Intelligence artificielle Automatisation informatique

Créer une expérience client en temps réel dans le secteur des télécommunications avec watsonx.data sur Google Cloud

En s’appuyant sur watsonx.data et Astra DB sur Google Cloud, un opérateur de télécommunications a établi une base prête pour l’avenir, qui répond aux exigences actuelles en matière d’expérience client et qui favorise une innovation continue à mesure que les capacités d’IA évoluent.

Publié le 21 janvier 2026
Antenne-relais au sommet d’une montagne, avec des nuages à l’horizon et coucher de soleil

Dans le domaine des télécommunications, l’expérience client est redéfinie en temps réel. Selon l’IBM Institute for Business Value (IBV), 69 % des opérateurs de télécommunications ont déjà déployé l’IA générative dans l’assistance client, et 77 % des cadres du secteur affirment que l’IA améliore la réactivité organisationnelle. Pourtant, beaucoup ont encore du mal à convertir l’adoption de l’IA en résultats systématiquement meilleurs pour les clients.

La raison est de plus en plus claire : le rythme des avancées en IA dépasse le rythme de préparation des données. Pour un opérateur de télécommunications, l’ambition de proposer des expériences client intelligentes et personnalisées était déjà bien réelle. Ce qu’il manquait, c’était un socle de données en temps réel capable de soutenir ces expériences à l’échelle. Cela a changé avec IBM® watsonx.data exécuté sur Google Cloud.

Le défi : l’IA évolue rapidement, mais pas les données

Selon une étude menée par l’IBV, les télécommunications ont pris de l’avance sur de nombreux secteurs pour ce qui est de l'expérimentation de l’IA : 44 % des fournisseurs de services de communication utilisent déjà l’IA agentique pour leurs chatbots en contact avec les clients. Toutefois, les dirigeants reconnaissent également que les architectures de données héritées demeurent une contrainte critique.

Cet opérateur était confronté à des défis bien connus :

  • Données clients fragmentées à travers les systèmes OSS, BSS, CRM et réseau
  • Pipelines de données par lots qui retardaient l’information et l’action
  • Des modèles d’IA contraints de fonctionner avec un contexte client obsolète ou partiel
  • Capacité limitée à agir sur les événements de réseau ou d’utilisation en direct

Le résultat fut une expérience client intelligente, mais réactive. L’information qui a remodelé la stratégie était simple et décisive : l’expérience client est un problème de timing, et le timing est un problème de données.

La solution : pourquoi choisir watsonx.data et Astra DB ?

Pour combler l’écart entre la capacité de l’IA et les résultats en matière d’expérience client, l’entreprise de télécommunications a modernisé sa couche de données à l’aide de watsonx.data, l’architecture de données ouverte et gouvernée d’IBM, et d’Astra DB comme magasin de données opérationnelles en temps réel.

Déployé en mode natif sur Google Cloud, Astra DB (basé sur Apache Cassandra) a été conçu pour répondre aux exigences de niveau télécom en matière d'échelle, de latence et de disponibilité.

Ce qui a changé au niveau de la couche de données

  • Contexte client toujours à jour : Astra DB est devenu le système d’enregistrement des signaux client en direct, notamment les événements réseau et les indicateurs de qualité du service ; les données d’utilisation, d’itinérance et d’autorisation ; et l’historique des interactions par session sur les canaux numériques. Les systèmes et applications d’IA accédaient ainsi à l’état actuel du client, et non à ses instantanés historiques.
  • Performance prévisible à faible latence et à l’échelle : la latence de lecture et d’écriture de l’ordre de la milliseconde, maintenue pendant les pics de demande, a permis de prendre des décisions instantanées sur des millions d’interactions simultanées.
  • Résilience dès la conception : la réplication multi-régions sur Google Cloud a garanti la haute disponibilité des workloads destinées aux clients, même en cas de panne ou de pic de trafic.
  • Simplicité opérationnelle : en tant que service entièrement géré, Astra DB a supprimé les frais liés à la gestion des bases de données distribuées, permettant aux équipes de se concentrer sur la conception de l’expérience et l’innovation.

Transformer les données en temps réel en résultats d’expérience client

Dans watsonx.data, Astra DB s’intègre aux services d’analytique, d'IA et de gouvernance, afin de créer un data fabric fiable et en temps réel pour les cas d’utilisation liés à l’expérience client (CX).

Cette architecture permet :

  • Fonctionnalité en temps réel au service de l’inférence IA
  • Agents conversationnels et assistants digitaux sensibles au contexte
  • Workflows d’expérience client proactifs déclenchés par des signaux de réseau et d’utilisation en direct

Cette évolution a permis à l’opérateur de passer d’un support réactif à un engagement axé sur les données et l’anticipation, une étape critique à mesure que l’IA devient plus autonome et orientée vers l’action.

Un impact mesurable sur l’expérience client

Grâce à la mise en place d’un socle de données en temps réel, l’entreprise de télécommunications a pu obtenir des améliorations tangibles :

  • Une résolution proactive des problèmes, en identifiant la dégradation du service avant que les clients ne contactent l’assistance
  • Des interactions plus rapides et plus pertinentes, grâce à des assistants IA qui accèdent instantanément au contexte en direct
  • Engagement personnalisé, guidé par le comportement en temps réel, et non par des profils statiques
  • Réduction du coût du service, puisque les interactions de niveau 1 à volume élevé ont pu être automatisées en toute confiance

Cette approche confirme les conclusions de l’IBV selon lesquelles 75 % des dirigeants dans le secteur des télécommunications considèrent l’IA comme un avantage concurrentiel, mais uniquement lorsqu’elle s’appuie sur une architecture de données appropriée.

La leçon à retenir par les dirigeants du secteur des télécommunications

L’étude de l’IBV montre clairement que dans le secteur des télécommunications, le facteur de différenciation n’est plus l’adoption de l’IA, mais l’exécution. L’IA se distingue lorsque les données sont immédiates, fiables et disponibles à l’échelle. 

En s’appuyant sur watsonx.data et Astra DB sur Google Cloud, un opérateur de télécommunications a établi une base prête pour l’avenir, qui répond aux exigences actuelles en matière d’expérience client et qui favorise une innovation continue à mesure que les capacités d’IA évoluent.

Passez à l’étape suivante

Si vous cherchez à moderniser votre socle de données de télécom et à offrir une expérience client alimentée par l’IA, et ce en temps réel, watsonx.data à la demande (Astra DB) est disponible directement sur Google Cloud Marketplace. L’expérience client avance désormais à la vitesse des données. Une plateforme de données adaptée rend cela possible.

Découvrez comment le secteur des télécommunications passe des projets d’IA pilotes à la production

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM