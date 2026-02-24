Payez en toute liberté : IBM élargit ses moyens de paiement internationaux

Nous avons élargi et modernisé nos moyens de paiement dans 29 pays, offrant ainsi à nos clients du monde entier un choix plus vaste que jamais.
Alors que les entreprises se développent à l’échelle mondiale et que le commerce digital continue d’évoluer, les clients s’attendent à des expériences d’achat simples, familières et flexibles, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Chez IBM, nous nous engageons à répondre à ces attentes en vous permettant d’acheter plus facilement les produits et solutions dont vous avez besoin, en utilisant les modes de paiement que vous préférez.
C’est pourquoi nous avons élargi et modernisé nos moyens de paiement dans 29 pays, offrant ainsi à nos clients du monde entier un choix plus vaste que jamais.
Les préférences de paiement varient considérablement à travers le monde. Si certains clients utilisent les principales cartes de crédit, d’autres préfèrent les portefeuilles numériques ou les systèmes de paiement locaux fiables. Pour mieux répondre à ces besoins, IBM.com propose désormais un ensemble plus large de méthodes de paiement qui s’adaptent aux attentes locales et aux habitudes d’achat.
En fonction de votre emplacement, vous pouvez désormais finaliser votre achat sur IBM.com en utilisant :
Cette expansion ne consiste pas seulement à ajouter davantage d’options au moment du paiement : il s’agit aussi de réduire les frictions, de respecter les préférences régionales et de rendre le parcours d’achat de bout en bout plus fluide pour chaque client.
Que vous soyez une entreprise achetant un logiciel pour des équipes internationales ou un développeur achetant un seul abonnement, l’expérience de paiement ne doit pas être un obstacle.
Une plus grande flexibilité des paiements signifie :
Cette mise à jour permet de garantir que les clients peuvent acheter des solutions IBM de la même manière qu’ils gèrent le reste de leur vie numérique : rapidement, en toute sécurité et avec un contrôle total.
Même si nous continuons à étendre nos capacités mondiales, la disponibilité des produits, les types de paiement pris en charge et les tarifs peuvent différer d’un pays à l’autre. Lorsque vous passez à l’étape de paiement, vous verrez automatiquement les options qui s’appliquent à votre région, en fonction des exigences locales et de la disponibilité.
Grâce à ces options de paiement élargies, nous poursuivons notre engagement à créer une expérience d’achat transparente, moderne et inclusive pour chaque client, quel que soit l’endroit où il se trouve ou le mode de paiement qu’il préfère.
En alignant notre processus de paiement sur les préférences régionales et les méthodes locales de confiance, nous éliminons les obstacles, augmentons la flexibilité et facilitons plus que jamais l’accès aux produits et solutions IBM qui alimentent votre entreprise. Ce n’est qu’une étape dans nos efforts plus généraux visant à simplifier et à rationaliser la façon dont vous interagissez avec IBM.com, aujourd’hui et à l’avenir.
