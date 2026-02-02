IBM a collaboré avec des entreprises pharmaceutiques internationales pour co-développer et tester Regulate.AI, un outil de rédaction multi-agents alimenté par l’IA agentique et conçu pour prendre en charge la création de documents réglementaires évolutifs et de qualité, adaptés à tous les secteurs.
La rédaction réglementaire reste l’une des activités les plus complexes et les plus chronophages avant la mise sur le marché. Les documents réglementaires sont volumineux, très structurés et soumis à un examen rigoureux. Ils exigent précision scientifique et strict respect des règles de mise en forme et de conformité.
Les exigences réglementaires devenant de plus en plus complexes, les entreprises du secteur des sciences de la vie sont de plus en plus contraintes de soumettre leurs dossiers plus rapidement tout en maintenant la qualité, la cohérence et la traçabilité. C’est pourquoi l’accélération de ce processus à l’aide de l’IA est une priorité pour de nombreuses entreprises. Cette même approche peut être appliquée dans tous les secteurs.
Pour résoudre ce défi, IBM a collaboré avec des entreprises pharmaceutiques internationales pour co-développer et tester Regulate.AI, notre accélérateur de rédaction réglementaire. Regulate.AI est un outil de rédaction multi-agents alimenté par l’IA agentique et conçu pour permettre la création de documents évolutifs et de qualité, quels que soient les cas d’utilisation réglementaires. Notre collaboration vise à faire évoluer l’IA au-delà de la preuve de concept, à l’intégrer dans les workflows de rédaction réglementaire quotidiens et à la concevoir pour fonctionner à l’échelle de l’entreprise, dans de multiples cas d’utilisation de reporting.
Plus largement, dans sa forme actuelle, cet accélérateur peut être appliqué à un large éventail de cas d’utilisation de reporting : développement durable, finance, comptabilité et sciences. La flexibilité de l’outil et l’approche indépendante des modèles et des entrées lui permettront d’être utilisé dans tous les secteurs.
L’évolution de notre outil a été guidée par des sessions de conception conjointe et un développement itératif. Ce processus permet à Regulate.IA de s’adapter à différentes approches de rédaction dans l’entreprise en fonction du type de document, de la complexité du contenu et des besoins de l’utilisateur.
Notre outil propose deux approches : la génération basée sur des schémas et la génération basée sur des templates. La rédaction basée sur des schémas offre une grande flexibilité, apprenant des documents antérieurs sous forme de paires entrée-sortie et permettant aux modèles de généraliser à travers des contenus variés. Cependant, dans de nombreux cas d’utilisation réglementaires et scientifiques, une approche basée sur des templates offre davantage de contrôle, d’évolutivité et de cohérence. En rédigeant des structures prédéfinies, les templates permettent aux utilisateurs de guider directement les sorties et d’appliquer les mêmes normes à différents types de documents et contextes réglementaires.
Cette approche collaborative garantit que Regulate.AI évolue non pas comme un outil d’IA générique, mais comme un accélérateur adapté aux besoins réels des membres de l’équipe réglementaire.
La rédaction réglementaire est rarement linéaire. Les documents sont rédigés, examinés, révisés et peaufinés à plusieurs reprises, souvent par de grandes équipes réparties géographiquement et confrontées à des délais très serrés. Regulate.AI a été conçu pour répondre à cette réalité, favorisant la collaboration tout au long du cycle de rédaction, au lieu de servir de plug-in Word. Il peut faciliter la collaboration entre les utilisateurs et les workflows de création de documents de l’entreprise.
L’accélérateur offre des expériences basées sur les rôles, alignées sur des responsabilités distinctes au sein du processus de rédaction réglementaire. Les administrateurs gèrent les configurations, les compositeurs structurent et préparent les rapports et les templates, tandis que les rédacteurs et les réviseurs rédigent, commentent et peaufinent le contenu.
Ce modèle basé sur les rôles est essentiel dans les environnements réglementaires, où une responsabilité claire, un accès contrôlé et une procédure de transfert bien définie sont nécessaires pour assurer la conformité, tout en permettant aux équipes de travailler en parallèle. En conciliant flexibilité et gouvernance, l’accélérateur favorise une collaboration efficace sans compromettre la cohérence ni la supervision.
