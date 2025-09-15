Transferts de fichiers plus rapides et plus intelligents pour les PME : pourquoi essayer IBM Aspera dès maintenant ?

Grâce à la technologie brevetée FASP d’IBM, Aspera élimine les goulots d’étranglement lors du transfert de fichiers en utilisant pleinement la bande passante disponible sans sacrifier la fiabilité ou le chiffrement.
Lorsque vous dirigez une petite ou moyenne entreprise (PME), le temps est un facteur essentiel. Que vous livriez des créations à des clients, que vous déplaciez de grands jeux de données entre équipes ou que vous partageriez des fichiers médias avec des partenaires du monde entier, les retards dans les transferts de fichiers peuvent signifier des délais manqués et des opportunités perdues. Les méthodes traditionnelles telles que l’e-mail, le FTP ou même les services cloud ne peuvent tout simplement pas répondre aux exigences actuelles en matière de rapidité, de sécurité et de fiabilité.
La plupart des PME commencent par utiliser des outils de partage de fichiers simples qui fonctionnent bien pour les petits fichiers. Mais dès que les fichiers deviennent plus volumineux (vidéos haute résolution, dessins CAO, imagerie médicale ou rapports riches en données), ces outils deviennent un goulot d'étranglement. Les téléchargements échouent, les transferts s'éternisent pendant des heures et la sécurité passe au second plan. La livraison de fichiers devrait être aussi simple que l'envoi d'un e-mail, mais infiniment plus rapide et plus sûre.
Pour les PME, cela signifie :
Si IBM Aspera suscite la confiance de certaines des plus grandes marques mondiales, ses avantages s’appliquent tout autant aux PME.
Ces histoires montrent ce qui est possible lorsque la vitesse et la sécurité ne sont pas des obstacles, mais des avantages.
Les technologies avancées ne sont plus réservées aux entreprises. Avec Aspera désormais disponible à -30 % sur les nouveaux abonnements mensuels et annuels jusqu’au 15 décembre 2025, les petites et moyennes entreprises peuvent adopter les mêmes outils performants utilisés par les leaders du secteur, à un prix bien inférieur.
C’est l’occasion pour vous de :
Si le déplacement de fichiers volumineux a déjà ralenti votre activité, il est temps de passer à autre chose. IBM Aspera vous offre la rapidité, la sécurité et l’évolutivité dont vous avez besoin, à moindre coût.
En savoir plus sur IBM Aspera et profiter de votre remise de 30 % dès aujourd’hui.