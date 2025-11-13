Intelligence artificielle Automatisation informatique

Cloud hybride adapté aux entreprises : pourquoi les DSI choisissent Red Hat OpenShift Virtualization, basé sur la méthodologie d’IA agentique d’IBM

Publié 13 novembre 2025
Les directeurs des investissements (DSI) sont confrontés au défi de se moderniser rapidement sans perturber les opérations ni compromettre la gouvernance. Les cloud hybride promettent agilité et innovation, pourtant de nombreuses entreprises dépendent encore de workload critiques basées sur des machines virtuelles qui ne peuvent pas être facilement remaniées ou mises hors service. Par conséquent, la modernisation ne consiste pas à abandonner ce qui fonctionne, mais à l’intégrer intelligemment.

Red Hat OpenShift Virtualization sur Azure Red Hat OpenShift (ARO) est optimisée par l’IA agentique d’IBM pour la migration et la modernisation des applications, offrant aux DSI un chemin unifié et intelligent pour faire évoluer les environnements existants vers un cloud hybride plus agile, plus sécurisé et plus tourné vers l’avenir.

Modernisation en toute confiance, sans compromis

La plupart des entreprises fonctionnent aujourd’hui dans un état hybride, équilibrant des applications de longue date fonctionnant sur des machines virtuelles avec de nouveaux workloads cloud natifs conçus pour les conteneurs. Pour les DSI, cette double réalité engendre des frictions opérationnelles, une complexité de gouvernance et une visibilité incohérente.

La complexité hybride est l’un des plus grands défis opérationnels auxquels sont confrontées les entreprises informatiques. La gestion de plusieurs plateformes, outils et politiques épuise la productivité et augmente les coûts. De plus, la virtualisation traditionnelle et les plateformes de conteneurs modernes coexistent souvent comme des silos distincts, chacun avec ses propres outils de gestion, ses propres politiques et son propre workflow tout au long du cycle de vie.

Red Hat OpenShift Virtualization sur ARO élimine cette fracture en rassemblant VM et conteneurs sur une seule plateforme Kubernetes dédiée aux entreprises. Les entreprises peuvent exécuter, gérer et faire évoluer les deux workloads côte à côte sans réécrire ni changer la plateforme des applications. Cette approche unifiée permet une modernisation progressive et à faible risque, qui préserve la continuité d’activité tout en accélérant la transformation.

Simplicité opérationnelle : une seule plateforme, une expérience unifiée

Red Hat OpenShift Virtualization sur ARO simplifie également les opérations en fournissant aux équipes un modèle cohérent dans tous les environnements, du provisionnement et des correctifs à l’observabilité et à la mise à l’échelle. Les ingénieurs de la plateforme peuvent surveiller les performances, automatiser les mises à jour et appliquer la gouvernance à partir d’un seul et même écran.

L’avantage opérationnel est clair : moins de pièces mobiles, meilleure visibilité et réponse plus rapide aux demandes de l’entreprise. En somme, il permet aux DSI de simplifier les opérations tout en amplifiant l’agilité.

Sécurité, conformité et gouvernance dédiée aux entreprises

La modernisation ne doit pas se faire au détriment du contrôle. Les entreprises opèrent dans des secteurs réglementés où la résidence des données, la gestion des accès et la capacité d’audit sont non négociables.

Dans Azure Red Hat OpenShift, les entreprises disposent d’un seul plan de contrôle pour orchestrer et gouverner à la fois les machines virtuelles et les conteneurs. Les développeurs et les équipes informatiques peuvent utiliser les mêmes pipelines CI/CD, les mêmes cadres des exigences et les mêmes politiques d’automatisation pour tous les workloads. Cette intégration simplifie les opérations, améliore la visibilité et garantit une gouvernance cohérente, des centres de données sur site au cloud Azure. Pour les DSI, cela signifie moins de fragmentation opérationnelle, moins d’outils à gérer et une base cloud hybride plus cohérente.

Red Hat OpenShift propose des outils d’automatisation axés sur les politiques, de sécurité et de conformité basés sur SELinux qui standardisent la gouvernance à travers les workloads. Azure Red Hat OpenShift (ARO) renforce le portefeuille mondial de conformité de Microsoft et la gestion des identités, garantissant ainsi l’alignement des entreprises sur les normes du secteur.

En outre, les services IBM® Consulting assurent la gouvernance directement dans le processus de modernisation, garantissant que les contrôles de conformité, l’évaluation des risques et les validations de configuration ont lieu pendant la migration, et non après.

Pour les DSI, ce modèle intégré signifie une modernisation sécurisée dès la conception et conforme par défaut.

Accélération de la migration avec la méthode d’IA agentique d’IBM

Si la destination, un environnement hybride unifié, est claire, le chemin pour y parvenir est souvent complexe. C’est là que la méthode agentique d’IBM pour la migration et la modernisation des applications apporte une valeur unique.

L’objectif principal est de déplacer les machines virtuelles (VM) avec un minimum de changements, en préservant le système d’exploitation, les configurations et la pile d’applications. L’IA agentique d’IBM utilise des agents intelligents et autonomes pour analyser les workloads, cartographier les dépendances et identifier les stratégies de migration optimales pour chaque application. Ces agents, guidés par le raisonnement, apprennent à partir des données, du contexte et des migrations antérieures afin d’améliorer continuellement les recommandations. Le diagramme explique ce décalage et l’accélération provoquée par la méthode AMM agentique.

