watsonx.data v2.3 : les innovations qui alimentent l’IA d’entreprise à grande échelle

Watsonx.data v2.3 s’appuie sur une base solide adaptée à l’IA et apporte des innovations qui aident les équipes à mieux exploiter leurs données au quotidien. Ces capacités favorisent une meilleure récupération, une gouvernance renforcée, des analyses plus fluides et une plus grande flexibilité à travers les environnements.
Plus important encore, cette version reflète la direction que prend l’IA d’entreprise vers les agents, vers l’automatisation, vers des renseignements naturels et proactifs. Tout cela dépend des données qui sont gérées, connectées et prêtes.
L’avenir des entreprises alimentées par l’IA passe repose sur la couche de données. La version 2.3 aide les entreprises à avancer plus rapidement, à évoluer plus intelligemment et à créer une IA fiable.
