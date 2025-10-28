Intelligence artificielle Automatisation informatique

La conformité sans zones d’ombre : traçabilité des données et IBM Guardium Data Protection

La précision de chaque modèle et information repose sur celle de ses données. IBM watsonx.data intelligence et Guardium Data Protection aident à simplifier la préparation des audits et à renforcer la fiabilité des données, ce qui garantit une IA et une analyse dignes de confiance.

Publié 10/28/2025
Votre équipe de conformité pourra-t-elle agir plus rapidement si les pistes d’audit et les flux de données sont réunis dans une vue unique et prête à l’audit, mappant automatiquement les données pertinentes pour le RGPD, la loi HIPAA, la norme PCI et la loi SOX ? Et si vous pouviez résoudre les incidents plus rapidement, avec des informations immédiates sur la façon dont les données sensibles se déplacent ?

Cette forme d’efficacité n’est pas seulement une question de rapidité, elle peut également contribuer à atténuer l’incertitude et les risques. En vertu du RGPD, les entreprises peuvent être condamnées à une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant celui retenu.  

Aux États-Unis, la loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health) renforce l’application de la loi HIPAA : des violations répétées de la même réglementation peuvent entraîner des sanctions civiles pouvant aller jusqu’à 1,5 million de dollars par an. Il ne s’agit pas de chiffres théoriques, mais de risques considérables pour toute entreprise qui perd le contrôle de ses données.

Avec des décennies d’expérience en matière de gouvernance et de sécurité, IBM fournit les bases pour des données fiables. S’appuyant sur cette expertise, IBM watsonx.data intelligence offre une traçabilité puissante et place la transparence au cœur de la conformité, tandis qu’IBM Guardium Data Protection offre une visibilité détaillée sur le contrôle des accès et l’application des politiques. Ensemble, ces solutions aident les entreprises à se conformer aux attentes en matière de réglementation tout en réduisant les workloads des équipes d’audit, de conformité et de sécurité. Elles fournissent des données où qu’elles se trouvent, dans des environnements cloud, sur site et hybrides.  La conformité est un point essentiel de la fiabilité des données, et elle repose sur un principe de clarté. La traçabilité des données constitue la couche narrative : l’historique de vos données, de l’origine au résultat.

Traçabilité des données : quand les données deviennent des preuves

Trop longtemps, la traçabilité des données a été considérée comme un simple « atout technique ». En réalité, elle constitue le fondement du reporting réglementaire et un élément clé de l’obtention de données fiables et prêtes pour l’IA. La traçabilité permet d’identifier vos données : d’où elles proviennent, comment elles se transforment et où elles sont utilisées. Lorsqu’elle est correctement documentée, elle transforme les pistes d’audit, auparavant des preuves disparates, en un récit clair et fiable. Grâce à watsonx.data intelligence, les entreprises peuvent tracer et comprendre les données dans les systèmes cloud, sur site et hybrides, et bénéficier d’une vue unifiée de la traçabilité des données et de la qualité sans perturber les environnements existants.

Prenons par exemple une holding financière américaine qui figure parmi les 25 premières de son secteur et qui a transformé sa stratégie de conformité en adoptant la traçabilité des données dans IBM watsonx.data Intelligence. En bénéficiant d’une visibilité automatisée de bout en bout sur les flux de données et les métadonnées, l’entreprise a pu identifier et surveiller ses éléments de données critiques (CDE), rationaliser ses processus de gouvernance et réaliser des audits en toute préparation. L’audit interne n’a donné lieu à aucun commentaire constructif, ce qui montre que la précision et la traçabilité des données sont désormais renforcées.

En donnant la priorité à la traçabilité, les entreprises peuvent :

  • Prouver la traçabilité des données tout au long du cycle de vie.
  • Répondre aux questions des auditeurs rapidement et avec précision.
  • Prendre en charge des cadres des exigences tels que le RGPD, SOX, BCBS 239 avec des flux de données auditables.
  • Renforcer la confiance dans la fiabilité des données

Cette approche n’est pas seulement une question de gouvernance, c’est aussi la base de la confiance dans les données de votre entreprise. Une fois qu’on connaît l’histoire, il faut contrôler. La protection des données ajoute un niveau de responsabilité, en montrant exactement qui a accédé aux données, quand et comment.

