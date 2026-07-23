Des politiques éparses aux réponses concrètes : créer un assistant de connaissances prenant en compte les autorisations avec IBM WatsonX Orchestrate

Swan Christian Education Association combine IBM Watsonx Orchestrate® avec Symplistic.ai ContentIQ et son environnement Microsoft 365 pour offrir à plus de 800 employés un accès plus rapide à des informations fiables tout en préservant les autorisations documentaires et la traçabilité des sources.
Pour trouver une politique, il ne sera pas nécessaire de savoir dans quelle école elle a été publiée, quel site SharePoint la contient ou quels filtres feront apparaître la version actuelle. C’était pourtant le défi pratique auquel étaient confrontés les employés de l'Association chrétienne de formation de Swan (SCEA), un réseau de sept écoles et un bureau central en Australie-Occidentale.
Les enseignants, les administrateurs, les chefs d'établissement et le personnel du bureau central se sont appuyés sur les politiques, les procédures, les formulaires et les documents opérationnels distribués dans l'ensemble de l'entreprise. SCEA exploitait déjà un système structuré de gestion d’entreprise sur Microsoft 365, SharePoint détenant les documents contrôlés et Power Platform permettant des approbations, des publications et d’autres workflows. Pourtant, les employés devaient encore comprendre la structure du référentiel avant de trouver une réponse fiable.
Origin Digital, une société australienne de conseil en transformation numérique et partenaire d'IBM, a travaillé avec le partenaire Technologie d'IBM, Symplistic.ai, pour créer un assistant de connaissances sensible aux autorisations pour SCEA. IBM Watsonx Orchestrate interprète les questions et coordonne les interactions, tandis que Symplistic.ai ContentIQ récupère le contenu autorisé de SharePoint via son interface d’agent conversationnel. Les employés peuvent poser des questions en langage naturel et recevoir des réponses étayées par des citations de documents sources approuvés.
L'engagement de la SCEA a débuté comme un projet pilote visant à valider l'architecture, le modèle d'autorisation et l'expérience utilisateur avant le déploiement en production. Le projet pilote a prouvé que Watsonx Orchestrate et ContentIQ s'intégraient au système de gestion d'entreprise déployé par Origin Digital pour SCEA.
Bien que les gains de productivité prévus restent non mesurés en production, l’analyse de rentabilité de SCEA estime qu’une récupération plus rapide des informations peut récupérer environ 40 000 heures de travail par an. Cette amélioration représente une valeur de productivité annuelle estimée à 2,2 millions de dollars australiens.
Dans ce billet, nous examinons pourquoi la Enterprise Search classique n'a pas suffi à SCEA. Nous expliquons également comment les couches de récupération et d'orchestration fonctionnent ensemble et comment les choix de conception permettent de réutiliser l'architecture pour les futurs assistants.
Le cas d’usage semble simple : un employé pose une question sur une politique ou une procédure et reçoit la bonne réponse. Les exigences sous-jacentes sont plus exigeantes.
SCEA gère les contenus tant au niveau central qu’au niveau scolaire. Certains documents s'appliquent à l'ensemble de l'association, tandis que d'autres restent spécifiques à une école. Dans certaines conditions, les politiques centrales doivent primer sur les documents locaux. Les questions relatives à l'emploi, à la sécurité, à la législation et à la gouvernance nécessitent également une précision et une traçabilité supérieures à celles qu'un chatbot généraliste peut fournir.
Des Boundary strictes introduisent une autre contrainte. Un membre du personnel d'une école ne doit pas récupérer d'informations restreintes auprès d'une autre école à moins que l'accès n'ait été autorisé. Par conséquent, l'assistante doit comprendre à la fois la question et l'identité, le rôle et les autorisations de la personne qui la pose.
L’architecture préserve le modèle d’accès que SCEA maintient déjà via Microsoft Entra ID et SharePoint. L'identifiant Entra authentifie l'utilisateur et fournit des informations d'identité, telles que l'appartenance à un groupe et les revendications de rôle. SharePoint reste la source des autorisations au niveau des documents. ContentIQ applique ces autorisations à la récupération afin de s'assurer qu'il renvoie le contenu auquel l'utilisateur est autorisé à accéder.
