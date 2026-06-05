Développer des agents IA et des copilotes avec Confluent, Airy et Apache Flink

Le principal cas d’utilisation d’Airy sur Confluent est l’IA agentique, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec les données diffusées en langage naturel et de transformer les tâches Flink en agents qui surveillent en permanence les flux de données.

Les utilisateurs peuvent poser des questions au copilote comme « Quelle rubrique contient des données de commande ? » et des instructions telles que « Décris la rubrique des achats », mais aussi des questions et instructions plus complexes, comme :

Quel est le chiffre d’affaires actuel de nos magasins par catégorie de produits ? Peux-tu envoyer une mise à jour sur cet aspect chaque fois qu’il dépasse nos objectifs ?

Dans le cadre d’un appel d’offres, fournis une liste de fournisseurs de vitamine C. Classe-les par ordre d’importance : 1) taux de défectuosité, 2) OTIF et 3) ISR.

Avec Confluent, Airy permet aux agents de surveiller les tâches simples et d’évoluer vers des workflows plus complexes, à plusieurs étapes, pour répondre à la demande.

Airy utilise des connecteurs Confluent pour récupérer des événements en continu, notamment à partir de MongoDB, PostgreSQL et Salesforce. Une fois les données ingérées, elles doivent être transformées avant de pouvoir être utilisées pour des tâches telles que la segmentation ou la personnalisation. Airy utilise Flink pour filtrer le bruit, agréger les indicateurs clés et enrichir les flux de données avec davantage de contexte.

Pour les données structurées dans les rubriques, Airy permet aux LLM de générer du code Flink SQL précis grâce à l’utilisation de contrats de données, à des schémas évolutifs et à la gestion des métadonnées via Stream Governance. Fournir au LLM le contexte du schéma le plus récent pour les rubriques permet de générer des instructions SQL Flink plus robustes.

Pour les données semi-structurées et non structurées (par exemple, texte, JSON), Airy utilise le traitement de flux Flink et l’inférence de modèles IA pour créer des embeddings et les stocker dans des bases de données vectorielles pour la génération augmentée de récupération (RAG). Selon IDC, plus de 90 % des données d’entreprise ne sont pas structurées. Le copilote d’Airy permet aux équipes d’extraire et d’analyser rapidement et efficacement ces données, le tout en langage naturel, afin de rendre les connaissances instantanément accessibles à l’entreprise.

L’inférence de modèles IA de Flink a simplifié la pile d’Airy : l’équipe a créé des composants qu’elle devait exécuter manuellement, mais les a retirés depuis.

Airy utilise également Tableflow pour aider ses clients à profiter d’Iceberg et à stocker des données historiques et récentes. Tableflow les aide également à mieux gérer leur catalogue de données et à alimenter facilement le data lake ou l’entrepôt de leur choix avec des données en temps réel.

Enfin, Airy peut effectuer l’étape de post-traitement. Par exemple, si un copilote formule des recommandations basées sur des données produit, Airy peut les recouper avec une rubrique de stock en temps réel afin d’assurer l’exactitude et de réduire le risque d’hallucination en ne transmettant que des données fraîches et pertinentes aux LLM des clients.