Dans un contexte réglementaire, il est tout aussi crucial de disposer de capacités de rédaction robustes, incluant la gestion des versions, le système de commentaires, la détection des interdépendances entre les sections du document, ainsi que l’exportation du rapport complet. Les documents réglementaires sont généralement soumis à plusieurs cycles de révision itératifs, souvent accompagnés de mises à jour tardives en fonction des nouvelles données, des commentaires des évaluateurs ou de l’évolution des exigences de soumission. La détection des interdépendances garantit que les modifications apportées dans une section sont reflétées de manière précise et cohérente dans tout le document, réduisant ainsi le risque d’incohérences et de reprise, ce qui est important pour les travaux importants et complexes.
Ces capacités ont été développées et validées en utilisant des rapports réglementaires réels dans divers domaines des sciences de la vie, cliniques et non cliniques. Cette approche garantit que l’outil rationalise les processus de rédaction lorsque cela est approprié, mais aussi qu’il tient compte des nuances, des contrôles et de la variabilité inhérents à la rédaction réglementaire. Regulate.AI a donc été conçu pour répondre aux besoins des différentes équipes, dans divers cas d’utilisation, tout en restant réutilisable, robuste et adapté aux opérations réglementaires de l’entreprise.
Au cœur de Regulate.AI, se trouve un ensemble de capacités alimentées par l’IA, conçues pour réduire les efforts manuels et accélérer le processus de rédaction, tout en conservant l’humain dans la boucle pour prendre des décisions.
Ces fonctionnalités accompagnent les auteurs tout au long du cycle de rédaction, afin de passer de données brutes à des documents de qualité, prêts à l’envoi, avec beaucoup moins d’efforts manuels :
Ensemble, ces capacités aident à décharger les auteurs des tâches répétitives comme la mise en forme et la réécriture, pour leur permettre de consacrer plus de temps à la révision, à l’interprétation et à la prise de décision. Cette approche améliore l'expérience et la motivation de l'auteur, en contrebalançant la charge administrative croissante des soumissions réglementaires.
Regulate.AI a été développé dans une optique de déploiement d’entreprise, conçu pour s’intégrer aux systèmes réglementaires existants plutôt que de fonctionner comme un outil autonome.
Dans le cadre de cette collaboration, nous développons l’intégration avec des plateformes telles que Veeva Vault, afin d’éclairer les voies d’intégration et les décisions de conception technique. L’accélérateur peut prendre en charge l’intégration avec des environnements de stockage plus grands, permettant une ingestion flexible des données sources et une gestion structurée des rapports réglementaires.
Si la collaboration actuelle se concentre sur des cas d’utilisation réglementaires bien spécifiques, l'architecture sous-jacente est conçue pour s’adapter à d'autres types de documents, domaines thérapeutiques et exigences métier au fil du temps.
Une approche structurée mais non moins collaborative, combinant conception conjointe, validation de faisabilité technique et développement itératif, a permis à l’accélérateur de rester robuste, évolutif et adapté aux environnements réglementés.
Regulate.AI fait partie d’Enterprise Advantage, le service axé sur les actifs que propose IBM Consulting pour la création, la gouvernance et la mise à l'échelle des applications agentiques. Construit en utilisant les capacités d’IBM Consulting Advantage, Regulate.AI est l’une des applications préconfigurées disponibles sur la marketplace Advantage.
Alors que Regulate.AI continue d’évoluer, notre analyse indique des gains d’efficacité significatifs, avec un potentiel de réduction du temps passé par les rédacteurs réglementaires de 50 à 60%.
Au-delà de l’efficacité, cette collaboration met en évidence l’intérêt d’appliquer l’IA générative de manière responsable, en l’intégrant dans les workflows gouvernés, en maintenant une supervision humaine et en s’alignant étroitement sur les normes réglementaires. Cette approche permet d’obtenir des avantages tangibles tout en préservant la qualité, la conformité et la confiance.
IBM s’engage à continuer d’investir dans Regulate.AI, à développer l’accélérateur grâce à une feuille de route claire et à travailler en partenariat avec nos clients du secteur pharmaceutique pour le déployer dans différents cas d'utilisation. Ce processus comprend l’extension de la couverture à d’autres types de documents réglementaires, l’amélioration des capacités de rédaction et de révision, le renforcement des intégrations (y compris les plateformes de soumission et de gestion de contenu) et de la solution en vue d’un déploiement plus large au sein de l’entreprise.
En adoptant une approche qui adapte l’outil à chaque cas d’utilisation et à chaque entreprise, plus Regulate.IA mûrit, plus il promet de devenir une capacité reproductible et évolutive. Il permet aux équipes chargées de la réglementation de travailler plus rapidement et avec plus d’assurance, tout en assurant la gouvernance et la qualité requises dans les environnements réglementés.
