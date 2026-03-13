Améliorer l’observabilité d’Instana : corriger les défauts à l’aide d’enquêtes d’incidents multi-agents

L’investigation multi-agents des incidents d’Instana automatise l’analyse des causes racines dans les systèmes informatiques des entreprises modernes, afin de réduire le temps de résolution de plusieurs heures à quelques minutes.
L’investigation par l’IA agentique effectue une analyse autonome des causes racines et une enquête plus approfondie pour trouver la cause des incidents. Instana analyse automatiquement et en parallèle la topologie du système, le traçage distribué, les indicateurs de performance des applications, les journaux et les événements d’infrastructure.
Il réalise des investigations multi-entités (analyse des services et infrastructures associés) en exploitant des agents d’IA collaborative pour l’investigation d’incidents d’IA agentique et une analyse des causes racines guidée par graphes, permettant une identification plus rapide et plus précise des causes racines probables, avec un effort manuel minime.
Prenons un exemple pour illustrer ce défi :
Dans les workflows traditionnels de réponse aux incidents, Alex serait confrontée à un processus d’investigation chronophage. Il s’agirait de découvrir manuellement des dizaines de services et de workloads Kubernetes, en passant d’un tableau de bord à l’autre dans de multiples outils d’observabilité, en suivant les traces et les journaux sur plusieurs segments du graphe d’appel et en tentant de reconstituer la manière dont la panne s’était propagée dans le système. Même avec une plateforme d’observabilité solide, fournissant des données de télémétrie complètes, la charge cognitive de corréler toutes ces informations et d’identifier la cause racine la plus probable pourrait prendre des heures.
Ce défi est d’autant plus grand que les entreprises tentent d’accélérer la réponse aux incidents en ajoutant des agents de grands modèles de langage (LLM) à usage général au-dessus à leur pile d’observabilité.
Pourquoi les agents LLM génériques ne résolvent-ils pas ce problème ? Les schémas d’agents populaires comme ReAct ou « planifier et agir » semblent attrayants : laisser le modèle décider de ce qu’il faut interroger, appeler des outils et développer un bloc de raisonnement. En pratique, les scénarios SRE et opérations posent trois problèmes difficiles :
Les incidents génèrent d’énormes quantités de données, notamment des traces, des journaux, des indicateurs, des événements Kubernetes et un historique des modifications. Tout regrouper dans une fenêtre contextuelle unique n’aide pas à l’échelle. Trop peu de contexte signifie que l’agent passe à côté de l’indice décisif, tandis qu’avec trop de contexte, les signaux sont enfouis, la latence et les coûts grimpent, et le raisonnement se dégrade.
Laisser le LLM appeler « librement » des outils peut conduire à des commandes ou à une sélection de cluster erronées, à des arguments incohérents avec des paramètres incorrects (fenêtres temporelles, espaces de noms, filtres) et à des appels répétés ou redondants qui augmentent le contexte et le coût.
Tout cela s’ajoute aux investigations multi-étapes :
En production, vous ne pouvez pas donner à un LLM une surface d’entrée/de sortie ouverte. Les équipes SRE ont besoin d’un raisonnement auditable et reproductible : qu’a pris en compte le système ? Pourquoi a-t-il décidé que ce nœud était la cause racine ? Aurions-nous la même réponse si nous relancions l’investigation ? Autrement dit, les incidents ne sont pas un problème de chat. Il s’agit d’un problème de raisonnement structuré en graphe.
Même avec une plateforme d’observabilité solide, trouver la cause racine la plus probable peut prendre des heures. Et les tentatives de « simplement ajouter un agent LLM » à la pile d’observabilité échouaient souvent de manière subtile : surcharge contextuelle, appels d’outils fragiles, ou raisonnement opaque auquel aucun ingénieur SRE ne pouvait faire confiance en plein milieu d’une panne.
Avec IBM Instana, les ingénieurs en fiabilité comme Alex peuvent faire autre chose : ouvrir l’incident dans Instana, faire défiler jusqu’à la cause racine probable et cliquer sur « Lancer l’investigation ».
En quelques minutes, l’investigation alimentée par l’IA identifie la condition précise de la panne, la cause racine qui a déclenché l’incident et cartographie la manière dont la défaillance s’est propagée dans le système. Grâce à ce diagnostic, les entreprises peuvent désormais corriger immédiatement le problème, ce qui réduit considérablement le temps moyen de résolution (MTTR).
Les systèmes modernes savent déjà comment tout se connecte : les services appelant d’autres services, les services s’exécutent sur des conteneurs, des nœuds et des clusters, et les systèmes incluent des cartes de configuration, des files d’attente, des bases de données et des dépendances externes. Les événements liés aux changements tels que les déploiements, les notifications de configuration, la mise à l’échelle automatique et plus encore sont suivis et connectés.
On peut considérer cela comme un graphe opérationnel : les nœuds sont des entités (services, pods, hôtes, configurations), les arêtes sont des relations (appels, exécutions, dépendances). Les incidents ne sont pas des pics isolés ; ce sont des défauts qui se propagent à travers ce graphe au fil du temps.
Le principal changement est de laisser le système (topologie, défauts, algorithmes causaux) guider l’agent pour qu’il raisonne par petits morceaux bien définis. C’est l’idée derrière l’investigation intelligente d’Instana.
En accédant à la vue Incidents, une personne comme Alex peut voir une entité de cause racine probable déjà identifiée par Instana à l’aide de l’IA causale (voir l’article de blog), ainsi que le contexte de l’application et de l’infrastructure où se produit le problème, la topologie et le rayon d’action montrant plusieurs services et dépendances affectés, les détails de l’erreur et les graphes de latence.
