Ce qui a valu à IBM la place de leader dans le MarketScape 2025 d’IDC

Selon IDC, l’orchestration constitue un facteur clé de différenciation pour IBM. Contrairement aux plateformes d’IA conversationnelle traditionnelles, axées principalement sur les interactions, watsonx Orchestrate coordonne les actions à travers les agents, les assistants et les outils pour permettre aux équipes et aux clients de réaliser leurs tâches du début à la fin, au sein d’une même expérience conversationnelle.

Les principales capacités mises en évidence dans le rapport d’IDC sont les suivantes :

Orchestration multi-agents : permettre à plusieurs assistants et agents IA de collaborer en temps réel pour résoudre les workflows complexes.

: permettre à plusieurs assistants et agents IA de collaborer en temps réel pour résoudre les workflows complexes. Catalogue d’agents préconfigurés : agents prêts à l’emploi pour les RH, l’approvisionnement, les ventes et l’assistance client, plus le kit Agent Connect qui permet aux partenaires de concevoir, de tester, de certifier et de publier leurs propres agents.

agents prêts à l’emploi pour les RH, l’approvisionnement, les ventes et l’assistance client, plus le kit Agent Connect qui permet aux partenaires de concevoir, de tester, de certifier et de publier leurs propres agents. Intégration avec les systèmes d’entreprise : prise en charge de la fonction SSO, des appels d’outils et de la connectivité à des plateformes telles que Slack et Microsoft Teams.

prise en charge de la fonction SSO, des appels d’outils et de la connectivité à des plateformes telles que Slack et Microsoft Teams. Automatisation alimentée par l’IA générative : exploitation des modèles LLM via la passerelle d’IA et les principaux LLM open source (tels que LLaMA et Mistral) pour créer des flux de conversation, générer des données d’entraînement synthétiques, synthétiser les informations et automatiser la création de FAQ.

exploitation des modèles LLM via la passerelle d’IA et les principaux LLM open source (tels que LLaMA et Mistral) pour créer des flux de conversation, générer des données d’entraînement synthétiques, synthétiser les informations et automatiser la création de FAQ. Déploiement flexible : options d’exécution sur IBM Cloud, AWS ou sur site, en tant que produit logiciel ou service entièrement géré.

options d’exécution sur IBM Cloud, AWS ou sur site, en tant que produit logiciel ou service entièrement géré. Des outils pour chaque type d'utilisateur : des environnements pro code pour les développeurs aux interfaces graphiques no-code pour les utilisateurs professionnels, Orchestrate simplifie la conception, le déploiement et la gestion de l’IA d’entreprise.

En combinant ces fonctionnalités, watsonx Orchestrate ne se contente pas de répondre aux questions ; il relie les conversations aux workflows de l’entreprise, permettant ainsi une productivité et un impact métier mesurables. S’appuyant sur l’engagement durable d’IBM en faveur de l’ouverture, de l’intégration et de la confiance, ces facteurs de différenciation permettent aux clients d’exploiter pleinement la valeur de l’IA au sein de leur entreprise.