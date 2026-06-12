Focal Systems : améliorer la performance des magasins grâce à un système d’exploitation retail fondé sur l’IA et des données en temps réel

Focal Systems montre à quoi ressemble l’IA appliquée à la vente au détail lorsqu’elle s’appuie sur IBM Confluent comme système d’exploitation en temps réel : les signaux d’inventaire et les données magasin circulent via Kafka et Flink, permettant aux équipes de détecter les faibles niveaux de stock, de déclencher le réapprovisionnement et de mesurer l’exécution en temps réel.
Chaque seconde pendant laquelle un produit reste en rupture sur un rayon fait discrètement disparaître du chiffre d’affaires. Les clients repartent les mains vides, et les entreprises perdent à la fois des clients et des informations précieuses sur ce qui se passe réellement en magasin.
Focal Systems a créé Shelf AI, une solution qui « voit » en continu les rayons des magasins, détecte les ruptures de stock et guide les équipes pour réapprovisionner à temps, afin que les produits soient disponibles en rayon lorsque les clients en ont besoin.
L’entreprise, basée à San Francisco, a pour mission de moderniser la vente au détail en automatisant les opérations en magasin grâce à la vision par ordinateur, à l’IA et à la diffusion en continu de données, afin de maximiser la rentabilité et de minimiser le gaspillage alimentaire. L’IA n’est pas un module complémentaire : c’est le moteur central des capacités d’intelligence retail de Focal.
En analysant les images des rayons en temps réel, la solution de l’entreprise aide les magasins à réduire le gaspillage et à augmenter les ventes grâce à des informations précises et immédiates sur la disponibilité des produits en rayon et les stocks du magasin. Focal atteint ce résultat en créant une solution simple et fluide pour améliorer la performance des magasins, avec un système d’exploitation retail fondé sur l’IA qui exploite des données de haute qualité en temps réel et à grande échelle.
Dans la vente au détail, la fraîcheur ne concerne pas seulement les produits frais ; elle désigne aussi le contexte en temps réel dont l’IA a besoin pour agir immédiatement. Lorsqu’un contexte donne du sens aux données brutes, l’IA de Focal fournit des recommandations fiables. Ces données incluent les nouvelles images des rayons, les changements de produits et de planogrammes, ainsi que les signaux d’inventaire et de ventes ; elles circulent en continu et sont traitées dès leur arrivée.
La diffusion en continu de données permet à la solution d’ingérer de nouvelles images de rayons, d’exécuter l’inférence des modèles, de calculer des agrégats et de publier des informations et des actions avec un délai minimal. C’est ainsi qu’elle peut orienter les associés vers le bon rayon au bon moment, plutôt que plusieurs heures plus tard. C’est également ainsi que les responsables obtiennent des indicateurs en direct sur la disponibilité des produits en rayon, afin de prendre des décisions opérationnelles qui produisent des effets le jour même.
La solution intègre des caméras à des modèles de deep learning pour fournir une intelligence en temps réel, et se compose de quatre éléments principaux :
En résumé, la plateforme Focal combine des caméras propriétaires montées sur les rayons, une IA avancée et la diffusion en continu de données en temps réel pour transformer les opérations de vente au détail. Les caméras Computer Vision scannent les rayons en continu et Shelf AI interprète des millions d’images chaque jour. L’application mobile Action Tool guide les collaborateurs pour réapprovisionner les produits en rupture, tandis que le tableau de bord Impact offre une visibilité en direct, ainsi que des vues « dans le temps » de l’état des rayons.
Avant que Focal Systems ne standardise son approche autour d’une plateforme gérée de diffusion en continu de données, l’équipe avait développé des services personnalisés et un cadre interne qui peinaient à suivre le rythme soutenu de la vente au détail, notamment dans les domaines suivants :
Un service entièrement géré, cloud natif et évolutif était une exigence incontournable pour Focal, et la richesse du système IBM Confluent a accéléré le passage du prototype à la production sans accroître la charge opérationnelle. Comme l’équipe utilisait déjà Apache Kafka cloud natif sur Confluent Cloud, il a été simple d’activer Apache Flink serverless aux côtés de la pile existante.
