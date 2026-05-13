L’IA est en train de transformer la manière dont les données circulent au sein de l’entreprise et met en évidence des risques que les plateformes traditionnelles de prévention des pertes de données (DLP) n’ont jamais été conçues pour gérer. Orion Security a été conçu pour répondre à ce besoin.

Chez IBM Ventures, nous investissons dans des technologies qui redéfinissent les capacités fondamentales des entreprises en vue des prochaines évolutions technologiques. En matière de sécurité, cette évolution est évidente : une protection efficace ne peut plus être ajoutée a posteriori à des workflows pilotés par l’IA. Elle doit être intégrée dès le départ. C’est cette conviction qui sous-tend notre investissement dans Orion Security, une plateforme de DLP basée sur l’IA et spécialement conçue pour protéger les données sensibles sur les points de terminaison, dans les environnements SaaS et dans le cloud, avec une complexité bien moindre (et une précision bien supérieure) que les approches traditionnelles.