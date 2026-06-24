Les prestataires de transport se sont longtemps appuyés sur des processus manuels pour assurer la fluidité de leurs opérations. Les dossiers papier, les armoires de classement et les agents du service client leur ont permis de transporter des personnes du point A au point B en toute sécurité et efficacement. Si les processus manuels ont soutenu les activités de ces entreprises pendant des années, ils les ont également empêchées de se développer.

Cette évolution reflète les attentes des voyageurs en bus d’aujourd’hui, qui souhaitent bénéficier d’une expérience en ligne fluide, comparable à celle de leurs applications mobiles préférées telles qu’Uber ou Lyft. Ils veulent pouvoir réserver un transport de groupe en un clic, avec des tarifs précis, des estimations fiables des heures d’arrivée et de dépose, ainsi qu’une expérience de réservation en ligne fluide.

Busie, une entreprise basée à New York et finaliste du premier concours Confluent dédié aux start-ups axées sur la diffusion en continu de données, permet aux prestataires de transport terrestre d’offrir cette expérience moderne à leurs clients. Sa plateforme de location propose une solution prête à l’emploi qui prend en charge un processus de réservation en ligne de bout en bout, ce qui satisfait les clients de la location, réduit les coûts d’acquisition de clients et, au final, double le taux de conversion des réservations.

Les prestataires de transport peuvent numériser et rationaliser leurs opérations, depuis les demandes omnicanales, la gestion des stocks et la tarification dynamique jusqu’aux paiements, à la planification dynamique des itinéraires en fonction des véhicules et à l’analytique client. La diffusion en continu de données avec IBM Confluent est au cœur de leur plateforme.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment Busie exploite la diffusion en continu de données pour proposer des services numériques aux prestataires de transport et pourquoi ils ont construit leur plateforme sur IBM Confluent.