Tous les agents, tous les cadres : découvrez l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate
La prochaine vague de l’IA en entreprise n’est pas une nouvelle application, c’est une main-d’œuvre d’agents d’IA intégrés au cœur de votre activité.
La prochaine vague de l’IA en entreprise n’est pas une nouvelle application, c’est une main-d’œuvre d’agents d’IA intégrés au cœur de votre activité.
Partout dans l’entreprise, des équipes expérimentent des agents d’IA pour les RH, les ventes, le support informatique, la chaîne d’approvisionnement et bien d’autres domaines. Mais les leaders de l’IA font désormais face à un nouveau défi : faire collaborer tous ces agents de manière sécurisée, gouvernée et évolutive, plutôt que de les laisser fonctionner comme des solutions ponctuelles et déconnectées.
IBM watsonx Orchestrate a été conçu précisément pour ce moment. Au cœur de cette vision se trouve l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate : une collection en constante évolution d’agents d’IA et d’outils préconfigurés provenant d’IBM et de partenaires de confiance, pensés pour s’intégrer à des workflows orchestrés avec un minimum de friction.
La plupart des catalogues d’agents disponibles sur le marché partagent certaines caractéristiques : ils supposent un engagement total envers un seul cloud ou une seule suite de productivité ; ils privilégient un kit de développement logiciel (SDK) et un environnement d’exécution spécifiques ; et ils facilitent la découverte, mais essentiellement à l’intérieur de ce système unique.
À l’inverse, l’Agent Catalog IBM watsonx Orchestrate est conçu pour des entreprises hétérogènes, ancrées dans la réalité :
L’Agent Catalog constitue votre point d’entrée vers un écosystème d’agents et d’outils sélectionnés, prêts à l’emploi dès le premier jour. Il rassemble notamment :
Plutôt que de repartir de zéro à chaque nouveau cas d’utilisation, les responsables IA peuvent parcourir le catalogue pour identifier des agents alignés sur des tâches métier spécifiques. Parmi ces exemples, citons les agents pour l’engagement commercial, le recrutement RH ou l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. Ils s’appuient sur des agents métier prédéfinis issus de cas d’utilisation « client zéro » chez IBM, où ils ont déjà démontré des gains de productivité.
Ces modèles offrent aux organisations un point de départ précieux lorsqu’elles recherchent encore leur premier cas d’utilisation avec un retour sur investissement (ROI) clair et mesurable, et peuvent être intégrés rapidement et de manière cohérente dans leur environnement.
Sous le capot, watsonx Orchestrate est ouvert et extensible. La plateforme prend en charge aussi bien des agents développés nativement sur les technologies IBM que des agents issus d’autres cadres, connectés via des interfaces standard.
Grâce à un Agent Connect Framework cohérent, les agents externes peuvent être reliés à watsonx Orchestrate puis exposés dans le catalogue d’agents, où ils apparaissent et se comportent comme des composants de premier ordre de l’environnement.
Pour les responsables IA, cela signifie :
En résumé, l’Agent Catalog n’est pas qu’une simple liste : c’est une couche d’interopérabilité qui permet de composer des solutions à partir de multiples agents et outils, quel que soit leur environnement d’origine.
La plupart des responsables de l’IA subissent une forte pression pour produire rapidement des résultats, tout en maintenant une gouvernance rigoureuse. L’Agent Catalog est conçu pour réduire à la fois les délais et les risques :
Résultat ? Vos équipes passent moins de temps sur la plomberie technique de bas niveau et davantage de temps à concevoir des expériences qui font la différence pour les collaborateurs et les clients.
Le moteur de ce système est Agent Connect, le programme partenaires d’IBM destiné aux entreprises qui développent des agents d’IA. Grâce à Agent Connect, les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et autres partenaires peuvent intégrer leurs agents à watsonx Orchestrate et les référencer dans l’Agent Catalog. Ce processus crée une nouvelle voie d’accès au marché, soutenue par les canaux de distribution et le réseau de partenaires d’IBM.
Découvrez IBM watsonx Orchestrate et explorez l’Agent Catalog pour identifier des agents et outils prédéfinis répondant à vos besoins métier.
Si vous êtes un ISV souhaitant tirer parti de l’explosion du marché des agents d’IA et de l’automatisation intelligente, rejoignez notre écosystème en pleine croissance et apportez vos meilleurs agents d’IA à IBM watsonx Orchestrate.