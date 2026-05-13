L’orchestration agentique en pratique : le processus d’InnovMarine vers une expertise évolutive

Que se passe-t-il lorsque l’expertise rencontre l’orchestration agentique ? L’exemple d’InnovMarine montre comment les entreprises peuvent développer leur expertise, accélérer l’obtention de résultats et réduire les frictions opérationnelles.
InnovMarine est un partenaire spécialisé dans les technologies maritimes et le conseil qui aide les chantiers navals et les entreprises du secteur de la défense à travailler plus efficacement et à construire de meilleurs navires plus rapidement. Grâce à une approche centrée sur l’humain, l’entreprise allie une expertise approfondie du secteur à des solutions numériques concrètes, notamment des services de conseil spécialisés en matière d’avantages industriels et technologiques (ITB) par l’intermédiaire de son pôle InnovConsultants.
Les programmes d’avantages industriels et technologiques (ITB) sont des exigences imposées par le gouvernement dans le cadre des principaux marchés du secteur de la défense ; ils visent à garantir que les entrepreneurs réinvestissent dans l’économie locale par le biais de la participation industrielle, du développement technologique et de partenariats au sein de la chaîne d’approvisionnement. Ces programmes revêtent une importance stratégique, mais leur gestion est complexe.
La mission d’InnovMarine est simple : simplifier cette complexité, stimuler la productivité et faire progresser le secteur de la construction navale, équipe par équipe. Dans des environnements axés sur l’expertise comme celui-ci, un seul goulot d’étranglement suffit souvent à freiner la croissance : la charge de travail excessive qui pèse sur les PME dès le début du projet. Pour y parvenir, InnovMarine avait besoin de bien plus qu’une simple automatisation : il fallait une couche d’orchestration standardisée capable de relier les systèmes, les données et les workflows sans introduire de complexité ni de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur.
Avant de pouvoir élaborer une stratégie, il est indispensable de fournir à chaque nouveau prospect ITB une formation de base, de procéder à des vérifications d’éligibilité minutieuses et de recueillir des informations de manière structurée. Face à la demande croissante, l’équipe d’experts ITB d’InnovMarine consacrait un temps disproportionné à la saisie manuelle des données, à des explications répétitives et à une collecte de données incohérente, ce qui générait des frictions avec les prospects et limitait l’évolutivité du système.
Dans le domaine de l’approvisionnement du secteur de la défense, le temps des experts constitue la ressource la plus précieuse. Les spécialistes d’InnovMarine et leurs clients consacraient un temps disproportionné à des tâches basiques : répéter des explications, évaluer les prospects et collecter manuellement des informations structurées avant même de pouvoir entamer l’élaboration d’une stratégie.
L’équipe devait :
Au-delà des coûts, les enjeux étaient d’ordre opérationnel. Le manque de cohérence dans les données fournies ralentissait le processus de préparation des PME, les délais de réponse habituels de 24 heures freinaient la dynamique, et le partage des connaissances reposait sur des sessions de formation récurrentes qui empêchaient les experts de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. En l’absence d’une méthode cohérente et encadrée pour gérer et coordonner ces interactions préliminaires, cette précieuse expertise demeurait un frein à la croissance.
InnovMarine a mis en place un expert virtuel décisionnel et fiable, optimisé par IBM Watsonx Orchestrate. Orchestrate fait office de plateforme de contrôle pour son écosystème d’agents, coordonnant ces derniers, les outils et les systèmes d’entreprise via des interfaces standardisées et accessibles. Cette solution remplit avant tout deux fonctions : elle étend la portée d’un vivier limité d’experts en ITB et augmente le nombre de candidatures qualifiées.
L’expert virtuel transforme le processus d’accueil en un workflow contrôlé et reproductible qui apprend au fur et à mesure, en collectant des données structurées et en guidant les candidats à travers des exigences complexes. Il s’intègre aux systèmes existants dans tous les environnements, sans nécessiter d’intégrations point à point, tout en garantissant que chaque interaction respecte les politiques définies et soit entièrement vérifiable. Les experts humains n’interviennent que lorsque leur jugement est réellement nécessaire, ce qui permet à davantage de candidats d’avancer sans se heurter à des goulots d’étranglement liés à une expertise hautement spécialisée.
Étape 1. Assistant et outils
Tout a commencé par une expérience guidée par un assistant, s’appuyant sur l’intégration d’outils. Cela a permis d’améliorer l’accompagnement et de réduire la charge de travail manuel, mais les flux restaient semi-déterministes et dépendaient toujours de l’intervention humaine pour mener à bien les tâches complexes.
Étape 2. Assistant hybride avec regroupement LLM
La recherche d’informations basée sur les modèles LLM a été intégrée afin d’enrichir le contenu pédagogique et de lever les ambiguïtés terminologiques. Cela a permis de réduire les frictions et d’améliorer la qualité des réponses ; toutefois, l’orchestration restait centrée sur l’assistant, avec une autonomie limitée, un raisonnement entre étapes restreint et des transferts de tâches peu flexibles.
