Développer des agents IA et des copilotes avec Confluent, Airy et Apache Flink

Explorez l’architecture de copilote en temps réel d’Airy pour découvrir comment IBM Confluent, Apache Flink et les flux de données gouvernées ancrent les LLM dans un contexte actualisé pour aider les entreprises à réduire la latence, à limiter les hallucinations et à dimensionner les workflows de l’IA agentique de manière rentable.
Note de la rédaction : la version originale de cet article de blog a été publiée par Confluent avant d’acquérir Airy en octobre 2025.
De l’automatisation des tâches de routine à la mise à disposition d’informations en temps réel pour éclairer des décisions complexes, les agents IA et les copilotes sont en passe de devenir une partie intégrante des opérations d’entreprise. C’est du moins le cas pour les entreprises qui parviennent à alimenter les grands modèles de langage (LLM) avec des données en temps réel, contextualisées et fiables, de manière sécurisée et évolutive.
Airy a développé un cadre qui aide les développeurs à créer des copilotes comme nouvelle interface pour découvrir et exploiter leurs données. En collaboration avec IBM Confluent, la société basée à San Francisco fait le lien entre les LLM et les données en temps réel. Cette approche permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel sur leurs données qui circulent dans les systèmes opérationnels et analytiques. Cette tâche implique l’utilisation d’Apache Kafka, d’Apache Flink et d’Apache Iceberg pour faire des copilotes d’IA dotés de capacités agentiques une réalité pour les cas d’utilisation en entreprise.
Cet article vous explique comment Airy a résolu les problèmes courants auxquels sont confrontés les développeurs et les architectes lorsqu’ils tentent de passer de l’utilisation de simples chatbots à la création de copilotes intelligents optimisés par l’IA.
Qu’il s’agisse de prédire le comportement des clients dans le secteur de la finance, de personnaliser les stratégies marketing dans le domaine de la vente au détail ou de rationaliser les opérations de support client, les entreprises ont besoin de copilotes. Ces outils doivent fournir aux équipes d’ingénierie et aux équipes commerciales des informations précises en temps opportun.
Pour y parvenir, l’équipe Airy a dû relever les défis suivants :
Pour les entreprises dont les besoins en données augmentent et qui connaissent un nombre croissant d’intégrations point à point, les défis liés à l’accès aux données, à leur traçabilité et à leur sécurité s’intensifient à mesure que le nombre d’interconnexions augmente et que différentes équipes, réparties dans plusieurs secteurs d’activité, partagent des données entre elles. Il est important de réfléchir à la manière dont les flux de données sont gouvernés et sécurisés afin de réduire les risques et d’obtenir les résultats escomptés.
Les LLM disposent d’une quantité considérable de connaissances basées sur des données accessibles au public et peuvent ne pas disposer de données contextuelles ou spécifiques à l’entreprise. En cas de lacunes dans les connaissances, les LLM peuvent halluciner et générer des résultats erronés.
Pour les entreprises, les enjeux sont considérables. Les hallucinations dans un copilote d’IA générative conçu pour faciliter les tâches juridiques, financières ou de contact avec la clientèle peuvent avoir de graves conséquences. Il est essentiel de s’assurer que les données fournies à l’IA sont fiables et vérifiables.
Les entreprises clientes ont besoin d’une architecture de données capable de traiter des millions d’événements. Cette approche garantit que les systèmes peuvent encore gérer de grands volumes de données historiques et en temps réel avec une latence minimale lors des pics de charge, sans pour autant engager de dépenses excessives dans des cas d’utilisation à grande échelle avec une demande variable.
Pour relever tous ces défis, nous avions besoin d’une plateforme de diffusion en continu de données hautement évolutive et riche en fonctionnalités pour nous permettre d’alimenter des inférences en temps réel avec des productions fiables à l’échelle. Cette plateforme devait répondre à ces aspects sans compromettre la sécurité, la précision ou le coût.
