Créer une expérience client en temps réel dans le secteur des télécommunications avec watsonx.data sur Google Cloud

Dans le domaine des télécommunications, l’expérience client est redéfinie en temps réel. Selon l’IBM Institute for Business Value (IBV), 69 % des opérateurs de télécommunications ont déjà déployé l’IA générative dans l’assistance client, et 77 % des cadres du secteur affirment que l’IA améliore la réactivité organisationnelle. Pourtant, beaucoup ont encore du mal à convertir l’adoption de l’IA en résultats systématiquement meilleurs pour les clients.

La raison est de plus en plus claire : le rythme des avancées en IA dépasse le rythme de préparation des données. Pour un opérateur de télécommunications, l’ambition de proposer des expériences client intelligentes et personnalisées était déjà bien réelle. Ce qu’il manquait, c’était un socle de données en temps réel capable de soutenir ces expériences à l’échelle. Cela a changé avec IBM® watsonx.data exécuté sur Google Cloud.