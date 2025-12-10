Intelligence artificielle Automatisation informatique

watsonx.data v2.3 : les innovations qui alimentent l’IA d’entreprise à grande échelle

Avec la version 2.3, watsonx.data franchit une nouvelle étape. Cette version propose des fonctionnalités pratiques et puissantes, qui renforcent les trois aspects les plus importants aux yeux des entreprises.

Publié le 10 décembre 2025
By Isabella Rocha

Avec la version 2.3, watsonx.data franchit une nouvelle étape ; cette version propose des fonctionnalités pratiques et puissantes, qui renforcent les trois aspects les plus importants aux yeux des entreprises :

  1. Capacités améliorées pour l’IA agentique
  2. Performance et utilisabilité améliorées
  3. Un écosystème plus large et une flexibilité de déploiement

Ces innovations s’appuient sur les atouts de watsonx.data et offrent aux entreprises de nouveaux moyens d’activer leurs données, d’accélérer l’information et d’alimenter l’IA à l’échelle.

1. Faire progresser l’IA agentique avec des données plus intelligentes et mieux connectées

L’IA agentique redéfinit la façon dont les entreprises découvrent, explorent et utilisent l’information. Les équipes veulent une IA capable d’observer, d’extraire, de raisonner et d’agir. Rien de tout cela n’est possible sans des données gouvernées, de qualité et bien connectées.

Watsonx.data prend déjà en charge les workloads d’IA avancées. La version 2.3 introduit de nouvelles fonctionnalités qui rendent ces expériences plus intuitives, plus fiables et plus adaptatives.

  • Récupération et découverte intelligentes : un moyen plus flexible pour l’IA d’interroger et d’analyser les données d’entreprise. Les agents peuvent utiliser le langage naturel, la recherche vectorielle ou la syntaxe spécifique au moteur avec plus de fluidité, ce qui facilite l’échange d'informations entre les systèmes et les services.
  • Mise en œuvre intelligente : propagation améliorée des contrôles d’accès, qui renforce la gouvernance des données structurées et non structurées. Les politiques restent cohérentes, ce qui aide les équipes à développer l’IA sans augmenter les risques.
  • Évaluation intelligente de la fiabilité : un nouveau niveau de visibilité sur la performance de l’IA dans des conditions réelles. Les équipes peuvent suivre la précision, l’efficacité et le coût afin d’affiner continuellement leurs systèmes.
Ces innovations offrent aux entreprises une approche plus forte et plus unifiée de l’IA agentique, fondée sur la confiance, la découvrabilité et le contrôle.

2. Performance et utilisabilité pensées pour des workloads réelles

Les personnes qui créent des systèmes d’analytique et d’IA veulent des outils qui répondent promptement et fonctionnent correctement. Elles veulent des plateformes qui leur permettent de se concentrer sur la résolution des problèmes, et non sur la gestion de l’infrastructure.

Watsonx.data v2.3 apporte des améliorations qui rendent les workflows quotidiennes plus rapides, plus simples et plus rentables.

  • Serverless Spark sur IBM Cloud : mise à l’échelle et gestion automatisées pour que les workloads Spark nécessitent moins de réglages manuels et offrent une performance plus constante.
  • Tableau de bord FinOps : visibilité accrue sur l’utilisation du cloud pour aider les équipes à prendre des décisions éclairées en matière de performance et de dépenses.
  • Lakehouse assistant : nouvelles fonctionnalités de navigation conversationnelle et de texte à l'action qui aident les équipes à découvrir les données et à accomplir les tâches plus efficacement.
  • Expérience Watson BI intégrée : un workflow de tableaux de bord simplifié et intégré qui réduit les frictions et accélère la génération d’informations.

Ces améliorations renforcent l’agilité et la confiance des équipes à mesure que leurs workloads et le volume de données augmentent.

3. Un marché et un écosystème de support élargis

Les entreprises opèrent dans de nombreux environnements, notamment le cloud hybride, les environnements sur site, réglementés ou encore de type air gap. Leurs plateformes de données doivent tenir compte de cette réalité.

Watsonx.data v2.3 accroît sa flexibilité avec de nouvelles options qui élargissent les possibilités d’adoption de la plateforme par les entreprises.

  • Conformité FedRAMP sur AWS GovCloud : Un support de conformité élargi permet un accès sécurisé et autorisé par FedRAMP à watsonx.data sur AWS GovCloud, permettant aux agences gouvernementales américaines et aux secteurs réglementés de moderniser les charges de travail d’analytique et d’IA tout en respectant des exigences fédérales strictes de sécurité.
  • Prise en charge des systèmes IBM Power : watsonx.data est désormais généralement disponible sur IBM Power, permettant des workloads d’IA rapides et cohérentes dans les environnements hybrides et sur site
Ces ajouts facilitent l’utilisation par les entreprises d’une seule et même plateforme de données fiable dans divers environnements et paysages réglementaires.

Conçu pour l’entreprise pilotée par l’IA

Watsonx.data v2.3 s’appuie sur une base solide adaptée à l’IA et apporte des innovations qui aident les équipes à mieux exploiter leurs données au quotidien. Ces capacités favorisent une meilleure récupération, une gouvernance renforcée, des analyses plus fluides et une plus grande flexibilité à travers les environnements.

Plus important encore, cette version reflète la direction que prend l’IA d’entreprise vers les agents, vers l’automatisation, vers des renseignements naturels et proactifs. Tout cela dépend des données qui sont gérées, connectées et prêtes.

L’avenir des entreprises alimentées par l’IA passe repose sur la couche de données. La version 2.3 aide les entreprises à avancer plus rapidement, à évoluer plus intelligemment et à créer une IA fiable.

