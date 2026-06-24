IBM Confluent a fourni à Busie une infrastructure gérée de diffusion en continu de données, indispensable à la création d’une plateforme orientée événements destinée aux opérateurs de bus en location. Cette plateforme a converti des données opérationnelles cloisonnées en fonctions de recherche, de devis, de tarification, de facturation et de notifications aux clients en temps réel.
Les prestataires de transport se sont longtemps appuyés sur des processus manuels pour assurer la fluidité de leurs opérations. Les dossiers papier, les armoires de classement et les agents du service client leur ont permis de transporter des personnes du point A au point B en toute sécurité et efficacement. Si les processus manuels ont soutenu les activités de ces entreprises pendant des années, ils les ont également empêchées de se développer.
Cette évolution reflète les attentes des voyageurs en bus d’aujourd’hui, qui souhaitent bénéficier d’une expérience en ligne fluide, comparable à celle de leurs applications mobiles préférées telles qu’Uber ou Lyft. Ils veulent pouvoir réserver un transport de groupe en un clic, avec des tarifs précis, des estimations fiables des heures d’arrivée et de dépose, ainsi qu’une expérience de réservation en ligne fluide.
Busie, une entreprise basée à New York et finaliste du premier concours Confluent dédié aux start-ups axées sur la diffusion en continu de données, permet aux prestataires de transport terrestre d’offrir cette expérience moderne à leurs clients. Sa plateforme de location propose une solution prête à l’emploi qui prend en charge un processus de réservation en ligne de bout en bout, ce qui satisfait les clients de la location, réduit les coûts d’acquisition de clients et, au final, double le taux de conversion des réservations.
Les prestataires de transport peuvent numériser et rationaliser leurs opérations, depuis les demandes omnicanales, la gestion des stocks et la tarification dynamique jusqu’aux paiements, à la planification dynamique des itinéraires en fonction des véhicules et à l’analytique client. La diffusion en continu de données avec IBM Confluent est au cœur de leur plateforme.
Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Busie exploite la diffusion en continu de données pour proposer des services numériques aux prestataires de transport et pourquoi ils ont construit leur plateforme sur IBM Confluent.
Les cofondateurs de Busie, Brady Perry et Louis Bookoff, ont très tôt décidé de mettre en œuvre une architecture orientée événements pour leur plateforme de location. Ils ont testé une infrastructure monolithique au début du développement du produit, mais l’ont rapidement jugée trop restrictive. Ce système étroitement couplé était complexe à faire évoluer pour atteindre les débits prévus et ralentissait le développement rapide de nouvelles fonctionnalités de la plateforme.
Alors que leur architecture initiale de microservices s’appuyait fortement sur des appels d’API RESTful, ils ont pris conscience de l’importance de mettre en place une infrastructure de données fondamentale capable de s’adapter et d’évoluer au gré des besoins changeants. Après avoir découvert le concept de diffusion en continu de données grâce aux ressources pour développeurs d’IBM Confluent, ils ont compris qu’Apache Kafka répondrait à ces besoins.
En tant que start-up lean, ils ne disposaient ni des ressources ni de l’expertise nécessaires pour gérer efficacement eux-mêmes Kafka ; ils ont donc postulé au programme pour start-ups de Confluent. Ce programme offre jusqu’à un an de crédits Confluent Cloud gratuits et l’accès à des experts internes. Il est conçu pour les start-ups en phase de démarrage proposant des cas d’utilisation innovants en matière de diffusion en continu de données.
Avec IBM Confluent, Busie peut tirer parti d’une gamme complète d’outils de développement, notamment la prise en charge multilingue, pour intégrer rapidement de nouveaux ingénieurs. L’équipe peut ainsi mettre en place une architecture durable orientée événements afin d’alimenter sa plateforme de location dès le premier jour. L’entreprise bénéficie également des ressources complètes et entièrement gérées fournies par IBM Confluent, notamment des connecteurs entièrement gérés, le traitement en continu et le registre de schémas.
Le parcours de Busie en matière de diffusion en continu de données a commencé par l’extraction progressive des données issues de bases de données cloisonnées. L’entreprise a utilisé plusieurs connecteurs préconfigurés, à la fois entièrement gérés dans IBM Confluent Cloud et autogérés sur AWS ECS avec AWS Fargate, pour connecter les données provenant de 13 bases de données PostgreSQL et MongoDB. Les données contenues dans ces bases de données allaient des tables clients aux demandes de devis, en passant par les réservations et l’état des véhicules.
