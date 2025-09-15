Opérations métier Gestion des actifs Automatisation informatique

Transferts de fichiers plus rapides et plus intelligents pour les PME : pourquoi essayer IBM Aspera dès maintenant ?

Publié 15 septembre 2025
Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

Lorsque vous dirigez une petite ou moyenne entreprise (PME), le temps est un facteur essentiel. Que vous livriez des créations à des clients, que vous déplaciez de grands jeux de données entre équipes ou que vous partageriez des fichiers médias avec des partenaires du monde entier, les retards dans les transferts de fichiers peuvent signifier des délais manqués et des opportunités perdues. Les méthodes traditionnelles telles que l’e-mail, le FTP ou même les services cloud ne peuvent tout simplement pas répondre aux exigences actuelles en matière de rapidité, de sécurité et de fiabilité.

Le problème : le partage de fichiers « assez bon »

La plupart des PME commencent par utiliser des outils de partage de fichiers simples qui fonctionnent bien pour les petits fichiers. Mais dès que les fichiers deviennent plus volumineux (vidéos haute résolution, dessins CAO, imagerie médicale ou rapports riches en données), ces outils deviennent un goulot d'étranglement. Les téléchargements échouent, les transferts s'éternisent pendant des heures et la sécurité passe au second plan. La livraison de fichiers devrait être aussi simple que l'envoi d'un e-mail, mais infiniment plus rapide et plus sûre.

La solution : IBM Aspera

IBM® Aspera® est conçu pour les entreprises qui ont besoin de déplacer des données de toute taille, sur toute distance, aussi rapidement que le réseau le permet. Grâce à la technologie brevetée FASP d’IBM, Aspera élimine les goulots d’étranglement lors du transfert de fichiers en utilisant pleinement la bande passante disponible sans sacrifier la fiabilité ou le chiffrement.

Pour les PME, cela signifie :

  • Délais d’exécution plus rapides pour les projets clients
  • Partage sécurisé qui protège les données sensibles
  • Évolutivité adaptée aux besoins de votre entreprise
  • Workflows simplifiés qui font gagner du temps et réduisent le stress à votre équipe

Preuve en action : Fox Sports et Nexus5

Si IBM Aspera suscite la confiance de certaines des plus grandes marques mondiales, ses avantages s’appliquent tout autant aux PME.

  • Fox Sports : lors d’événements majeurs comme la Coupe du Monde de la FIFA, Fox Sports a utilisé Aspera pour déplacer d’énormes volumes de contenu en direct en temps quasi réel. Pour un diffuseur, chaque seconde compte et Aspera a su répondre à cette exigence. Même si votre entreprise ne diffuse pas du sport en direct à des millions de personnes, la même technologie assure que vos fichiers se déplacent rapidement, de manière fiable et sécurisée, quelle que soit leur taille.
  • Nexus5 : Cette agence de contenu créative avait besoin d’un moyen de partager d’énormes fichiers vidéo avec des clients et collaborateurs du monde entier. Avec Aspera, Nexus5 a éliminé les retards, amélioré la collaboration et respecté les calendriers de production. Leur histoire reflète ce que beaucoup de PME rencontrent : trop d’heures perdues à attendre des téléchargements. En passant à Aspera, ils ont regagné un temps précieux et une tranquillité d'esprit.

Ces histoires montrent ce qui est possible lorsque la vitesse et la sécurité ne sont pas des obstacles, mais des avantages.

Pourquoi agir maintenant : 30 % de réduction

Les technologies avancées ne sont plus réservées aux entreprises. Avec Aspera désormais disponible à -30 % sur les nouveaux abonnements mensuels et annuels jusqu’au 15 décembre 2025, les petites et moyennes entreprises peuvent adopter les mêmes outils performants utilisés par les leaders du secteur, à un prix bien inférieur.

C’est l’occasion pour vous de :

  • Réaliser vos projets plus rapidement
  • Impressionner vos clients grâce à des transferts de fichiers fiables et sécurisés
  • Libérer votre équipe des tâches technologiques et des goulots d'étranglement

Si le déplacement de fichiers volumineux a déjà ralenti votre activité, il est temps de passer à autre chose. IBM Aspera vous offre la rapidité, la sécurité et l’évolutivité dont vous avez besoin, à moindre coût.

En savoir plus sur IBM Aspera et profiter de votre remise de 30 % dès aujourd’hui.

