5 façons de garantir la qualité des données avec une architecture Medallion

L’architecture de données Medallion (MDA) est la meilleure approche axée sur la qualité, conçue pour relever les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles sont fondées sur les données.

Le MDA est un modèle de conception des données qui organise les données en zones distinctes et stratifiées (bronze, argent et or) tout au long de leur cycle de vie. Ce cycle se déroule en plusieurs étapes : ingestion des données, transformation des données, agrégation des données et consommation des données.

Cette approche vise à surmonter les limites de l’intégration simple telles que l’extraction, la transformation et le chargement (ETL). Dans ce cas, un temps excessif est consacré au nettoyage des données en raison d’une qualité incohérente des données, ce qui entrave finalement la capacité d’extraire des informations exploitables. L’architecture en couches est ce qui permet d’améliorer progressivement la qualité et la structure des données, en s’adressant directement aux défaillances des méthodes traditionnelles.