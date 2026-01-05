Tous les agents, tous les cadres : découvrez l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate

Partout dans l’entreprise, des équipes expérimentent des agents d’IA pour les RH, les ventes, le support informatique, la chaîne d’approvisionnement et bien d’autres domaines. Mais les leaders de l’IA font désormais face à un nouveau défi : faire collaborer tous ces agents de manière sécurisée, gouvernée et évolutive, plutôt que de les laisser fonctionner comme des solutions ponctuelles et déconnectées.

IBM watsonx Orchestrate a été conçu précisément pour ce moment. Au cœur de cette vision se trouve l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate : une collection en constante évolution d’agents d’IA et d’outils préconfigurés provenant d’IBM et de partenaires de confiance, pensés pour s’intégrer à des workflows orchestrés avec un minimum de friction.