Cette approche suit le principe du moindre privilège : accorder aux utilisateurs l’accès requis pour leur rôle. Cela évite également de créer un deuxième système d'autorisation pour l'IA que les administrateurs devraient gérer séparément de SharePoint.
L'assistant améliore l'accès sans contourner la gouvernance. Au lieu de renvoyer une longue liste de documents possibles, il peut identifier les passages pertinents, élaborer une réponse et citer les sources utilisées. Les employés consacrent moins de temps à la navigation dans les dépôts tandis que SCEA conserve le contrôle sur la propriété, l’approbation, la publication, la version et les avis des documents.
Le schéma d'architecture divise le système en cinq zones : l'interface utilisateur, IBM Watsonx Orchestrate, Symplistic.ai ContentIQ, le système de gestion d'entreprise Microsoft 365 de SCEA et les contrôles d'identité et de gouvernance partagés.
Un employé authentifié envoie une question en langage naturel via l'Assistant de connaissances IA, conçu pour fonctionner au sein de Microsoft 365. Conserver l’interface dans un environnement familier réduit les obstacles à l’adoption et évite de créer une autre destination autonome.
L’interface envoie la question et le contexte pertinent à watsonx Orchestrate. Ce contexte peut soutenir la conversation et les vérifications d’autorisation en aval.
Watsonx Orchestrate fournit la couche conversationnelle et orchestrale. Il détermine l'intention de l'utilisateur, planifie les Etapes suivantes et envoie une requête de récupération à ContentIQ.
Le schéma montre quatre étapes :
La séparation de l’orchestration et de la récupération permet de maintenir la concentration de chaque couche. Watsonx Orchestrate gère l'interaction et le workflow tandis que ContentIQ gère l'ingestion du contenu, la recherche, le classement et l'application des autorisations.
Cette séparation favorise également les expansions futures. Un assistant ultérieur est capable de récupérer les informations relatives aux politiques, de vérifier un dossier commercial structuré et d'invoquer un workflow approuvé sans obliger l'équipe à reconstruire la couche conversationnelle.
ContentIQ sert de couche de génération augmentée de récupération ou de RAG pour l'entreprise.
Une implémentation RAG basique pourrait trouver du texte pertinent sans confirmer si l’utilisateur peut y accéder. ContentIQ applique des contrôles d'autorisation lors de la recherche plutôt qu'une fois qu'une réponse a déjà été générée.
Le diagramme divise le processus de récupération en cinq étapes :
Lors de l’ingestion, les documents sont divisés en petits passages appelés morceaux. Chaque bloc contient des métadonnées telles que sa source, son type de document et ses règles d’accès. Le chunking permet au système de retourner la section pertinente d’une politique plutôt que d’envoyer un document entier au modèle.
Le reclassement évalue plus précisément les résultats de recherche initiaux pour améliorer leur pertinence. Le projet pilote de la SCEA n'a pas mis en place un classement hiérarchique qui donne automatiquement la priorité à une politique du bureau central par rapport à un document scolaire. Cette fonctionnalité, associée à une meilleure assimilation des métadonnées des fichiers, fait toujours partie de la feuille de route de développement de Symplistic.ai.
ContentIQ recherche le contenu approuvé dans le système de gestion d'entreprise basé sur SharePoint de la SCEA. Le référentiel comprend des politiques, des procédures, des formulaires, des modèles et des documents opérationnels.
Power Automate et Power Apps continuent de prendre en charge l'approbation des documents, la publication et les processus connexes. L’architecture de l’IA ne remplace pas ces contrôles. Il consomme le contenu une fois que les processus de gouvernance existants de la SCEA ont établi le document actuel et approuvé.
Cette distinction améliore la qualité des réponses. Un modèle linguistique ne doit pas décider de la politique faisant autorité. La propriété du document, son statut, sa version et les métadonnées doivent établir une autorité avant le début de la récupération.
Les lignes pointillées du diagramme montrent la validation de l’identité et des permissions sur watsonx Orchestrate, ContentIQ et SharePoint. Microsoft Entra ID offre une authentification unique et un contrôle d'accès basé sur un rôle. Le contrôle d’accès basé sur les rôles accorde les autorisations selon le rôle de la personne ou son appartenance à un groupe, plutôt que de configurer l’accès pour des utilisateurs individuels.
