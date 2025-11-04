Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

AWS Transform : migrer VMware Cloud sur AWS vers Amazon EC2 grâce à l’IA agentique

Les entreprises confrontées à l’augmentation des coûts de licence VMware cherchent des moyens efficaces pour moderniser leur stratégie de workload tout en gérant des ressources et une expertise limitées.

Publié 04 novembre 2025
Vue aérienne d’arbres et d’une route avec une voiture ou une camionnette jaune

Auteurs

Matt Lewis

Chief AWS Architect

Arnaud Lauer

Partner Solution Architect

AWS

Tarun Chawla

Senior Solutions Architect

AWS

AWS Transform for VMware, désormais en disponibilité générale, est un nouveau service qui utilise l'IA agentique pour guider les clients tout au long du parcours de migration. Ce service aide les entreprises à rationaliser et à accélérer les migrations des environnements VMware vers les services AWS natifs. Il fournit une automatisation assistée par l’IA tout au long du cycle de vie de la migration, réduisant considérablement la complexité et les efforts généralement associés aux migrations cloud.

IBM Consulting soutient un vaste parc VMware Cloud on AWS pour un important département du secteur public britannique. Comme ce service a une orientation stratégique cloud native, la première étape consiste en toute logique à réhéberger les applications depuis VMware Cloud on AWS vers Amazon EC2. Cette approche a permis de minimiser les risques liés aux pratiques traditionnelles en matière de licences, notamment la dépendance et les augmentations de prix importantes.

En collaboration avec AWS, IBM Consulting a implémenté VMCloud on AWS pour migrer systématiquement les applications Windows existantes vers Amazon EC2. Grâce à ce processus, ils ont réussi à utiliser AWS Transform pour réduire de 60 % l'effort de migration pour les tâches automatisées, tout en conservant l'intégralité des fonctionnalités et de la sécurité de l'application. L'approche suivante, qui va du choix d'une application cible aux différentes phases de migration, fournit un cadre reproductible que d'autres organisations peuvent adopter pour leurs propres initiatives de transformation cloud native.

Choisir une application à moderniser

L'équipe IBM Consulting a ciblé une machine virtuelle (VM) Windows 2008 héritée dans l'environnement de développement VMware Cloud on AWS du client. L'application s'exécute dans sa propre VM et utilise une instance Amazon RDS SQL Server dans un compte client. Cette application présentait un cas de test idéal pour deux raisons :

  1. Il s'agit d'un système d'exploitation hérité (Windows Server 2008, désormais en fin de support) qui peut présenter des problèmes de compatibilité.
  2. Il s’agit d’un workload en production ayant un réel impact métier.

La figure 1 présentée ici montre l’architecture de haut niveau de l’application dans l’environnement de développement. Dans cet état initial, une VM Windows Server 2008 s'exécute dans VMware Cloud on AWS qui se connecte à un Amazon RDS SQL Server dans le compte AWS du client.

Exécuter la preuve de la technologie

Après avoir activé AWS Transform dans AWS Organizations et accédé à l’URL de l’application Web, un espace de travail a été sélectionné pour exécuter le travail de transformation afin de migrer une application VMware vers Amazon EC2.

Comprendre les options de migration

Comme le montre la figure 2, quatre types de tâches de migration VMware sont prises en charge :

  1. Migration de bout en bout
  2. Migration réseau uniquement
  3. Migration de réseau et de serveur
  4. Découverte et migration des serveurs

Étant donné qu’aucune migration réseau n’était nécessaire pour l’application concernée, l’option 4 (découverte et migration des serveurs) a été sélectionnée. Cette option comprend le mappage de découverte, la planification par vagues et les migrations de serveurs.

Le plan de migration final doit inclure les détails de l’infrastructure du réseau AWS cible (VPC, sous-réseaux et groupes de sécurité). Les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité de chat en langage naturel dans AWS Transform lorsqu’ils doivent mettre à jour des informations, par exemple en modifiant les noms des tâches.

Phase de découverte : établir les bases

AWS Transform automatise la reconnaissance en s’intégrant à AWS Application Discovery Service pour collecter des informations détaillées sur les configurations de serveur, les indicateurs de performance et les connexions réseau. Ces données constituent la base d’une planification précise de la migration et de dimensionnement.

Pour ce projet de migration, la capacité automatisée d'inventaire et de mappage des dépendances d'AWS Transform était cruciale pour comprendre l'infrastructure existante. L'agent autonome de l'outil est conçu pour découvrir automatiquement les workloads VMware, mapper les dépendances des applications et analyser les configurations réseau avec un minimum d'intervention manuelle.

Après avoir créé la tâche de migration initiale, l'étape critique suivante consistait à établir une connexion entre AWS Transform et le compte de découverte. Ce compte AWS dédié allait stocker et héberger les données d'infrastructure découvertes, permettant ainsi à AWS Transform de générer des recommandations de migration précises. L'équipe IBM Consulting a facilité cette connexion en créant une demande de connecteur avec des autorisations spécifiques, autorisant AWS Transform à lire, écrire et gérer les compartiments S3 et les configurations AWS Application Discovery Service (ADS).

Avec une seule application concernée par la validation technologique, l'agent AWS Discovery a été installé sur la machine virtuelle hébergeant l'application. Cet agent collecte des informations sur les configurations, les performances et les connexions réseau des serveurs. Les informations du serveur et du réseau s’affichent dans AWS Migration Hub dans le compte de découverte au fur et à mesure de la collecte des données.

La figure 3 présente la console AWS Migration Hub affichant le serveur Windows 2008 détecté, avec ses spécifications système et ses connexions réseau clairement visibles. L’agent de découverte a recueilli des informations détaillées sur le processeur, la mémoire, l’utilisation du disque et les communications réseau pour aider AWS Transform à générer des recommandations de migration précises.

Phase de planification : stratégie de migration pilotée par l’IA

Les capacités de planification d'AWS Transform comprennent l'analyse automatisée des données de découverte afin de créer des regroupements d'applications logiques et des vagues de migration. Le service fournit des recommandations basées sur l'intelligence artificielle pour l'infrastructure cible et le séquençage de la migration, que les équipes de migration peuvent examiner et ajuster avant la mise en œuvre.

Après avoir exécuté la tâche de découverte pendant sept jours, l'équipe IBM Consulting a lancé l'étape d'exécution de la découverte dans la tâche AWS Transform afin d'examiner les données. Dans le cadre de migrations plus importantes, AWS Transform suggère automatiquement les regroupements d'applications et les vagues dans un fichier CSV, que les équipes de migration peuvent examiner et ajuster. Une fois confirmés, AWS Transform a automatiquement créé les regroupements d'applications et les vagues dans AWS Application Migration Service (MGN). Cette configuration est basée sur les informations fournies dans le fichier CSV.

Après cette découverte, l'équipe IBM Consulting a connecté AWS Transform au compte AWS cible où les serveurs migrés devraient être déployés. Cette connexion nécessitait un VPC par défaut dans la région AWS cible. Comme l'équipe devait cibler un VPC spécifique, elle a créé manuellement le VPC par défaut et modifié les rôles liés au service créés automatiquement afin de garantir les autorisations appropriées pour l'ID VPC ciblé.

En suivant le workflow guidé d'AWS Transform, l'équipe IBM Consulting a défini des recommandations relatives aux instances Amazon EC2, notamment les préférences en matière de dimensionnement, les préférences en matière de type d'instance et les exclusions pour certains types d'instances. AWS Transform a généré un stock pour la vague de migration, comprenant les spécifications de type d’instance EC2 et les détails de la location. L'équipe a téléchargé ce fichier, l'a mis à jour pour référencer les VPC, les sous-réseaux et les groupes de sécurité spécifiques pour la nouvelle instance (le tout balisé avec CreatedFor:AWSTransform) et l'a téléchargé à nouveau dans AWS Transform.

Phases de réplication et de test

AWS Transform simplifie le processus de réplication en coordonnant AWS Application Migration Service (MGN) afin d'effectuer une réplication au niveau des blocs depuis les serveurs sources vers AWS.

Pour effectuer la migration, un agent de réplication doit être installé sur chaque serveur source. AWS Transform peut automatiser ce processus ou les utilisateurs peuvent l’installer manuellement. Une fois l'agent connecté au service AWS MGN, une synchronisation initiale de la machine virtuelle source a lieu.

Une fois l'opération terminée, le serveur source s'est affiché comme prêt pour le test avec un état de réplication des données sain, comme illustré à la figure 4, indiquant une synchronisation réussie au niveau des blocs entre la machine virtuelle source et AWS.

À ce stade, AWS Transform a lancé une instance de test basée sur le dernier fichier de stock. Cette instance de test apparaît dans la console AWS EC2, ce qui permet à l'équipe d'effectuer des tests d'acceptation pendant que l'environnement source continue de fonctionner normalement. La validation des tests par l'équipe IBM Consulting a confirmé que :

  • Le système d'exploitation a démarré correctement
  • L'authentification Active directory a fonctionné correctement
  • Les composants de l’application ont fonctionné comme prévu
  • La connectivité réseau à la base de données RDS a été maintenue

Phase de basculement : minimiser les temps d’arrêt

Une fois les tests d'acceptation terminés, l'application a été marquée comme prête pour la transition dans AWS Transform et l'instance de test a été automatiquement arrêtée. AWS Transform a ensuite été utilisé pour lancer l'instance de transition, en s'assurant que l'instance de test d'origine était correctement arrêtée.

Après le lancement de l'instance de basculement, l'équipe IBM Consulting a effectué des vérifications afin de confirmer que :

  • L’enregistrement DNS a été mis à jour
  • L’instance est accessible via les identifiants Active Directory
  • Le nom d'hôte a été correctement configuré
  • Le groupe cible de l’équilibreur de charge d’application pointe correctement vers la nouvelle instance

Après une vérification réussie, AWS Transform a finalisé la transition. Ce processus a arrêté la réplication à partir du serveur source, a désinstallé les agents et a déplacé automatiquement le serveur source du statut actif à archivé dans le service AWS MGN. La tâche AWS Transform est maintenant marquée comme terminée.

La figure 5 montre l'écran d'achèvement des tâches d'AWS Transform. Il confirme que la migration a été terminée avec succès. Les indicateurs d’état montrent que toutes les phases, de la découverte au basculement, ont été terminées et que le serveur source a été archivé dans le service AWS MGN.

La figure 6 illustre l'architecture finale une fois la migration terminée. L’application s’exécute désormais sur une instance Amazon EC2 directement dans le compte AWS du client, connectée à la base de données du SQL server existante.

Avantages de l'utilisation d'AWS Transform

La conception intuitive d'AWS Transform a permis à l'équipe IBM Consulting de réaliser cette migration de manière efficace sans nécessiter une expertise approfondie de chaque service AWS sous-jacent. L’équipe a pu se concentrer sur le workflow de migration et les exigences métier. AWS Transform a offert des avantages tels qu’une interface centrale pour lancer une instance de test, suivre l’état de la migration et effectuer une transition, démontrant ainsi comment le service optimise la productivité de l’équipe et l’allocation des ressources.

Lorsqu’une activité manuelle était nécessaire, AWS Transform a fourni des conseils étape par étape et des liens vers la documentation pertinente. L'équipe IBM Consulting a collaboré étroitement avec l'architecte de solutions AWS du client et l'équipe du service AWS Transform afin de lever les obstacles rencontrés et de les résoudre dans les meilleurs délais.

Une autre fonctionnalité précieuse est sa fonctionnalité de collaboration intégrée qui permet à plusieurs membres de l’équipe de participer au projet de migration. Chaque collaborateur doit être affecté à l'un des quatre rôles suivants :

  • Administrateur : accès complet aux données de l’espace de travail, aux tâches, aux artefacts et aux contrôles de gestion des utilisateurs
  • Approbateur : comme les contributeurs, mais avec la possibilité d'approuver des actions critiques telles que les fusions et les déploiements
  • Contributeur : peut lire, communiquer et exécuter des tâches (et interagir avec), mais ne peut pas approuver les actions critiques
  • Lecteur : peut afficher le contenu de l’espace de travail et télécharger les artefacts, mais ne peut pas apporter de modifications

Ce modèle d’accès basé sur les rôles permet aux ingénieurs de superviser le processus de migration. Cela permet également aux experts en la matière de collaborer à des moments clés, tels que l'évaluation des plans par vagues et des regroupements d'applications. Ils peuvent également confirmer la configuration cible de l'instance Amazon EC2 ou marquer une application comme prête pour la transition après avoir effectué les tests d'acceptation. Toute collaboration se fait au sein d’une plateforme unifiée, éliminant ainsi les transferts fastidieux ou la nécessité de créer plusieurs comptes AWS.

AWS Transform réduit les risques liés au processus de migration grâce à plusieurs mécanismes clés. La réplication par blocs des données des serveurs sources vers AWS en temps quasi réel est non intrusive. Les serveurs sources continuent d'être entièrement fonctionnels tout au long du processus de réplication.

Si le lancement de l'instance de test échoue ou si des problèmes sont détectés lors du test d'acceptation sur la nouvelle instance, les clients peuvent continuer à utiliser l'environnement source sans interruption. L'arrêt et la mise hors service du serveur source restent sous le contrôle du client dans le cadre des activités post-migration.

Étendre AWS Transform à l’ensemble du portefeuille

La migration réussie d'une application VMware vers Amazon EC2 via AWS Transform a donné à l'équipe IBM Consulting et au client la confiance nécessaire pour étendre l'utilisation d'AWS Transform.

AWS Transform for VMware a amélioré de 60 % l'efficacité des tâches de découverte et de migration des applications pour cette migration. Des gains supplémentaires sont attendus lorsque cette méthodologie sera appliquée à des migrations à plus grande échelle, où l'analyse des données de découverte par le service pour créer des regroupements d'applications et des plans par vagues éliminerait les efforts manuels. AWS Transform simplifie et accélère le parcours de modernisation du client, éliminant ainsi le besoin de développer des compétences approfondies en interne, de réduire le délai de création de valeur et d’améliorer la productivité des équipes.

Se lancer avec AWS Transform

Si vous envisagez d'utiliser AWS Transform pour votre migration vers VMware, voici trois étapes pour commencer :

  • Contactez l’équipe chargée de votre compte AWS pour discuter de la manière dont AWS Transform peut être intégré à votre stratégie de migration.
  • Sélectionnez une application non critique dont la complexité est représentative pour une première démonstration de la technologie.
  • Autorisez AWS Transform dans votre AWS Organizations et explorez l’interface de l’application web pour comprendre les capacités.

Lire la documentation d’AWS Transform

En savoir plus sur AWS Application Discovery Service

Découvrir AWS Application Migration Service

Démonstration de l'AWS Migration Hub

En savoir plus Découvrir la documentation AWS Transform En savoir plus sur AWS Application Discovery Envisager AWS Migration Service