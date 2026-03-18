Pourquoi IBM Ventures a investi dans Atolio ?

Les données d’entreprise sont dispersées sur d’innombrables outils, et les solutions de recherche traditionnelles peinent à unifier ces informations, notamment dans les secteurs où la confidentialité, la conformité et le contrôle des données sont non négociables. En fait, 38 % des responsables informatiques citent les préoccupations de sécurité et de gouvernance comme des obstacles majeurs à la croissance de l’IA, selon une étude de Forrester Consulting commandée par Tines.

Atolio résout ce problème de front avec une plateforme qui permet aux organisations de déployer une recherche alimentée par l'IA entièrement au sein de leur propre infrastructure, sur site ou dans leur nuage privé virtuel (VPC), garantissant ainsi un contrôle total sur les données sensibles. Grâce à l'indexation en fonction des autorisations, aux connecteurs natifs et à la prise en charge des LLM open-source et propriétaires, Atolio offre une expérience de recherche sécurisée et unifiée, adaptée aux droits d'accès de chaque utilisateur.