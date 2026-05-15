La Farmers State Bank utilise l’IA agentique pour offrir la commodité du numérique sans renoncer aux relations humaines

Ce qui n’était au départ qu’un simple agent d’IA chez Farmers State Bank est devenu un modèle de référence pour le déploiement à grande échelle d’une IA agentique, alliant confiance, contrôle et impact à long terme. Cette transformation est rendue possible par la mise en place d’une couche d’orchestration transparente et contrôlée qui relie les agents à l’échelle de l’entreprise sans créer de dépendance.
Farmers State Bank (FSB) est une banque locale de confiance qui s’engage à offrir un service personnalisé, une stabilité financière et des services bancaires modernes et pratiques à ses clients et aux communautés auxquelles elle s’adresse. Forte d’une longue expérience en matière d’intégrité et d’une approche bancaire axée sur les relations humaines, la FSB allie les valeurs locales à une innovation tournée vers l’avenir afin de répondre aux besoins en constante évolution des particuliers, des familles et des entreprises.
Grâce à des investissements stratégiques dans la transformation numérique, notamment dans des solutions d’IA autonome telles que Penny, la FSB continue d’élargir l’accès à ses services, d’améliorer leur qualité et d’offrir des expériences bancaires sécurisées et fiables sur tous les canaux.
La FSB redéfinit le secteur bancaire moderne en tirant parti de l’IA agentique pour renforcer la proximité entre la banque et ses clients.
Avec le lancement de « Penny », une intelligence artificielle (IA) agentique et un assistant conversationnel optimisé par IBM watsonx Orchestrate et développé par Incede.ai, la FSB a conçu une expérience fluide et personnalisée. Celle-ci allie la commodité du numérique à la convivialité d’une banque communautaire. Penny révolutionne l’engagement client et modernise la prestation de services en interne, s’imposant comme une étape décisive dans le parcours de transformation numérique de la FSB.
Alors que les grandes institutions financières continuent de privilégier la taille et l’efficacité, l’expérience client devient souvent impersonnelle et purement transactionnelle. La FSB a compris que ses clients, tant actuels que potentiels, recherchaient autre chose :
La réponse était évidente : adopter l’innovation numérique sans renoncer aux relations humaines qui font la particularité de la FSB.
Les clients exigent de plus en plus de rapidité, d’accessibilité et de commodité dans les services bancaires numériques, notamment des réponses immédiates, une prise de rendez-vous simplifiée et une assistance à la demande. Dans le même temps, ils continuent d’apprécier l’expérience personnalisée et axée sur la relation humaine qui caractérise la mission de la FSB depuis 1907.
Concilier ces attentes constitue un défi stratégique, car la FSB s’efforce de fournir des capacités numériques modernes sans pour autant compromettre le service personnalisé et de qualité qui est au cœur de son approche axée sur le client. Cet effort nécessite une intégration réfléchie de la technologie et de l’engagement humain.
À l’issue de séances de réflexion menées avec les dirigeants de la FSB, les responsables d’agence et les responsables de la conformité, plusieurs opportunités opérationnelles ont été identifiées :
Ces pressions étaient particulièrement palpables aux heures de pointe, lorsque les files d’attente s’allongeaient et que la frustration des clients s’intensifiait. Parallèlement, les systèmes sous-jacents qui prenaient en charge ces interactions étaient fragmentés, ce qui nécessitait une coordination manuelle entre des outils qui n’étaient pas conçus pour fonctionner ensemble de manière standardisée et évolutive.
Le manque de cohérence dans les réponses fournies par le personnel et selon les différents canaux a entraîné des incohérences dans l’expérience client et la transmission des informations. Les clients ne savaient souvent pas à quel conseiller bancaire s’adresser, ce qui a entraîné des retards, des erreurs d’acheminement ou des expériences client insatisfaisantes. Les clients devaient jongler entre le site web, les appels téléphoniques et les visites en agence sans bénéficier d’une expérience intuitive ou guidée.
Le site web servait principalement de base de données statique plutôt que de canal interactif et orienté vers l’action, ce qui a entraîné des occasions manquées de susciter l’intérêt des clients et de les mettre efficacement en relation avec le bon conseiller bancaire ou le service approprié.
Face aux attentes croissantes des clients, qui souhaitent bénéficier d’une assistance plus rapide et plus pratique, la FSB s’est donné pour mission d’offrir une nouvelle expérience bancaire, capable de préserver son service personnalisé et axé sur la communauté tout en adoptant des technologies modernes et intelligentes. La direction a pris conscience que les clients exigeaient de plus en plus de réponses immédiates, une prise de rendez-vous fluide et des conseils cohérents sur tous les canaux. Parallèlement, la FSB souhaitait alléger la charge de travail du personnel de première ligne, qui était souvent contraint de délaisser ses activités de fidélisation de la clientèle pour répondre à des demandes répétitives.
« Penny nous aide à repenser l’expérience bancaire », explique Scott Falagan, directeur de la banque de détail, « afin que les clients puissent interagir selon leurs propres conditions, bénéficier de conseils immédiats et précis, tout en se sentant proches des personnes qui les connaissent le mieux. »
Pour atteindre ces objectifs, la FSB recherchait une solution capable de répondre automatiquement aux questions des clients, de planifier des rendez-vous avec les chargés de clientèle et d’alléger la charge de travail du personnel. Cette solution devait également garantir que chaque interaction soit entièrement vérifiable et conforme aux normes réglementaires.
