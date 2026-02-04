En finir avec le backlog : comment CrushBank révolutionne le support informatique avec IBM watsonx

Des centre d’assistance surchargés. Des données d’entreprise dispersées. La pression pour « ajouter de l’IA » sans perturber les workflows existants. Ce sont là quelques-uns des plus grands défis auxquels sont confrontés les services informatiques, un domaine soumis à des workloads de plus en plus importantes et à des contraintes budgétaires.

Il y a près de dix ans, CrushBank a entrepris de résoudre ces problèmes grâce à une plateforme alimentée par l’IA pour optimiser la fourniture et la gestion des services informatiques. L’objectif général était d’améliorer l’expérience de support non seulement d’un point de vue technique, mais aussi pour les utilisateurs.

La société implantée à Hicksville, NY, a construit sa plateforme sur IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate et IBM Cloud. Cette solution a été conçue pour aider les équipes informatiques internes et les fournisseurs de services gérés (MSP) à résoudre les tickets plus rapidement, à les acheminer plus intelligemment et à présenter des capacités pilotées par l’IA à leurs propres utilisateurs. Les résultats sont impressionnants : une réduction d’environ 25 % du temps moyen de résolution et une augmentation de 20 % de la résolution au premier appel pour les clients qui utilisent la plateforme.

CrushBank a repris le succès de l’assistant de soutien technique alimenté par l’IA en l’étendant à une plateforme multi-locataire utilisée par de grandes entreprises dans tous les secteurs pour une multitude de nouveaux cas d’utilisation, dont notamment la modernisation d’applications héritées et des scénarios de services aux clients tels que les réclamations d’assurance et la facturation médicale. Tout fonctionne sous IBM et watsonx.