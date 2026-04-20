Pour relever ces défis, Iterate.ai a intégré sa solution Generate for Healthcare software-as-a-service (SaaS) sur IBM Cloud, en utilisant les accélérateurs d’IA Intel Gaudi 3 pour une accélération IA haute performance.

Le cas d’utilisation se concentre sur le recouvrement des recettes pour les hôpitaux, où l’IA peut analyser les données de réclamation, les politiques de remboursement et la documentation. Cette solution est conçue pour identifier les demandes de remboursement refusées ou sous-évaluées plus rapidement et avec plus de précision que les processus manuels.

Contrairement aux déploiements d’IA traditionnels qui nécessitent de longs cycles d’intégration, la production de cette solution est rapide et déployée en quelques semaines au lieu de quelques mois. Elle est conçue spécifiquement pour les établissements de santé qui ont besoin de performance prévisible, d’une gouvernance forte et d’une garantie au niveau des données de santé protégées (PHI).

Generate for Healthcare permet aux systèmes d’IA d’analyser les demandes de remboursement, d’identifier les problèmes et de prendre en charge les actions suivantes au sein de workflows définis. Déployée sur IBM® Cloud, la plateforme fait office de plateforme privée de main-d’œuvre IA pour les équipes chargées du cycle de revenus des hôpitaux. Elle est fournie avec des agents de workflow d’IA prêts à l’emploi appelés « cartes », conçus pour effectuer automatiquement :

Analyser les demandes de remboursement et les communications avec les payeurs

Identifier les demandes refusées, non payées ou sous-évaluées

Extraire les raisons précises du refus à partir de documents complexes

Mettre en place des workflows de suivi, notamment la rédaction de courriers médicaux justifiant la nécessité d’un traitement, qui prennent généralement plus de 30 minutes lorsqu’elles sont rédigées manuellement

La plateforme étant agentique, les organismes de santé peuvent également créer des workflows personnalisés pour traiter, au fil du temps, d’autres processus nécessitant un volume important de données et axés sur la prise de décision. La sécurité et la conformité sont au cœur de la conception. Les actions de l’IA sont traçables et conçues pour être prêtes à l’audit, ce qui aide les entreprises à maintenir le contrôle et la conformité tout en développant l’adoption de l’IA.