Étape 3. Fonctionnement entièrement agentique avec Watsonx Orchestrate (l’étape où l’impact se fait réellement sentir)
C’est en plaçant IBM Watsonx Orchestrate au cœur du système, en tant qu’orchestrateur agentique, que le projet a pris son envol. L’orchestrateur crée et coordonne des agents spécialisés (pour le résumé des critères d’éligibilité, la recherche RAG, la persistance des données ou la réécriture dans le CRM, ainsi que les e-mails ou les notifications) et s’adapte en temps réel en fonction des entrées, du contexte et de la gouvernance. Il permet également une coordination transparente entre les systèmes et les environnements, garantissant ainsi un fonctionnement cohérent des workflows, quel que soit l’emplacement des données ou des applications. Des outils sont mis à profit pour maintenir l’état d’avancement à chaque étape et générer un dossier prêt à l’emploi pour les spécialistes lorsqu’un jugement est requis.
Avec watsonx Orchestrate comme interface de contrôle, le processus ne se contente plus d’exécuter des étapes : il fonctionne de manière plus intelligente, s’adapte au contexte et s’autorégule dans des limites définies. Il en résulte non seulement un gain d’efficacité progressif, mais aussi un effet de levier structurel.
Pourquoi est-ce important :
Cette transition vers une orchestration agentique transforme un workflow guidé en une intelligence opérationnelle intégrée au processus de traitement des demandes. Elle est compatible avec les systèmes existants, hybride d’un environnement à l’autre et conçue pour être responsable, avec des décisions vérifiables et des contrôles de politique. Concrètement, il s’agit de la même mise en œuvre que celle que vous avez déjà vue : une saisie guidée et conforme aux exigences ; une structuration adaptative ; une collecte de données précise et cohérente ; et une intervention humaine lorsque cela s’avère nécessaire.
Grâce à la mise en place de cet expert virtuel, InnovMarine est passée d’un processus de saisie manuelle à un workflow plus intelligent, piloté par des agents : les candidats acquièrent plus rapidement les informations nécessaires, les données saisies sont plus cohérentes et les transferts vers les experts sont rationalisés. Ce processus permet à une petite équipe d’experts de passer en revue davantage de dossiers sans augmenter les effectifs.
Le volume des dossiers traités a sensiblement augmenté, ce qui offre une plus grande prévisibilité tout en permettant aux experts de gagner un temps précieux. Parallèlement, le programme a allégé la charge de travail des spécialistes sur les dossiers moins complexes, réduisant ainsi considérablement les besoins en formation et les coûts de formation par client.
La leçon tirée de l’expérience d’InnovMarine est claire : lorsque les processus d’application sont très exigeants et limités par un manque d’expertise, l’orchestration agentique surpasse systématiquement l’automatisation ponctuelle. Les secteurs réglementés et axés sur l’ingénierie tirent particulièrement profit de flux contrôlés, de données structurées et d’une supervision humaine, qui amplifient l’impact des experts dont ils disposent déjà.
Comme watsonx Orchestrate repose sur des API et des normes open source, InnovMarine peut continuer à faire évoluer son environnement d’automatisation. Pour ce faire, l’entreprise ajoute de nouveaux agents, modèles et intégrations à mesure que ses besoins évoluent, sans accumuler de retard technologique ni se retrouver prisonnière d’un fournisseur. Il s’agit d’une base pérenne qui offre dès aujourd’hui un retour sur investissement concret et reproductible, tout en préparant l’entreprise à la prochaine vague d’automatisation intelligente.
En fin de compte, le parcours d’InnovMarine illustre le véritable potentiel de l’IA agentique : non pas remplacer l’expertise, mais la démultiplier. En intégrant l’intelligence dans les workflows et en orchestrant les tâches de manière ciblée et maîtrisée, les systèmes agentiques permettent aux experts humains de se concentrer sur les domaines où le jugement, la créativité et l’expérience sont les plus importants.
Il en résulte un nouveau modèle opérationnel, dans lequel la technologie prend en charge la charge cognitive liée aux tâches répétitives, tandis que les équipes consacrent leurs compétences à des décisions à plus forte valeur ajoutée. Dans ce modèle, le succès ne repose pas uniquement sur l’automatisation, mais aussi sur une collaboration délibérée entre les personnes et les systèmes intelligents.
Les entreprises qui parviennent à trouver le bon équilibre, en combinant une IA agentique et l’expertise humaine, ne se contenteront pas de simplement suivre le rythme. Elles développeront leurs connaissances, accéléreront la prise de décision et se forgeront un avantage concurrentiel durable dans un monde de plus en plus complexe.
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