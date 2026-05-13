L’orchestration agentique en pratique : le processus d’InnovMarine vers une expertise évolutive

InnovMarine est un partenaire spécialisé dans les technologies maritimes et le conseil qui aide les chantiers navals et les entreprises du secteur de la défense à travailler plus efficacement et à construire de meilleurs navires plus rapidement. Grâce à une approche centrée sur l’humain, l’entreprise allie une expertise approfondie du secteur à des solutions numériques concrètes, notamment des services de conseil spécialisés en matière d’avantages industriels et technologiques (ITB) par l’intermédiaire de son pôle InnovConsultants.

Les programmes d’avantages industriels et technologiques (ITB) sont des exigences imposées par le gouvernement dans le cadre des principaux marchés du secteur de la défense ; ils visent à garantir que les entrepreneurs réinvestissent dans l’économie locale par le biais de la participation industrielle, du développement technologique et de partenariats au sein de la chaîne d’approvisionnement. Ces programmes revêtent une importance stratégique, mais leur gestion est complexe.

La mission d’InnovMarine est simple : simplifier cette complexité, stimuler la productivité et faire progresser le secteur de la construction navale, équipe par équipe. Dans des environnements axés sur l’expertise comme celui-ci, un seul goulot d’étranglement suffit souvent à freiner la croissance : la charge de travail excessive qui pèse sur les PME dès le début du projet. Pour y parvenir, InnovMarine avait besoin de bien plus qu’une simple automatisation : il fallait une couche d’orchestration standardisée capable de relier les systèmes, les données et les workflows sans introduire de complexité ni de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur.

Avant de pouvoir élaborer une stratégie, il est indispensable de fournir à chaque nouveau prospect ITB une formation de base, de procéder à des vérifications d’éligibilité minutieuses et de recueillir des informations de manière structurée. Face à la demande croissante, l’équipe d’experts ITB d’InnovMarine consacrait un temps disproportionné à la saisie manuelle des données, à des explications répétitives et à une collecte de données incohérente, ce qui générait des frictions avec les prospects et limitait l’évolutivité du système.