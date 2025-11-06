Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

Faire face à la tempête : pourquoi la prévision des pannes est l'avenir de la résilience du réseau

Publié 06 novembre 2025
Vue aérienne d’une tempête passant au-dessus de la terre avec la terre et l’océan visibles

Ces dernières années, la fréquence et l'intensité des événements météorologiques extrêmes ont bondi, imposant une pression sans précédent sur les opérations des services publics aux États-Unis. Des ouragans et des feux de forêt aux tempêtes de neige et aux orages, les pannes dues aux conditions météorologiques ne sont plus des anomalies rares ; c'est devenu la norme.

Une pression sans précédent sur les opérations des services publics et le coût de l'inaction

Selon Climate Central, 80 % des principales coupures de courant (affectant plus de 50 000 clients) entre 2000 et 2023 ont été causées par les conditions météorologiques. Des États comme le Texas, le Michigan et la Californie ont été les plus durement touchés, soulignant l’urgence pour les services publics de repenser la façon dont ils se préparent et réagissent à ces événements.

Le département américain de l’Énergie estime que les pannes d’électricité coûtent chaque année 150 milliards de dollars aux entreprises américaines. Avec l'augmentation des catastrophes causant des milliards de dollars de dommages, les services publics sont soumis à une pression croissante pour améliorer la résilience du réseau et la satisfaction des clients tout en gérant les coûts opérationnels.

Le défi ? Notre réseau électrique n’a pas été conçu pour résister au climat d’aujourd’hui. Les systèmes traditionnels de gestion des pannes sont réactifs, mobilisant souvent les équipes uniquement après un dommage. Mais que se passerait-il si les services publics pouvaient anticiper les pannes avant qu’elles ne se produisent ?

Présentation d'IBM Outage Prediction

IBM Outage Prediction est une solution basée sur l'intelligence artificielle conçue pour aider les services publics à passer d'une réponse réactive à une planification proactive. En combinant des prévisions météorologiques avancées et des analyses prédictives, cette solution permet aux services publics de :

  • Anticiper l’impact des pannes jusqu’à 7 jours à l’avance
  • Optimiser la mobilisation des équipes et l’allocation des ressources
  • Accélérer les efforts de restauration et réduire les temps d'arrêt
  • Renforcer la fiabilité et protéger les communautés

Fonctionnement

Les prévisions météorologiques ne suffisent pas à elles seules à orienter les décisions ; ce sont les informations qui sont déterminantes. Outage Prediction transforme les prévisions en informations opérationnelles, aidant les services publics à mobiliser leurs équipes et à protéger leurs actifs avant l'arrivée de la tempête.

Outage Prediction exploite les données historiques et en temps réel pour prévoir le volume, l'emplacement et le moment des pannes. Il analyse 3 éléments en particulier :

  • Données météorologiques historiques et prévisions hyperlocales
  • Incidents passés et dommages causés aux infrastructures
  • Informations sur la végétation et conditions environnementales

Ces données sont intégrées à des modèles analytiques avancés qui fournissent des prévisions très fiables, adaptées à la zone de desserte de chaque service public. Résultat ? Des informations exploitables qui permettent une prise de décision plus rapide et plus intelligente.

Les services publics peuvent surveiller les impacts prévus grâce à leur tableau de bord personnalisé, en alignant les prévisions de pannes avec les stratégies de mobilisation du personnel et les processus de gestion des actifs.

Découvrez IBM Outage Prediction en action

Programmez une démonstration avec notre équipe pour découvrir comment IBM Outage Prediction peut transformer votre stratégie de gestion des pannes et permettre à votre service public de faire face à toutes les situations.

Améliorer votre stratégie de gestion des actifs

Auteur

Alex Klufas

Product Manager, Outage Prediction

