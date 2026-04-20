Iterate.ai propose désormais sa plateforme d’IA privée, Generate for Healthcare, qui gère l’analyse conforme des réclamations et les workflows du cycle des revenus. Cette plateforme équipée d’accélérateurs d’IA Intel est déployée sur IBM Cloud.
Les établissements de santé sont soumis à une pression croissante pour gérer les demandes de remboursement rejetées ou incomplètes, tout en garantissant la conformité réglementaire et l’efficacité opérationnelle. Face à l’augmentation du volume des demandes et à la complexité croissante des règles de paiement, les hôpitaux recherchent des solutions d’IA qui produisent des résultats concrets sans compromettre la confiance, la sécurité ou le contrôle.
Les professionnels de santé sont confrontés à une véritable tempête de défis opérationnels et financiers. Les équipes chargées de la gestion des demandes d’indemnisation et des refus sont submergées par des volumes considérables de données, souvent dispersées dans de longs documents qu’il faut examiner manuellement pour déterminer pourquoi une demande a été refusée ou sous-évaluée. Une seule demande d’indemnisation peut compter 10 à 25 pages de texte dense et les demandes d’indemnisation en cours se comptent en milliers.
Parallèlement, les entreprises font face à des pénuries de personnel, à un épuisement administratif, à la diminution des marges et à un contrôle réglementaire accru. Si de nombreux responsables du secteur de la santé perçoivent le potentiel de l’IA, il existe souvent un fossé entre l’expérimentation de l’IA et les résultats commerciaux mesurables. Les préoccupations concernant la confidentialité des données, la conformité et la gouvernance retardent souvent ou figent totalement les déploiements.
Ces réalités créent une demande en faveur d’une nouvelle catégorie de solutions d’IA basées sur une conception sécurisée et conçues pour répondre aux exigences de conformité en créant rapidement de la valeur dans des environnements hautement réglementés.
Pour relever ces défis, Iterate.ai a intégré sa solution Generate for Healthcare software-as-a-service (SaaS) sur IBM Cloud, en utilisant les accélérateurs d’IA Intel Gaudi 3 pour une accélération IA haute performance.
Le cas d’utilisation se concentre sur le recouvrement des recettes pour les hôpitaux, où l’IA peut analyser les données de réclamation, les politiques de remboursement et la documentation. Cette solution est conçue pour identifier les demandes de remboursement refusées ou sous-évaluées plus rapidement et avec plus de précision que les processus manuels.
Contrairement aux déploiements d’IA traditionnels qui nécessitent de longs cycles d’intégration, la production de cette solution est rapide et déployée en quelques semaines au lieu de quelques mois. Elle est conçue spécifiquement pour les établissements de santé qui ont besoin de performance prévisible, d’une gouvernance forte et d’une garantie au niveau des données de santé protégées (PHI).
Generate for Healthcare permet aux systèmes d’IA d’analyser les demandes de remboursement, d’identifier les problèmes et de prendre en charge les actions suivantes au sein de workflows définis. Déployée sur IBM® Cloud, la plateforme fait office de plateforme privée de main-d’œuvre IA pour les équipes chargées du cycle de revenus des hôpitaux. Elle est fournie avec des agents de workflow d’IA prêts à l’emploi appelés « cartes », conçus pour effectuer automatiquement :
La plateforme étant agentique, les organismes de santé peuvent également créer des workflows personnalisés pour traiter, au fil du temps, d’autres processus nécessitant un volume important de données et axés sur la prise de décision. La sécurité et la conformité sont au cœur de la conception. Les actions de l’IA sont traçables et conçues pour être prêtes à l’audit, ce qui aide les entreprises à maintenir le contrôle et la conformité tout en développant l’adoption de l’IA.
Generate for Healthcare by Iterate.ai sur IBM Cloud est renforcé par les capacités d’IBM, Intel et Iterate.ai, chacun jouant un rôle distinct et essentiel :
Au-delà de la technologie, la stratégie d’écosystème d’IBM accélère l’adoption. En répertoriant la solution dans le catalogue IBM Cloud, les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) comme Itérerate.ai peuvent adopter un modèle de revente en ligne qui facilite la mise sur le marché et leur permet d’atteindre plus rapidement les entreprises du secteur de la santé, tout en rassurant les clients quant à la maturité et à la fiabilité de la solution.
Iterate.ai a suscité un vif intérêt de la part des organismes de santé. Iterate.ai indique que les premiers déploiements de sa solution, avant même sa disponibilité sur IBM, ont démontré des résultats opérationnels et financiers mesurables pour leurs clients au cours des 90 premiers jours, notamment :
Iterate.ai signale également qu’un système de santé régional du Midwest a obtenu un retour sur investissement multiplié par 10 en trois mois, grâce à une identification plus rapide des opportunités de recouvrement et à une réduction des efforts administratifs. 1
Ces résultats trouvent un écho auprès des directeurs financiers, des DSI, des équipes de gestion du cycle des revenus (RCM) qui recherchent des solutions d’IA offrant un ROI rapide et justifiable sans augmenter les risques.
Au fur et à mesure de l’adoption de l’IA, les secteurs réglementés dépasseront le stade de l’expérimentation pour s’orienter vers une IA de niveau production et spécifique à un domaine. Les progrès en matière d’accélération de l’IA, tels que les accélérateurs d’IA Intel Gaudi 3, permettent d’exécuter efficacement des modèles plus complexes, ouvrant la porte à de nouveaux cas d’utilisation dans le domaine de la santé, jusque-là trop coûteux ou trop gourmands en ressources de calcul.
Pour les soins de santé, cela signifie étendre l’IA au-delà du recouvrement des recettes pour viser des domaines tels que l’automatisation de la conformité, l’intelligence opérationnelle et l’aide à la décision, tout en maintenant la confidentialité, la gouvernance et la prévisibilité propres à ce secteur d’activité.
« Les organismes de santé ont eu du mal à évaluer le ROI de l’IA générative car la plupart des solutions promettent des gains d’efficacité qui sont difficiles à quantifier », assure Steven J. Darrah, directeur général des ventes de solutions d’entreprise en Amérique du Nord pour Intel. « Le recouvrement des recettes est d’une nature fondamentalement différente : chaque remboursement non perçu que nous identifions se traduit directement par des fonds récupérés en faveur de nos systèmes hospitaliers en difficulté. Intel, Iterate et IBM donnent aux établissements de santé l’opportunité d’activer ces avantages sur du matériel disponible et performant, tout en maintenant l’environnement sécurisé et conforme à leurs besoins en données.
Les organismes de santé ont besoin d’une IA spécialement conçue pour la conformité, et non d’une solution adaptée a posteriori. La combinaison de Generate for Healthcare d’Iterate.ai, des accélérateurs IA Intel Gaudi 3 et d’IBM Cloud offre une IA haute performance avec une création de valeur rapide et une approche axée sur la sécurité.
Participez à la session Intel, IBM et Iterate.ia lors d’IBM Think 2026
Demander une évaluation gratuite de l’exposition à Iterate.ai
Découvrir Generate for Healthcare par Iterate.IA sur IBM Cloud