Computer Gross fait progresser l’innovation en matière d’IA en Italie avec IBM watsonx

Computer Gross collabore avec près de 300 IBM Business Partners en Italie. Ces partenaires vont des grands intégrateurs de systèmes aux petites équipes spécialisées, en passant par des cabinets d’experts possédant une connaissance approfondie dans des domaines tels que l’IA, le cloud et la sécurité. Quelle que soit leur taille, ils partagent tous le même défi : suivre le rythme des évolutions rapides de la technologie IA.

Afin d’aider l’écosystème de partenaires italiens à acquérir les compétences nécessaires pour adopter l’IA de manière responsable, Computer Gross a créé le Centre de compétences watsonx. Cet investissement interne important est destiné à faire progresser l’IA générative sur le marché italien.

Leur mission, selon leurs propres termes, est la suivante : « Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria. » (Traduction : « Promouvoir l’adoption de l’IA générative sur le marché italien et aider à développer des cas d’utilisation adaptés aux différents secteurs d’activité. »)

Davide a expliqué comment le Centre de compétences renforce la collaboration au sein de l’écosystème : « Si vous êtes un petit partenaire, vous ne disposez peut-être pas de toutes les compétences nécessaires pour mener à bien un projet d’IA complexe par vous-même. Le Centre de compétences met les partenaires en contact les uns avec les autres afin qu’ils puissent partager leur expertise et grandir ensemble. »

Grâce à des formations structurées, des certifications et un accès direct à la technologie IBM, le centre devient un catalyseur pour la préparation à l’IA dans toute l’Italie.