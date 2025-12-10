watsonx.data v2.3 : les innovations qui alimentent l’IA d’entreprise à grande échelle

Avec la version 2.3, watsonx.data franchit une nouvelle étape ; cette version propose des fonctionnalités pratiques et puissantes, qui renforcent les trois aspects les plus importants aux yeux des entreprises :

Capacités améliorées pour l’IA agentique Performance et utilisabilité améliorées Un écosystème plus large et une flexibilité de déploiement

Ces innovations s’appuient sur les atouts de watsonx.data et offrent aux entreprises de nouveaux moyens d’activer leurs données, d’accélérer l’information et d’alimenter l’IA à l’échelle.