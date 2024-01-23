Comment les compagnies d’assurance collaborent avec IBM pour mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA générative

Nous développons actuellement plusieurs cas d’utilisation, notamment :

Obtenir une autorisation préalable pour les interventions médicales

Gérer les avantages médicaux

Expliquer aux assurés les décisions prises en matière de sinistres et les avantages qui en découlent

Résumer l’historique des sinistres

Assistance aux agents d’assurance/centre de contact : les compagnies d’assurance ont déployé des unités de réponse vocale, des applications mobiles et des solutions web en ligne que les clients peuvent utiliser pour des demandes simples, telles que les informations sur le solde dû et la vérification de l’état de paiement des sinistres. Cependant, l’ensemble de solutions actuel est limité en termes de fonctionnalités et ne peut pas répondre aux questions les plus complexes des clients, comme indiqué dans la section Engagement client. Par conséquent, les clients ont souvent recours à l’agent d’assurance ou au centre d’appel de la compagnie d’assurance. Les solutions basées sur l’IA générative conçues pour les agents peuvent réduire considérablement le temps de recherche de documents, résumer les informations et activer les capacités de conseil, ce qui conduit à une productivité accrue (lien externe à ibm.com) de 14 à 34 % en moyenne (lien externe à ibm.com), voire 42 % (lien externe à ibm.com), et à de meilleurs indicateurs de satisfaction client. Depuis plusieurs années, IBM met en œuvre des solutions traditionnelles basées sur l’IA dans les compagnies d’assurance, en utilisant des produits tels qu’IBM® watsonx Assistant et IBM Watson Explorer. Nous commençons à collaborer avec plusieurs compagnies d’assurance afin d’incorporer des modèles de fondation et l’affinage des prompts pour améliorer les capacités d’assistance aux agents.

Gestion des risques : pour prendre des décisions de souscription liées aux biens immobiliers, les compagnies d’assurance collectent une grande quantité de données externes, notamment les données immobilières fournies dans les formulaires de souscription, les historiques d’inondations, d’ouragans et d’incendies, ainsi que les statistiques criminelles, pour l’emplacement précis des biens. Alors que les données historiques sont accessibles publiquement depuis des sources telles que data.gov (lien externe à ibm.com), les compagnies d’assurance bien établies ont également accès à leurs propres données d’expérience en matière de souscription et de sinistres. Actuellement, l’utilisation de ces données pour la modélisation des risques implique de grands efforts manuels. Les capacités de l’IA, elles, sont sous-utilisées.

Une initiative actuelle d’IBM consiste à collecter des données publiquement disponibles pertinentes pour l’examen des souscriptions et des sinistres d’assurance immobilière afin d’améliorer les modèles de fondation dans la plateforme de données et d’IA IBM watsonx. Les résultats peuvent ensuite être utilisés par nos clients, qui peuvent intégrer leurs données d’expérience propriétaire pour affiner davantage les modèles. Ces modèles et ces données propriétaires seront hébergés dans un environnement IBM Cloud sécurisé, spécialement conçu pour répondre aux exigences de conformité réglementaire du secteur pour les hyperscalers. La solution de gestion des risques vise à accélérer considérablement les processus d’évaluation des risques et de prise de décision, tout en améliorant la qualité des décisions.

Modernisation du code : de nombreuses compagnies d’assurance ayant plus de 50 ans d’existence utilisent encore des systèmes développés dans les années 70, souvent codés en Cobol, Assembler et PL1. Moderniser ces systèmes nécessite de convertir le code hérité en Java ou en d’autres langages de programmation prêts à être utilisés en production.

IBM travaille avec plusieurs institutions financières utilisant des capacités d’IA générative pour comprendre les règles métier et la logique intégrées dans la base de code existante et soutenir sa transformation en un système modulaire. Le processus de transformation exploite le business model de composant IBM (pour l’assurance) et le cadre BIAN (pour la banque) pour guider la refonte. L’IA générative aide également à produire des cas de test et des scripts pour tester le code modernisé.