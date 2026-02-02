La rédaction réglementaire reste l’une des activités les plus complexes et les plus chronophages avant la mise sur le marché. Les documents réglementaires sont volumineux, très structurés et soumis à un examen rigoureux. Ils exigent précision scientifique et strict respect des règles de mise en forme et de conformité.

Les exigences réglementaires devenant de plus en plus complexes, les entreprises du secteur des sciences de la vie sont de plus en plus contraintes de soumettre leurs dossiers plus rapidement tout en maintenant la qualité, la cohérence et la traçabilité. C’est pourquoi l’accélération de ce processus à l’aide de l’IA est une priorité pour de nombreuses entreprises. Cette même approche peut être appliquée dans tous les secteurs.

Pour résoudre ce défi, IBM a collaboré avec des entreprises pharmaceutiques internationales pour co-développer et tester Regulate.AI, notre accélérateur de rédaction réglementaire. Regulate.AI est un outil de rédaction multi-agents alimenté par l’IA agentique et conçu pour permettre la création de documents évolutifs et de qualité, quels que soient les cas d’utilisation réglementaires. Notre collaboration vise à faire évoluer l’IA au-delà de la preuve de concept, à l’intégrer dans les workflows de rédaction réglementaire quotidiens et à la concevoir pour fonctionner à l’échelle de l’entreprise, dans de multiples cas d’utilisation de reporting.

Plus largement, dans sa forme actuelle, cet accélérateur peut être appliqué à un large éventail de cas d’utilisation de reporting : développement durable, finance, comptabilité et sciences. La flexibilité de l’outil et l’approche indépendante des modèles et des entrées lui permettront d’être utilisé dans tous les secteurs.