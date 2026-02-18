Le commutateur national bulgare, BORICA, étend la prévention des fraudes de nouvelle génération avec IBM Safer Payments et IBS

BORICA a mis en œuvre IBM Safer Payments pour les services de cartes, et prévoit d'inclure bientôt des systèmes de paiement instantanés, pour ses clients, notamment des banques de toutes tailles, des prestataires de services de paiement et des acquéreurs de cartes. Cette mise en œuvre représente une étape importante pour BORICA dans la poursuite de la fourniture de services bancaires sécurisés et innovants à l’échelle, et a déjà démontré son efficacité dans la détection des transactions frauduleuses.

« En déployant IBM Safer Payments, BORICA a créé une couche centralisée multi-locataire de prévention de la fraude et de la criminalité financière pour l’infrastructure nationale de paiement bulgare », a déclaré Albena Petkova, directrice des services de prévention de la fraude financière chez BORICA. « La plateforme protège désormais la plupart des transactions nationales par carte (plus de 70 %) en temps réel, en assurant une surveillance de la détection des fraudes axée sur le risque comportemental dans l'ensemble des banques et des prestataires de services de paiement participants. L'intégration au système antifraude pour les paiements par carte et les opérations sur les canaux numériques est en cours de développement. Ce modèle de service partagé permet des contrôles anti-blanchiment d'argent et antifraude cohérents à l'échelle nationale, réduisant ainsi de manière significative les pertes dues à la fraude tout en améliorant l'expérience client en minimisant les refus de transactions injustifiés. »

IBS a contribué à intégrer la solution de manière fluide dans les workflows de paiement, permettant à BORICA d’obtenir une vision unifiée du comportement client et d’améliorer l’efficacité de ses mesures de protection contre la fraude. « La confiance de nos clients est la clé de notre succès. Nous mettons la sécurité au premier plan afin que les clients aient la garantie que leur argent et leurs informations personnelles sont bien protégés. Cette technologie nous apporte des résultats positifs », explique Mme Petkova.

Grâce aux services de modernisation et d’intégration des applications d’IBS, qui aident les clients à débloquer des applications héritées et à développer de nouvelles capacités numériques conçues pour l’ère du cloud, la solution a été mise en œuvre en quelques semaines. « Chez IBS, nous avons l’opportunité d’aider nos clients à innover encore plus rapidement et à exploiter davantage de possibilités », a déclaré Goran Angelov, PDG d’IBS. « Notre collaboration avec BORICA illustre notre engagement à donner aux organisations des solutions sécurisées et de pointe. »