Au-delà des bits et des octets : instaurer la confiance dans le cloud avec Intel SGX et TDX sur IBM Cloud

Intel TDX introduit un nouveau modèle de confiance en plaçant les opérations sensibles dans le mode SEAM, un mode CPU dédié qui fonctionne en dehors des niveaux de privilège normaux de l’hôte et de l’invité afin de protéger les fonctions critiques. Cet environnement de confiance est initialisé par le SEAM Loader dans le firmware, qui charge et vérifie de manière sécurisée le module TDX. S’exécutant entièrement en mode SEAM, le module TDX applique l’isolation entre les Trust Domains (TD) et l’hyperviseur, gère les opérations du cycle de vie telles que la création et l’attestation, et veille à ce que toutes les données franchissant les frontières soient filtrées et assainies afin d’éviter toute exposition.

Comme le montre la figure 2 ci-dessus, la principale différence réside dans la manière dont les workloads interagissent avec la plateforme. Dans l’ovale A, une machine virtuelle traditionnelle appelle directement l’hyperviseur (VMCALL) et lui accorde une confiance totale. À l’inverse, l’ovale B montre le module TDX, où un Trust Domain (TD) ne fait pas confiance à l’hyperviseur et appelle plutôt le module TDX (TDVMCALL) pour les services d’hyperviseur. Le module TDX valide et filtre les hyperappels provenant du TD et les traite indépendamment de l’hyperviseur. Toutefois, certains services, comme l’ordonnancement, sont transmis à l’hyperviseur au moyen d’appels SEAM.

Comme le montre la Figure 3 ci-dessous, le flux d’attestation suit un schéma similaire à celui de SGX, mais avec des différences clés dans sa mise en œuvre. Le processus commence lorsqu’un challenger envoie un nonce à la plateforme, ce qui déclenche la demande d’un rapport TD par l’agent d’attestation (2) à l’intérieur du TD auprès du module TDX, via /dev/tdx-guest. Le rapport est ensuite utilisé (3) pour générer une quote, qui est signée (4) par une enclave de cotation s’exécutant sur l’hôte, puis renvoyée (5) au challenger. Le challenger vérifie (6) ensuite la quote à l’aide des certificats Intel PCS (y compris la récupération des certificats PCK) afin de confirmer l’authenticité de la plateforme, avant de libérer finalement les secrets vers la workload de confiance.