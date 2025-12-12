Au-delà du battage médiatique : Accélérer l’innovation dans un labyrinthe de clouds hybrides multi-époques
IBM a fait une série d’annonces majeures en 2025 pour aider les entreprises à accélérer leur transformation.
IBM a fait une série d’annonces majeures en 2025 pour aider les entreprises à accélérer leur transformation.
L’acquisition de HashiCorp, par exemple, permet aux entreprises d’accélérer l’innovation, de renforcer la sécurité et de tirer le meilleur parti du cloud.
Red Hat IA aide les entreprises à accélérer le développement et le déploiement de solutions d’IA dans des environnements cloud hybrides. De plus, avec Red Hat InstructLab sur IBM Cloud, nous encourageons une approche communautaire du développement de l’IA et des modèles de langage par l’acquisition de compétences et de connaissances à travers diverses formations.
D’ici 2028, plus d’un milliard d’applications devraient apparaître avec l’essor de l’IA générative. Les entreprises ont donc tout intérêt à affiner leur stratégie de cloud hybride et de placement des workloads. IBM les aide à y parvenir grâce à son approche hybride par conception, soutenue par IBM Cloud. Une analyse d’IBM portant sur une cinquantaine d’entreprises clientes montre que celles qui appliquent les principes hybrides par conception à leurs programmes IT peuvent générer un ROI plus de 3 fois supérieur sur cinq ans.
Les principaux cabinets d’analystes reconnaissent nos atouts : Gartner nous a désignés comme leader dans plusieurs Magic Quadrants, notamment pour les catégories Infrastructure cloud spécialisée en IA générative, Fournisseurs de modèles d’IA générative, Ingénierie de l’IA générative, Services de développement d’IA dans le cloud et Science des données et machine learning. Omdia, à son tour, a désigné IBM comme leader dans le rapport Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025.
L’attention particulière accordée par IBM à 6 facteurs clés de réussite client souligne cette dynamique.
L’IA Agentique devrait générer près de 6 000 milliards de dollars US de valeur économique d’ici 2028, accélérant ainsi son rôle dans la prise de décision, les opérations et l’automatisation des entreprises.
L’Intégration des agents d’IA dans les workflows nécessite de repenser les processus informatiques traditionnels et les intégrations systèmes afin de faciliter la transformation vers une entreprise agentique. Un élément fondamental de cette évolution est l’adoption d’une approche standardisée pour connecter les systèmes d’IA agentique aux logiciels, à l’infrastructure et aux outils de l’entreprise.
Le Model Context Protocol (MCP) permet cette approche. Le serveur IBM Cloud MCP en est un excellent exemple. En apportant la puissance de l’IA agentique à IBM Cloud Management, il transforme les interactions traditionnelles en ligne de commande et API en expériences conversationnelles intuitives.
L’innovation en matière d’IA se nourrit de la collaboration, comme en témoigne notre écosystème de partenaires d’IA agentique en constante expansion, comprenant des ISV comme Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai et bien d’autres.
« Notre expérience de travail sur IBM Cloud a été phénoménale », a déclaré le professeur Flavio du Pin Calmon, chercheur à la Harvard School of Engineering and Applied Sciences. « Les capacités et l’expertise d’IBM nous ont permis d’exécuter rapidement et efficacement des modèles d’IA volumineux nécessitant de grands clusters de GPU. Nos travaux sur la sécurité de l’IA ont ainsi abouti à des résultats inédits en un temps record. » "
Les avancées modernes de l’IA sont inséparables de la puissance des GPU et des accélérateurs d’IA. IBM propose à ses clients un large choix, allant d’une variété de GPU et d’accélérateurs d’IA à nos propres puces d’IA personnalisées conçues pour l’entraînement à grande échelle de modèles de fondation.
Nous avons récemment annoncé une collaboration avec AMD pour livrer un vaste cluster de GPU MI300X sur IBM Cloud à Zyphra, permettant ainsi l’entraînement open source de modèles d’IA multimodaux de pointe. Nous avons également intégré les normes OCP IA (Open Compute Project IA) dans l’architecture IBM Cloud, garantissant ainsi l’interopérabilité et l’efficacité pour les clients qui développent des systèmes d’IA.
À mesure que l’IA gagne en maturité, les conteneurs deviennent la plateforme de lancement par défaut de la plupart des applications d’IA générative. L’approche hybride par conception d’IBM Cloud vise à offrir la flexibilité de déploiement dont ces applications ont intrinsèquement besoin.
Notre environnement d’exécution de conteneurs Red Hat OpenShift fournit une base cohérente pour l’exécution d’applications Kubernetes, permettant la portabilité des workloads sans restructuration. Les GPU peuvent être facilement exploités pour prendre en charge les workloads d’IA avec Red Hat OpenShift AI et InstructLab. De même, les parcs sans serveur permettent aux entreprises d’exécuter des workloads d’IA à grande échelle exigeantes en puissance de calcul sur une plateforme sans serveur entièrement gérée.
« Au-delà d’un simple fournisseur de cloud, IBM a été notre partenaire, et nous avons travaillé ensemble pour nous améliorer et évoluer. Nous comptons sur eux pour continuer dans cette démarche, en répondant aux besoins des clients », a déclaré Junya Souda, Directeur général, Département cloud CoE, Kampo System Solutions Co Ltd.
