Watsonx.ai prend désormais en charge la méthode Graph RAG, l’évolution stratégique au-delà de la recherche conventionnelle

Les entreprises du monde entier sont confrontées à un défi de taille : leurs données racontent une histoire, mais les systèmes d’IA conventionnels sont incapables de lire entre les lignes. Alors que les systèmes conventionnels de génération augmentée par récupération (RAG) excellent dans la recherche d’informations, ils ne parviennent pas à comprendre comment ces informations sont reliées.

Cette limitation coûte des millions en termes d’informations manquées et de mauvaises décisions. Les dirigeants qui savent reconnaître cette lacune sont en position pour s’assurer un avantage concurrentiel.