WealthAPI est une fintech basée en Allemagne qui développe des services back-end pour l’analytique financière en temps réel pilotée par l’IA, incluant l’analyse de portefeuille, les informations de trésorerie, le suivi des dividendes et de la conformité. Cette solution est proposée aux institutions financières partenaires dans le cadre d’un modèle B2B2C. La plateforme prend en charge des parcours financiers rapides et personnalisés qui commencent par des données brutes de comptes et de transactions et s’étendent à la compréhension des avoirs, à la comparaison des performances et à la génération de recommandations.

L’évolutivité et la stabilité sont essentielles dans ce cas d’utilisation : l’infrastructure doit être prête à gérer à la fois des workloads stables et des pics de demande soudains. WealthAPI s’est tournée vers IBM watsonx.data pour gérer de grands volumes de données structurées – y compris le stockage vectoriel et la recherche – qui nécessitent de fortes performances en lecture et en écriture à l’échelle. Le résultat a été une réduction des temps de réponse pouvant atteindre 80 %.