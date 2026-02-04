En finir avec le backlog : comment CrushBank révolutionne le support informatique avec IBM watsonx

CrushBank a développé une plateforme de services informatiques alimentée par l’IA qui réduit de 25 % le délai moyen de résolution des tickets.
Des centre d’assistance surchargés. Des données d’entreprise dispersées. La pression pour « ajouter de l’IA » sans perturber les workflows existants. Ce sont là quelques-uns des plus grands défis auxquels sont confrontés les services informatiques, un domaine soumis à des workloads de plus en plus importantes et à des contraintes budgétaires.
Il y a près de dix ans, CrushBank a entrepris de résoudre ces problèmes grâce à une plateforme alimentée par l’IA pour optimiser la fourniture et la gestion des services informatiques. L’objectif général était d’améliorer l’expérience de support non seulement d’un point de vue technique, mais aussi pour les utilisateurs.
La société implantée à Hicksville, NY, a construit sa plateforme sur IBM® watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate et IBM Cloud. Cette solution a été conçue pour aider les équipes informatiques internes et les fournisseurs de services gérés (MSP) à résoudre les tickets plus rapidement, à les acheminer plus intelligemment et à présenter des capacités pilotées par l’IA à leurs propres utilisateurs. Les résultats sont impressionnants : une réduction d’environ 25 % du temps moyen de résolution et une augmentation de 20 % de la résolution au premier appel pour les clients qui utilisent la plateforme.
CrushBank a repris le succès de l’assistant de soutien technique alimenté par l’IA en l’étendant à une plateforme multi-locataire utilisée par de grandes entreprises dans tous les secteurs pour une multitude de nouveaux cas d’utilisation, dont notamment la modernisation d’applications héritées et des scénarios de services aux clients tels que les réclamations d’assurance et la facturation médicale. Tout fonctionne sous IBM et watsonx.
L’objectif principal de CrushBank portait sur un ensemble de défis connus des entreprises et des MSP :
Trier et acheminer manuellement les tickets est difficile et chronophage. Ces tâches nécessitent un contexte, une connaissance du domaine et de l’expérience, souvent de la part des ingénieurs, qui pourraient sinon innover et réaliser des projets à plus forte valeur ajoutée. L’IA est bien adaptée à ce travail de mise en correspondance des schémas et de classification, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les problèmes complexes au lieu de gérer les tickets.
En utilisant la pile d’IBM, CrushBank peut automatiquement :
Cette automatisation améliore directement le temps de résolution et la résolution lors du premier appel (la capacité d’une équipe informatique à résoudre le problème d’un client dès le premier appel). Cette amélioration réduit les coûts de support et améliore la satisfaction des utilisateurs. Dans le même temps, les clients de CrushBank peuvent présenter ces mêmes capacités d’IA comme des offres à valeur ajoutée auprès de leurs propres clients finaux. Cette approche permet de générer des revenus sans avoir à créer sa propre plateforme d’IA en partant de zéro.
CrushBank a créé une architecture agentique hybride qui considère les données d’entreprise comme étant la base de chaque workflow d’IA. Les technologies IBM fournissent le plan de données, le plan d’IA et la couche d’orchestration qui rendent cela possible (voir l’image présentée plus loin).
Sur le côté gauche de l’architecture de CrushBank se trouvent les systèmes existants du client, essentiellement les sources de données d’entreprise :
CrushBank utilise une combinaison d’ingestions préconfigurées et gérées pour les systèmes courants tels que SharePoint, Confluence et les outils de gestion des services informatiques (ITSM), ainsi qu’un ensemble robuste d’API pour les sources tierces.
Pour les systèmes sans API, des techniques traditionnelles telles que les connexions VPN et l’accès ODBC (Open Database Connectivity) permettent d’extraire les données directement à partir des bases de données sur site. Tous ces flux sont orchestrés par des DAG (graphes acycliques dirigés) Apache Airflow, qui pilotent le processus d’ingestion de bout en bout dans l’environnement IBM.
Lorsqu’elles sont importées, les données atterrissent dans IBM Cloud Object Storage, qui sert de référentiel central de données brutes. À partir de là, CrushBank utilise watsonx.data et Apache Airflow Pipelines pour transformer, enrichir et organiser ces données en trois compartiments.
Données structurées
Les métadonnées des tickets et les données opérationnelles (client, utilisateur, problème, temps passé, priorité, impact) sont modélisées dans des tables Iceberg gérées par watsonx.data, l’épine dorsale analytique pour le reporting, l’entraînement des modèles et l’automatisation en aval.
Contenu non structuré
Stockage d’objets complet
Les documents originaux sont conservés sous forme d’objets complets dans Cloud Object Storage à des fins de traçabilité, d’audit et de récupération directe si nécessaire.
Watsonx.data et IBM Cloud offrent à CrushBank une plateforme logique unique pour interroger et combiner les données structurées et non structurées. Cette approche permet des capacités futures qui extraient les champs structurés directement à partir des documents (comme les factures ou les dossiers de facturation médicale) grâce à watsonx.data et à ses outils de renseignement et d’ingestion de données.
