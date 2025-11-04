La conception intuitive d'AWS Transform a permis à l'équipe IBM Consulting de réaliser cette migration de manière efficace sans nécessiter une expertise approfondie de chaque service AWS sous-jacent. L’équipe a pu se concentrer sur le workflow de migration et les exigences métier. AWS Transform a offert des avantages tels qu’une interface centrale pour lancer une instance de test, suivre l’état de la migration et effectuer une transition, démontrant ainsi comment le service optimise la productivité de l’équipe et l’allocation des ressources.
Lorsqu’une activité manuelle était nécessaire, AWS Transform a fourni des conseils étape par étape et des liens vers la documentation pertinente. L'équipe IBM Consulting a collaboré étroitement avec l'architecte de solutions AWS du client et l'équipe du service AWS Transform afin de lever les obstacles rencontrés et de les résoudre dans les meilleurs délais.
Une autre fonctionnalité précieuse est sa fonctionnalité de collaboration intégrée qui permet à plusieurs membres de l’équipe de participer au projet de migration. Chaque collaborateur doit être affecté à l'un des quatre rôles suivants :
- Administrateur : accès complet aux données de l’espace de travail, aux tâches, aux artefacts et aux contrôles de gestion des utilisateurs
- Approbateur : comme les contributeurs, mais avec la possibilité d'approuver des actions critiques telles que les fusions et les déploiements
- Contributeur : peut lire, communiquer et exécuter des tâches (et interagir avec), mais ne peut pas approuver les actions critiques
- Lecteur : peut afficher le contenu de l’espace de travail et télécharger les artefacts, mais ne peut pas apporter de modifications
Ce modèle d’accès basé sur les rôles permet aux ingénieurs de superviser le processus de migration. Cela permet également aux experts en la matière de collaborer à des moments clés, tels que l'évaluation des plans par vagues et des regroupements d'applications. Ils peuvent également confirmer la configuration cible de l'instance Amazon EC2 ou marquer une application comme prête pour la transition après avoir effectué les tests d'acceptation. Toute collaboration se fait au sein d’une plateforme unifiée, éliminant ainsi les transferts fastidieux ou la nécessité de créer plusieurs comptes AWS.
AWS Transform réduit les risques liés au processus de migration grâce à plusieurs mécanismes clés. La réplication par blocs des données des serveurs sources vers AWS en temps quasi réel est non intrusive. Les serveurs sources continuent d'être entièrement fonctionnels tout au long du processus de réplication.
Si le lancement de l'instance de test échoue ou si des problèmes sont détectés lors du test d'acceptation sur la nouvelle instance, les clients peuvent continuer à utiliser l'environnement source sans interruption. L'arrêt et la mise hors service du serveur source restent sous le contrôle du client dans le cadre des activités post-migration.