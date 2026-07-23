Des politiques éparses aux réponses concrètes : créer un assistant de connaissances prenant en compte les autorisations avec IBM WatsonX Orchestrate

Pour trouver une politique, il ne sera pas nécessaire de savoir dans quelle école elle a été publiée, quel site SharePoint la contient ou quels filtres feront apparaître la version actuelle. C’était pourtant le défi pratique auquel étaient confrontés les employés de l'Association chrétienne de formation de Swan (SCEA), un réseau de sept écoles et un bureau central en Australie-Occidentale.

Les enseignants, les administrateurs, les chefs d'établissement et le personnel du bureau central se sont appuyés sur les politiques, les procédures, les formulaires et les documents opérationnels distribués dans l'ensemble de l'entreprise. SCEA exploitait déjà un système structuré de gestion d’entreprise sur Microsoft 365, SharePoint détenant les documents contrôlés et Power Platform permettant des approbations, des publications et d’autres workflows. Pourtant, les employés devaient encore comprendre la structure du référentiel avant de trouver une réponse fiable.

Origin Digital, une société australienne de conseil en transformation numérique et partenaire d'IBM, a travaillé avec le partenaire Technologie d'IBM, Symplistic.ai, pour créer un assistant de connaissances sensible aux autorisations pour SCEA. IBM Watsonx Orchestrate interprète les questions et coordonne les interactions, tandis que Symplistic.ai ContentIQ récupère le contenu autorisé de SharePoint via son interface d’agent conversationnel. Les employés peuvent poser des questions en langage naturel et recevoir des réponses étayées par des citations de documents sources approuvés.

L'engagement de la SCEA a débuté comme un projet pilote visant à valider l'architecture, le modèle d'autorisation et l'expérience utilisateur avant le déploiement en production. Le projet pilote a prouvé que Watsonx Orchestrate et ContentIQ s'intégraient au système de gestion d'entreprise déployé par Origin Digital pour SCEA.

Bien que les gains de productivité prévus restent non mesurés en production, l’analyse de rentabilité de SCEA estime qu’une récupération plus rapide des informations peut récupérer environ 40 000 heures de travail par an. Cette amélioration représente une valeur de productivité annuelle estimée à 2,2 millions de dollars australiens.

Dans ce billet, nous examinons pourquoi la Enterprise Search classique n'a pas suffi à SCEA. Nous expliquons également comment les couches de récupération et d'orchestration fonctionnent ensemble et comment les choix de conception permettent de réutiliser l'architecture pour les futurs assistants.