La plateforme de diffusion en continu de données Confluent permet à Airy de combler le fossé entre l’analyse et les opérations. Elle permet également à Airy d’intégrer des données provenant des applications SaaS de ses clients comme Salesforce, de bases de données comme MongoDB et PostgreSQL, ainsi que de systèmes comme Apache Iceberg, Snowflake et Delta Lake. Cela signifie que les copilotes IA que les clients souhaitent créer n’ont plus besoin d’attendre le traitement par lots ou de s’appuyer sur des données obsolètes.
Le principal cas d’utilisation d’Airy sur Confluent est l’IA agentique, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les données diffusées en langage naturel et de transformer les tâches Flink en agents qui surveillent en permanence les flux de données.
Les utilisateurs peuvent poser des questions au copilote comme « Quelle rubrique contient des données de commande ? » et des instructions telles que « Décris la rubrique des achats », mais aussi des questions et instructions plus complexes, comme :
Avec Confluent, Airy permet aux agents de surveiller les tâches simples et d’évoluer vers des workflows plus complexes, à plusieurs étapes, pour répondre à la demande.
Airy utilise des connecteurs Confluent pour récupérer des événements en continu, notamment à partir de MongoDB, PostgreSQL et Salesforce. Une fois les données ingérées, elles doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées pour des tâches telles que la segmentation ou la personnalisation. Airy utilise Flink pour filtrer le bruit, agréger les indicateurs clés et enrichir les flux de données avec davantage de contexte.
Pour les données structurées dans les rubriques, Airy permet aux LLM de générer du code Flink SQL précis grâce à l’utilisation de contrats de données, à des schémas évolutifs et à la gestion des métadonnées via Stream Governance. Fournir au LLM le contexte du schéma le plus récent pour les rubriques permet de générer des instructions SQL Flink plus robustes.
Pour les données semi-structurées et non structurées (par exemple, texte, JSON), Airy utilise le traitement de flux Flink et l’inférence de modèles IA pour créer des embeddings et les stocker dans des bases de données vectorielles pour la génération augmentée de récupération (RAG). Selon IDC, plus de 90 % des données d’entreprise ne sont pas structurées. Le copilote d’Airy permet aux équipes d’extraire et d’analyser rapidement et efficacement ces données, le tout en langage naturel, afin de rendre les connaissances instantanément accessibles à l’entreprise.
L’inférence de modèles IA de Flink a simplifié la pile d’Airy : l’équipe a créé des composants qu’elle devait exécuter manuellement, mais les a retirés depuis.
Airy utilise également Tableflow pour aider ses clients à profiter d’Iceberg et à stocker des données historiques et récentes. Tableflow les aide également à mieux gérer leur catalogue de données et à alimenter facilement le data lake ou l’entrepôt de leur choix avec des données en temps réel.
Enfin, Airy peut effectuer l’étape de post-traitement. Par exemple, si un copilote formule des recommandations basées sur des données produit, Airy peut les recouper avec une rubrique de stock en temps réel afin d’assurer l’exactitude et de réduire le risque d’hallucination en ne transmettant que des données fraîches et pertinentes aux LLM des clients.
Parmi les avantages qu’Airy a pu constater jusqu'à présent grâce à IBM Confluent, on peut citer :
Créer des agents IA et des copilotes pour l’entreprise n’est pas une mince affaire. Cette opération nécessite le traitement des données en temps réel, de la précision, une sécurité robuste et une évolutivité rentable. Mais avec la bonne infrastructure, il est possible de relever ces défis et de proposer des solutions alimentées par l’IA qui génèrent une réelle valeur pour les entreprises.
La plateforme de diffusion en continu de données Confluent d’IBM a changé la donne pour Airy. En utilisant le traitement des flux et l’inférence de modèles IA de Flink ainsi que la gouvernance et les connecteurs Stream, Airy aide ses clients à développer une IA digne de confiance qui accélère l’adoption des copilotes d’entreprise.
À mesure qu’Airy évolue, l’équipe cherche à mettre en place des systèmes d’IA composés capables d’automatiser la sélection des outils. Au lieu de passer du temps à faire leur choix, les utilisateurs peuvent communiquer l’objectif en langage naturel pour que le système sélectionne automatiquement les outils appropriés (tels que Flink pour le traitement de flux, connaître les sources de données à interroger, quels sont les LLM rentables à utiliser) en fonction de la tâche à accomplir.