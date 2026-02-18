Le commutateur national bulgare, BORICA, étend la prévention des fraudes de nouvelle génération avec IBM Safer Payments et IBS

Pour renforcer la résilience de l’écosystème des paiements bulgare, BORICA AD collabore avec IBS pour mettre en œuvre IBM Safer Payments, introduisant une protection contre la fraude évolutive et alimentée par l’IA dans les institutions financières du pays.
La société qui crée des solutions modernes de paiement, de cartes et de fintech et qui opère en tant que commutateur de paiement national en Bulgarie, BORICA AD, a collaboré avec le principal intégrateur de systèmes de conseil informatique du pays, IBS.
Les deux entreprises mettront en œuvre IBM Safer Payments et offriront une meilleure prévention contre la fraude aux paiements intercanaux. Ces capacités protègent et responsabilisent les clients de BORICA, en leur offrant un meilleur accès à des expériences bancaires avancées, sécurisées et innovantes.
BORICA propose un large portefeuille de services de paiement innovants, notamment des paiements instantanés et des services de cartes. Elle agit également en tant que bureau de services SWIFT et prestataire tiers pour Mastercard et Visa.
BORICA est consciente de l'importance de fournir des solutions qui répondent aux attentes de ses clients en matière de commodité. Elle garantit également la mise en place d'une sécurité de pointe, capable de résister à des cyberattaques de plus en plus sophistiquées et à des fraudes de grande ampleur.
Pour ce faire, BORICA a choisi IBM Safer Payments, une solution moderne de détection des fraudes qui permet aux utilisateurs d’intercepter les transactions frauduleuses en temps réel, tout en garantissant que les transactions authentiques des clients ne soient pas bloquées par erreur.
IBM Safer Payments utilise le machine learning et l'intelligence artificielle pour analyser les comportements et les schémas de fraude, construire et adapter des modèles afin de dissuader les menaces de fraude émergentes et recommander des mesures préventives.
IBM Safer Payments peut être configurée pour surveiller des milliards de transactions par an, dont plus de 4 000 transactions par seconde avec un temps de réponse inférieur à 10 millisecondes, sur tous les canaux de paiement. Pour offrir des performances de cette ampleur, IBM Safer Payments utilise un calcul parallèle massif avec des options d'évolutivité verticale et horizontale. BORICA a choisi IBM Safer Payments afin de garantir une infrastructure moderne, évolutive et haute performance, conçue pour s’adapter aux besoins évolutifs de ses clients et de ses activités.
BORICA a mis en œuvre IBM Safer Payments pour les services de cartes, et prévoit d'inclure bientôt des systèmes de paiement instantanés, pour ses clients, notamment des banques de toutes tailles, des prestataires de services de paiement et des acquéreurs de cartes. Cette mise en œuvre représente une étape importante pour BORICA dans la poursuite de la fourniture de services bancaires sécurisés et innovants à l’échelle, et a déjà démontré son efficacité dans la détection des transactions frauduleuses.
« En déployant IBM Safer Payments, BORICA a créé une couche centralisée multi-locataire de prévention de la fraude et de la criminalité financière pour l’infrastructure nationale de paiement bulgare », a déclaré Albena Petkova, directrice des services de prévention de la fraude financière chez BORICA. « La plateforme protège désormais la plupart des transactions nationales par carte (plus de 70 %) en temps réel, en assurant une surveillance de la détection des fraudes axée sur le risque comportemental dans l'ensemble des banques et des prestataires de services de paiement participants. L'intégration au système antifraude pour les paiements par carte et les opérations sur les canaux numériques est en cours de développement. Ce modèle de service partagé permet des contrôles anti-blanchiment d'argent et antifraude cohérents à l'échelle nationale, réduisant ainsi de manière significative les pertes dues à la fraude tout en améliorant l'expérience client en minimisant les refus de transactions injustifiés. »
IBS a contribué à intégrer la solution de manière fluide dans les workflows de paiement, permettant à BORICA d’obtenir une vision unifiée du comportement client et d’améliorer l’efficacité de ses mesures de protection contre la fraude. « La confiance de nos clients est la clé de notre succès. Nous mettons la sécurité au premier plan afin que les clients aient la garantie que leur argent et leurs informations personnelles sont bien protégés. Cette technologie nous apporte des résultats positifs », explique Mme Petkova.
