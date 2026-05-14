Au-delà des bits et des octets : instaurer la confiance dans le cloud avec Intel SGX et TDX sur IBM Cloud

Sur IBM Cloud, Intel Software Guard Extensions (SGX) et Intel Trust Domain Extensions (TDX) offrent deux approches distinctes pour protéger les données en cours d’utilisation, chacune adaptée à des besoins de workload différents.
Les machines virtuelles traditionnelles ont transformé notre utilisation des ressources de calcul en améliorant l’efficacité matérielle et en fournissant une forte isolation des workloads. Cependant, alors que les entreprises exécutent de plus en plus de workloads sensibles (inférence de modèles d’IA/ML, gestion de clés blockchain, analytique sécurisée des données, dossiers médicaux et systèmes financiers), les préoccupations liées à la confiance, à la confidentialité des données et à la sécurité à l’exécution dans des environnements partagés et multi-locataires sont devenues plus pressantes que jamais.
Quel degré de confiance faut-il accorder à une infrastructure cloud partagée lorsque les données sont activement traitées ? Historiquement, la sécurité du cloud s’est concentrée sur la protection des données au repos, grâce au chiffrement au niveau des disques ou des fichiers, et des données en transit, à l’aide de protocoles tels que TLS. Si ces contrôles restent essentiels, ils laissent une faille lorsque les données sont en cours d’utilisation, activement traitées dans la mémoire système.
Dans les environnements cloud traditionnels, la protection des données sensibles dépend largement de la sécurité des logiciels système sous-jacents. Le confidential computing va plus loin en intégrant la protection directement dans le matériel, afin de contribuer à garantir la sécurité des données même pendant leur traitement.
SGX fournit une protection au niveau des enclaves pour des composants applicatifs spécifiques, tandis que TDX offre une isolation au niveau de la machine virtuelle complète. IBM Cloud intègre ces deux technologies pour aider les entreprises à renforcer la confiance dans les environnements cloud partagés.
Intel SGX crée une région mémoire protégée par le matériel, appelée enclave page cache (EPC), que les applications invitées peuvent utiliser pour le confidential computing. Ces enclaves isolent le code et les données en mémoire, les protégeant même des logiciels privilégiés tels que le système d’exploitation ou l’hyperviseur.
Les instances IBM Cloud compatibles SGX reposent sur l’extension matérielle SGX d’Intel, qui permet aux utilisateurs de définir des enclaves sécurisées dans la mémoire applicative. Ces enclaves sont :
IBM Cloud prend en charge les workflows d’attestation distante, permettant à vos applications de vérifier l’identité et l’intégrité des services basés sur des enclaves avant de partager des données sensibles.
Comme le montre la figure 1 ci-dessus, le processus commence lorsqu’un challenger (1) envoie un nonce au serveur, ce qui déclenche la demande d’un rapport d’enclave par l’application (2). Ce rapport (3) est ensuite envoyé à l’enclave de cotation pour être signé (4), puis renvoyé (5) au challenger sous forme de « quote » vérifiée. Le challenger valide (6) ensuite cette quote au moyen des certificats Intel PCS afin de confirmer l’authenticité du matériel, avant de libérer (7) finalement les secrets vers l’application sécurisée.
L’utilisation d’Intel SGX sur IBM Cloud présente plusieurs avantages :
IBM Cloud prend en charge Intel Trust Domain Extensions (TDX) afin d’offrir un nouveau niveau de sécurité aux VM grâce à des machines virtuelles isolées par le matériel et dotées d’un chiffrement complet de la mémoire. Avec TDX, des machines virtuelles entières s’exécutent sous forme de Trust Domains (TD) dans lesquels la mémoire et l’état du processeur sont protégés par le processeur. Ce modèle convient particulièrement bien aux entreprises qui souhaitent protéger des workloads existantes sans refactoriser les applications, tout en réduisant considérablement la confiance accordée aux logiciels d’infrastructure cloud. Contrairement à la virtualisation traditionnelle, Intel TDX établit une forte isolation entre les machines virtuelles invitées et l’infrastructure cloud sous-jacente, y compris l’hyperviseur.
Le processus d’attestation suit un schéma similaire à celui de SGX, mais TDX introduit plusieurs éléments d’architecture distincts, décrits ci-dessous.
Intel TDX introduit un nouveau modèle de confiance en plaçant les opérations sensibles dans le mode SEAM, un mode CPU dédié qui fonctionne en dehors des niveaux de privilège normaux de l’hôte et de l’invité afin de protéger les fonctions critiques. Cet environnement de confiance est initialisé par le SEAM Loader dans le firmware, qui charge et vérifie de manière sécurisée le module TDX. S’exécutant entièrement en mode SEAM, le module TDX applique l’isolation entre les Trust Domains (TD) et l’hyperviseur, gère les opérations du cycle de vie telles que la création et l’attestation, et veille à ce que toutes les données franchissant les frontières soient filtrées et assainies afin d’éviter toute exposition.
Comme le montre la figure 2 ci-dessus, la principale différence réside dans la manière dont les workloads interagissent avec la plateforme. Dans l’ovale A, une machine virtuelle traditionnelle appelle directement l’hyperviseur (VMCALL) et lui accorde une confiance totale. À l’inverse, l’ovale B montre le module TDX, où un Trust Domain (TD) ne fait pas confiance à l’hyperviseur et appelle plutôt le module TDX (TDVMCALL) pour les services d’hyperviseur. Le module TDX valide et filtre les hyperappels provenant du TD et les traite indépendamment de l’hyperviseur. Toutefois, certains services, comme l’ordonnancement, sont transmis à l’hyperviseur au moyen d’appels SEAM.
Comme le montre la Figure 3 ci-dessous, le flux d’attestation suit un schéma similaire à celui de SGX, mais avec des différences clés dans sa mise en œuvre. Le processus commence lorsqu’un challenger envoie un nonce à la plateforme, ce qui déclenche la demande d’un rapport TD par l’agent d’attestation (2) à l’intérieur du TD auprès du module TDX, via /dev/tdx-guest. Le rapport est ensuite utilisé (3) pour générer une quote, qui est signée (4) par une enclave de cotation s’exécutant sur l’hôte, puis renvoyée (5) au challenger. Le challenger vérifie (6) ensuite la quote à l’aide des certificats Intel PCS (y compris la récupération des certificats PCK) afin de confirmer l’authenticité de la plateforme, avant de libérer finalement les secrets vers la workload de confiance.
TDX sur IBM Cloud offre plusieurs avantages et cas d’utilisation :
Intel SGX et TDX représentent une avancée importante dans la manière dont la confiance est établie dans les environnements cloud. En ancrant la sécurité dans le matériel plutôt que dans des politiques logicielles, IBM Cloud fournit aux entreprises un moyen concret de réduire la surface d’attaque des workloads les plus critiques.
SGX convient aux utilisateurs qui ont besoin d’une protection granulaire au niveau des enclaves pour des composants applicatifs spécifiques, tandis que TDX est l’option privilégiée pour ceux qui veulent une isolation complète au niveau de la machine virtuelle sans modifier le code applicatif.
Alors que la pression réglementaire et la sensibilité des workloads cloud continuent d’augmenter, disposer de ces deux options offre une véritable flexibilité aux architectes. Si vous évaluez la place du confidential computing dans votre pile, la documentation IBM Cloud sur le confidential computing dans VPC constitue un bon point de départ pratique.
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