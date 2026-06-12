Focal Systems : améliorer la performance des magasins grâce à un système d’exploitation retail fondé sur l’IA et des données en temps réel

Chaque seconde pendant laquelle un produit reste en rupture sur un rayon fait discrètement disparaître du chiffre d’affaires. Les clients repartent les mains vides, et les entreprises perdent à la fois des clients et des informations précieuses sur ce qui se passe réellement en magasin.

Focal Systems a créé Shelf AI, une solution qui « voit » en continu les rayons des magasins, détecte les ruptures de stock et guide les équipes pour réapprovisionner à temps, afin que les produits soient disponibles en rayon lorsque les clients en ont besoin.

L’entreprise, basée à San Francisco, a pour mission de moderniser la vente au détail en automatisant les opérations en magasin grâce à la vision par ordinateur, à l’IA et à la diffusion en continu de données, afin de maximiser la rentabilité et de minimiser le gaspillage alimentaire. L’IA n’est pas un module complémentaire : c’est le moteur central des capacités d’intelligence retail de Focal.

En analysant les images des rayons en temps réel, la solution de l’entreprise aide les magasins à réduire le gaspillage et à augmenter les ventes grâce à des informations précises et immédiates sur la disponibilité des produits en rayon et les stocks du magasin. Focal atteint ce résultat en créant une solution simple et fluide pour améliorer la performance des magasins, avec un système d’exploitation retail fondé sur l’IA qui exploite des données de haute qualité en temps réel et à grande échelle.