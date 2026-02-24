Payez en toute liberté : IBM élargit ses moyens de paiement internationaux

Alors que les entreprises se développent à l’échelle mondiale et que le commerce digital continue d’évoluer, les clients s’attendent à des expériences d’achat simples, familières et flexibles, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Chez IBM, nous nous engageons à répondre à ces attentes en vous permettant d’acheter plus facilement les produits et solutions dont vous avez besoin, en utilisant les modes de paiement que vous préférez.

C’est pourquoi nous avons élargi et modernisé nos moyens de paiement dans 29 pays, offrant ainsi à nos clients du monde entier un choix plus vaste que jamais.