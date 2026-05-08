Déployez vos agents LangGraph en production avec watsonx Orchestrate

Nous sommes heureux d’annoncer que watsonx Orchestrate prend désormais en charge l’importation d’agents LangGraph personnalisés directement dans la plateforme. Si vous avez créé des agents personnalisés avec LangGraph, mais que vous rencontrez des difficultés lors du déploiement en production, cette option est faite pour vous.
LangGraph est devenu un cadre des exigences incontournable pour les développeurs créant des agents IA avancés, étendant LangChain avec des capacités puissantes telles que les modèles de raisonnement cycliques, la gestion d’état personnalisée et des workflows complexes à plusieurs étapes. Mais faire passer ces agents de votre environnement de développement à la production en garantissant les bons niveaux de sécurité, de surveillance et d’évolutivité a toujours été une tâche fastidieuse.
Avec la fonctionnalité d’importation LangGraph de watsonx Orchestrate, vous pouvez prendre votre code d’agent LangGraph existant et le déployer directement dans l’infrastructure de production sans avoir à le réécrire.
L'avantage d'importer vos agents LangGraph existants dans Watsonx Orchestrate, c'est que vous n'avez pas à changer. Votre logique LangGraph reste exactement telle que vous l'avez écrite. Pas besoin de vous adapter à un cadre des exigences ou de réécrire vos modèles de raisonnement. Les outils et fonctions que vous avez intégrés à votre agent fonctionnent tels quels et vous conservez un contrôle total sur le comportement, la gestion des états et la logique de prise de décision de votre agent.
Vous bénéficiez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour la production : hébergement dédié aux entreprises, sécurité intégrée, surveillance et visibilité opérationnelle, Intégration avec d’autres agents watsonx Orchestrate et accès aux fonctionnalités de la plateforme telles que les services de mémoire à long terme et IA Gateway.
Cette capacité est conçue pour trois situations distinctes auxquelles les clients de watsonx Orchestrate sont confrontés aujourd’hui.
Nous développons activement le support de LangGraph en fonction des commentaires des développeurs. LangGraph est le cadre des exigences actuellement pris en charge pour cette capacité, avec LangChain et d'autres cadres des exigences et langages au-delà de Python sur la feuille de route. Si vous créez des agents avec LangGraph et que vous avez besoin d'une infrastructure de production, cette fonctionnalité peut vous faire gagner des semaines de travail de déploiement.
Prêt(e) à mettre vos agents LangGraph en production ?