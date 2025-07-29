Nouveautés de Db2 Intelligence Center : points forts de la version de juillet 2025

29 juillet 2025
Le 12 juin 2025, nous avons annoncé la disponibilité générale de Db2 Intelligence Center, notre console d’IA de pointe native conçue pour simplifier les opérations de base de données, l’observabilité et l’automatisation.
Grâce à son interface intuitive et à son ensemble de fonctionnalités robuste, Intelligence Center permet aux administrateurs de bases de données et aux équipes informatiques d’optimiser les performances, de rationaliser la maintenance et d’améliorer l’efficacité globale. Il s’agit de la plateforme de gestion de bases de données de dernière génération alimentée par l’IA.
1. Nouvelle page de surveillance personnalisée (aperçu)
Nous avons ajouté une nouvelle page de surveillance personnalisée qui permet aux utilisateurs de sélectionner parmi plus de 50 indicateurs Db2 pour surveiller plusieurs bases de données et visualiser les tendances sur différentes périodes. Cet ajout est la première étape vers un cadre de surveillance complet qui prend en charge une couverture d’indicateurs plus approfondie, des vues personnalisées, des modèles et un dépannage piloté par l’IA. Les utilisateurs peuvent donc désormais :
Cette étape importante fait suite à des mois de développement et de tests, élaborés à partir des entrées directes des utilisateurs de tous les secteurs, contribuant à garantir que la plateforme répond aux besoins opérationnels du monde réel dès le premier jour. La cadence de développement et de publication continue nous permet de répondre à ces besoins à mesure qu’ils évoluent.
2. Correctifs de sécurité critiques et de gravité élevée
Cette version comprend plusieurs correctifs pour les vulnérabilités de sécurité identifiées lors des audits internes et des utilisations externes. Il est fortement conseillé à tous les clients d’Intelligence Center d’effectuer la mise à jour vers cette version pour assurer la sécurité et l’intégrité continues de leurs opérations de base de données.
Cette mise à jour est disponible pour tous les clients d’Intelligence Center à partir du 28 juillet 2025.
Db2 Intelligence Center n’en est qu’à ses débuts et nous aimerions connaître votre avis ! Faites-nous part de vos impressions sur les fonctionnalités actuelles et de vos suggestions sur ce que vous aimeriez voir dans les prochaines versions. Vos commentaires sont essentiels pour élaborer la feuille de route du produit et garantir que nous répondons à l’évolution de vos besoins.
Essayez le nouveau Db2 Intelligence Center