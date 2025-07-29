Nouveautés de Db2 Intelligence Center : points forts de la version de juillet 2025

1. Nouvelle page de surveillance personnalisée (aperçu)

Nous avons ajouté une nouvelle page de surveillance personnalisée qui permet aux utilisateurs de sélectionner parmi plus de 50 indicateurs Db2 pour surveiller plusieurs bases de données et visualiser les tendances sur différentes périodes. Cet ajout est la première étape vers un cadre de surveillance complet qui prend en charge une couverture d’indicateurs plus approfondie, des vues personnalisées, des modèles et un dépannage piloté par l’IA. Les utilisateurs peuvent donc désormais :

Choisir parmi un large éventail d’indicateurs, notamment des indicateurs de performance, de stockage et de sécurité

Créer des vues personnalisées pour plusieurs bases de données, permettant une comparaison et une analyse sans effort

Visualiser les tendances et les schémas à l’aide de graphiques et de diagrammes intuitifs

Cette étape importante fait suite à des mois de développement et de tests, élaborés à partir des entrées directes des utilisateurs de tous les secteurs, contribuant à garantir que la plateforme répond aux besoins opérationnels du monde réel dès le premier jour. La cadence de développement et de publication continue nous permet de répondre à ces besoins à mesure qu’ils évoluent.

2. Correctifs de sécurité critiques et de gravité élevée

Cette version comprend plusieurs correctifs pour les vulnérabilités de sécurité identifiées lors des audits internes et des utilisations externes. Il est fortement conseillé à tous les clients d’Intelligence Center d’effectuer la mise à jour vers cette version pour assurer la sécurité et l’intégrité continues de leurs opérations de base de données.

Cette mise à jour est disponible pour tous les clients d’Intelligence Center à partir du 28 juillet 2025.