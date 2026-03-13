Améliorer l’observabilité d’Instana : corriger les défauts à l’aide d’enquêtes d’incidents multi-agents

Les systèmes modernes savent déjà comment tout se connecte : les services appelant d’autres services, les services s’exécutent sur des conteneurs, des nœuds et des clusters, et les systèmes incluent des cartes de configuration, des files d’attente, des bases de données et des dépendances externes. Les événements liés aux changements tels que les déploiements, les notifications de configuration, la mise à l’échelle automatique et plus encore sont suivis et connectés.

On peut considérer cela comme un graphe opérationnel : les nœuds sont des entités (services, pods, hôtes, configurations), les arêtes sont des relations (appels, exécutions, dépendances). Les incidents ne sont pas des pics isolés ; ce sont des défauts qui se propagent à travers ce graphe au fil du temps.

Le principal changement est de laisser le système (topologie, défauts, algorithmes causaux) guider l’agent pour qu’il raisonne par petits morceaux bien définis. C’est l’idée derrière l’investigation intelligente d’Instana.

En accédant à la vue Incidents, une personne comme Alex peut voir une entité de cause racine probable déjà identifiée par Instana à l’aide de l’IA causale (voir l’article de blog), ainsi que le contexte de l’application et de l’infrastructure où se produit le problème, la topologie et le rayon d’action montrant plusieurs services et dépendances affectés, les détails de l’erreur et les graphes de latence.