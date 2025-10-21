L’IA agentique au service de la sécurité des identités avec IBM® Verify Identity Protection

L’ère de l’IA agentique est arrivée. Les systèmes autonomes vont au-delà des instructions ; ils prennent des décisions, agissent et accélèrent l’innovation à la vitesse des machines. De l’automatisation des transactions financières à la gestion des workflows de cybersécurité, ces partenaires numériques transforment les opérations dans les domaines des ventes, de la finance, des RH, des technologies de l’information et de la sécurité. L’IA agentique amplifie nos efforts, ce qui nous permet d’être plus productifs.
Cependant, l’autonomie qui stimule l’innovation grâce à l’IA agentique peut également ouvrir la porte à des vulnérabilités de sécurité importantes et amplifier non seulement la productivité, mais aussi les risques. Selon le rapport 2025 sur le coût d’une violation de données, 63 % des entreprises ne disposent pas d’une politique de sécurité et de gouvernance de l’IA.
Le Rapport X-Force Threat Intelligence Index d’IBM a révélé que 30 % des violations de données commencent par des attaques basées sur l’identité, et que les outils hérités de gestion des identités et des accès (IAM) n’ont jamais été conçus pour des identités autonomes et autogérées. À mesure que l’adoption de l’IA agentique s’accélère, les entreprises sont confrontées à des agents IA non gérés, à des risques d’accès fantôme et à une surface d’attaque entièrement nouvelle.
Pour garder une longueur d’avance à l’ère des identités autonomes et des outils automatisés, les entreprises ont besoin d’un nouveau paradigme de sécurité axé sur la visibilité, le contrôle et la gouvernance. IBM Verify (VIP) permet aux entreprises de sécuriser l’IA agentique tout en préservant vitesse, innovation et confiance.
Les récentes conférences technologiques ont suscité une vague d’annonces concernant l’IA agentique, des copilotes de sécurité aux bots informatiques automatisés. Mais les analystes mettent en garde contre le blanchiment d’agent qui consiste à faire passer une simple automatisation pour une IA totalement autonome.
Forrester prévient que de nombreux agents sont simplement des scripts spécifiques à une tâche, et non des systèmes coordonnés. Et Gartner prédit que plus de 40 % des projets d’IA agentique seront annulés d’ici 2027 en raison d’un manque de valeur ou de gouvernance.
Pour les responsables de la sécurité, la clarté est importante. Considérez la différence entre l’IA agentique pour la sécurité et la sécurité pour l’IA agentique :
Il est également important que les responsables de la sécurité comprennent les différences entre les types d’agent IA.
Les agents autonomes représentent un changement fondamental dans l’informatique d’entreprise :
Pourtant, cette rapidité d’innovation crée des angles morts critiques, notamment les suivants :
Les systèmes IAM hérités et de gouvernance et d’administration des identités (IGA) n’ont pas été conçus pour ce monde dynamique et autonome. Les entreprises ont besoin d’une observabilité en temps réel, d’une application du moindre privilège et d’une analyse comportementale spécialement conçue pour l’IA agentique.
Sécuriser l’IA agentique n’est pas seulement une question de technologie ; il s’agit de bâtir une base solide pour la sécurité, la visibilité et le contrôle des identités. Voici quatre mesures que les responsables de la sécurité peuvent prendre dès aujourd’hui :
Avec ces 4 bonnes pratiques, les entreprises peuvent adopter en toute confiance l’IA agentique tout en assurant la sécurité, la conformité et la résilience opérationnelle. Et IBM Verify Identity Protection est l’outil idéal pour aider les entreprises à mettre en œuvre ces bonnes pratiques.
IBM Verify Identity Protection offre une observabilité des identités et une détection des menaces pilotée par l’IA, spécialement conçue pour les entreprises hybrides modernes. Avec VIP, les équipes de sécurité bénéficient des avantages suivants :
L’IA agentique offre un potentiel de transformation en automatisant les flux de travail, en accélérant les décisions et en déverrouillant l’efficacité de l’entreprise. Mais sans contrôles appropriés, il introduit également des identités non gérées, un accès invisible et des risques de violation élevés.
IBM Verify Identity Protection donne aux responsables de la sécurité la visibilité, l’automatisation et la gouvernance nécessaires pour dimensionner l’IA agentique en toute sécurité, ce qui permet d’innover sans compromettre la confiance ou la conformité.