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Intelligence artificielle Automatisation informatique

Déployez vos agents LangGraph en production avec watsonx Orchestrate

Nous sommes heureux d’annoncer que watsonx Orchestrate prend désormais en charge l’importation d’agents LangGraph personnalisés directement dans la plateforme. Si vous avez créé des agents personnalisés avec LangGraph, mais que vous rencontrez des difficultés lors du déploiement en production, cette option est faite pour vous.

Publié le 8 mai 2026

LangGraph est devenu un cadre des exigences incontournable pour les développeurs créant des agents IA avancés, étendant LangChain avec des capacités puissantes telles que les modèles de raisonnement cycliques, la gestion d’état personnalisée et des workflows complexes à plusieurs étapes. Mais faire passer ces agents de votre environnement de développement à la production en garantissant les bons niveaux de sécurité, de surveillance et d’évolutivité a toujours été une tâche fastidieuse.

Avec la fonctionnalité d’importation LangGraph de watsonx Orchestrate, vous pouvez prendre votre code d’agent LangGraph existant et le déployer directement dans l’infrastructure de production sans avoir à le réécrire.

Votre logique reste la même

L'avantage d'importer vos agents LangGraph existants dans Watsonx Orchestrate, c'est que vous n'avez pas à changer. Votre logique LangGraph reste exactement telle que vous l'avez écrite. Pas besoin de vous adapter à un cadre des exigences ou de réécrire vos modèles de raisonnement. Les outils et fonctions que vous avez intégrés à votre agent fonctionnent tels quels et vous conservez un contrôle total sur le comportement, la gestion des états et la logique de prise de décision de votre agent.

Vous bénéficiez ainsi de tout ce dont vous avez besoin pour la production : hébergement dédié aux entreprises, sécurité intégrée, surveillance et visibilité opérationnelle, Intégration avec d’autres agents watsonx Orchestrate et accès aux fonctionnalités de la plateforme telles que les services de mémoire à long terme et IA Gateway.

Capture d’écran de l’agent LangGraph

Cas d’utilisation pratiques

Cette capacité est conçue pour trois situations distinctes auxquelles les clients de watsonx Orchestrate sont confrontés aujourd’hui.

  1. Si vous avez déjà investi dans la création d’agents LangGraph et que vous avez simplement besoin de passer à la production en intégrant la gouvernance, la sécurité et la surveillance, vous pouvez importer votre agent tel quel et le mettre en ligne sans tout recommencer à zéro.
  2. Si votre cas d’utilisation exige une logique de raisonnement allant au-delà de ce qu’offrent les agents ReAct standard, comme l’analyse multi-étapes, les workflows conditionnels ou les arbres de décision spécialisés, vous pouvez construire cette logique dans LangGraph et l’exécuter nativement aux côtés de vos autres agents watsonx Orchestrate.
  3. Si vous gérez des agents externes construits sur le protocole A2A et hébergés en dehors de la plateforme, ces agents peuvent toujours tirer parti de watsonx Orchestrate services tels que les LLM gérés, la gestion de la mémoire et du contexte, tout en apparaissant dans votre tableau de bord de plan de contrôle unifié.

Extension du support de LangGraph

Nous développons activement le support de LangGraph en fonction des commentaires des développeurs. LangGraph est le cadre des exigences actuellement pris en charge pour cette capacité, avec LangChain et d'autres cadres des exigences et langages au-delà de Python sur la feuille de route. Si vous créez des agents avec LangGraph et que vous avez besoin d'une infrastructure de production, cette fonctionnalité peut vous faire gagner des semaines de travail de déploiement.

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Gauri Mathur

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate