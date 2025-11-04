AWS Transform for VMware, désormais en disponibilité générale, est un nouveau service qui utilise l'IA agentique pour guider les clients tout au long du parcours de migration. Ce service aide les entreprises à rationaliser et à accélérer les migrations des environnements VMware vers les services AWS natifs. Il fournit une automatisation assistée par l’IA tout au long du cycle de vie de la migration, réduisant considérablement la complexité et les efforts généralement associés aux migrations cloud.

IBM Consulting soutient un vaste parc VMware Cloud on AWS pour un important département du secteur public britannique. Comme ce service a une orientation stratégique cloud native, la première étape consiste en toute logique à réhéberger les applications depuis VMware Cloud on AWS vers Amazon EC2. Cette approche a permis de minimiser les risques liés aux pratiques traditionnelles en matière de licences, notamment la dépendance et les augmentations de prix importantes.

En collaboration avec AWS, IBM Consulting a implémenté VMCloud on AWS pour migrer systématiquement les applications Windows existantes vers Amazon EC2. Grâce à ce processus, ils ont réussi à utiliser AWS Transform pour réduire de 60 % l'effort de migration pour les tâches automatisées, tout en conservant l'intégralité des fonctionnalités et de la sécurité de l'application. L'approche suivante, qui va du choix d'une application cible aux différentes phases de migration, fournit un cadre reproductible que d'autres organisations peuvent adopter pour leurs propres initiatives de transformation cloud native.