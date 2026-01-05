Intelligence artificielle Automatisation informatique

Tous les agents, tous les cadres : découvrez l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate

La prochaine vague de l’IA en entreprise n’est pas une nouvelle application, c’est une main-d’œuvre d’agents d’IA intégrés au cœur de votre activité.

Publié le 5 janvier 2026
Partout dans l’entreprise, des équipes expérimentent des agents d’IA pour les RH, les ventes, le support informatique, la chaîne d’approvisionnement et bien d’autres domaines. Mais les leaders de l’IA font désormais face à un nouveau défi : faire collaborer tous ces agents de manière sécurisée, gouvernée et évolutive, plutôt que de les laisser fonctionner comme des solutions ponctuelles et déconnectées.

IBM watsonx Orchestrate a été conçu précisément pour ce moment. Au cœur de cette vision se trouve l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate : une collection en constante évolution d’agents d’IA et d’outils préconfigurés provenant d’IBM et de partenaires de confiance, pensés pour s’intégrer à des workflows orchestrés avec un minimum de friction.

Un catalogue pensé pour l’interopérabilité

La plupart des catalogues d’agents disponibles sur le marché partagent certaines caractéristiques : ils supposent un engagement total envers un seul cloud ou une seule suite de productivité ; ils privilégient un kit de développement logiciel (SDK) et un environnement d’exécution spécifiques ; et ils facilitent la découverte, mais essentiellement à l’intérieur de ce système unique.

À l’inverse, l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate est conçu pour des entreprises hétérogènes, ancrées dans la réalité :

  • Tous les agents, tous les cadres : le catalogue n’est lié à aucun SDK, modèle de langage (LLM) ou cloud unique. Les agents développés sur des technologies IBM, des frameworks open source, des piles d’hyperscaler ou du code interne peuvent être intégrés via un cadre d’interopérabilité cohérent et exposés comme des composants de premier plan dans le catalogue.
  • Plusieurs suites, plusieurs clouds : le catalogue s’adresse aux organisations qui utilisent simultanément Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, des applications métier sur mesure et plusieurs clouds, et non une seule suite de productivité d’un fournisseur unique.
  • Du « rayon d’agents » à la « plateforme d’orchestration » : les agents ne sont pas simplement juxtaposés comme des tuiles. Ils sont connectés au moteur d’orchestration de watsonx Orchestrate, ce qui permet de les composer en workflows de bout en bout couvrant plusieurs domaines, systèmes et équipes.

Un système d’agents soigneusement sélectionnés

L’Agent Catalog constitue votre point d’entrée vers un écosystème d’agents et d’outils sélectionnés, prêts à l’emploi dès le premier jour. Il rassemble notamment :

  • Des agents experts métier basés sur des cas d’utilisation de l’IA à forte valeur ajoutée : l’écosystème est renforcé par des agents prédéfinis issus de partenaires leaders de leur secteur, couvrant un éventail encore plus large de cas d’utilisation client.
  • Des intégrations profondes et réutilisables : les agents et outils intègrent des connecteurs éprouvés vers des systèmes d’entreprise tels que Workday, SAP, Salesforce et d’autres, évitant de repenser à chaque fois l’authentification, l’accès aux données et la gestion des erreurs.

Plutôt que de repartir de zéro à chaque nouveau cas d’utilisation, les responsables IA peuvent parcourir le catalogue pour identifier des agents alignés sur des tâches métier spécifiques. Parmi ces exemples, citons les agents pour l’engagement commercial, le recrutement RH ou l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Ils s’appuient sur des agents métier prédéfinis issus de cas d’utilisation « client zéro » chez IBM, où ils ont déjà démontré des gains de productivité.

Ces modèles offrent aux organisations un point de départ précieux lorsqu’elles recherchent encore leur premier cas d’utilisation avec un retour sur investissement (ROI) clair et mesurable, et peuvent être intégrés rapidement et de manière cohérente dans leur environnement.

Conçu pour être ouvert et extensible

Sous le capot, watsonx Orchestrate est ouvert et extensible. La plateforme prend en charge aussi bien des agents développés nativement sur les technologies IBM que des agents issus d’autres cadres, connectés via des interfaces standard.

Grâce à un Agent Connect Framework cohérent, les agents externes peuvent être reliés à watsonx Orchestrate puis exposés dans le catalogue d’agents, où ils apparaissent et se comportent comme des composants de premier ordre de l’environnement.

Pour les responsables IA, cela signifie :

  • Vous n’êtes pas enfermé dans un framework ou un écosystème fournisseur unique.
  • Vous pouvez valoriser vos investissements existants dans les agents sans avoir à les reconstruire.
  • Vous pouvez combiner des agents IBM, internes et partenaires au sein d’une expérience orchestrée unique.

En résumé, l’Agent Catalog n’est pas qu’une simple liste : c’est une couche d’interopérabilité qui permet de composer des solutions à partir de multiples agents et outils, quel que soit leur environnement d’origine.

Création de valeur accélérée

La plupart des responsables de l’IA subissent une forte pression pour produire rapidement des résultats, tout en maintenant une gouvernance rigoureuse. L’Agent Catalog est conçu pour réduire à la fois les délais et les risques :

  • Réutiliser plutôt que réinventer : des agents et outils prédéfinis sont fournis avec des intégrations éprouvées aux systèmes et applications d’entreprise. Ces éléments incluent notamment Workday, SAP, Salesforce et d’autres, avec une pertinence couvrant des domaines tels que les RH, la finance, les ventes et les opérations. Ces outils apportent de la cohérence aux workflows, réduisant l’effort d’intégration et minimisant les erreurs.
  • Extension gouvernée : puisque les agents et outils sont intégrés via un processus IBM défini et exposés dans un catalogue contrôlé, les entreprises bénéficient d’une meilleure visibilité sur ce qui s’exécute, où, et sous la responsabilité de qui.
  • Solutions alignées sur l’activité : les agents sont organisés autour de fonctions et de cas d’utilisation métier concrets, permettant aux responsables des lignes métier d’identifier rapidement où les agents d’IA peuvent renforcer les équipes dès aujourd’hui et où ils pourront étendre leurs capacités demain. Ces agents et outils peuvent également être adaptés aux besoins et aux politiques spécifiques de chaque organisation. Cette adaptation peut être réalisée soit par une personnalisation « pro-code », soit via une interface utilisateur no-code. Ainsi, les équipes peuvent les ajuster sans repartir de zéro.

Résultat ? Vos équipes passent moins de temps sur la plomberie technique de bas niveau et davantage de temps à concevoir des expériences qui font la différence pour les collaborateurs et les clients.

Voir les agents orchestrés en action

Le moteur de ce système est Agent Connect, le programme partenaires d’IBM destiné aux entreprises qui développent des agents d’IA. Grâce à Agent Connect, les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et autres partenaires peuvent intégrer leurs agents à watsonx Orchestrate et les référencer dans l’Agent Catalog. Ce processus crée une nouvelle voie d’accès au marché, soutenue par les canaux de distribution et le réseau de partenaires d’IBM.

Découvrez IBM watsonx Orchestrate et explorez l’Agent Catalog pour identifier des agents et outils prédéfinis répondant à vos besoins métier.

Si vous êtes un ISV souhaitant tirer parti de l’explosion du marché des agents d’IA et de l’automatisation intelligente, rejoignez notre écosystème en pleine croissance et apportez vos meilleurs agents d’IA à IBM watsonx Orchestrate.  