Pour plus de 70 % des leaders du secteur dans le monde, les déploiements hybrides sont essentiels pour exploiter tout le potentiel de la transformation numérique. C’est pourquoi nous avons investi massivement dans IBM Power Virtual Server, une plateforme hybride dédiée aux entreprises conçue spécifiquement pour les workloads stratégiques. En juillet dernier, IBM Power11 a été mis à disposition sur l’ensemble du portefeuille de serveurs, y compris IBM Power Virtual Server, permettant aux entreprises de bénéficier de performances et d’une agilité accrues.
Autre bonne nouvelle, IBM Cloud est désormais disponible en tant qu’option hyperscaler pour SAP Cloud ERP Private. Cette option permet aux clients de moderniser leur ERP cloud sur une plateforme reconnue pour offrir les plus hauts niveaux de disponibilité et de sécurité parmi les serveurs certifiés SAP.
De plus, avec IBM watsonx, les utilisateurs exécutant SAP Cloud ERP Private sur IBM Power Virtual Server peuvent créer des agents pour automatiser les workflows financiers, de fabrication, d’approvisionnement et de chaîne logistique qui nécessitent des données provenant à la fois de systèmes SAP et non-SAP.
« Avec plus de 3 500 agences dans le monde, il était évident pour nous que la migration vers SAP S/4HANA devait être sécurisée, évolutive et pérenne », a déclaré Thomas Jensen, directeur SAP et développement informatique chez JYSK.. « En tant qu’hyperscaler RISE, IBM Power Virtual Server nous a convaincus par ses hautes performances, son infrastructure résiliente et son solide programme d’investissement qui soutiennent notre transformation opérationnelle. »
Les entreprises sont aujourd’hui contraintes non seulement de se moderniser, mais aussi de concevoir des environnements informatiques évolutifs, tout en réduisant leur dépendance à l’égard des solutions propriétaires. IBM aide les entreprises à accélérer leur parcours de virtualisation et de modernisation en s’appuyant deux approches complémentaires :
« Le temps est compté, et vous voulez passer au cloud le plus rapidement possible », a déclaré Paul Cunningham, vice-président senior et directeur général, System & Verification Group, Cadence. « Il y a quelques années, c’était impossible. Il fallait surmonter des obstacles, qu’il s’agisse de sécurité, de migration lift and shift ou autres. Maintenant, avec Cadence OnCloud, c’est tout à fait possible. »
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à un autre défi majeur : les exigences en matière de souveraineté numérique évoluent plus rapidement que les normes censées les encadrer. Chez IBM, nous considérons la souveraineté comme une posture stratégique, fondée sur une approche hybride qui permet aux entreprises de préserver leur autonomie stratégique tout en tirant parti de l’envergure, de la rapidité et de l’innovation de plateformes mondiales de confiance.
Notre empreinte mondiale ne cesse de s’étendre pour offrir aux clients un accès local, une faible latence et une sécurité certifiée. Par exemple, en Europe, notre région multizone de Francfort (MZR) servira désormais de centre de données privé pour SAP Cloud ERP. Elle répond aux besoins opérationnels de souveraineté et de résidence des données pour RISE with SAP sur IBM Power Virtual Server.
Nos capacités de confidential computing ont également franchi une étape importante. Grâce à la nouvelle architecture Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) maintenant en service à Francfort, les clients de l’UE peuvent exécuter des workloads sensibles avec une isolation matérielle, protégeant les données même en cours d’utilisation.
Notre nouvelle région MZR de Montréal est disponible depuis avril cette année, ouvrant la voie à l’accompagnement d’entreprises dans les secteurs réglementés au Canada. En Inde, IBM et Bharti Airtel, l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications du pays, ont conclu un partenariat pour permettre aux entreprises réglementées de dimensionner les workloads d’IA plus efficacement. Grâce à cette collaboration, notre présence en Inde est renforcée avec des MZR à Chennai et Mumbai.
Le cloud du futur ne sera pas uniforme, mais personnalisé. Il s’articulera autour de solutions conçues pour les réglementations applicables à votre secteur. Prenons celui des services financiers, où nous aidons les banques centrales, les régulateurs et les opérateurs de paiement à stimuler l’innovation sans compromettre la sécurité, la conformité et la résilience. Voici quelques exemples illustratifs :
« Nous sommes ravis que notre HSMaaS de paiement soit disponible sur IBM Cloud, renforçant ainsi notre engagement à fournir des solutions de sécurité de pointe pour le secteur financier », a déclaré Håcan Tiwemark, COO chez Utimaco. « En proposant notre solution au sein d’IBM Cloud, nous offrons aux institutions financières un cadre de sécurité des paiements déployable, évolutif et renforcé. »
IBM Cloud for Financial Services permet aux entreprises du secteur des services financiers de relever leurs principaux défis et de créer, déployer et faire évoluer le cloud en toute confiance. Au cœur de cette plateforme se trouve IBM Cloud Framework for Financial Services, une base solide de contrôles opérationnels et de sécurité conçus spécifiquement pour le secteur financier.
Aujourd’hui, IBM est fier d’annoncer la publication d’IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0, qui témoigne de son engagement à s’adapter à l’évolution des réglementations mondiales, à la progression des menaces de cybersécurité et à l’évolution des exigences en matière de résilience opérationnelle. Ce framework sert également de schéma directeur précieux pour d’autres secteurs réglementés.
Accélérez votre transition vers l’IA et la modernisation dès maintenant, sans vous ruiner.