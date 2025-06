À mesure que le marché de l’IA se développe, une vision se fait de plus en plus claire : la personnalisation est la nouvelle monnaie de la valeur d’entreprise. Les entreprises veulent des modèles qui reflètent leurs besoins spécifiques en matière de connaissances, de ton et de conformité. Chez IBM, nous pensons que l’avenir de l’IA n’est pas seulement l’open source, c’est aussi la personnalisation ouverte. Et à mesure que l’IA s’intègre dans la prise de décision des entreprises, la possibilité de personnaliser et de contrôler vos modèles constituera un avantage concurrentiel, avec IBM et Red Hat ouvrant la voie pour les entreprises de toutes tailles.

Au Red Hat Summit 2025, l’élan derrière cette vision s’accélère, porté par deux solutions puissantes annoncées par IBM.