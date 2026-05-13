IBM Ventures est fier de soutenir Orion Security dans sa modernisation de la prévention des pertes de données à l’ère de l’IA, faisant ainsi évoluer ce secteur de contrôles réactifs vers une protection proactive et intelligente, conçue pour s’adapter à la réalité du monde professionnel moderne.
L’IA est en train de transformer la manière dont les données circulent au sein de l’entreprise et met en évidence des risques que les plateformes traditionnelles de prévention des pertes de données (DLP) n’ont jamais été conçues pour gérer. Orion Security a été conçu pour répondre à ce besoin.
Chez IBM Ventures, nous investissons dans des technologies qui redéfinissent les capacités fondamentales des entreprises en vue des prochaines évolutions technologiques. En matière de sécurité, cette évolution est évidente : une protection efficace ne peut plus être ajoutée a posteriori à des workflows pilotés par l’IA. Elle doit être intégrée dès le départ. C’est cette conviction qui sous-tend notre investissement dans Orion Security, une plateforme de DLP basée sur l’IA et spécialement conçue pour protéger les données sensibles sur les points de terminaison, dans les environnements SaaS et dans le cloud, avec une complexité bien moindre (et une précision bien supérieure) que les approches traditionnelles.
Les solutions de DLP traditionnelles rencontrent des difficultés depuis des années. La conception rigide des politiques, les longs cycles de déploiement, les taux élevés de faux positifs et la faible adaptabilité ont nui à leur adoption et à leur efficacité. De nombreux programmes s’enlisent avant d’offrir une protection efficace, laissant les équipes épuisées et exposées aux risques.
L’IA a creusé cet écart. L’IA générative, les workflows agentiques et l’utilisation de l’IA « fantôme » ont ouvert de nouvelles voies d’exfiltration des données que les systèmes basés sur des règles ne peuvent ni détecter ni analyser. Parallèlement, l’ampleur et le dynamisme des flux de données d’entreprise ont rendu le réglage manuel des politiques de plus en plus fastidieux. Il en résulte un risque réel : les recherches d’IBM sur les violations de données montrent que le coût mondial moyen d’une violation de données a atteint 4,44 millions de dollars, et plus de 10 millions de dollars aux États-Unis, soulignant à quel point cette faille est devenue coûteuse.
Les solutions de DLP connaissent leur première véritable transition architecturale depuis des décennies. Les progrès réalisés dans le domaine des grands modèles linguistiques permettent désormais une classification tenant compte du contexte et une détection basée sur le comportement, ce qui était impossible avec les systèmes traditionnels. Les entreprises se penchent à nouveau sur des projets de DLP longtemps reportés, avec de nouvelles attentes : une valeur ajoutée immédiate, une charge opérationnelle minimale et une protection qui évolue au rythme des activités basées sur l’IA.
Le tournant de la nouvelle génération de technologies de DLP est imminent, et IBM Ventures investit dans ce secteur car nous sommes convaincus que le leadership dans ce domaine ne reposera pas sur des améliorations progressives, mais sur une architecture basée sur l’IA, conçue dès le départ pour répondre aux modes d’utilisation actuels des données.
Orion Security aborde la DLP de la même manière que les équipes de sécurité modernes envisagent les points de terminaison : en privilégiant le comportement, en s’appuyant sur l’intelligence et en s’adaptant au changement. Nous considérons leur plateforme comme un « EDR pour les données », marquant ainsi le passage d’une application statique des politiques à une détection dynamique des risques et à la prévention des pertes. Trois fonctionnalités intégrées distinguent Orion :
Grâce à sa flexibilité de déploiement sur les points de terminaison, les extensions de navigateur et les environnements SaaS, cette plateforme est particulièrement adaptée aux entreprises complexes et hybrides.
L’approche d’Orion Security s’inscrit dans le prolongement de la stratégie d’IBM en matière de sécurité des données. Sa visibilité fondée sur la traçabilité et sa classification basée sur l’IA viennent compléter les atouts d’IBM en matière de conformité et de surveillance, étendant ainsi la plateforme de sécurité des données d’IBM à des cas d’utilisation impliquant des agents et cloud natifs. Au sein des services de sécurité d’IBM, le modèle de détection explicite et peu contraignant d’Orion s’intègre parfaitement aux offres de conseil et de gestion sur lesquelles les clients s’appuient pour faire face à un environnement de menaces de plus en plus complexe.
IBM Ventures est fier de soutenir Orion Security dans sa modernisation de la prévention des pertes de données à l’ère de l’IA, faisant ainsi évoluer ce secteur de contrôles réactifs vers une protection proactive et intelligente, conçue pour s’adapter à la réalité du monde professionnel moderne.