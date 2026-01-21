Créer une expérience client en temps réel dans le secteur des télécommunications avec watsonx.data sur Google Cloud

En s’appuyant sur watsonx.data et Astra DB sur Google Cloud, un opérateur de télécommunications a établi une base prête pour l’avenir, qui répond aux exigences actuelles en matière d’expérience client et qui favorise une innovation continue à mesure que les capacités d’IA évoluent.
Dans le domaine des télécommunications, l’expérience client est redéfinie en temps réel. Selon l’IBM Institute for Business Value (IBV), 69 % des opérateurs de télécommunications ont déjà déployé l’IA générative dans l’assistance client, et 77 % des cadres du secteur affirment que l’IA améliore la réactivité organisationnelle. Pourtant, beaucoup ont encore du mal à convertir l’adoption de l’IA en résultats systématiquement meilleurs pour les clients.
La raison est de plus en plus claire : le rythme des avancées en IA dépasse le rythme de préparation des données. Pour un opérateur de télécommunications, l’ambition de proposer des expériences client intelligentes et personnalisées était déjà bien réelle. Ce qu’il manquait, c’était un socle de données en temps réel capable de soutenir ces expériences à l’échelle. Cela a changé avec IBM® watsonx.data exécuté sur Google Cloud.
Selon une étude menée par l’IBV, les télécommunications ont pris de l’avance sur de nombreux secteurs pour ce qui est de l'expérimentation de l’IA : 44 % des fournisseurs de services de communication utilisent déjà l’IA agentique pour leurs chatbots en contact avec les clients. Toutefois, les dirigeants reconnaissent également que les architectures de données héritées demeurent une contrainte critique.
Cet opérateur était confronté à des défis bien connus :
Le résultat fut une expérience client intelligente, mais réactive. L’information qui a remodelé la stratégie était simple et décisive : l’expérience client est un problème de timing, et le timing est un problème de données.
Pour combler l’écart entre la capacité de l’IA et les résultats en matière d’expérience client, l’entreprise de télécommunications a modernisé sa couche de données à l’aide de watsonx.data, l’architecture de données ouverte et gouvernée d’IBM, et d’Astra DB comme magasin de données opérationnelles en temps réel.
Déployé en mode natif sur Google Cloud, Astra DB (basé sur Apache Cassandra) a été conçu pour répondre aux exigences de niveau télécom en matière d'échelle, de latence et de disponibilité.
Dans watsonx.data, Astra DB s’intègre aux services d’analytique, d'IA et de gouvernance, afin de créer un data fabric fiable et en temps réel pour les cas d’utilisation liés à l’expérience client (CX).
Cette architecture permet :
Cette évolution a permis à l’opérateur de passer d’un support réactif à un engagement axé sur les données et l’anticipation, une étape critique à mesure que l’IA devient plus autonome et orientée vers l’action.
Grâce à la mise en place d’un socle de données en temps réel, l’entreprise de télécommunications a pu obtenir des améliorations tangibles :
Cette approche confirme les conclusions de l’IBV selon lesquelles 75 % des dirigeants dans le secteur des télécommunications considèrent l’IA comme un avantage concurrentiel, mais uniquement lorsqu’elle s’appuie sur une architecture de données appropriée.
L’étude de l’IBV montre clairement que dans le secteur des télécommunications, le facteur de différenciation n’est plus l’adoption de l’IA, mais l’exécution. L’IA se distingue lorsque les données sont immédiates, fiables et disponibles à l’échelle.
En s’appuyant sur watsonx.data et Astra DB sur Google Cloud, un opérateur de télécommunications a établi une base prête pour l’avenir, qui répond aux exigences actuelles en matière d’expérience client et qui favorise une innovation continue à mesure que les capacités d’IA évoluent.
Si vous cherchez à moderniser votre socle de données de télécom et à offrir une expérience client alimentée par l’IA, et ce en temps réel, watsonx.data à la demande (Astra DB) est disponible directement sur Google Cloud Marketplace. L’expérience client avance désormais à la vitesse des données. Une plateforme de données adaptée rend cela possible.
Découvrez comment le secteur des télécommunications passe des projets d’IA pilotes à la production