Au lieu de parcourir les tableaux de bord manuellement, elle clique simplement sur Lancer l’investigation et les résultats commencent à affluer.
L’investigation intelligente des incidents est un nouveau workflow multi-phases, guidé par des graphes et assisté par LLM.
L’investigation de l’incident se déroule en quatre étapes, analysant des données d’incidents contextuelles sélectionnées par une IA causale (ce qu’Instana a déjà découvert), l’analyse des événements liés au changement (ce qui a changé autour de l’incident), l’investigation multi-entités (comment s’est propagée la faille) et un rapport généré par l’IA (la cause la plus probable, les preuves et la résolution).
Instana commence par les entités alertées (dans le cas d’Alex, l’API de traitement des paiements et quelques services en aval), les causes racines probables et de la topologie locale incluant les appels en amont/aval, les parents/enfants de l’infrastructure et les ressources Kubernetes associées.
Au lieu de saturer le modèle avec toutes les données de télémétrie, le système demande : « Compte tenu de l’incident, quelles entités et relations examiner en premier ? » Le contrôleur crée une file d’investigation avec ces entités et commence à récupérer des paquets contextuels délimités pour chacune : une petite tranche de k sauts du graphe autour de l’entité, ainsi que les logs, traces et indicateurs pertinents.
La plupart des ingénieurs SRE demandent instinctivement : « Qu’est-ce qui a changé juste avant que ça n’explose ? » L’investigation automatise cette étape en examinant une fenêtre temporelle (par exemple, 60 minutes avant et 20 minutes après le début de l’incident), en collectant les déploiements, les changements de configuration, les événements de mise à l’échelle et d’autres signaux de changement dans les services et l’infrastructure concernés, et en mettant en évidence les changements les plus suspects par rapport à la survenue de l’incident.
Alex n’a plus à parcourir l’historique des déploiements pour essayer de concilier les délais à l’œil nu ; le moteur d’investigation agentique effectue cette corrélation à sa place.
C’est là que le workflow Exploration Over Graph (EOG) permet à Instana de localiser la faille. Pour chaque entité dans la file d’investigation, le système lance un appel d’outil, rassemble des paquets de preuves et demande à l’agent : cette entité en est-elle la cause racine, un symptôme, ou les preuves sont-elles peu concluantes ? Les éléments de preuve suggèrent-ils que la panne se propage le long d’arêtes spécifiques (par exemple, du service A au service B, ou d’un fichier mal configuré vers un service) ? Le système met ensuite à jour un sous-graphe causal qui capture les arêtes de propagation confirmés (« la défaillance de A entraîne la défaillance de B ») et les entités classées comme causes racines, symptômes ou exonérées.
Instana gère la file en veillant à ce que le LLM ne voie que des tranches de système ciblées et propose des explications vérifiables et reproductibles. Au fil de plusieurs itérations, l’investigation par l’IA identifie la cause racine, à savoir un pool de connexions mal configuré dans le service de passerelle de paiement, puis retrace l’intégralité de la chaîne de défaillance à travers l’API de traitement des paiements vers tous les services en aval, et offre des mesures correctives exploitables.
L’impact de l’investigation multi-agents d’Instana va au-delà des incidents individuels. En automatisant la corrélation entre la topologie, les traces, les journaux, les indicateurs et les événements de changement, Instana réduit le temps nécessaire pour identifier la cause racine de plusieurs heures à quelques minutes et, implicitement, le temps moyen de résolution (MTTR). Pour les entreprises qui offrent des services à fort volume de transactions, où chaque minute d’interruption a un impact sur les revenus et l’expérience client, cette amélioration apporte une valeur métier immédiate.
Les équipes SRE reçoivent des explications cohérentes et étayées sur les incidents, et non juste des données de télémétrie brutes, dispersées dans plusieurs tableaux de bord. Les données d’observabilité complètes restent accessibles pour une investigation plus approfondie en cas de besoin, mais le système fournit un point de départ clair, qui élimine des heures de corrélation manuelle. Parce que l’investigation est auditable et reproductible, les équipes SRE peuvent valider les conclusions de l’IA et renforcer la confiance dans le système au fil du temps. Le raisonnement est transparent : quelles entités ont été inspectées, quelles preuves ont été recueillies et pourquoi un nœud particulier a été identifié comme cause racine.
Lorsque l’IA gère le travail de corrélation chronophage lors des incidents, les équipes SRE peuvent réorienter l’effort vers des pratiques proactives de fiabilité telles que les objectifs de niveau de service (SLO), la gestion du budget d’erreur et l’ingénierie du chaos. Le passage d’une approche corrective à une ingénierie proactive de la fiabilité améliore la stabilité globale du système et réduit la fréquence des incidents critiques.
Lors d’évaluations internes sur ITBench, une suite de benchmarking pour l’automatisation informatique et les tâches d’incidents, l’approche d’investigation guidée par graphes d’Instana a produit des graphes de causes racines plus précis, avec nettement moins de détours que les agents LLM de type ReAct traditionnels, tout en maintenant une taille de contexte réduite et un comportement auditable. Cette validation démontre que l’approche structurée et guidée par graphes donne des résultats supérieurs à ceux des schémas génériques d’agents LLM.
Avec nos fonctionnalités Instana d’investigation intelligente des incidents alimentée par l’IA, et le pipeline de causes racines probables, vous pourrez aller dans Événements → Incidents, filtrer les alertes intelligentes d’application pour cause racine probable, puis cliquer sur Lancer l’investigation pour démarrer une investigation multi-entités pilotée par l’IA.
À partir de là, vous verrez les phases d’investigation en temps réel, une chaîne de propagation des failles à travers les services et l’infrastructure, et des suggestions de résolution étayées par des preuves que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement.
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Nous remercions les contributeurs Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins et Gopika Murali K.