ContentIQ valide les autorisations avant de renvoyer les fragments de documents. SharePoint continue de faire respecter l'accès à la source. Watsonx Orchestrate utilise ensuite uniquement les preuves autorisées pour générer une réponse étayée par des citations.
Le grounding signifie que la réponse s’appuie sur le contenu récupéré de l’entreprise plutôt que sur des informations apprises lors de l’entraînement du modèle uniquement.
L'un des avantages de l'architecture sélectionnée est qu'elle minimise le nombre de composants dont Origin Digital a besoin pour créer et entretenir. Une pile de récupération personnalisée nécessiterait un travail continu sur les connecteurs de contenu, le découpage, les mises à jour des index, le mappage des identités, la synchronisation des autorisations, l'intégration des modèles et la surveillance. ContentIQ gère une grande partie de la complexité de la récupération, tandis que Watsonx Orchestrate fournit la couche d'interaction et de coordination.
La construction favorise une configuration reproductible plutôt que l'ingénierie personnalisée. Origin Digital peut configurer l’ingestion et la récupération via l’interface utilisateur ContentIQ avec peu ou pas de no-code, puis utiliser les API disponibles pour connecter l’assistant de connaissances aux flux Power Automate. Cette combinaison réduit les efforts nécessaires pour adapter le modèle à un autre client tout en laissant de la place aux intégrations spécifiques au client.
Cette architecture préserve également les investissements Microsoft existants de SCEA. SharePoint demeure le référentiel de documents. Power Platform continue de gérer les processus commerciaux et Entra ID reste l'autorité responsable de l'identité. IBM Watsonx Orchestrate étend cet environnement sans nécessiter une migration de contenu.
Pour les employés, ces choix de Technologie ont un résultat pratique : les réponses sont plus faciles à obtenir sans pour autant être moins contrôlées. Un enseignant peut demander une procédure, recevoir des conseils pertinents et suivre une citation vers le document approuvé. Un responsable d’école peut recevoir des preuves plus larges lorsque son rôle lui permet un accès plus large.
Le projet pilote a également renforcé une leçon fondamentale pour l'IA d'entreprise : la qualité de la récupération dépend de la qualité des informations. Une propriété claire, des métadonnées cohérentes et des cycles de vie fiables des documents aident l'assistant à distinguer le contenu approuvé du contenu dupliqué ou obsolète.
Le premier déploiement de la SCEA se concentre sur les politiques, les procédures et les connaissances opérationnelles, mais l'architecture prend en charge une feuille de route plus large. Les futurs assistants pourront adresse les domaines des ressources humaines, des finances, des risques et de la santé, des pratiques pédagogiques et d'autres fonctions commerciales.
Chaque assistant peut réutiliser les mêmes contrôles d’identité, le même modèle d’orchestration et la même base de contenu gouverné, tout en se connectant à ses propres sources et workflows. Watsonx Orchestrate offre à Origin Digital une couche cohérente pour coordonner ces capacités au lieu de placer chaque fonction dans un seul grand assistant.
La répétabilité peut également réduire le coût total de possession (TCO). Origin Digital a l'intention de proposer les mêmes modèles Watsonx Orchestrate et ContentIQ à ses autres clients et a déjà prévu des déploiements potentiels. Origin Digital peut réutiliser le même modèle d’implémentation dans les environnements de Formation et gouvernementaux plutôt que de créer un nouveau pipeline d’authentification, de récupération et de réponse pour chaque déploiement. Des environnements de développement, de test et de production distincts permettent également de prendre en charge les versions contrôlées.
En combinant IBM Watsonx Orchestrate à ContentIQ et à l'environnement Microsoft 365 existant de SCEA, l'architecture transforme un défi complexe de recherche de documents en un modèle de connaissances d'entreprise réutilisable. Le pilote SCEA valide le modèle d’intégration. Le chemin de configuration low-code, les API ContentIQ et les connexions Power Automate réutilisables offrent à Origin Digital un moyen pratique d’intégrer ce modèle dans les futurs déploiements clients sans reconstruire la base à chaque fois.