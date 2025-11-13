Les capacités fournies par l’IA agentique doivent pouvoir être consommées par les développeurs, les architectes avec les intégrateurs de systèmes (SI), les entreprises et les CSP ou les ISV pour qu’elles fassent vraiment la différence. La méthode agentique pour l’AMM répond à cette question en fournissant un support intégré pour la plateforme de gestion des actifs IBM Consulting Advantage (ICA). ICA fournit une plateforme centralisée et sécurisée pour tous les agents, actifs, services et applications IBM Consulting.

ICA héberge également des plateformes de sous-ensembles, qui regroupent des organisateurs actifs, des assistants et des agents, qui se concentrent sur une filière de capacités spécifique, par exemple la migration et modernisation des applications.

Dans le cadre d’ICA, IBM Consulting Advantage pour la transformation du cloud (ICA pour CT) rassemble des actifs axés sur la migration et modernisation des applications. ICA pour CT propose un cadre unique de parcours cloud hybride qui permet aux entreprises de déplacer différents types d’applications essentielles vers le cloud avec cohérence et résultats prévisibles.

Un exemple d’actif doté de capacités d’IA agentique alimentées par IBM Consulting Advantage pour la transformation du cloud, et tirant parti de la méthode agentique pour AMM, est IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). L’ICDC est une couche d’orchestration agentique dirigée par l’IA qui coordonne de multiples activités de modernisation en temps réel. Il utilise les informations acquises et la télémétrie des projets pour hiérarchiser les tâches, adapter les plans de vague de migration et optimiser l’allocation des Ressources, fonctionnant essentiellement comme un « cerveau de modernisation ».

Les actifs tels que l’ICDC font partie de l’architecture de modernisation plus large d’IBM axée sur l’IA et ils s’intègrent à d’autres actifs et plateformes d’IBM tels que watsonx, Cloud Transformation Advisor, etc. Cette approche permet de s’assurer que chaque initiative de modernisation est profondément intelligente, adaptable et axée sur les résultats.

Avec la méthode agentique pour la migration et la modernisation des applications, IBM propose un ensemble d’outils complet qui peut prendre en charge l’approche de migration de bout en bout, de la découverte au déploiement, en combinant les chaînes d’outils IBM et Red Hat. Ce processus est entièrement orchestré par Azure IA Foundry.