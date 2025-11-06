Faire face à la tempête : pourquoi la prévision des pannes est l'avenir de la résilience du réseau

Selon Climate Central, 80 % des principales coupures de courant (affectant plus de 50 000 clients) entre 2000 et 2023 ont été causées par les conditions météorologiques. Des États comme le Texas, le Michigan et la Californie ont été les plus durement touchés, soulignant l’urgence pour les services publics de repenser la façon dont ils se préparent et réagissent à ces événements.

Le département américain de l’Énergie estime que les pannes d’électricité coûtent chaque année 150 milliards de dollars aux entreprises américaines. Avec l'augmentation des catastrophes causant des milliards de dollars de dommages, les services publics sont soumis à une pression croissante pour améliorer la résilience du réseau et la satisfaction des clients tout en gérant les coûts opérationnels.

Le défi ? Notre réseau électrique n’a pas été conçu pour résister au climat d’aujourd’hui. Les systèmes traditionnels de gestion des pannes sont réactifs, mobilisant souvent les équipes uniquement après un dommage. Mais que se passerait-il si les services publics pouvaient anticiper les pannes avant qu’elles ne se produisent ?