Lorsqu’elle est appliquée à Red Hat OpenShift Virtualization sur ARO, cette approche agentique accélère la modernisation de trois manières :

  • Évaluation plus rapide : identifiez rapidement les workloads qui sont prêts à être migrés tels quels, ceux qui nécessitent une restructuration et ceux qui peuvent être conteneurisés.
  • Exécution plus intelligente : automatisez les workflows tout en intégrant des contrôles de sécurité et de conformité tout au long du processus.
  • Optimisation continue : utilisez des boucles de commentaires pour affiner l’utilisation des ressources, les politiques de gouvernance et les performances après la migration.

Le résultat est un programme de modernisation intelligent, adaptatif et exponentiellement plus rapide, qui réduit les risques, les efforts manuels et les coûts.

IBM Consulting Advantage (ICA) combine les capacités d’IA agente avec la méthode AMM agentique

Les capacités fournies par l’IA agentique doivent pouvoir être consommées par les développeurs, les architectes avec les intégrateurs de systèmes (SI), les entreprises et les CSP ou les ISV pour qu’elles fassent vraiment la différence. La méthode agentique pour l’AMM répond à cette question en fournissant un support intégré pour la plateforme de gestion des actifs IBM Consulting Advantage (ICA). ICA fournit une plateforme centralisée et sécurisée pour tous les agents, actifs, services et applications IBM Consulting.

ICA héberge également des plateformes de sous-ensembles, qui regroupent des organisateurs actifs, des assistants et des agents, qui se concentrent sur une filière de capacités spécifique, par exemple la migration et modernisation des applications.

Dans le cadre d’ICA, IBM Consulting Advantage pour la transformation du cloud (ICA pour CT) rassemble des actifs axés sur la migration et modernisation des applications. ICA pour CT propose un cadre unique de parcours cloud hybride qui permet aux entreprises de déplacer différents types d’applications essentielles vers le cloud avec cohérence et résultats prévisibles.

Un exemple d’actif doté de capacités d’IA agentique alimentées par IBM Consulting Advantage pour la transformation du cloud, et tirant parti de la méthode agentique pour AMM, est IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). L’ICDC est une couche d’orchestration agentique dirigée par l’IA qui coordonne de multiples activités de modernisation en temps réel. Il utilise les informations acquises et la télémétrie des projets pour hiérarchiser les tâches, adapter les plans de vague de migration et optimiser l’allocation des Ressources, fonctionnant essentiellement comme un « cerveau de modernisation ».

Les actifs tels que l’ICDC font partie de l’architecture de modernisation plus large d’IBM axée sur l’IA et ils s’intègrent à d’autres actifs et plateformes d’IBM tels que watsonx, Cloud Transformation Advisor, etc. Cette approche permet de s’assurer que chaque initiative de modernisation est profondément intelligente, adaptable et axée sur les résultats.

Avec la méthode agentique pour la migration et la modernisation des applications, IBM propose un ensemble d’outils complet qui peut prendre en charge l’approche de migration de bout en bout, de la découverte au déploiement, en combinant les chaînes d’outils IBM et Red Hat. Ce processus est entièrement orchestré par Azure IA Foundry.

La solidité du partenariat

Derrière cette transformation se cache une alliance stratégique qui combine innovation ouverte, évolutivité du cloud et confiance entre entreprise.

  • Red Hat fournit la plateforme hybride ouverte qui fait le lien entre les workloads traditionnels et le cloud natif.
  • Microsoft Azure propose une infrastructure cloud mondiale et résiliente, conçue pour l’évolutivité et la conformité en entreprise.
  • IBM apporte son expertise en matière de modernisation et son approche de l’IA agentique, permettant une migration intelligente et accélérée et une gestion du cycle de vie.

Ensemble, ce partenariat offre un écosystème dans lequel les entreprises peuvent se moderniser de manière sûre, intelligente et efficace, de l’infrastructure aux applications.

L’avenir hybride : intégrer, et non remplacer

L’avenir hybride ne consiste pas à remplacer les systèmes hérités, mais à les intégrer dans un tissu plus agile, gouverné et intelligent. Avec Red Hat OpenShift Virtualization, alimenté par l’IA agentique d’IBM, les DSI gagnent une plateforme qui évolue avec leur entreprise, en unifiant les workloads, en sécurisant les opérations et en accélérant la transformation.

Avec ARO, Red Hat offre une plateforme unique dans Azure pour migrer et moderniser les applications. L’application migrée vers Red Hat OpenShift Virtualization peut être modernisée dans la plateforme ARO tout en tirant progressivement parti de la productivité accrue des développeurs offerte par ARO. Par conséquent, Azure Red Hat OpenShift Virtualization offre une solution intéressante aux entreprises qui sont bloquées sur des plateformes de virtualisation plus anciennes et qui recherchent une optimisation des coûts.

Parmi les autres avantages indéniables de l’utilisation de Red Hat OpenShift Virtualization ou ARO, citons

  • la licence RHEL intégrée à l’abonnement ARO ;
  • la réduction des dépenses grâce à la migration rapide des workloads vers Red Hat OpenShift Virtualization ;
  • de nombreuses options pour utiliser les services Azure Surround tels que l’IA, la sécurité, les plateformes de données et d’analytique ;
  • des opportunités pour les administrateurs de virtualisation sur site existants de perfectionner les compétences en demande sur Kubernetes.

La méthode agentique d’IBM pour la migration et la modernisation des applications peut déplacer considérablement le passage à Red Hat OpenShift Virtualization sur ARO. Cette méthode permet de réaliser des économies de temps et de coûts mesurables tout en réduisant les risques grâce à une automatisation alimentée par l’IA et à des cadres des exigences éprouvés.

Pour en savoir plus sur Red Hat OpenShift Virtualization sur Azure, optimisée par la méthodologie d’IA agentique d’IBM, rendez-vous sur le stand n° 1341 à Microsoft Ignite (18 au 21 novembre 2025, San Francisco). Rendez-vous sur Ignite pour plus de détails.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