Le regroupement de ces données a permis de briser les silos entre les bases de données et de les rendre accessibles aux applications en aval.
Une fois l’architecture de diffusion en continu de données mise en place, Busie a commencé à développer des applications tirant parti d’autres fonctionnalités de la plateforme dédiée d’IBM Confluent. Range Operator Portal, son application phare et un ERP spécialisé pour le processus de réservation de location de bout en bout, s’appuie sur un moteur de recherche robuste appelé « Charter Experience Finder » (ChEF).
ChEF adopte une approche de traitement shift left, en agrégeant et en enrichissant les données provenant de sources disparates au sein d’IBM Confluent Cloud afin de créer un modèle de données unifié optimisé pour la recherche, la pagination et le filtrage. Cette approche permet aux opérateurs de transport de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin.
Le débit de chargement de la vue principale dans Range Operator Portal s’est amélioré de 300 %, offrant ainsi une expérience en ligne plus fluide aux clients. Cette amélioration est le résultat direct de leur approche shift left du traitement des données.
Les clients de Busie peuvent également effectuer des opérations de recherche efficaces sur leurs données afin de trouver les informations dont ils ont besoin plus rapidement qu’avec n’importe quel autre produit du marché. Cette capacité leur fait gagner un temps précieux dans leurs opérations quotidiennes.
Au-delà de cette avancée, Busie a mis en place des fonctionnalités inédites dans le secteur. La tarification dynamique, la facturation en ligne asynchrone, les contrats électroniques et les notifications en temps réel (telles que les mises à jour sur le statut des locations) ne sont que quelques-unes des innovations rendues possibles par la diffusion en continu de données.
Grâce aux nombreux outils proposés par IBM Confluent, Busie est en mesure de déployer ces fonctionnalités en quelques semaines ou quelques mois, et non en plusieurs années. L’entreprise peut facilement intégrer de nouvelles sources de données dans la plateforme et créer des produits de données bien structurés et gouvernés, facilement accessibles et prêts à être utilisés par les applications en aval.
En tant que start-up lean aux ressources limitées, cette capacité s’est avérée inestimable pour répondre rapidement aux demandes de ses clients. Elle lui a également permis de développer de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme de location, permettant à Busie de traiter des volumes de demandes de devis s’élevant à plusieurs millions de dollars par mois.
Cette capacité l’a également aidée à maîtriser ses coûts de stockage de données. Le traitement en continu d’IBM Confluent leur permet de filtrer efficacement les flux de données, limitant ainsi le volume de données atteignant les bases de données en aval au strict nécessaire.
Alors que Busie continue d’innover, l’entreprise prévoit d’exploiter davantage les capacités de la plateforme de diffusion en continu de données d’IBM Confluent. Le traitement en continu avec Apache Flink entièrement géré, par exemple, offre à l’équipe plusieurs opportunités pour développer son offre de produits. Des tableaux de bord d’analytique en temps réel, une tarification dynamique basée sur le rendement (c’est-à-dire en fonction de la disponibilité des chauffeurs et des véhicules) et des rapports en temps réel sur la localisation des véhicules ne sont que quelques-unes des applications de streaming actuellement à l’étude.
La diffusion en continu de données est au cœur de la mission de Busie, qui consiste à aider les prestataires de transport à passer au numérique. Avec IBM Confluent comme épine dorsale de sa plateforme de location, Busie propose une solution prête à l’emploi sur mesure pour les entreprises de transport, un secteur souvent négligé par l’industrie technologique. La diffusion, le traitement, la gouvernance et le partage de données en temps réel provenant de multiples sources permettent à Busie de proposer une plateforme complète qui gère tout, de l’établissement des devis à la planification dynamique des itinéraires.
Grâce au soutien d’IBM Confluent, Busie peut développer son produit à un rythme soutenu, favorisant ainsi l’innovation rapide et avec des ressources limitées. En ayant pris très tôt la décision de baser sa plateforme sur IBM Confluent Cloud, Busie a ouvert la voie à un succès à long terme.