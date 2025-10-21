L’IA agentique au service de la sécurité des identités avec IBM® Verify Identity Protection

L’ère de l’IA agentique est arrivée. Les systèmes autonomes vont au-delà des instructions ; ils prennent des décisions, agissent et accélèrent l’innovation à la vitesse des machines. De l’automatisation des transactions financières à la gestion des workflows de cybersécurité, ces partenaires numériques transforment les opérations dans les domaines des ventes, de la finance, des RH, des technologies de l’information et de la sécurité. L’IA agentique amplifie nos efforts, ce qui nous permet d’être plus productifs.

Cependant, l’autonomie qui stimule l’innovation grâce à l’IA agentique peut également ouvrir la porte à des vulnérabilités de sécurité importantes et amplifier non seulement la productivité, mais aussi les risques. Selon le rapport 2025 sur le coût d’une violation de données, 63 % des entreprises ne disposent pas d’une politique de sécurité et de gouvernance de l’IA.

Le Rapport X-Force Threat Intelligence Index d’IBM a révélé que 30 % des violations de données commencent par des attaques basées sur l’identité, et que les outils hérités de gestion des identités et des accès (IAM) n’ont jamais été conçus pour des identités autonomes et autogérées. À mesure que l’adoption de l’IA agentique s’accélère, les entreprises sont confrontées à des agents IA non gérés, à des risques d’accès fantôme et à une surface d’attaque entièrement nouvelle.

Pour garder une longueur d’avance à l’ère des identités autonomes et des outils automatisés, les entreprises ont besoin d’un nouveau paradigme de sécurité axé sur la visibilité, le contrôle et la gouvernance. IBM Verify (VIP) permet aux entreprises de sécuriser l’IA agentique tout en préservant vitesse, innovation et confiance.