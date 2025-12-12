Au-delà du battage médiatique : Accélérer l’innovation dans un labyrinthe de clouds hybrides multi-époques

L’IA Agentique devrait générer près de 6 000 milliards de dollars US de valeur économique d’ici 2028, accélérant ainsi son rôle dans la prise de décision, les opérations et l’automatisation des entreprises.

L’Intégration des agents d’IA dans les workflows nécessite de repenser les processus informatiques traditionnels et les intégrations systèmes afin de faciliter la transformation vers une entreprise agentique. Un élément fondamental de cette évolution est l’adoption d’une approche standardisée pour connecter les systèmes d’IA agentique aux logiciels, à l’infrastructure et aux outils de l’entreprise.

Le Model Context Protocol (MCP) permet cette approche. Le serveur IBM Cloud MCP en est un excellent exemple. En apportant la puissance de l’IA agentique à IBM Cloud Management, il transforme les interactions traditionnelles en ligne de commande et API en expériences conversationnelles intuitives.

L’innovation en matière d’IA se nourrit de la collaboration, comme en témoigne notre écosystème de partenaires d’IA agentique en constante expansion, comprenant des ISV comme Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai et bien d’autres.

« Notre expérience de travail sur IBM Cloud a été phénoménale », a déclaré le professeur Flavio du Pin Calmon, chercheur à la Harvard School of Engineering and Applied Sciences. « Les capacités et l’expertise d’IBM nous ont permis d’exécuter rapidement et efficacement des modèles d’IA volumineux nécessitant de grands clusters de GPU. Nos travaux sur la sécurité de l’IA ont ainsi abouti à des résultats inédits en un temps record. » "

Les avancées modernes de l’IA sont inséparables de la puissance des GPU et des accélérateurs d’IA. IBM propose à ses clients un large choix, allant d’une variété de GPU et d’accélérateurs d’IA à nos propres puces d’IA personnalisées conçues pour l’entraînement à grande échelle de modèles de fondation.

Nous avons récemment annoncé une collaboration avec AMD pour livrer un vaste cluster de GPU MI300X sur IBM Cloud à Zyphra, permettant ainsi l’entraînement open source de modèles d’IA multimodaux de pointe. Nous avons également intégré les normes OCP IA (Open Compute Project IA) dans l’architecture IBM Cloud, garantissant ainsi l’interopérabilité et l’efficacité pour les clients qui développent des systèmes d’IA.