Ces réflexions ont donné naissance à Penny, une solution d’IA agentique conçue et déployée par Incede.ai, qui s’appuie sur IBM Watsonx Orchestrate. Penny fait office de couche d’orchestration centralisée qui régit la manière dont les agents interagissent avec les systèmes d’entreprise, les données et les utilisateurs.
Après avoir évalué plusieurs technologies, la FSB a choisi IBM Watsonx Orchestrate en raison de sa parfaite adéquation avec les objectifs de la banque en matière de sécurité, d’exploitation et de service client. L’un des principaux facteurs déterminants a été sa capacité à prendre en charge une véritable automatisation des workflows agentiques. Contrairement aux simples chatbots, watsonx Orchestrate est capable d’exécuter des tâches en plusieurs étapes, de coordonner des workflows complexes avec des résultats déterministes et de transférer en toute sécurité des actions vers des systèmes bancaires intégrés. Pour ce faire, il utilise des interfaces open source et standardisées qui évitent la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et garantissent une flexibilité à long terme.
Cette approche d’orchestration open source permet à la FSB de connecter des agents au sein d’un ensemble varié de systèmes d’entreprise, qu’ils soient basés sur le cloud ou sur site. Elle s’étend de manière transparente aux environnements hybrides sans nécessiter d’intégrations sur mesure pour chaque cas d’utilisation.
La sécurité et la conformité dédiées aux entreprises de cette solution revêtaient une importance tout aussi capitale. Elle intègre des contrôles conformes aux normes du secteur financier, offre des autorisations d’accès très précises et s’intègre parfaitement aux systèmes d’identité et d’audit existants de la FSB. Cette intégration garantit que chaque action automatisée respecte pleinement les exigences réglementaires et les politiques en vigueur. De plus, les modèles de gouvernance sont directement hérités des systèmes sous-jacents, ce qui permet de préserver les autorisations, d’appliquer les politiques et d’assurer une traçabilité complète pour chaque interaction pilotée par un agent.
La FSB a choisi Incede.ai pour son expertise approfondie en matière de conception et de déploiement d’IA agentique, en particulier pour les solutions qui doivent être sécurisées, vérifiables et conformes à des cadres réglementaires stricts. En tant qu’IBM Business Partner, Incede.ai a travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants de la FSB dans le cadre d’ateliers interactifs afin de recenser les workflows réels des clients, d’identifier les goulots d’étranglement opérationnels et de créer des parcours utilisateurs hautement fiables.
Penny aide les clients à trouver l’agence la plus proche et les oriente vers le conseiller bancaire le mieux à même de répondre à leurs besoins. Elle permet de prendre rendez-vous en toute simplicité, de demander à être rappelé à tout moment et de communiquer par SMS en temps réel. Lorsque les questions sortent du cadre de ses connaissances immédiates, Penny recherche les informations pertinentes sur le site web de la FSB et dans des documents internes sélectionnés avec soin afin de garantir des réponses précises et fiables.
Plutôt que de se substituer à l’interaction humaine, Penny la renforce : elle réduit les frictions, facilite les échanges et veille à ce que chaque client puisse facilement établir un dialogue constructif avec le personnel de la FSB. Watsonx Orchestrate coordonne ces interactions en tant que plan de contrôle unifié entre les agents, les systèmes et les workflows.
Avec le lancement de Penny, la FSB mise délibérément sur la technologie pour rendre les services bancaires plus personnalisés et plus connectés. Penny n’a pas pour but de remplacer les conseillers bancaires, mais de rapprocher les clients de ces derniers. Les employés bénéficient de processus simplifiés et d’un moindre stress opérationnel, tandis que les clients profitent d’un accès plus facile, de réponses plus rapides et d’un service plus fiable. Une architecture hybride permet de parvenir à ces résultats tout en s’adaptant à d’autres systèmes, canaux et cas d’utilisation sans avoir à repenser les intégrations.
« Penny a été très bien accueillie par notre personnel, car elle simplifie leur travail et contribue à la qualité constante du service », déclare Scott Falagan, responsable de la banque de vente au détail
Penny représente un investissement stratégique de la FSB visant à renforcer les relations clients à long terme. L’adoption rapide du produit et les réactions positives confirment que Penny apporte dès aujourd’hui une réelle valeur ajoutée, tout en assurant à la Farmers State Bank un impact durable à long terme.
Le succès rencontré par la Farmers State Bank avec Penny montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’IA agentique repose sur une infrastructure conçue pour garantir la confiance, la flexibilité et l’évolutivité.
Grâce à IBM Watsonx Orchestrate, la FSB a mis en place une expérience basée sur l’IA, sécurisée dès sa conception, parfaitement intégrée aux systèmes existants et capable d’évoluer au fur et à mesure que les besoins des clients évoluent.
En utilisant watsonx Orchestrate comme plateforme de contrôle pour son écosystème d’agents, la FSB connecte ces derniers de manière transparente et standardisée, et étend les workflows à travers des environnements hybrides. La solution assure également une gouvernance cohérente, garantissant ainsi que chaque interaction est fiable, vérifiable et conforme.
Il en résulte non seulement une solution répondant aux besoins actuels, mais aussi une base évolutive pour des services bancaires personnalisés et disponibles en permanence, où innovation et confiance vont de pair.
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