en obtenant des résultats rapides sans changement de plateforme.
La décision d’UNACEM incarne une vérité plus large en termes de productivité dans l’entreprise : l’IA agentique va devenir le système d’exploitation de la productivité d’entreprise, une couche de coordination qui unifie les personnes, les données, les modèles, les API, les outils et les décisions sous forme de workflows qui s’exécutent partout où le travail a lieu.
IBM watsonx Orchestrate fournit cette couche en assurant la réflexion, la planification, l’acheminement et l’analyse à l’échelle d’un portefeuille d’agents, tout en s’intégrant aux systèmes et modèles existants de manière ouverte, hybride et responsable.
UNACEM vous montre comment y parvenir : commencez par un goulot d’étranglement à fort impact, exposez les agents à des canaux familiers et appuyez-vous sur une structure d’intégration ouverte qui fonctionne dans les domaines hybrides et responsabilise les interactions en les fondant sur les connaissances de l’entreprise. C’est ainsi que vous capitalisez en transformant le temps d’attente en valeur.
1 Source : indicateurs de performance informatique internes des GBS, validés par confirmation écrite auprès de la direction informatique d’UNACEM, y compris du responsable informatique.