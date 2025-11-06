Faire face à la tempête : pourquoi la prévision des pannes est l'avenir de la résilience du réseau

Les prévisions météorologiques ne suffisent pas à elles seules à orienter les décisions ; ce sont les informations qui sont déterminantes. Outage Prediction transforme les prévisions en informations opérationnelles, aidant les services publics à mobiliser leurs équipes et à protéger leurs actifs avant l'arrivée de la tempête.
Outage Prediction exploite les données historiques et en temps réel pour prévoir le volume, l'emplacement et le moment des pannes. Il analyse 3 éléments en particulier :
- Données météorologiques historiques et prévisions hyperlocales
- Incidents passés et dommages causés aux infrastructures
- Informations sur la végétation et conditions environnementales
Ces données sont intégrées à des modèles analytiques avancés qui fournissent des prévisions très fiables, adaptées à la zone de desserte de chaque service public. Résultat ? Des informations exploitables qui permettent une prise de décision plus rapide et plus intelligente.
Les services publics peuvent surveiller les impacts prévus grâce à leur tableau de bord personnalisé, en alignant les prévisions de pannes avec les stratégies de mobilisation du personnel et les processus de gestion des actifs.