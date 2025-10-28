La conformité sans zones d’ombre : traçabilité des données et IBM Guardium Data Protection

Votre équipe de conformité pourra-t-elle agir plus rapidement si les pistes d’audit et les flux de données sont réunis dans une vue unique et prête à l’audit, mappant automatiquement les données pertinentes pour le RGPD, la loi HIPAA, la norme PCI et la loi SOX ? Et si vous pouviez résoudre les incidents plus rapidement, avec des informations immédiates sur la façon dont les données sensibles se déplacent ?

Cette forme d’efficacité n’est pas seulement une question de rapidité, elle peut également contribuer à atténuer l’incertitude et les risques. En vertu du RGPD, les entreprises peuvent être condamnées à une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant celui retenu.

Aux États-Unis, la loi HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health) renforce l’application de la loi HIPAA : des violations répétées de la même réglementation peuvent entraîner des sanctions civiles pouvant aller jusqu’à 1,5 million de dollars par an. Il ne s’agit pas de chiffres théoriques, mais de risques considérables pour toute entreprise qui perd le contrôle de ses données.

Avec des décennies d’expérience en matière de gouvernance et de sécurité, IBM fournit les bases pour des données fiables. S’appuyant sur cette expertise, IBM watsonx.data intelligence offre une traçabilité puissante et place la transparence au cœur de la conformité, tandis qu’IBM Guardium Data Protection offre une visibilité détaillée sur le contrôle des accès et l’application des politiques. Ensemble, ces solutions aident les entreprises à se conformer aux attentes en matière de réglementation tout en réduisant les workloads des équipes d’audit, de conformité et de sécurité. Elles fournissent des données où qu’elles se trouvent, dans des environnements cloud, sur site et hybrides. La conformité est un point essentiel de la fiabilité des données, et elle repose sur un principe de clarté. La traçabilité des données constitue la couche narrative : l’historique de vos données, de l’origine au résultat.