Guardium : transformer les preuves d’audit en contrôle exploitable

Si la traçabilité des données sert de carte, la protection des données est la loupe, révélant exactement qui a interagi avec les données en cours de route. Guardium enregistre l’accès aux données sensibles et permet de savoir qui les a consultés, quand et à partir de quoi. Il applique des politiques et une approche d’accès selon le principe du moindre privilège, signale les activités suspectes des utilisateurs et fournit des rapports de conformité intégrés (RGPD, HIPAA, SOX, PCI-DSS et plus encore) afin de rationaliser les flux de travail et d’accélérer la prise de décisions en matière de conformité.

Ensemble, la traçabilité et la protection forment un tissu de conformité continu, où le mouvement et l’accès aux données sont pris en compte. Lorsque la traçabilité montre le flux, la protection des données applique les règles, transformant l’observation en protection.

Guardium Data Protection complète la traçabilité des données dans watsonx.data intelligence en se concentrant sur qui accède aux données, enrichissant ainsi la présentation de la conformité grâce à l’activité des utilisateurs et au contexte de contrôle. Le résultat ? Une histoire de conformité : flux plus accès, contexte plus contrôle.

Utilisées en combinaison, la traçabilité et la protection réduisent les angles morts, en transformant les preuves d’audit en outils de conformité de bout en bout.

Une conformité optimisée par des éléments de preuve et de contrôle

Lorsque la traçabilité et la protection fonctionnent de concert, les entreprises bénéficient d’une vue unifiée, fondée sur des preuves, du déplacement des données aux personnes qui y accèdent, créant ainsi une structure de conformité auditable qui vous permet d’agir rapidement.

Cette approche combinée prend en charge l’automatisation des processus de conformité réglementaire et peut clarifier l’utilisation des données, la transformation et les effets en aval, notamment :

  • Visibilité de bout en bout : comprenez comment les données circulent et se transforment à travers les systèmes.
  • Responsabilité de l’accès : visualisez précisément qui a touché les données à chaque étape.
  • Rapports prêts pour l’audit : fournissez des discours de conformité cohérents de bout en bout au lieu de journaux fragmentés.
  • Réponse rapide aux incidents : retracez rapidement l’impact en aval des accès suspects.

En travaillant en parallèle, ces solutions peuvent transformer les workflows de conformité.  Grâce à la traçabilité automatisée des questions de watsonx.data intelligence, les entreprises peuvent considérablement réduire le temps consacré aux rapports de conformité réglementaire et améliorer grandement la traçabilité des problèmes liés aux données. Ces améliorations renforcent la visibilité et la qualité des données à travers les dépendances et les impacts en aval, créant ainsi une base solide pour une protection efficace des données. En s’appuyant sur cette base, Guardium Data Protection automatise la surveillance, le reporting et le contrôle des accès, aidant ainsi les entreprises à réduire les efforts manuels de surveillance et de reporting tout en accélérant le délai d’obtention de preuves pour les équipes de conformité.

Lorsque les entreprises mettent en place des capacités robustes de traçabilité des données et de protection des données, elles passent d’une conformité réactive à une gouvernance proactive. L’audit devient plus qu’une simple case à cocher, mais une démonstration de contrôle, le risque devient visible et l’intégrité des données devient un facteur de différenciation.  

Diriger grâce la traçabilité, renforcer grâce à la protection

La traçabilité des données n’est pas un complément, c’est une base. Guardium s’appuie sur une protection continue, créant ainsi un écosystème de conformité vivant qui s’adapte à l’évolution de vos données. Les solutions IBM accompagnent les clients partout où se trouvent leurs données : dans le cloud, sur site et dans des environnements hybrides, favorisant la visibilité, le contrôle et la confiance.

Au-delà de la traçabilité des données à des fins de conformité, watsonx.data offre une gouvernance des données adaptée à l’entreprise et pilotée par l’IA, un catalogage robuste, une mise en application automatisée de la qualité des données et un partage sécurisé des produits de données. Cette stratégie permet à IBM de transformer la gouvernance en intelligence opérationnelle.

Prêt à transformer la conformité en avantage concurrentiel ?

