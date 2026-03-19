Guardium pour les identités non humaines à l'ère de l'IA agentique

Un agent ne se contente pas d'exécuter une requête programmée : il découvre dynamiquement des données, parcourt des référentiels et agit sur ce qu'il trouve, le tout à la vitesse d'une machine, sous des identifiants qui peuvent n'exister que pendant quelques minutes. Guardium surveille à la fois les NHI statiques et dynamiques, mais le défi diffère pour chacun : les NHI statiques exigent une gouvernance du cycle de vie et l’application de la rotation, tandis que les NHI dynamiques nécessitent un référencement comportemental en temps réel à grande échelle que les outils hérités n’ont jamais été conçus pour gérer.

Les données sont le moteur moteur de l’IA et les systèmes agents les consomment à un volume, une vitesse et une autonomie sans précédent — lisant des enregistrements sensibles, combinant des sources pour générer des sorties et réinjectant des informations dans les modèles et les flux de travail en aval.

La question a évolué : de « Qui a accès ? » à « Que fait l’agent avec les données, où les envoie-t-il et pouvons-nous faire confiance au résultat ? » IBM Guardium a été spécialement conçu pour relever ce défi : surveiller en continu et en temps réel chaque interaction avec les données, qu'elle soit humaine ou machine, dans des magasins structurés, non structurés et semi-structurés.