En plus du plan de données, CrushBank a construit une couche d’orchestration agentique optimisée par IBM.
Watsonx Orchestrate sert de plan de contrôle aux agents qui savent comment récupérer les données, appeler des outils en aval et exécuter des workflows.
Watsonx.ai et d’autres modèles de machine learning sont utilisés pour :
Le moteur de flux watsonx.ai et les agents autonomes fonctionnent en arrière-plan. Dès qu’un ticket est créé, ils effectuent automatiquement les actions suivantes :
Grâce au support du protocole A-to-A et à l’intégration de Langflow, CrushBank enrichit sa manière de concevoir des agents et des outils. Cela simplifie considérablement la construction, la validation et l’optimisation des flux d’automatisation complexes.
Le résultat est une conception hybride humain-automatisation :
L’un des principes de conception clés de CrushBank est de répondre aux utilisateurs là où ils travaillent déjà au lieu de les obliger à accéder à une nouvelle application. Ce principe est mis en œuvre à travers plusieurs interfaces utilisateur :
Toutes ces expériences permettant de réduire les frictions sont soutenues par la même couche de données et d’agents alimentée par watsonx, ce qui garantit la cohérence des réponses et des automatisations.
CrushBank s’appuie fortement sur les atouts d’IBM en matière de sécurité et de gouvernance. La plateforme traite des données informatiques sensibles (configurations, processus, informations liées aux identifiants) et exige des garde-fous solides quant à ce qui est traité, ce qui est généré et qui peut voir quels résultats.
Les capacités « hybrides par conception » d’IBM se sont révélées bénéfiques pour les clients de CrushBank, qui ne peuvent pas laisser certaines données quitter leur environnement. Par exemple, un client de services financiers exige que CrushBank accède aux données à partir d’un IBM AS/400.
CrushBank utilise les capacités de virtualisation des données d’IBM pour afficher les données sur site dans le lakehouse cloud de manière logique, sans les déplacer physiquement. Si nécessaire, l’entreprise peut déployer les composants sur site via Red Hat® OpenShift, mais la virtualisation offre un compromis plus économique et opérationnellement plus simple, qui facilite les déploiements hybrides.
Les clients de CrushBank veulent des résultats opérationnels tangibles ; l’IA n’est pas un objectif en soi. Deux de leurs principaux KPI, le délai de résolution et la résolution lors du premier appel, sont directement liés au coût, à la capacité et à l’expérience utilisateur :
Derrière ces chiffres se cache un avantage moins visible mais tout aussi important : des données plus propres et plus cohérentes. Lorsque l’IA gère la classification, la hiérarchisation et le routage de manière standardisée, la direction peut se fier à ses rapports, repérer les tendances plus tôt et élaborer des plans de formation et de capacité en s’appuyant sur des signaux fiables, et non sur un étiquetage manuel et bruité.
L’architecture de CrushBank a des applications qui vont bien au-delà de la simple gestion des tickets informatiques. Les mêmes schémas de triage, de routage et de priorisation pilotés par modèle s’appliquent aux éléments suivants :
Dans chacun de ces cas, CrushBank entraîne ses modèles sur des données historiques étiquetées, s’appuie sur la compréhension du langage pour interpréter les phrases critiques et intègre un contexte métier structuré (valeur client, segment, géographie, etc.) pour calculer une priorité finale ou un itinéraire. Peu importe si l’enregistrement est un ticket, une réclamation ou une application ; ce qui compte, c’est la façon dont il est représenté en vecteurs et en caractéristiques. C’est cette possibilité de réutiliser qui transforme la plateforme en solution intersectorielle.
Du point de vue du coût total de possession, ce processus permet à un client de CrushBank de :
CrushBank collabore désormais avec plusieurs partenaires qui revendent sa plateforme, permettant aux MSP et autres fournisseurs d’offrir des capacités d’IA à des centaines de clients finaux sans avoir à construire, à sécuriser ni à faire évoluer leur propre pile de données et d’IA.
L’architecture étant agentique, centrée sur les données et intégrée dès la conception, la mise à l’échelle implique généralement :
Pour les clients de CrushBank, les avantages sont évidents : délais de résolution plus courts, taux de remonté réduit, ingénieurs plus productifs et centres d’assistance alimentés par l’IA qui s’intègrent parfaitement aux outils existants, au lieu de créer un silo de plus. Pour les utilisateurs, cela signifie que les problèmes sont résolus plus rapidement et avec plus de précision, sans avoir besoin de compétences spécialisées autour de watsonx, des bases de données vectorielles ou des workflows agentiques.
En s’appuyant sur la pile de données, d’IA et d’orchestration d’IBM, CrushBank a transformé son défi lié au support informatique en plateforme d’IA évolutive. Cette plateforme peut suivre ses clients vers de nouveaux secteurs, de nouvelles sources de données et de nouveaux cas d’utilisation, sans avoir à refaire les fondations à chaque fois.