Pourquoi IBM Ventures a investi dans Atolio ?

Permettre une recherche d’entreprise sécurisée et alimentée par l’IA pour l’ère du cloud hybride.
Chez IBM Ventures, nous croyons que l’avenir de la productivité en entreprise réside dans des expériences de recherche intelligentes, sécurisées et flexibles, qui respectent la souveraineté des données, s’intègrent parfaitement sur toutes les plateformes et sont propulsées par les dernières avancées en matière d’IA. C’est pourquoi nous sommes ravis d’ annoncer notre investissement dans Atolio, la seule plateforme de recherche d’entreprise entièrement auto-hébergée et basée sur l’IA, conçue pour les organisations soucieuses de la sécurité.
Les données d’entreprise sont dispersées sur d’innombrables outils, et les solutions de recherche traditionnelles peinent à unifier ces informations, notamment dans les secteurs où la confidentialité, la conformité et le contrôle des données sont non négociables. En fait, 38 % des responsables informatiques citent les préoccupations de sécurité et de gouvernance comme des obstacles majeurs à la croissance de l’IA, selon une étude de Forrester Consulting commandée par Tines.
Atolio résout ce problème de front avec une plateforme qui permet aux organisations de déployer une recherche alimentée par l'IA entièrement au sein de leur propre infrastructure, sur site ou dans leur nuage privé virtuel (VPC), garantissant ainsi un contrôle total sur les données sensibles. Grâce à l'indexation en fonction des autorisations, aux connecteurs natifs et à la prise en charge des LLM open-source et propriétaires, Atolio offre une expérience de recherche sécurisée et unifiée, adaptée aux droits d'accès de chaque utilisateur.
L'architecture d'Atolio s'aligne directement sur la stratégie de cloud hybride et d'IA d'IBM. Tout comme Red Hat OpenShift permet un déploiement cohérent à travers les environnements, Atolio permet aux entreprises d'apporter l'IA à leurs données où qu'elles se trouvent. Leur approche agnostique permet l'intégration de watsonx, Anthropic, OpenAI, Gemini et de modèles open-source comme le Llama de Meta, ce qui donne aux clients la flexibilité de choisir le bon modèle pour leurs besoins.
L'équipe fondatrice d'Atolio apporte une expérience approfondie en matière de logiciels d'entreprise et d'infrastructure d'IA. David Lanstein, PDG, et Mark Matta, CRO, ont aidé PagerDuty à passer de 1 million de dollars à plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Gareth Watts, directeur technique, a joué un rôle déterminant dans la mise au point des premiers produits cloud de Splunk et des couches d'ingestion sécurisées.
Ensemble, ils ont constitué une équipe qui comprend les défis techniques et commerciaux liés à la fourniture de services aux grandes entreprises réglementées. Leur succès précoce en dit long : des clients comme Cengage, Cribl et l’US Air Force constatent déjà des gains de productivité mesurables (jusqu’à 62 % dans certaines équipes) en utilisant Atolio pour unifier et sécuriser leurs connaissances de l’entreprise.
Chez IBM Ventures, nous investissons dans des sociétés qui construisent l'infrastructure de la prochaine ère de la technologie d'entreprise. C'est exactement ce que fait Atolio : redéfinir la manière dont les entreprises accèdent à leurs connaissances et interagissent avec elles, en toute sécurité et de manière intelligente.
Nous sommes fiers de soutenir Atolio dans leurs efforts de commercialisation et de continuer à innover dans l'Enterprise Search alimenté par l'IA. Nous pensons que leur plateforme jouera un rôle fondamental dans la manière dont les entreprises exploitent la puissance de l'IA de manière sécurisée, flexible et à l’échelle.