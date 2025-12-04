Intelligence artificielle Automatisation informatique

Computer Gross fait progresser l’innovation en matière d’IA en Italie avec IBM watsonx

Afin d’aider l’écosystème de partenaires italiens à développer les compétences nécessaires à l’adoption responsable de l’IA, Computer Gross a lancé le Centre de compétences watsonx, un investissement interne dédié à la promotion de l’IA générative sur le marché italien.

Publié le 4 décembre 2025
Image agrandie d’un visage d’homme avec des lunettes reflétant un écran d’ordinateur

Computer Gross aide les entreprises italiennes à concrétiser leur intérêt pour l’IA. Dans cette interview réalisée par IBM TechXchange, l’entreprise explique comment watsonx.data et un centre de compétences watsonx dédié préparent les partenaires à travers l’Italie à la prochaine ère de l’IA digne de confiance.

Un partenariat conçu pour la prochaine vague d’IA

Computer Gross est l’un des distributeurs orientés solutions les plus établis d’Italie et un collaborateur de longue date d’IBM. Depuis des décennies, l’entreprise aide des milliers d’organisations italiennes à adopter de nouvelles technologies et à moderniser leurs systèmes. Aujourd’hui, elle se concentre exclusivement sur l’IA et sur la base de données qui la rend utile et fiable.

Lors de l’IBM TechXchange 2025, nous avons discuté avec Davide Bagnoli, chef d’équipe pour le cloud et l’IA chez Computer Gross, de la manière dont l’entreprise aide son écosystème de partenaires à naviguer dans cette transition. Notre conversation a mis en évidence le rôle central que jouent désormais les données et les compétences dans le paysage italien de l’IA.

« Nous travaillons avec des données tous les jours, a déclaré Davide. Elles nous donnent un aperçu du marché et nous aident à comprendre où nos partenaires ont besoin d’aide. »

Soutenir l’écosystème de l’IA en pleine ascension en Italie

Computer Gross collabore avec près de 300 IBM Business Partners en Italie. Ces partenaires vont des grands intégrateurs de systèmes aux petites équipes spécialisées, en passant par des cabinets d’experts possédant une connaissance approfondie dans des domaines tels que l’IA, le cloud et la sécurité. Quelle que soit leur taille, ils partagent tous le même défi : suivre le rythme des évolutions rapides de la technologie IA.

Afin d’aider l’écosystème de partenaires italiens à acquérir les compétences nécessaires pour adopter l’IA de manière responsable, Computer Gross a créé le Centre de compétences watsonx. Cet investissement interne important est destiné à faire progresser l’IA générative sur le marché italien. 

Leur mission, selon leurs propres termes, est la suivante : « Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria. » (Traduction : « Promouvoir l’adoption de l’IA générative sur le marché italien et aider à développer des cas d’utilisation adaptés aux différents secteurs d’activité. »)

Davide a expliqué comment le Centre de compétences renforce la collaboration au sein de l’écosystème : « Si vous êtes un petit partenaire, vous ne disposez peut-être pas de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien un projet d’IA complexe par vous-même. Le Centre de compétences met les partenaires en contact les uns avec les autres afin qu’ils puissent partager leur expertise et grandir ensemble. »

Grâce à des formations structurées, des certifications et un accès direct à la technologie IBM, le centre devient un catalyseur pour la préparation à l’IA dans toute l’Italie.

watsonx.data comme pierre angulaire

À mesure que les entreprises italiennes numérisent leurs opérations, elles génèrent d’énormes volumes de données à travers différents outils et formats. La plupart reconnaissent la valeur de ces informations, mais ont du mal à les exploiter efficacement pour l’IA. C’est là que watsonx.data est devenu essentiel à la stratégie de Computer Gross.

« watsonx.data rassemble différents types de données dans un format adapté à l’IA, explique Davide. Cela évite les silos et vous permet d’utiliser vos informations pour des projets concrets. »

Avec watsonx.data, les partenaires peuvent rassembler des données structurées, telles que des bases de données et des tables d’application, et des contenus non structurés, notamment des documents, des PDF ou des journaux, dans un environnement en lakehouse unique et contrôlé. Cette approche unifiée réduit les silos de données et la complexité, améliore la qualité des données et crée une voie cohérente vers des données prêtes pour l’IA dans les environnements de cloud hybride. En simplifiant l’accès, la gouvernance et la préparation, watsonx.data aide les partenaires à accélérer l’analyse, l’entraînement des modèles et le développement de l’IA grâce à une base de données fiable.

Des outils qui s’adaptent à la façon dont les équipes travaillent

Davide a passé du temps dans les laboratoires pratiques de watsonx.data pendant TechXchange et a souligné l’importance des plateformes d’IA prenant en charge les différentes préférences des utilisateurs. Les data scientists préfèrent souvent une interface visuelle claire, tandis que les développeurs et les architectes privilégient l’automatisation et les workflows en ligne de commande.

« Chaque praticien a sa propre méthode de travail, a déclaré Davide. La solution watsonx.data offre à la fois une interface utilisateur claire et la possibilité d’automatiser via la ligne de commande. Les améliorations apportées au cours de l’année écoulée ont été significatives. »

Cette double approche facilite l’adoption de la plateforme par les partenaires et l’intégration de l’IA dans leurs processus existants.

Se préparer pour la prochaine vague des agents d’IA

Pour l’avenir, Davide estime que les agents d’IA deviendront un moyen puissant d’automatiser le travail et d’intégrer l’intelligence dans toutes les applications. Il a comparé l’avenir de l’IA à la manière dont les logiciels ont traditionnellement été conçus, en décomposant les problèmes complexes en éléments gérables qui peuvent être réutilisés et adaptés. Mais les agents ont besoin d’informations fiables comme base.

« Sans données de qualité, les modèles ne sont que de simples jouets, a déclaré Davide. De nombreuses entreprises conservent des informations dans des bases de données et des partages de fichiers, mais ne s’en servent pas. Avec watsonx.data, tout est réuni. Vous pouvez alors en exploiter la valeur. »

En préparant la base de données et en encourageant ses partenaires à explorer des approches basées sur des agents, Computer Gross aide les entreprises italiennes à mettre en place une IA pratique, évolutive et adaptée aux besoins réels.

Poursuivre un partenariat axé sur le progrès

Computer Gross constate déjà les résultats positifs de son investissement dans l’IA. L’entreprise a remporté le prix Netcomm pour son utilisation innovante d’IBM watsonx Assistant sur sa plateforme de commerce B2B. Cette reconnaissance reflète ce qui peut être accompli lorsque l’IA est appliquée avec une stratégie de données de qualité.

L’entreprise se distingue par sa volonté d’aider l’écosystème italien à aller au-delà de l’expérimentation. Grâce au Centre de compétences watsonx, à watsonx.data et à une étroite collaboration avec IBM, Computer Gross jette les bases d’une adoption de l’IA digne de confiance dans toute l’Italie.

L’interview complète de Davide Bagnoli ci-dessous rend compte de cette dynamique et illustre comment l’IA ouvre de nouvelles possibilités pour les partenaires et les clients.

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM