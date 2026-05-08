Déployez vos agents LangGraph en production avec watsonx Orchestrate

LangGraph est devenu un cadre des exigences incontournable pour les développeurs créant des agents IA avancés, étendant LangChain avec des capacités puissantes telles que les modèles de raisonnement cycliques, la gestion d’état personnalisée et des workflows complexes à plusieurs étapes. Mais faire passer ces agents de votre environnement de développement à la production en garantissant les bons niveaux de sécurité, de surveillance et d’évolutivité a toujours été une tâche fastidieuse.

Avec la fonctionnalité d’importation LangGraph de watsonx Orchestrate, vous pouvez prendre votre code d’agent LangGraph existant et le déployer directement dans l’infrastructure de production sans avoir à le réécrire.