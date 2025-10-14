Ce qui a valu à IBM la place de leader dans le MarketScape 2025 d’IDC

Nous sommes heureux de vous informer qu’IDC a classé IBM parmi les plateformes leaders d’IA conversationnelle à usage général en 2005.
Cette reconnaissance souligne la force d’IBM watsonx Orchestrate et sa capacité à aider les entreprises désireuses de passer d’une simple conversation à des résultats orchestrés.
Selon IDC, l’orchestration constitue un facteur clé de différenciation pour IBM. Contrairement aux plateformes d’IA conversationnelle traditionnelles, axées principalement sur les interactions, watsonx Orchestrate coordonne les actions à travers les agents, les assistants et les outils pour permettre aux équipes et aux clients de réaliser leurs tâches du début à la fin, au sein d’une même expérience conversationnelle.
Les principales capacités mises en évidence dans le rapport d’IDC sont les suivantes :
En combinant ces fonctionnalités, watsonx Orchestrate ne se contente pas de répondre aux questions ; il relie les conversations aux workflows de l’entreprise, permettant ainsi une productivité et un impact métier mesurables. S’appuyant sur l’engagement durable d’IBM en faveur de l’ouverture, de l’intégration et de la confiance, ces facteurs de différenciation permettent aux clients d’exploiter pleinement la valeur de l’IA au sein de leur entreprise.
IDC a également mis en avant la solide expérience d’IBM en matière de recherche et de développement de l’IA, qui s’étend sur plus de 50 ans. Cet héritage est important, car il se traduit par :
Grâce à son héritage, IBM offre aux entreprises non seulement une technologie de pointe, mais aussi l’assurance que les solutions comme watsonx Orchestrate sont fondées sur une recherche probante et fournies avec une rigueur hors pair.
Selon IDC, les clients d’IBM mettent en avant deux principaux atouts :
Le marché de l’IA conversationnelle est dynamique et hautement concurrentiel. IBM se démarque car l’orchestration est intégrée au cœur de watsonx Orchestrate pour faire de l’IA conversationnelle un moteur de transformation des entreprises. Couplé à plus de 50 ans d’innovation en matière d’IA, cet atout permet à IBM d’aider ses clients à s’adapter au changement, à évoluer de manière responsable et à saisir de nouvelles opportunités.
Chez IBM, nous pensons que l’avenir de l’IA est orchestré, pour que les conversations se relient fluidement aux actions et qu’ensemble, agents et humains transforment le travail. Avec watsonx Orchestrate, cet avenir est déjà là.
