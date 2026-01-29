5 façons de garantir la qualité des données avec une architecture Medallion

Le défi fondamental de la gestion des données modernes ne réside pas simplement dans les techniques courantes d’intégration des données (le déplacement et la combinaison des données), mais plutôt dans la garantie de la qualité des données.
Si l’intégration rend les données disponibles, elle ne fait souvent que transférer le désordre. L’approche multicouche de Medallion Data Architecture va au-delà de l’intégration pour mettre en œuvre des contrôles de qualité essentiels, garantissant que les données sont progressivement nettoyées, validées et fiables au fur et à mesure qu’elles passent de l’état brut à des analyses prêtes à être consommées.
L’architecture de données Medallion (MDA) est la meilleure approche axée sur la qualité, conçue pour relever les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles sont fondées sur les données.
Le MDA est un modèle de conception des données qui organise les données en zones distinctes et stratifiées (bronze, argent et or) tout au long de leur cycle de vie. Ce cycle se déroule en plusieurs étapes : ingestion des données, transformation des données, agrégation des données et consommation des données.
Cette approche vise à surmonter les limites de l’intégration simple telles que l’extraction, la transformation et le chargement (ETL). Dans ce cas, un temps excessif est consacré au nettoyage des données en raison d’une qualité incohérente des données, ce qui entrave finalement la capacité d’extraire des informations exploitables. L’architecture en couches est ce qui permet d’améliorer progressivement la qualité et la structure des données, en s’adressant directement aux défaillances des méthodes traditionnelles.
Ce cadre des exigences cohérent, souvent pris en charge par des systèmes comme IBM® watsonx.data, atteint des objectifs clés qui dépassent l’Intégration de base, notamment la réalisation de produits de données de haute qualité et reproductibles, l’amélioration de la gouvernance entre les zones de données et l’optimisation de la valeur des données en permettant à l’entreprise de déplacer de la lutte contre les données à la prise de décisions fondées sur les données.
Alors que l’ETL traditionnel se concentre principalement sur le transfert efficace des données d’une source à une cible, l’architecture Medallion est conçue spécifiquement pour améliorer la qualité des données à chaque étape. Les 5 points présentés ci-après détaillent comment les couches Bronze, Argent et Or de MDA résolvent systématiquement les problèmes structurels et de précision courants dans les procédés ETL classiques :
Dans un système ETL traditionnel, les données sont souvent modifiées pendant leur déplacement avant même d’atteindre le stockage de données. Ce processus « en cours » comporte ses propres risques : en cas d’erreur dans les règles de transformation, le fichier source brut d’origine est souvent perdu ou remplacé. Si vous trouvez une erreur plus tard, vous risquez d’avoir du mal à revérifier les données d’origine, ce qui complique les correctifs du problème de fond.
L’architecture Medallion évite totalement ce risque en utilisant la « couche bronze » (données brutes) comme source sûre et immuable. Cette couche préserve les données d’origine telles qu’elles ont été reçues, en séparant le processus de nettoyage du chargement initial des données. Cela garantit que le fichier source original est toujours disponible pour relancer le nettoyage ou valider les résultats, ce qui nous assure une confiance totale dans les données.
L’étape « Transformation » (T) dans l’ETL traditionnel est souvent une tâche structurelle : convertir les types de données, appliquer des filtres simples et aligner les colonnes pour s’adapter au format de destination. Comme l’ETL se concentre uniquement sur cet alignement, il ne parvient souvent pas à résoudre de profonds problèmes de qualité sémantique, des problèmes liés à la signification et à l’identité réelles des données.
La « couche argent », c’est-à-dire les données nettoyées, structurées et enrichies, est l’endroit où se déroule ce travail critique et plus approfondi. Au lieu de se contenter de déplacer des données, la couche Silver est dédiée à la correction active des données, à la normalisation et à la résolution des entités. Ce processus unifie les enregistrements contradictoires (comme les doublons d’identifiants clients) en un seul « enregistrement doré » fiable, ce qui signifie que vous corrigez l’identité commerciale réelle des données. L’accent mis sur une véritable intégrité va bien au-delà d’un simple alignement structurel.
L’un des principaux problèmes de la gestion traditionnelle des données est qu’elle permet à différentes équipes de calculer des indicateurs clés, tels que les ventes ou le taux de désabonnement, en utilisant des formules légèrement différentes et des outils distincts. Cette décentralisation entraîne une incohérence immédiate dans les résultats et une méfiance au sein de l’ensemble de l’entreprise.
La « couche Gold », à savoir les données métier affinées, de l’architecture Medallion est conçue pour mettre fin à cette confusion. Elle agit comme une source d’information unique certifiée, qui applique la logique métier finale et correcte. Tous les indicateurs critiques sont définis et précalculés une fois dans cette couche, ce qui garantit que chaque consommateur, des tableaux de bord aux modèles de données, utilise la même définition validée. Cette approche résout le problème de l’incohérence et de la méfiance en matière de qualité organisationnelle.
Dans les systèmes ETL traditionnels, l’une des principales vulnérabilités est la « dérive des schémas ». Cette erreur se produit lorsque la source de données d’origine change soudainement de format (par exemple, une colonne est supprimée ou un champ numérique devient un caractère). Comme la transformation se produit très tôt dans la source, ces modifications peuvent modifier silencieusement la définition des données ou charger des données non définies sans être signalées avant que les applications ne commencent à échouer.
En revanche, les couches Silver et Gold de l’architecture Medallion utilisent une application stricte des schémas. Cette fonctionnalité agit comme un contrôle de sécurité actif : si un enregistrement ne respecte pas la structure attendue, le système le met instantanément en quarantaine ou le rejette. Cette approche proactive garantit que les données corrompues sont entièrement bloquées à la porte de qualité, gardant ainsi la couche Gold finale analytique propre et fiable.
Dans un processus ETL traditionnel, si nous trouvons une erreur de données dans les rapports, il faut remonter à l’origine de l’erreur. Qu’il s’agisse des données sources, du code de transformation ou de la charge, il s’agit souvent d’un effort important et difficile en raison d’une traçabilité non mature. Cette difficulté rend le diagnostic rapide des erreurs et la responsabilisation difficiles à mettre en œuvre.
L’architecture Medallion résout ce problème, car sa structure en couches fournit intrinsèquement une traçabilité des données de bout en bout. La progression explicite et structurée des données depuis la couche Bronze brute, à travers la couche Silver nettoyée et jusqu’à la couche finale Gold, garantit que tout point de données final peut être instantanément retracé en remontant tout l’historique de sa transformation jusqu’à son état brut d’origine.
Cette responsabilisation simple et intégrée est essentielle au contrôle qualité, permettant aux équipes de diagnostiquer rapidement la cause profonde de tout problème.
L’architecture Medallion apporte des correctifs et organise vos informations en trois étapes claires : Bronze, Silver et Gold. Cette configuration simple élimine le stress lié aux données erronées et vous permet de faire des choix rapides et intelligents pour votre entreprise. Envie de voir comment ça marche ? Demander une démo d’IBM watsonx.data lakehouse pour voir comment nous transformons des fichiers bruts en résultats de haute qualité que vous pouvez faire confiance.