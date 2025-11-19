Les commentaires des utilisateurs montrent qu’IBM SPSS Statistics est assez intuitif et accessible. Les critiques soulignent sa convivialité et ses excellentes capacités de gestion des données. Pour les PME, cela signifie moins de temps d’apprentissage de l’outil et moins de dépendance à l’égard de la programmation lourde ou du codage spécialisé. Il vous aide même à interpréter des résultats statistiques complexes. Et comme il s’agit d’un produit bien établi et reconnu par de nombreux utilisateurs universitaires et commerciaux, vous gagnez en crédibilité lorsque vous présentez des décisions fondées sur les données en interne ou à des parties prenantes externes.

Pour une PME qui tente de passer de la situation où elle dispose de données mais ne sait pas quoi en faire à celle où elle prend activement des décisions basées sur les données, IBM SPSS Statistics constitue un atout majeur. Vous bénéficiez d’un accès facilité à des analytiques significatives, à des outils de prévision et d’optimisation, à des licences flexibles pour tester et mettre à l’échelle, ainsi qu’à un produit convivial et réputé.

Si vous souhaitez en savoir plus, inscrivez-vous pour un essai gratuit de 14 jours d’IBM SPSS Statistics, cartographiez une ou deux questions métier clés (par exemple,quels segments de clientèle sont susceptibles de partir, ou quels canaux marketing génèrent le meilleur ROI ?) et évaluez comment les informations pourraient avoir un impact sur votre planification du prochain trimestre.

Jusqu’au 15 décembre 2025, vous pouvez bénéficier de 30 % de réduction sur votre nouvel abonnement mensuel ou annuel à IBM SPSS Statistics.