Le graphique présente l’architecture en un coup d’œil :
De manière générale, voici comment les données passent des rayons du magasin à une intelligence exploitable :
Ingestion
Les données retail arrivent via des API dans MySQL et sont diffusées dans des rubriques Kafka. Ces données incluent les images des rayons, avec les métadonnées associées, les mises à jour produits, les niveaux de stock, les données de ventes et d’autres informations issues du pipeline de vision par ordinateur.
Vision par ordinateur et inférence
Les LLM et modèles de ML propriétaires de Focal s’exécutent sur GCP (comme indiqué dans l’encadré rose du schéma d’architecture ci-dessus). Les caractéristiques et détections issues des images (par exemple la présence des produits, les espaces vides ou les articles mal placés) sont extraites et publiées dans des rubriques Kafka, puis traitées avec Flink.
Traitement des flux en temps réel pour rendre les données adaptées à l’IA
Bien que le pipeline principal soit centré sur le traitement des images, la solution traite également des données relatives aux produits, aux stocks, aux achats et aux résultats d’inférence des modèles. Focal utilise Flink pour calculer des indicateurs et des agrégats en direct, transformant les détections en informations sur la disponibilité en rayon, en événements de rupture de stock et en signaux de conformité aux planogrammes. La couche de streaming sert également de tissu de communication entre microservices pour le pipeline de traitement d’images piloté par les événements.
Les étapes de préparation des données en amont de l’IA incluent la suppression des données personnelles (PII), le masquage, l’OCR, l’extraction de caractéristiques et d’autres traitements préliminaires des images. Ces étapes garantissent que les données transmises aux modèles et aux systèmes en aval sont à la fois sûres du point de vue de la confidentialité et prêtes pour les modèles.
Réceptacles opérationnels et analytiques
Focal écrit les résultats opérationnels à faible latence dans MongoDB et transmet des jeux de données organisés à Snowflake pour l’analyse et le reporting. L’entreprise utilise également le streaming pour la capture des changements de données, ou CDC, vers les entrepôts de données et les data lakes, afin que les systèmes en aval restent à jour sans ETL par lots.
Expériences Store Walk et Impact
Les directives exploitables sont transmises à l’expérience mobile Store Walk de Focal Systems, qui guide le personnel dans le réapprovisionnement, puis sont agrégées sous forme d’indicateurs Impact pour les tableaux de bord consacrés à l’efficacité des magasins et à la disponibilité des produits en rayon.
La pile d’IA de Focal Systems comprend plusieurs LLM et modèles de ML propriétaires. Le choix du modèle adapté à chaque tâche, tout en conservant en interne la propriété intellectuelle critique et l’entraînement des modèles, est essentiel.
Les principales applications alimentées par les données de streaming combinées à la pile d’IA de Focal Systems sont les suivantes :
Le changement le plus important est que les décisions en magasin sont guidées par un contexte en temps réel. De nouvelles images arrivent, le système réalise l’inférence, agrège et publie les résultats, puis les collaborateurs agissent. Les responsables voient cette même réalité de terrain fiable reflétée dans Impact, le tout aligné sur l’état réel du magasin.
Cette boucle vertueuse dépend d’un contexte frais et de haute qualité de bout en bout, ce qui explique pourquoi le streaming est au cœur de l’architecture. Au final, Focal concrétise le magasin auto-géré du futur, porté par une IA avancée.
La combinaison de Kafka et Flink gérés sur Confluent permet à Focal d’avancer rapidement, de simplifier l’architecture de streaming et de se concentrer sur la logique métier plutôt que sur la gestion de l’infrastructure. L’équipe a remplacé des services personnalisés et des cadres auparavant non évolutifs par un traitement des flux avec Flink SQL, accélérant ainsi la livraison tout en abaissant les obstacles à la mise en production.
Du point de vue client, Focal permet aux équipes en magasin de recevoir des directives fiables et opportunes via Action Tool. La solution permet également aux parties prenantes de la vente au détail d’obtenir, via Impact, des informations en direct sur la disponibilité en rayon et la précision des stocks, le tout alimenté par des flux de données enrichis qui améliorent les résultats des modèles. Il en résulte moins de ruptures de stock, une meilleure disponibilité en rayon et une plus grande précision des stocks, un réapprovisionnement et des inventaires tournants plus rapides, ainsi qu’une augmentation des ventes, avec moins de gaspillage et une fiabilité accrue à l’échelle de l’entreprise dans chaque magasin.