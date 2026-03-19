Guardium pour les identités non humaines à l'ère de l'IA agentique

Comment Guardium sécurise les données structurées, non structurées et semi-structurées lorsque vos utilisateurs à la croissance la plus rapide ne sont pas humains.
Les Entreprises s'appuient depuis longtemps sur les identités non humaines (NHI) - identifiants, identifiants de services, comptes de bots - pour alimenter les workflows automatisés qui permettent à l'entreprise de fonctionner. Dans la plupart des entreprises, les INSA sont déjà plus nombreux que les utilisateurs humains, dans une proportion estimée à 45 contre 1.
Ce qui a changé, c'est la nature de ces acteurs non humains. Les NH ont toujours été statiques : comptes de service de longue durée, clés d'API persistantes et rôles IAM permanents qui changent rarement, ce qui comporte des risques tels que des identifiants périmés et des autorisations surdimensionnées. Mais l'IA agentique génère une vague de NHIs dynamiques : des tokens éphémères, des identifiants de session et des identités créées à la volée. Ces NHI dynamiques sont éphémères, volumineuses et beaucoup plus difficiles à suivre.
Un agent ne se contente pas d'exécuter une requête programmée : il découvre dynamiquement des données, parcourt des référentiels et agit sur ce qu'il trouve, le tout à la vitesse d'une machine, sous des identifiants qui peuvent n'exister que pendant quelques minutes. Guardium surveille à la fois les NHI statiques et dynamiques, mais le défi diffère pour chacun : les NHI statiques exigent une gouvernance du cycle de vie et l’application de la rotation, tandis que les NHI dynamiques nécessitent un référencement comportemental en temps réel à grande échelle que les outils hérités n’ont jamais été conçus pour gérer.
Les données sont le moteur moteur de l’IA et les systèmes agents les consomment à un volume, une vitesse et une autonomie sans précédent — lisant des enregistrements sensibles, combinant des sources pour générer des sorties et réinjectant des informations dans les modèles et les flux de travail en aval.
La question a évolué : de « Qui a accès ? » à « Que fait l’agent avec les données, où les envoie-t-il et pouvons-nous faire confiance au résultat ? » IBM Guardium a été spécialement conçu pour relever ce défi : surveiller en continu et en temps réel chaque interaction avec les données, qu'elle soit humaine ou machine, dans des magasins structurés, non structurés et semi-structurés.
Les systèmes d’IA agentique n’accèdent pas directement aux données — ils fonctionnent via des identifiants NHI : comptes de service, clés API, rôles IAM et certificats. Ces identifiants permettent de se connecter à des bases de données structurées telles que PostgreSQL, à des magasins semi-structurés tels que MongoDB et Kafka et à des référentiels non structurés tels que S3 et SharePoint. Guardium se situe en dessous de ces trois éléments, analysant les requêtes SQL, capturant les protocoles NoSQL et enregistrant les accès au niveau objet en temps réel, appliquant les politiques, établissant des bases de référence comportementales, détectant les vulnérabilités et déclenchant des réponses automatisées avant que des dommages ne soient causés.
Sans une surveillance de l’activité des données calibrée pour un accès rapide aux machines, les risques sont concrets et immédiats :
Chacun de ces scénarios correspond directement à l’architecture ci-dessus. Les agents sont légitimes. Les identifiants sont autorisés. Les habitudes d’accès sont le problème, et seule la surveillance continue de l’activité des données les permet de les détecter
Commencez par cartographier chaque magasin de données et sa couverture de surveillance actuelle - les lacunes sont votre liste de priorités. Faire le stock de toutes les NHI ayant accès aux données sensibles. Ensuite, déployez Guardium dans des magasins structurés, non structurés et semi-structurés pour établir des bases comportementales NHI, appliquer des politiques sensibles à la sensibilité et combler les écarts de visibilité que l’IA agente creuse rapidement.
Les entreprises qui construisent cette base maintenant seront celles qui déploieront l'IA agentique à l’échelle - avec la confiance, la gouvernance et la conformité que les parties prenantes et les régulateurs exigent.