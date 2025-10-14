Intelligence artificielle Automatisation informatique

Ce qui a valu à IBM la place de leader dans le MarketScape 2025 d'IDC

Publié 10/14/2025
Nous sommes heureux de vous informer qu’IDC a classé IBM parmi les plateformes leaders d’IA conversationnelle à usage général en 2005. 

Cette reconnaissance souligne la force d’IBM watsonx Orchestrate et sa capacité à aider les entreprises désireuses de passer d’une simple conversation à des résultats orchestrés.

Orchestration : transformer les conversations en actions

Selon IDC, l’orchestration constitue un facteur clé de différenciation pour IBM. Contrairement aux plateformes d’IA conversationnelle traditionnelles, axées principalement sur les interactions, watsonx Orchestrate coordonne les actions à travers les agents, les assistants et les outils pour permettre aux équipes et aux clients de réaliser leurs tâches du début à la fin, au sein d’une même expérience conversationnelle.

Les principales capacités mises en évidence dans le rapport d’IDC sont les suivantes :

  • Orchestration multi-agents : permettre à plusieurs assistants et agents IA de collaborer en temps réel pour résoudre les workflows complexes.
  • Catalogue d’agents préconfigurés : agents prêts à l’emploi pour les RH, l’approvisionnement, les ventes et l’assistance client, plus le kit Agent Connect qui permet aux partenaires de concevoir, de tester, de certifier et de publier leurs propres agents.
  • Intégration avec les systèmes d’entreprise : prise en charge de la fonction SSO, des appels d’outils et de la connectivité à des plateformes telles que Slack et Microsoft Teams.
  • Automatisation alimentée par l’IA générative : exploitation des modèles LLM via la passerelle d’IA et les principaux LLM open source (tels que LLaMA et Mistral) pour créer des flux de conversation, générer des données d’entraînement synthétiques, synthétiser les informations et automatiser la création de FAQ.
  • Déploiement flexible : options d’exécution sur IBM Cloud, AWS ou sur site, en tant que produit logiciel ou service entièrement géré.
  • Des outils pour chaque type d'utilisateur : des environnements pro code pour les développeurs aux interfaces graphiques no-code pour les utilisateurs professionnels, Orchestrate simplifie la conception, le déploiement et la gestion de l’IA d’entreprise.

En combinant ces fonctionnalités, watsonx Orchestrate ne se contente pas de répondre aux questions ; il relie les conversations aux workflows de l’entreprise, permettant ainsi une productivité et un impact métier mesurables. S’appuyant sur l’engagement durable d’IBM en faveur de l’ouverture, de l’intégration et de la confiance, ces facteurs de différenciation permettent aux clients d’exploiter pleinement la valeur de l’IA au sein de leur entreprise.

  • Ouvert : intégrez la puissance de l’IA agentique à vos workflows, automatisations et applications, sans remplacement ni enfermement propriétaire.
  • Intégré : exploitez tous les systèmes et données de votre entreprise pour améliorer information, action et résultat.
  • Fiable : protégez votre entreprise, quel que soit le système utilisé, grâce aux fonctionnalités de sécurité, de gouvernance et de conformité intégrées.

Un héritage d’innovation en IA qui inspire confiance

IDC a également mis en avant la solide expérience d’IBM en matière de recherche et de développement de l’IA, qui s’étend sur plus de 50 ans. Cet héritage est important, car il se traduit par :

  • Savoir-faire d’exception : des décennies de travail innovant dans le domaine de l’IA et de l’automatisation, synonyme de fiabilité.
  • Préparation organisationnelle : l’accent est mis sur la gouvernance, l’explicabilité et la précision, éléments clés d’une adoption réussie.
  • Innovation continue : capacité à s’adapter rapidement aux paradigmes émergents tels que l’IA générative et les systèmes multi-agents, tout en priorisant les besoins de l’entreprise.

Grâce à son héritage, IBM offre aux entreprises non seulement une technologie de pointe, mais aussi l’assurance que les solutions comme watsonx Orchestrate sont fondées sur une recherche probante et fournies avec une rigueur hors pair.

Les avis des clients

Selon IDC, les clients d’IBM mettent en avant deux principaux atouts :

  • Facilité d’adaptation aux nouveaux cas d’utilisation : avec Orchestrate, les entreprises peuvent rapidement mettre l’IA conversationnelle à la disposition des équipes RH, approvisionnement, ventes et service client.
  • Support collaboratif : les ressources d’ingénierie client et de formation d’IBM ont été citées comme claires et efficaces, aidant les entreprises à adopter et à déployer Orchestrate à l’échelle, et ce en toute confiance.

Une vision d’avenir : se démarquer avec l’IA conversationnelle

Le marché de l’IA conversationnelle est dynamique et hautement concurrentiel. IBM se démarque car l’orchestration est intégrée au cœur de watsonx Orchestrate pour faire de l’IA conversationnelle un moteur de transformation des entreprises. Couplé à plus de 50 ans d’innovation en matière d’IA, cet atout permet à IBM d’aider ses clients à s’adapter au changement, à évoluer de manière responsable et à saisir de nouvelles opportunités.

L’avenir est orchestré

Chez IBM, nous pensons que l’avenir de l’IA est orchestré, pour que les conversations se relient fluidement aux actions et qu’ensemble, agents et humains transforment le travail. Avec watsonx Orchestrate, cet avenir est déjà là.