Grâce aux services de modernisation et d’intégration des applications d’IBS, qui aident les clients à débloquer des applications héritées et à développer de nouvelles capacités numériques conçues pour l’ère du cloud, la solution a été mise en œuvre en quelques semaines. « Chez IBS, nous avons l’opportunité d’aider nos clients à innover encore plus rapidement et à exploiter davantage de possibilités », a déclaré Goran Angelov, PDG d’IBS. « Notre collaboration avec BORICA illustre notre engagement à donner aux organisations des solutions sécurisées et de pointe. »
En tant que commutateur national de paiement en Bulgarie, BORICA AD avait besoin d'une plateforme moderne de prévention des fraudes capable de remplacer les anciens systèmes par lots par une protection en temps réel à l'échelle nationale. En collaboration avec IBM et le partenaire d’implémentation IBS, BORICA a déployé IBM Safer Payments comme une couche centralisée, multi-locataire de prévention de la fraude et de la criminalité financière dans l'ensemble de son infrastructure de paiement.
La plateforme protège désormais plus de 70 % des transactions nationales par carte en temps réel, prenant en charge plus de 16 banques et prestataires de services de paiement sur une plateforme nationale partagée. Elle traite plus de 4 000 transactions par seconde avec moins de 10 millisecondes de latence, permettant ainsi une détection des fraudes comportementale et axée sur les risques dans les institutions participantes.
IBM Safer Payments a été sélectionnée pour fournir une surveillance multicanale grâce à une détection automatique, permettant à BORICA d'intercepter les transactions frauduleuses tout en minimisant les refus non justifiés. La mise en œuvre des services de cartes est terminée et l'intégration des systèmes de paiement instantané et des canaux numériques est en cours de développement. Grâce à l'Intégration de pointe d'IBS dans les workflows existants, BORICA a renforcé les contrôles anti-fraude et anti-blanchiment d'argent à l'échelle nationale tout en préservant la performance, la résilience et la confiance des clients.
Le résultat est une infrastructure évolutive et hautement performante de prévention de la fraude, conçue pour soutenir l'écosystème des paiements numériques en pleine évolution en Bulgarie.
À propos de BORICA AD
BORICA AD est une société par actions dont les actionnaires sont 19 banques du pays. La société a développé et fournit et exploite désormais l'infrastructure technologique moderne du secteur bulgare des paiements. Ce faisant, BORICA est un partenaire de confiance du secteur public, des banques et des institutions de paiement depuis plus de 35 ans. L'entreprise s'engage à fournir des solutions modernes et innovantes aux institutions financières. Son vaste portefeuille comprend des services de paiement, notamment des paiements instantanés, des services de cartes, le bureau de services SWIFT, des services fiduciaires, des services d'infrastructure et le système national de cartes et de paiements. BORICA AD agit en tant que processeur tiers (TPP) pour Mastercard et VISA. La Banque nationale bulgare accorde à l’entreprise une licence pour exploiter trois systèmes de paiement : le système de paiement BORICA pour les paiements par carte, BISERA pour les virements de crédit dans la zone de paiement unique en euros (SEPA) et le prélèvement automatique en euros. Pour en savoir plus, consultez la page d'accueil de BORICA AD.
À propos d'IBS
IBS Bulgaria est une société leader en conseil informatique, intégration de systèmes et développement de logiciels, fondée en Bulgarie et au service des meilleures entreprises et gouvernement depuis 2003. IBS est convaincue que les données et les technologies numériques modifient nos modes de vie et de travail et est fière de jouer un rôle de premier plan dans cette transformation pour ses clients. Dans le secteur financier, ses domaines d’intérêt comprennent l'intégration et la gestion des API, les données et l'IA, les solutions fintech et Regtech, la lutte contre la fraude et la criminalité financière. Pour en savoir plus, visitez la page d'accueil d'IBS